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Ливерпуль
 
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Хаддерсфилд Таун
announcement
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До начала матча осталось 17 часов 47 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ливерпуль - Хаддерсфилд Таун, который состоится 28.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Ливерпуль - Хаддерсфилд Таун
Ливерпуль
97.2% (104)
Ничья:
0.9% (1)
Хаддерсфилд Таун
1.9% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Ливерпуль:
42.1% (45)
Ливерпуль:
19.6% (21)
Ливерпуль:
15% (16)
Ливерпуль:
9.3% (10)
Ливерпуль:
3.7% (4)
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