  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Словакия
  5. Суперлига
Стадион:
Земплин
2:1
Второй тайм: 53'
Подбрезова
0'
5' Красная карточка
Jan Krivak
1:0
6' Пенальти
Жофчак Игор
2:0
17' Гол
Martin Koscelnik
2:1
28' Гол
Единак Виктор
42' Желтая карточка
Jaroslav Kostelny
45' Желтая карточка
Жофчак Игор
53'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Жофчак Игор получает желтую карточку.
Желтая карточка
42'
Ярослав Костелний получает желтую карточку.
29'
Подбрезова производит замену. Единак Виктор уходит, и Рендла Андрей заменяет его
29'
Подбрезова производит замену. Матуш Турна уходит, и Вязанко Мирослав заменяет его
Описание гола
28'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Единак Виктор.
Описание гола
17'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Martin Koscelnik.
Описание гола
6'
Г О О О О О Л - Жофчак Игор из команды Земплин Михаловце забивает пенальти
5'
УДАЛЕНИЕ! Jan Krivak получил жёлтую карточку и покинул поле.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zemplin Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация