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Стадион: Зрители: 10364
Хераклес
3:0
Конец матча
ВВВ-Венло
0'
6' Желтая карточка
Проппер Робин
1:0
35' Гол
Кювас Брандлей
2:0
40' Гол
Петерсон Кристофер
54' Желтая карточка
Danny Post
3:0
69' Гол
Петерсон Кристофер
90'+3
Второй тайм
Свисток
93'
Судья свистит, и матч окончен
Фол, нарушение
93'
Kai Huisman наказан за толчок Moreno Rutten
Фол, нарушение
93'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло делает подножку. Ван ден Бёйс Дарио заработал фол.
91'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
91'
Ван Ойен Петер отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
91'
Ван Ойен Петер на финте ушёл от оппонента.

91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
90'
Torino Hunte наказан за толчок Проппер Робин
90'
Удар от ворот произведет Хераклес
89'
Нильс Реселер из команды ВВВ-Венло бьет головой мимо ворот
89'
Леманс Клинт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
88'
Тактическая замена. Кювас Брандлей уходит с поля и его заменяет Kai Huisman
Фол, нарушение
88'
Хардевельд Джефф из команды Хераклес делает подножку. Тай Леннарт заработал фол.
88'
После дальнего удара, который нанес Vito van Crooy мяч отбит вратарем
87'
Пелюпесси Йоей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
87'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло подал угловой слева.
87'
Лябиль Леруа из команды ВВВ-Венло попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
86'
Уннерсталл Ларс вышел из ворот и забрал мяч.
86'
Дросте Вут из команды Хераклес делает навес
Угловой
85'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой справа.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
84'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
84'
Ван Ойен Петер из команды Хераклес бьет головой мимо ворот
84'
Дросте Вут из команды Хераклес делает навес
Угловой
84'
Кювас Брандлей из команды Хераклес разыграл угловой с правого угла.
84'
Монтейро Гамиро бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
83'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
83'
Тай Леннарт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
83'
Ван ден Бёйс Дарио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
83'
Кювас Брандлей коснулся мяча рукой.
82'
Удар от ворот произведет Хераклес
82'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
82'
Тактическая замена. Петерсон Кристофер уходит с поля и его заменяет Навратил Ярослав
81'
Kelechi Nwakali бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
81'
Уннерсталл Ларс вышел из ворот и забрал мяч.
81'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
78'
Нильс Реселер пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
78'
Лябиль Леруа из команды ВВВ-Венло подал угловой слева.
78'
Тай Леннарт нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
78'
Лябиль Леруа из команды ВВВ-Венло делает навес
77'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
77'
Ван ден Бёйс Дарио из команды Хераклес наносит неточный удар с лета
Угловой
77'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой слева.
77'
Хардевельд Джефф из команды Хераклес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
76'
Кювас Брандлей из команды Хераклес разыграл угловой с левого угла.
76'
Тактическая замена. Reuven Niemeijer уходит с поля и его заменяет Ван Ойен Петер
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
75'
Тактическая замена. Данни Пост уходит с поля и его заменяет Ван Брюген Дамиан
75'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
74'
Кастро Брам вышел из ворот и забрал мяч.
74'
Лябиль Леруа из команды ВВВ-Венло делает навес
73'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
73'
Хардевельд Джефф из команды Хераклес попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
72'
ВВВ-Венло совершает вбрасывание на своей половине поля
Угловой
72'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой слева.
Фол, нарушение
72'
Леманс Клинт нарушает правила. Пелюпесси Йоей пострадал
71'
Монтейро Гамиро бьет и мяч от рикошета проходит мимо
71'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес устремляется вперед с мячом.
70'
Тактическая замена. Рул Янссен уходит с поля и его заменяет Лябиль Леруа
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Описание гола
69'
ГО-О-О-О-ОЛ! Петерсон Кристофер оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
69'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Кювас Брандлей и мяч снова в игре
69'
Пелюпесси Йоей из команды Хераклес делает навес
Фол, нарушение
68'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло делает подножку. Монтейро Гамиро заработал фол.
67'
Удар от ворот произведет Хераклес
67'
Леманс Клинт бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
66'
Петерсон Кристофер наказан за толчок Kelechi Nwakali
66'
Kelechi Nwakali на финте ушёл от оппонента.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
64'
Данни Пост выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Дросте Вут из команды Хераклес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
64'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
63'
Гладон Пол из команды Хераклес наносит очень неточный удар.
63'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает отличный навес.
63'
Уннерсталл Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
63'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой справа.
Фол, нарушение
62'
Torino Hunte из команды ВВВ-Венло. Это Дросте Вут заработал фол.
61'
Уннерсталл Ларс вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
61'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой справа.
61'
Нильс Реселер выбил мяч на угловой.
61'
Дросте Вут из команды Хераклес делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
60'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес наносит неточный удар с лета
60'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает навес
60'
Ван ден Бёйс Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Нильс Реселер из команды ВВВ-Венло сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
60'
Кювас Брандлей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
59'
Torino Hunte из команды ВВВ-Венло делает подножку. Кювас Брандлей заработал фол.
Фол, нарушение
57'
Проппер Робин из команды Хераклес делает подножку. Тай Леннарт заработал фол.
