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Стадион:
Бёрнли
 
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Ньюкасл
announcement
-
До начала матча осталось 21 час 41 минуту.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Бёрнли - Ньюкасл, который состоится 30.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Бёрнли - Ньюкасл
Бёрнли
20% (28)
Ничья:
50.7% (71)
Ньюкасл
29.3% (41)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
47.1% (66)
Ньюкасл:
15.7% (22)
Бёрнли:
10.7% (15)
Ньюкасл:
7.9% (11)
Бёрнли:
7.9% (11)
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