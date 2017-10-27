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Стадион:
Вест Бромвич
 
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Манчестер Сити
announcement
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До начала матча осталось 17 часов 47 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Вест Бромвич - Манчестер Сити, который состоится 28.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Вест Бромвич - Манчестер Сити
Вест Бромвич
0% (0)
Ничья:
0.9% (1)
Манчестер Сити
99.1% (105)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Сити:
38.7% (41)
Манчестер Сити:
21.7% (23)
Манчестер Сити:
21.7% (23)
Манчестер Сити:
6.6% (7)
Манчестер Сити:
2.8% (3)
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