57'
Torino Hunte выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает навес
Фол, нарушение
55'
Рул Янссен совершает грубый фол. Монтейро Гамиро был жертвой
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Желтая карточка
54'
Данни Пост получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
54'
Данни Пост из команды ВВВ-Венло делает подножку. Гладон Пол заработал фол.
Фол, нарушение
54'
Проппер Робин из команды Хераклес делает подножку. Тай Леннарт заработал фол.
54'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
53'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Kelechi Nwakali нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Ван ден Бёйс Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Леманс Клинт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
50'
Ральф Сеунтьенс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
49'
Пелюпесси Йоей из команды Хераклес делает подножку. Ральф Сеунтьенс заработал фол.
48'
Уннерсталл Ларс вышел из ворот и забрал мяч.
48'
Гладон Пол нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает навес
48'
Сегодняшная посещаемость составляет 10364 болельщиков
47'
Тай Леннарт бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
47'
Torino Hunte из команды ВВВ-Венло делает навес
47'
Torino Hunte из команды ВВВ-Венло устремляется вперед с мячом.
47'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
47'
Петерсон Кристофер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
46'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тактическая замена. Джеролд Промес уходит с поля и его заменяет Kelechi Nwakali
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Удар от ворот произведет Хераклес
45'
Vito van Crooy отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Фол, нарушение
45'
Дросте Вут из команды Хераклес делает подножку. Vito van Crooy заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
44'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
44'
Петерсон Кристофер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
44'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
44'
Петерсон Кристофер отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
44'
Уннерсталл Ларс сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
44'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает навес
44'
Данни Пост сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
43'
Кювас Брандлей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Рул Янссен из команды ВВВ-Венло делает подножку. Кювас Брандлей заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
40'
Кювас Брандлей сделал результативную передачу.
Описание гола
40'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Петерсон Кристофер записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
40'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес устремляется вперед с мячом.
39'
Хардевельд Джефф из команды Хераклес отвел угрозу отличным подкатом
39'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло делает передачу за спину защитников.
Офсайд
37'
Гладон Пол из команды Хераклес в офсайде
37'
Уннерсталл Ларс вышел из ворот и забрал мяч.
37'
Пелюпесси Йоей из команды Хераклес делает навес
35'
Ван ден Бёйс Дарио сделал результативную передачу.
Описание гола
35'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Кювас Брандлей записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
35'
Кювас Брандлей из команды Хераклес устремляется вперед с мячом.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
34'
Хардевельд Джефф наказан за толчок Ральф Сеунтьенс
33'
Уннерсталл Ларс вышел из ворот и забрал мяч.
33'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает навес
33'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает навес
Фол, нарушение
32'
Reuven Niemeijer наказан за толчок Леманс Клинт
31'
Удар от ворот произведет Хераклес
31'
Moreno Rutten бьет из пределов штрафной и упускает момент!
30'
Рул Янссен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Кювас Брандлей и мяч снова в игре
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
27'
Удар от ворот произведет Хераклес
26'
Ральф Сеунтьенс бьет из пределов штрафной и упускает момент!
26'
Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло делает навес прямо в штрафную.
26'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
25'
Удар от ворот произведет Хераклес
25'
Vito van Crooy бьет из пределов штрафной и упускает момент!
25'
Ван ден Бёйс Дарио ошибается в защите.
25'
Уннерсталл Ларс выбил мяч подальше от ворот.
25'
Уннерсталл Ларс вышел из ворот и забрал мяч.
25'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
24'
Данни Пост наказан за толчок Петерсон Кристофер
23'
Уннерсталл Ларс вышел из ворот и забрал мяч.
23'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес делает навес
22'
Moreno Rutten выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Петерсон Кристофер точно бы забил, если не игрок соперника, вынесший мяч с линии ворот.
Угловой
22'
Хардевельд Джефф из команды Хераклес подал угловой слева.
21'
Гладон Пол из команды Хераклес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
21'
Джеролд Промес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Пелюпесси Йоей из команды Хераклес делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
19'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
19'
Кювас Брандлей из команды Хераклес устремляется вперед с мячом.
17'
Кастро Брам вышел из ворот и забрал мяч.
17'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло делает навес
16'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
15'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
15'
Гладон Пол имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
14'
Монтейро Гамиро пробил из-за пределов штрафной площади и попал в штангу
11'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
11'
Кювас Брандлей бьет из пределов штрафной и упускает момент!
11'
Кювас Брандлей из команды Хераклес устремляется вперед с мячом.
10'
Удар от ворот произведет Хераклес
10'
Torino Hunte из команды ВВВ-Венло попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
Torino Hunte из команды ВВВ-Венло устремляется вперед с мячом.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
9'
Тай Леннарт точно бы забил, если не игрок соперника, вынесший мяч с линии ворот.
Угловой
9'
Рул Янссен из команды ВВВ-Венло подал угловой слева.
8'
Кастро Брам выбил мяч на угловой.
8'
Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло делает передачу за спину защитников.
7'
Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Ральф Сеунтьенс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
6'
Проппер Робин сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
6'
Проппер Робин совершает грубый фол. Тай Леннарт был жертвой
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
2'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло делает навес
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "ВВВ-Венло". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polman Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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