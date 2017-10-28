Стадион: Полман Зрители: 10364
6' Желтая карточкаПроппер Робин
1:0
35' ГолКювас Брандлей
2:0
40' ГолПетерсон Кристофер
54' Желтая карточкаDanny Post
3:0
69' ГолПетерсон Кристофер
Второй тайм
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
Kai Huisman наказан за толчок Moreno Rutten
93'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло делает подножку. Ван ден Бёйс Дарио заработал фол.
91'
91'
Ван Ойен Петер отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
91'
Ван Ойен Петер на финте ушёл от оппонента.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
90'
Torino Hunte наказан за толчок Проппер Робин
90'
89'
Нильс Реселер из команды ВВВ-Венло бьет головой мимо ворот
89'
Леманс Клинт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
88'
Тактическая замена. Кювас Брандлей уходит с поля и его заменяет Kai Huisman
88'
Хардевельд Джефф из команды Хераклес делает подножку. Тай Леннарт заработал фол.
88'
После дальнего удара, который нанес Vito van Crooy мяч отбит вратарем
87'
Пелюпесси Йоей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло подал угловой слева.
87'
Лябиль Леруа из команды ВВВ-Венло попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
86'
86'
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
84'
84'
Ван Ойен Петер из команды Хераклес бьет головой мимо ворот
84'
84'
Кювас Брандлей из команды Хераклес разыграл угловой с правого угла.
84'
Монтейро Гамиро бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
83'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
83'
Тай Леннарт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
83'
Ван ден Бёйс Дарио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Кювас Брандлей коснулся мяча рукой.
82'
82'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
82'
Тактическая замена. Петерсон Кристофер уходит с поля и его заменяет Навратил Ярослав
81'
Kelechi Nwakali бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
81'
81'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
78'
Нильс Реселер пробил головой, вратарь справился с ударом.
78'
Лябиль Леруа из команды ВВВ-Венло подал угловой слева.
78'
Тай Леннарт нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
78'
Лябиль Леруа из команды ВВВ-Венло делает навес
77'
77'
Ван ден Бёйс Дарио из команды Хераклес наносит неточный удар с лета
77'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой слева.
77'
Хардевельд Джефф из команды Хераклес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
76'
Кювас Брандлей из команды Хераклес разыграл угловой с левого угла.
76'
Тактическая замена. Reuven Niemeijer уходит с поля и его заменяет Ван Ойен Петер
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
75'
Тактическая замена. Данни Пост уходит с поля и его заменяет Ван Брюген Дамиан
75'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
74'
Кастро Брам вышел из ворот и забрал мяч.
74'
Лябиль Леруа из команды ВВВ-Венло делает навес
73'
73'
Хардевельд Джефф из команды Хераклес попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
72'
ВВВ-Венло совершает вбрасывание на своей половине поля
72'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой слева.
72'
Леманс Клинт нарушает правила. Пелюпесси Йоей пострадал
71'
Монтейро Гамиро бьет и мяч от рикошета проходит мимо
71'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес устремляется вперед с мячом.
70'
Тактическая замена. Рул Янссен уходит с поля и его заменяет Лябиль Леруа
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
69'
ГО-О-О-О-ОЛ! Петерсон Кристофер оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
69'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Кювас Брандлей и мяч снова в игре
69'
68'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло делает подножку. Монтейро Гамиро заработал фол.
67'
67'
Леманс Клинт бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
66'
Петерсон Кристофер наказан за толчок Kelechi Nwakali
66'
Kelechi Nwakali на финте ушёл от оппонента.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
64'
Данни Пост выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Дросте Вут из команды Хераклес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
64'
63'
Гладон Пол из команды Хераклес наносит очень неточный удар.
63'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает отличный навес.
63'
Уннерсталл Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
62'
Torino Hunte из команды ВВВ-Венло. Это Дросте Вут заработал фол.
61'
61'
61'
Нильс Реселер выбил мяч на угловой.
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
60'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес наносит неточный удар с лета
60'
60'
Ван ден Бёйс Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Нильс Реселер из команды ВВВ-Венло сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
60'
Кювас Брандлей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
59'
Torino Hunte из команды ВВВ-Венло делает подножку. Кювас Брандлей заработал фол.
