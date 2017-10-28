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  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 13491
Рода
1:1
Конец матча
Фейеноорд
0'
0:1
11' Гол
Бергёйс Стивен
1:1
17' Гол
Шахин Дани
36' Желтая карточка
Эль-Макрини Мохамед
81' Желтая карточка
Ниукоп Барт
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
Фол, нарушение
93'
Крамер Михил наказан за толчок Кум Кристиан
Фол, нарушение
92'
Густафссон Симон из команды Рода делает подножку. Де Вильена Тонни заработал фол.
Фол, нарушение
92'
Крамер Михил наказан за толчок Кум Кристиан
92'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес

92'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
Тактическая замена. Шахин Дани уходит с поля и его заменяет Jorn Vancamp
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
89'
Удар от ворот произведет Рода
88'
Бергёйс Стивен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
88'
Бергёйс Стивен нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд делает навес
88'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
88'
Веркер Дарил из команды Рода бьет головой мимо ворот
Угловой
88'
Оассар Адиль из команды Рода подал угловой справа.
87'
Тактическая замена. Эль-Макрини Мохамед уходит с поля и его заменяет Веркер Дарил
87'
Gyliano van Velzen бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
87'
Gyliano van Velzen на финте ушёл от оппонента.
87'
Игроки ФК "Рода" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
86'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
86'
Оассар Адиль бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
85'
Тактическая замена. Ларссон Сэм уходит с поля и его заменяет Крамер Михил
Фол, нарушение
85'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд делает подножку. Гётц Аштон заработал фол.
85'
Удар-перашют, который нанес Нденге Тсии-Виллиам из команды Рода был чудом вытащен с линии вратарем.
85'
Gyliano van Velzen из команды Рода делает пас партнеру.
85'
Gyliano van Velzen на финте ушёл от оппонента.
85'
Игроки ФК "Рода" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
84'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Удар от ворот произведет Рода
83'
Оассар Адиль из команды Рода остановил атаку, перехватив мяч.
83'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
82'
Шахин Дани из команды Рода делает подножку. Юсте Йерри заработал фол.
82'
Нденге Тсии-Виллиам из команды Рода делает передачу одноклубнику.
82'
Игрок из команды Рода делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
82'
Хапс Ридгесиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Оассар Адиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
81'
Ниукоп Барт получает желтую карточку.
Фол, нарушение
81'
Ниукоп Барт совершает грубый фол. Ван Пеппен Ард был жертвой
80'
Бутьюс Жан-Поль мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
80'
Гётц Аштон сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
80'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
77'
Дикс Кевин нанес удар, но тот был вынесен уже с линии ворот
77'
После удара головой, который нанес Йоргенсен Николай, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Угловой
77'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой справа.
76'
Оассар Адиль выбил мяч на угловой.
76'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд делает навес прямо в штрафную.
76'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
75'
Нденге Тсии-Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
75'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой справа.
75'
Ван Пеппен Ард выбил мяч на угловой.
75'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
75'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
74'
Тактическая замена. Росхёвел Микхал уходит с поля и его заменяет Энгельс Марио
74'
Тактическая замена. Тоорнстра Йенс уходит с поля и его заменяет Бутьюс Жан-Поль
Фол, нарушение
73'
Росхёвел Микхал наказан за толчок Хапс Ридгесиано
73'
Gyliano van Velzen из команды Рода делает пас партнеру.
73'
Gyliano van Velzen из команды Рода устремляется вперед с мячом.
73'
Игроки ФК "Рода" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
73'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
73'
Нденге Тсии-Виллиам бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
72'
Юсте Йерри из команды Фейеноорд делает подножку. Нденге Тсии-Виллиам заработал фол.
72'
Нденге Тсии-Виллиам на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
71'
Дикс Кевин из команды Фейеноорд делает подножку. Шахин Дани заработал фол.
71'
Эль-Ахмади Карим нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
70'
Дикс Кевин имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
70'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд делает навес прямо в штрафную.
Угловой
70'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд разыграл угловой с правого угла.
70'
Эль-Ахмади Карим бьет и мяч от рикошета проходит мимо
70'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
70'
Ларссон Сэм на финте ушёл от оппонента.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
69'
Де Вильена Тонни нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Йоргенсен Николай пробил головой, вратарь справился с ударом.
68'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает навес
68'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
68'
Хапс Ридгесиано из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
68'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
67'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
67'
Gyliano van Velzen отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
67'
Густафссон Симон из команды Рода делает пас партнеру.
67'
Удар от ворот произведет Рода
66'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд наносит неточный удар с лета
66'
Кум Кристиан сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
66'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой справа.
66'
Ван Пеппен Ард выбил мяч на угловой.
66'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
65'
Тоорнстра Йенс имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар с лёта!
65'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд делает навес прямо в штрафную.
65'
Ларссон Сэм на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
65'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает подножку. Де Вильена Тонни заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
65'
Эль-Макрини Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
65'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой справа.
64'
Ван Пеппен Ард выбил мяч на угловой.
64'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд играет в стеночку. Йоргенсен Николай был стеночкой.
Фол, нарушение
63'
Шахин Дани наказан за толчок Дикс Кевин
Фол, нарушение
62'
Тоорнстра Йенс наказан за толчок Gyliano van Velzen
Фол, нарушение
62'
Оассар Адиль из команды Рода делает подножку. Тоорнстра Йенс заработал фол.
61'
Ниукоп Барт пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
61'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой справа.
61'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
60'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд. Это Ван Пеппен Ард заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
60'
Удар от ворот произведет Рода
59'
Юсте Йерри из команды Фейеноорд бьет головой мимо ворот
Угловой
59'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой справа.
59'
Кум Кристиан выбил мяч на угловой.
59'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд устремляется вперед с мячом.
59'
Игроки ФК "Фейеноорд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
58'
Росхёвел Микхал нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Хапс Ридгесиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Оассар Адиль из команды Рода подал угловой слева.
57'
Ниукоп Барт выбил мяч на угловой.
57'
Gyliano van Velzen из команды Рода попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
57'
Нденге Тсии-Виллиам из команды Рода делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
55'
Ларссон Сэм нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
54'
Нденге Тсии-Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Ван Пеппен Ард сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
54'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес
54'
Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд подал угловой слева.
53'
Ван Пеппен Ард выбил мяч на угловой.
53'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
53'
Ларссон Сэм навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
53'
Эль-Макрини Мохамед из команды Рода делает подножку. Хапс Ридгесиано заработал фол.
53'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Юрьюс Хидде вышел из ворот и забрал мяч.
52'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
52'
Удар от ворот произведет Рода
51'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
51'
Вратарь парирует удар, который нанес Де Вильена Тонни, и мяч снова в игре
51'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
51'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
50'
Шахин Дани наказан за толчок Эль-Ахмади Карим
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
50'
Удар от ворот произведет Рода
49'
Ларссон Сэм отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
49'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
46'
Оассар Адиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Дикс Кевин из команды Фейеноорд делает подножку. Шахин Дани заработал фол.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
47'
Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд подал угловой слева.
46'
Гётц Аштон выбил мяч на угловой.
46'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
46'
Сегодняшная посещаемость составляет 13491 болельщиков
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
44'
Удар от ворот произведет Рода
43'
Ларссон Сэм бьет из пределов штрафной и упускает момент!
43'
Вратарь парирует удар, который нанес Тоорнстра Йенс, и мяч снова в игре
43'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес
42'
Удар от ворот произведет Рода
42'
Тоорнстра Йенс бьет из пределов штрафной и упускает момент!
42'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Хапс Ридгесиано из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
41'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
39'
Юрьюс Хидде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
39'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой справа.
39'
Оассар Адиль выбил мяч на угловой.
39'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд делает навес
38'
Удар от ворот произведет Рода
38'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд наносит неточный удар с лета
Угловой
38'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд подал угловой слева.
37'
Юсте Йерри из команды Фейеноорд нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
37'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой справа.
37'
Нденге Тсии-Виллиам выбил мяч на угловой.
37'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
37'
Удар от ворот произведет Рода
36'
Ларссон Сэм бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Желтая карточка
36'
Эль-Макрини Мохамед получает желтую карточку.
Фол, нарушение
36'
Эль-Макрини Мохамед атакует сзади соперника. Ларссон Сэм пострадал.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
35'
Удар от ворот произведет Рода
34'
Эль-Ахмади Карим бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Угловой
34'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд разыграл угловой с правого угла.
34'
Оассар Адиль выбил мяч на угловой.
34'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
33'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Удар от ворот произведет Рода
32'
Дикс Кевин выбил мяч подальше от ворот.
32'
Удар от ворот произведет Рода
31'
Кум Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой справа.
31'
Gyliano van Velzen выбил мяч на угловой.
31'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Эль-Ахмади Карим нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Фол, нарушение
30'
Шахин Дани из команды Рода делает подножку. Дикс Кевин заработал фол.
Фол, нарушение
28'
Эль-Макрини Мохамед из команды Рода делает подножку. Де Вильена Тонни заработал фол.
27'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
27'
Густафссон Симон из команды Рода делает пас партнеру.
27'
Удар от ворот произведет Рода
26'
Де Вильена Тонни бьет из пределов штрафной и упускает момент!
26'
Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
25'
Эль-Макрини Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой справа.
24'
Шахин Дани выбил мяч на угловой.
24'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес
Угловой
24'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд разыграл угловой с левого угла.
24'
Оассар Адиль выбил мяч на угловой.
24'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
23'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд. Это Шахин Дани заработал фол.
Фол, нарушение
21'
Густафссон Симон из команды Рода делает подножку. Де Вильена Тонни заработал фол.
21'
Удар от ворот произведет Рода
20'
Ларссон Сэм бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
20'
Эль-Макрини Мохамед из команды Рода делает подножку. Ларссон Сэм заработал фол.
19'
Кум Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес
18'
Gyliano van Velzen из команды Рода сыграл в стеночку. Шахин Дани не смог опередить голкипера.
17'
Густафссон Симон сделал результативную передачу.
Описание гола
17'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Шахин Дани записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
17'
Густафссон Симон из команды Рода делает передачу за спину защитников.
17'
Игроки ФК "Рода" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
15'
Джонс Брэд вышел из ворот и забрал мяч.
15'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает навес
15'
Удар от ворот произведет Рода
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
13'
Удар от ворот произведет Рода
12'
Джонс Брэд вышел из ворот и забрал мяч.
12'
Ван Пеппен Ард из команды Рода делает навес
11'
Йоргенсен Николай сделал результативную передачу.
Описание гола
11'
ГОЛ! - Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
11'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
11'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд устремляется вперед с мячом.
11'
Игроки ФК "Фейеноорд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
10'
Удар от ворот произведет Рода
9'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд наносит неточный удар с лета
9'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд делает навес
6'
Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Хапс Ридгесиано из команды Фейеноорд делает навес
6'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
5'
Дикс Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Оассар Адиль из команды Рода подал угловой справа.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
4'
Дикс Кевин выбил мяч на угловой.
4'
Густафссон Симон нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает навес
3'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
1'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
1'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Рода". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parkstad Limburg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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