- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Хоуторнс
Позже
Состав команд
26
Хегази
Ахмед
18
Бэрри
Гарет
22
Шадли
Насер
18
Делф
Фабиан
19
Сане
Лерой
21
Сильва
Давид
Вест Бромвич 4-5-1
- Основной состав
- 1 Фостер Бен Вратарь
- 2 Ньом Аллан Защитник
- 26 Хегази Ахмед Защитник
- 6 Эванс Джонни Защитник
- 3 Гиббс Киран Защитник
- 19 Родригес Джей Полузащитник
- 20 Крыховяк Гжегож Полузащитник
- 8 Ливермо Джейк Полузащитник
- 18 Бэрри Гарет Полузащитник
- 22 Шадли Насер Полузащитник
- 9 Рондон Саломон Нападающий
- Главный тренер: Пьюлис Тони
- Травмы и дисквалификации
- Моррисон Джеймс Травмирован
- Доусон Крэйг Травмирован
Манчестер Сити 4-1-4-1
- Основной состав
- 31 Эдерсон Мораес Вратарь
- 2 Уокер Кайл Защитник
- 5 Стоунс Джон Защитник
- 30 Отаменди Николас Защитник
- 18 Делф Фабиан Защитник
- 25 Фернандиньо Фернандо Полузащитник
- 19 Сане Лерой Полузащитник
- 21 Сильва Давид Полузащитник
- 17 Де Брёйне Кевин Полузащитник
- 7 Стерлинг Рахим Полузащитник
- 10 Агуэро Серхио Нападающий
- Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Менди Бенжамен Травмирован
- Компани Венсан Травмирован
Предыдущие игры
Вест Бромвич (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 21.10.2017 Саутгемптон 1:0 Вест Бромвич ПЛ
- 16.10.2017 Лестер 1:1 Вест Бромвич ПЛ
- 30.09.2017 Вест Бромвич 2:2 Уотфорд ПЛ
- 25.09.2017 Арсенал 2:0 Вест Бромвич ПЛ
- 20.09.2017 Вест Бромвич 1:2 Манчестер Сити КЛ
- 16.09.2017 Вест Бромвич 0:0 Вест Хэм ПЛ
- 09.09.2017 Брайтон 3:1 Вест Бромвич ПЛ
- 27.08.2017 Вест Бромвич 1:1 Сток Сити ПЛ
- 22.08.2017 Аккрингтон 1:3 Вест Бромвич КЛ
- 19.08.2017 Бёрнли 0:1 Вест Бромвич ПЛ
- 12.08.2017 Вест Бромвич 1:0 Борнмут ПЛ
- 05.08.2017 Депортиво 2:0 Вест Бромвич ТМК
- 01.08.2017 Порт Вейл 1:1 Вест Бромвич ТМК
- 29.07.2017 Слауг 2:1 Вест Бромвич ТМК
- 29.07.2017 Бристоль Роверс 2:1 Вест Бромвич ТМК
- 26.07.2017 Бёртон 0:1 Вест Бромвич ТМК
- 26.07.2017 Уолсолл 1:2 Вест Бромвич ТМК
- 22.07.2017 Вест Бромвич 0:2 Кристал Пэлас ПЛ
- 19.07.2017 Лестер 1:1 Вест Бромвич ПЛ
- 12.07.2017 Славия Прага 2:1 Вест Бромвич ТМК
Манчестер Сити (последние 20 матчей: +17 =1 -2)
- 24.10.2017 Манчестер Сити 0:0 Вулверхэмптон КЛ
- 21.10.2017 Манчестер Сити 3:0 Бёрнли ПЛ
- 17.10.2017 Манчестер Сити 2:1 Наполи ЛЧ
- 14.10.2017 Манчестер Сити 7:2 Сток Сити ПЛ
- 30.09.2017 Челси 0:1 Манчестер Сити ПЛ
- 26.09.2017 Манчестер Сити 2:0 Шахтёр Дн ЛЧ
- 23.09.2017 Манчестер Сити 5:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 20.09.2017 Вест Бромвич 1:2 Манчестер Сити КЛ
- 16.09.2017 Уотфорд 0:6 Манчестер Сити ПЛ
- 13.09.2017 Фейеноорд 0:4 Манчестер Сити ЛЧ
- 09.09.2017 Манчестер Сити 5:0 Ливерпуль ПЛ
- 26.08.2017 Борнмут 1:2 Манчестер Сити ПЛ
- 21.08.2017 Манчестер Сити 1:1 Эвертон ПЛ
- 15.08.2017 Жирона 1:0 Манчестер Сити ТМК
- 12.08.2017 Брайтон 0:2 Манчестер Сити ПЛ
- 04.08.2017 Вест Хэм 0:3 Манчестер Сити ТМК
- 30.07.2017 Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм МКЧ
- 27.07.2017 Манчестер Сити 4:1 Реал Мадрид МКЧ
- 21.07.2017 Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити МКЧ
- 21.05.2017 Уотфорд 0:5 Манчестер Сити ПЛ
Последние игры между собой
Вест Бромвич: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 15
Манчестер Сити: победы: 15, ничьи: 1, поражения: 2
- 20.09.2017 Вест Бромвич 1:2 Манчестер Сити Кубок лиги
- 16.05.2017 Манчестер Сити 3:1 Вест Бромвич Премьер-лига
- 29.10.2016 Вест Бромвич 0:4 Манчестер Сити Премьер-лига