57'
Проппер Робин из команды Хераклес делает подножку. Тай Леннарт заработал фол.
57'
Torino Hunte выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
55'
Рул Янссен совершает грубый фол. Монтейро Гамиро был жертвой
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
54'
Данни Пост получает желтую карточку за неспортивное поведение
54'
Данни Пост из команды ВВВ-Венло делает подножку. Гладон Пол заработал фол.
54'
Проппер Робин из команды Хераклес делает подножку. Тай Леннарт заработал фол.
54'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
53'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Kelechi Nwakali нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Ван ден Бёйс Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Леманс Клинт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
Ральф Сеунтьенс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
49'
Пелюпесси Йоей из команды Хераклес делает подножку. Ральф Сеунтьенс заработал фол.
48'
48'
Гладон Пол нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
48'
Сегодняшная посещаемость составляет 10364 болельщиков
47'
Тай Леннарт бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
47'
Torino Hunte из команды ВВВ-Венло делает навес
47'
Torino Hunte из команды ВВВ-Венло устремляется вперед с мячом.
47'
47'
Петерсон Кристофер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
46'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тактическая замена. Джеролд Промес уходит с поля и его заменяет Kelechi Nwakali
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
45'
Vito van Crooy отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
45'
Дросте Вут из команды Хераклес делает подножку. Vito van Crooy заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
44'
44'
Петерсон Кристофер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
44'
44'
Петерсон Кристофер отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
44'
Уннерсталл Ларс сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
44'
44'
Данни Пост сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
43'
Кювас Брандлей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Рул Янссен из команды ВВВ-Венло делает подножку. Кювас Брандлей заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
40'
Кювас Брандлей сделал результативную передачу.
40'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Петерсон Кристофер записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
40'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес устремляется вперед с мячом.
39'
Хардевельд Джефф из команды Хераклес отвел угрозу отличным подкатом
39'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло делает передачу за спину защитников.
37'
Гладон Пол из команды Хераклес в офсайде
37'
37'
35'
Ван ден Бёйс Дарио сделал результативную передачу.
35'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Кювас Брандлей записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
34'
Хардевельд Джефф наказан за толчок Ральф Сеунтьенс
33'
33'
33'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
32'
Reuven Niemeijer наказан за толчок Леманс Клинт
31'
31'
Moreno Rutten бьет из пределов штрафной и упускает момент!
30'
Рул Янссен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Кювас Брандлей и мяч снова в игре
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
27'
26'
Ральф Сеунтьенс бьет из пределов штрафной и упускает момент!
26'
Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло делает навес прямо в штрафную.
26'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
25'
25'
Vito van Crooy бьет из пределов штрафной и упускает момент!
25'
Ван ден Бёйс Дарио ошибается в защите.
25'
Уннерсталл Ларс выбил мяч подальше от ворот.
25'
25'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Данни Пост наказан за толчок Петерсон Кристофер
23'
23'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес делает навес
22'
Moreno Rutten выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Петерсон Кристофер точно бы забил, если не игрок соперника, вынесший мяч с линии ворот.
22'
Хардевельд Джефф из команды Хераклес подал угловой слева.
21'
Гладон Пол из команды Хераклес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
21'
Джеролд Промес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
19'
19'
17'
Кастро Брам вышел из ворот и забрал мяч.
17'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло делает навес
16'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
15'
15'
Гладон Пол имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
14'
Монтейро Гамиро пробил из-за пределов штрафной площади и попал в штангу
11'
11'
Кювас Брандлей бьет из пределов штрафной и упускает момент!
11'
10'
10'
Torino Hunte из команды ВВВ-Венло попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
Torino Hunte из команды ВВВ-Венло устремляется вперед с мячом.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
9'
Тай Леннарт точно бы забил, если не игрок соперника, вынесший мяч с линии ворот.
9'
Рул Янссен из команды ВВВ-Венло подал угловой слева.
8'
Кастро Брам выбил мяч на угловой.
8'
Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло делает передачу за спину защитников.
7'
Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Ральф Сеунтьенс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Проппер Робин сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
6'
Проппер Робин совершает грубый фол. Тай Леннарт был жертвой
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
2'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло делает навес
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "ВВВ-Венло". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polman Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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