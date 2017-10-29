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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Терф Мур
Состав команд
29
Поуп
Ник
6
Ми
Бен
23
Уорд
Стивен
16
Дефур
Стивен
37
Эрфилд
Скотт
10
Барнс
Эшли
11
Ритчи
Мэтт
17
Перес
Айосе
Бёрнли 4-5-1
- Основной состав
- 29 Поуп Ник Вратарь
- 2 Лоутон Мэттью Защитник
- 5 Тарковски Джеймс Защитник
- 6 Ми Бен Защитник
- 23 Уорд Стивен Защитник
- 12 Брэйди Роберт Полузащитник
- 4 Корк Джек Полузащитник
- 13 Хендрик Джефф Полузащитник
- 16 Дефур Стивен Полузащитник
- 37 Эрфилд Скотт Полузащитник
- 10 Барнс Эшли Нападающий
- Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Хитон Том Травмирован
- Уолтерс Джонатан Травмирован
- Марни Дин Травмирован
Ньюкасл 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Эллиотт Роберт Вратарь
- 22 Йедлин Деандре Защитник
- 6 Ласcеллс Джамал Защитник
- 2 Кларк Киран Защитник
- 18 М'Бемба Шансель Защитник
- 8 Шелви Джонджо Полузащитник
- 23 Мерино Микель Полузащитник
- 11 Ритчи Мэтт Полузащитник
- 17 Перес Айосе Полузащитник
- 30 Атсу Кристиан Полузащитник
- 21 Хоселу Санмартин Нападающий
- Главный тренер: Бенитес Рафаэль
- Травмы и дисквалификации
- Дамметт Пол Травмирован
Предыдущие игры
Бёрнли (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 21.10.2017 Манчестер Сити 3:0 Бёрнли ПЛ
- 14.10.2017 Бёрнли 1:1 Вест Хэм ПЛ
- 01.10.2017 Эвертон 0:1 Бёрнли ПЛ
- 23.09.2017 Бёрнли 0:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 19.09.2017 Бёрнли 2:2 Лидс КЛ
- 16.09.2017 Ливерпуль 1:1 Бёрнли ПЛ
- 10.09.2017 Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 27.08.2017 Тоттенхэм 1:1 Бёрнли ПЛ
- 23.08.2017 Блэкберн 0:2 Бёрнли КЛ
- 19.08.2017 Бёрнли 0:1 Вест Бромвич ПЛ
- 12.08.2017 Челси 2:3 Бёрнли ПЛ
- 01.08.2017 Бёрнли 2:2 Сельта ТМК
- 29.07.2017 Ноттингем Форест 1:1 Бёрнли ТМК
- 25.07.2017 Престон Норт Энд 1:2 Бёрнли ТМК
- 22.07.2017 Альфретон 2:3 Бёрнли ТМК
- 22.07.2017 Киддерминстер 0:1 Бёрнли ТМК
- 14.07.2017 Шемрок Роверс 0:4 Бёрнли ТМК
- 21.05.2017 Бёрнли 1:2 Вест Хэм ПЛ
- 13.05.2017 Борнмут 2:1 Бёрнли ПЛ
- 06.05.2017 Бёрнли 2:2 Вест Бромвич ПЛ
Ньюкасл (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 21.10.2017 Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 15.10.2017 Саутгемптон 2:2 Ньюкасл ПЛ
- 01.10.2017 Ньюкасл 1:1 Ливерпуль ПЛ
- 24.09.2017 Брайтон 1:0 Ньюкасл ПЛ
- 16.09.2017 Ньюкасл 2:1 Сток Сити ПЛ
- 10.09.2017 Суонси 0:1 Ньюкасл ПЛ
- 26.08.2017 Ньюкасл 3:0 Вест Хэм ПЛ
- 23.08.2017 Ньюкасл 2:3 Ноттингем Форест КЛ
- 20.08.2017 Хаддерсфилд Таун 1:0 Ньюкасл ПЛ
- 13.08.2017 Ньюкасл 0:2 Тоттенхэм ПЛ
- 06.08.2017 Ньюкасл 2:0 Верона ТМК
- 02.08.2017 Вольфсбург 1:3 Ньюкасл ТМК
- 29.07.2017 Майнц 2:1 Ньюкасл ТМК
- 26.07.2017 Брэдфорд Сити 0:4 Ньюкасл ТМК
- 22.07.2017 Престон Норт Энд 1:1 Ньюкасл ТМК
- 14.07.2017 Хартс 1:2 Ньюкасл ТМК
- 07.05.2017 Ньюкасл 3:0 Барнсли Ч
- 28.04.2017 Кардифф Сити 0:2 Ньюкасл Ч
- 24.04.2017 Ньюкасл 4:1 Престон Норт Энд Ч
- 17.04.2017 Ипсвич 3:1 Ньюкасл Ч
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|35 - 6
|28
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|23 - 4
|23
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 7
|20
|4.
|Челси
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|18 - 10
|19
|5.
|Арсенал
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 13
|19
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 16
|16
|7.
|Уотфорд
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 18
|15
|8.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 8
|14
|9.
|Бёрнли
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|8 - 9
|13
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 10
|13
|11.
|Лестер
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 14
|12
|12.
|Брайтон
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 11
|12
|13.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 13
|12
|14.
|Сток Сити
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 20
|11
|15.
|Вест Бромвич
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 19
|9
|17.
|Суонси
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 12
|8
|18.
|Эвертон
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 20
|8
|19.
|Борнмут
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|6 - 14
|7
|20.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|4 - 21
|4
-
До начала матча осталось 21 час 41 минуту.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Бёрнли - Ньюкасл, который состоится 30.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Бёрнли - Ньюкасл, который состоится 30.10.2017.
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Прогнозы на матч Бёрнли - Ньюкасл
Бёрнли
20% (28)
Ничья:
50.7% (71)
Ньюкасл
29.3% (41)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
47.1% (66)
1:2 Ньюкасл:
15.7% (22)
1:0 Бёрнли:
10.7% (15)
0:1 Ньюкасл:
7.9% (11)
2:1 Бёрнли:
7.9% (11)
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