- 09.04.2016 Манчестер Сити 2:1 Вест Бромвич Премьер-лига
- 10.08.2015 Вест Бромвич 0:3 Манчестер Сити Премьер-лига
- 21.03.2015 Манчестер Сити 3:0 Вест Бромвич Премьер-лига
- 26.12.2014 Вест Бромвич 1:3 Манчестер Сити Премьер-лига
- 21.04.2014 Манчестер Сити 3:1 Вест Бромвич Премьер-лига
- 05.12.2013 Вест Бромвич 2:3 Манчестер Сити Премьер-лига
- 07.05.2013 Манчестер Сити 1:0 Вест Бромвич Премьер-лига
- 20.10.2012 Вест Бромвич 1:2 Манчестер Сити Премьер-лига
- 11.04.2012 Манчестер Сити 4:0 Вест Бромвич Премьер-лига
- 26.12.2011 Вест Бромвич 0:0 Манчестер Сити Премьер-лига
- 05.02.2011 Манчестер Сити 3:0 Вест Бромвич Премьер-лига
- 07.11.2010 Вест Бромвич 0:2 Манчестер Сити Премьер-лига
- 22.09.2010 Вест Бромвич 2:1 Манчестер Сити Кубок Carling
- 19.04.2009 Манчестер Сити 4:2 Вест Бромвич Премьер-лига
- 21.12.2008 Вест Бромвич 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|32 - 4
|25
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|22 - 4
|20
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 6
|20
|4.
|Челси
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 10
|16
|5.
|Арсенал
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 12
|16
|6.
|Уотфорд
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 17
|15
|7.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 8
|14
|8.
|Бёрнли
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|8 - 9
|13
|9.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 16
|13
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|11.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 10
|12
|12.
|Брайтон
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|13.
|Вест Бромвич
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 10
|10
|14.
|Лестер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|15.
|Суонси
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 10
|8
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 17
|8
|17.
|Сток Сити
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 20
|8
|18.
|Эвертон
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 18
|8
|19.
|Борнмут
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 13
|7
|20.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|2 - 19
|3
-
До начала матча осталось 17 часов 47 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Вест Бромвич - Манчестер Сити, который состоится 28.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Вест Бромвич - Манчестер Сити, который состоится 28.10.2017.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Вест Бромвич - Манчестер Сити
Вест Бромвич
0% (0)
Ничья:
0.9% (1)
Манчестер Сити
99.1% (105)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Манчестер Сити:
38.7% (41)
1:3 Манчестер Сити:
21.7% (23)
1:2 Манчестер Сити:
21.7% (23)
0:3 Манчестер Сити:
6.6% (7)
0:1 Манчестер Сити:
2.8% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
- Кыргызстан
- Таджикистан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Кубок
- Суперлига
- Федераль А Зона 1
- Федераль А Зона 2
- Федераль А Зона 3
- Федераль А Зона 4
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Игры Юго-Восточной Азии
- Кубок Азии (квалификация)
- Кубок чемпионов
- Легенды возвращаются
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия (4-й раунд)
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
- Чемпионат мира. Квалификация. Европа
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация