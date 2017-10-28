Стадион: Паркстад Лимбург Зрители: 13491
0:1
11' ГолБергёйс Стивен
1:1
17' ГолШахин Дани
36' Желтая карточкаЭль-Макрини Мохамед
81' Желтая карточкаНиукоп Барт
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
93'
Крамер Михил наказан за толчок Кум Кристиан
92'
Густафссон Симон из команды Рода делает подножку. Де Вильена Тонни заработал фол.
92'
Крамер Михил наказан за толчок Кум Кристиан
92'
92'
92'
91'
91'
Тактическая замена. Шахин Дани уходит с поля и его заменяет Jorn Vancamp
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
89'
88'
Бергёйс Стивен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
88'
Бергёйс Стивен нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
88'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд делает навес
88'
88'
Веркер Дарил из команды Рода бьет головой мимо ворот
88'
Оассар Адиль из команды Рода подал угловой справа.
87'
Тактическая замена. Эль-Макрини Мохамед уходит с поля и его заменяет Веркер Дарил
87'
Gyliano van Velzen бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
87'
Gyliano van Velzen на финте ушёл от оппонента.
87'
86'
86'
Оассар Адиль бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
85'
Тактическая замена. Ларссон Сэм уходит с поля и его заменяет Крамер Михил
85'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд делает подножку. Гётц Аштон заработал фол.
85'
Удар-перашют, который нанес Нденге Тсии-Виллиам из команды Рода был чудом вытащен с линии вратарем.
85'
Gyliano van Velzen из команды Рода делает пас партнеру.
85'
Gyliano van Velzen на финте ушёл от оппонента.
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
84'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
83'
Оассар Адиль из команды Рода остановил атаку, перехватив мяч.
83'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
82'
Шахин Дани из команды Рода делает подножку. Юсте Йерри заработал фол.
82'
Нденге Тсии-Виллиам из команды Рода делает передачу одноклубнику.
82'
Игрок из команды Рода делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
82'
Хапс Ридгесиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Оассар Адиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
81'
Ниукоп Барт получает желтую карточку.
81'
Ниукоп Барт совершает грубый фол. Ван Пеппен Ард был жертвой
80'
Бутьюс Жан-Поль мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
80'
Гётц Аштон сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
80'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
77'
Дикс Кевин нанес удар, но тот был вынесен уже с линии ворот
77'
После удара головой, который нанес Йоргенсен Николай, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
77'
76'
76'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд делает навес прямо в штрафную.
76'
76'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
75'
Нденге Тсии-Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
75'
75'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
75'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
74'
Тактическая замена. Росхёвел Микхал уходит с поля и его заменяет Энгельс Марио
74'
Тактическая замена. Тоорнстра Йенс уходит с поля и его заменяет Бутьюс Жан-Поль
73'
Росхёвел Микхал наказан за толчок Хапс Ридгесиано
73'
Gyliano van Velzen из команды Рода делает пас партнеру.
73'
Gyliano van Velzen из команды Рода устремляется вперед с мячом.
73'
73'
73'
Нденге Тсии-Виллиам бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
72'
Юсте Йерри из команды Фейеноорд делает подножку. Нденге Тсии-Виллиам заработал фол.
72'
Нденге Тсии-Виллиам на финте ушёл от оппонента.
71'
Дикс Кевин из команды Фейеноорд делает подножку. Шахин Дани заработал фол.
71'
Эль-Ахмади Карим нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
70'
Дикс Кевин имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
70'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд делает навес прямо в штрафную.
70'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд разыграл угловой с правого угла.
70'
Эль-Ахмади Карим бьет и мяч от рикошета проходит мимо
70'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
70'
Ларссон Сэм на финте ушёл от оппонента.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
69'
Де Вильена Тонни нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Йоргенсен Николай пробил головой, вратарь справился с ударом.
68'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает навес
68'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
68'
Хапс Ридгесиано из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
68'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
67'
67'
Gyliano van Velzen отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
67'
Густафссон Симон из команды Рода делает пас партнеру.
67'
66'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд наносит неточный удар с лета
66'
Кум Кристиан сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
66'
66'
66'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
65'
Тоорнстра Йенс имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар с лёта!
65'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд делает навес прямо в штрафную.
65'
Ларссон Сэм на финте ушёл от оппонента.
65'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает подножку. Де Вильена Тонни заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
65'
Эль-Макрини Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
64'
64'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд играет в стеночку. Йоргенсен Николай был стеночкой.
63'
Шахин Дани наказан за толчок Дикс Кевин
62'
Тоорнстра Йенс наказан за толчок Gyliano van Velzen
62'
Оассар Адиль из команды Рода делает подножку. Тоорнстра Йенс заработал фол.
61'
Ниукоп Барт пробил головой, вратарь справился с ударом.
61'
61'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
60'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд. Это Ван Пеппен Ард заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
60'
59'
Юсте Йерри из команды Фейеноорд бьет головой мимо ворот
59'
59'
Кум Кристиан выбил мяч на угловой.
59'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд устремляется вперед с мячом.
59'
Игроки ФК "Фейеноорд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
58'
Росхёвел Микхал нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Хапс Ридгесиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Оассар Адиль из команды Рода подал угловой слева.
57'
Ниукоп Барт выбил мяч на угловой.
57'
Gyliano van Velzen из команды Рода попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
57'
Нденге Тсии-Виллиам из команды Рода делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
55'
Ларссон Сэм нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
54'
Нденге Тсии-Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Ван Пеппен Ард сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
54'
54'
54'
53'
53'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
53'
Ларссон Сэм навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
53'
Эль-Макрини Мохамед из команды Рода делает подножку. Хапс Ридгесиано заработал фол.
53'
52'
Юрьюс Хидде вышел из ворот и забрал мяч.
52'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
52'
51'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
51'
Вратарь парирует удар, который нанес Де Вильена Тонни, и мяч снова в игре
51'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
51'
50'
Шахин Дани наказан за толчок Эль-Ахмади Карим
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
50'
49'
Ларссон Сэм отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
49'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
46'
Оассар Адиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Дикс Кевин из команды Фейеноорд делает подножку. Шахин Дани заработал фол.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
47'
47'
46'
Гётц Аштон выбил мяч на угловой.
46'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
46'
Сегодняшная посещаемость составляет 13491 болельщиков
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
44'
43'
Ларссон Сэм бьет из пределов штрафной и упускает момент!
43'
Вратарь парирует удар, который нанес Тоорнстра Йенс, и мяч снова в игре
43'
42'
42'
Тоорнстра Йенс бьет из пределов штрафной и упускает момент!
42'
41'
Хапс Ридгесиано из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
41'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
39'
Юрьюс Хидде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
39'
39'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд делает навес
38'
38'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд наносит неточный удар с лета
38'
37'
Юсте Йерри из команды Фейеноорд нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
37'
37'
Нденге Тсии-Виллиам выбил мяч на угловой.
37'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
37'
36'
Ларссон Сэм бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
36'
Эль-Макрини Мохамед получает желтую карточку.
36'
Эль-Макрини Мохамед атакует сзади соперника. Ларссон Сэм пострадал.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
35'
34'
Эль-Ахмади Карим бьет из пределов штрафной и упускает момент!
34'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд разыграл угловой с правого угла.
34'
34'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
33'
32'
32'
Дикс Кевин выбил мяч подальше от ворот.
32'
31'
Кум Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
31'
Gyliano van Velzen выбил мяч на угловой.
31'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Эль-Ахмади Карим нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
30'
Шахин Дани из команды Рода делает подножку. Дикс Кевин заработал фол.
28'
Эль-Макрини Мохамед из команды Рода делает подножку. Де Вильена Тонни заработал фол.
27'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
27'
Густафссон Симон из команды Рода делает пас партнеру.
27'
26'
Де Вильена Тонни бьет из пределов штрафной и упускает момент!
26'
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
25'
Эль-Макрини Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
24'
Шахин Дани выбил мяч на угловой.
24'
24'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд разыграл угловой с левого угла.
24'
24'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд. Это Шахин Дани заработал фол.
21'
Густафссон Симон из команды Рода делает подножку. Де Вильена Тонни заработал фол.
21'
Йоргенсен Николай наказан за толчок Эль-Макрини Мохамед
21'
20'
Ларссон Сэм бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
20'
Эль-Макрини Мохамед из команды Рода делает подножку. Ларссон Сэм заработал фол.
19'
Кум Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
18'
Gyliano van Velzen из команды Рода сыграл в стеночку. Шахин Дани не смог опередить голкипера.
17'
Густафссон Симон сделал результативную передачу.
17'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Шахин Дани записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
17'
Густафссон Симон из команды Рода делает передачу за спину защитников.
17'
15'
Джонс Брэд вышел из ворот и забрал мяч.
15'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает навес
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
13'
12'
Джонс Брэд вышел из ворот и забрал мяч.
12'
Ван Пеппен Ард из команды Рода делает навес
11'
Йоргенсен Николай сделал результативную передачу.
11'
ГОЛ! - Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
11'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
11'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд устремляется вперед с мячом.
11'
Игроки ФК "Фейеноорд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
10'
9'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд наносит неточный удар с лета
9'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд делает навес
6'
6'
Хапс Ридгесиано из команды Фейеноорд делает навес
6'
5'
5'
Дикс Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Оассар Адиль из команды Рода подал угловой справа.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
4'
Дикс Кевин выбил мяч на угловой.
4'
Густафссон Симон нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает навес
3'
1'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
1'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Рода". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parkstad Limburg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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