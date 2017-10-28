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Стадион: МАК3ПАРК
2:0
Первый тайм: 13'
1:0
7' ГолПажишек Пётр
2:0
11' ГолНамли Юнес
|
7'
1:0
11'
2:0
Состав команд
19
Деккер
Рик
30
Томас
Райян
21
Намли
Юнес
ПЕК Зволле 4-3-3
- Основной состав
- 1 Бур Дьедерик Вратарь
- 20 Эхизибуэ Кингсли Защитник
- 4 Марселлис Дирк Защитник
- 13 Philippe Sandler Защитник
- 2 Ван Полен Брам Защитник
- 19 Деккер Рик Полузащитник
- 6 Саймак Мустафа Полузащитник
- 30 Томас Райян Полузащитник
- 21 Намли Юнес Нападающий
- 9 Пажишек Пётр Нападающий
- 7 Мохтар Юнес Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Ван дер Харт Микки Вратарь
- 3 Nicolas Freire Защитник
- 23 Баккер Эрик Полузащитник
- 29 Ван Лой Сандер Полузащитник
- 14 Исраэльссон Эрик Полузащитник
- 11 Ондан Терелл Нападающий
- 8 Маринус Ваутер Нападающий
- 40 Mike Hauptmeijer
- Главный тренер: John van't Schip
- Травмы и дисквалификации
- Копперс Дико Травмирован
- Нейланд Стефан Травмирован
АДО Ден Хааг 4-3-3
- Основной состав
- 22 Цвинкелс Роберт Вратарь
- 2 Эбюэхи Тайронн Защитник
- 3 Майсснер Томас Защитник
- 17 Баккер Данни Защитник
- 8 Мейерс Арон Защитник
- 10 Иммерс Лекс Полузащитник
- 23 Abdenasser El Khayati Полузащитник
- 6 Гортер Донни Полузащитник
- 7 Бекер Шеральдо Нападающий
- 30 Фалкенбург Эрик Нападающий
- 33 Лоренцен Мелвин Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Кореманс Тим Вратарь
- 27 Trevor David Защитник
- 15 Кюйперс Бас Защитник
- 21 Дюплан Эдуар Полузащитник
- 5 Серж Канон Полузащитник
- 77 Хой Элсон Полузащитник
- 9 Йонсен Бьорн Нападающий
- 28 Mats van Kins
- 14 Delano Ladan
- 1 Indy Groothuizen
- 26 Thijmen Goppel
- Главный тренер: Грунендейк Альфонс
- Травмы и дисквалификации
- Кишна Рикардо Травмирован
- Бёгелсдейк Том Дисквалифицирован
Предыдущие игры
ПЕК Зволле (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 24.10.2017 ПЕК Зволле 3:2 Козаккен Бойз К
- 21.10.2017 НАК Бреда 0:2 ПЕК Зволле Э
- 14.10.2017 Фейеноорд 0:0 ПЕК Зволле Э
- 04.10.2017 Витесс-2 1:0 ПЕК Зволле ТМК
- 30.09.2017 ПЕК Зволле 3:2 Гронинген Э
- 24.09.2017 ВВВ-Венло 1:1 ПЕК Зволле Э
- 21.09.2017 Де Меерн 0:5 ПЕК Зволле К
- 16.09.2017 ПЕК Зволле 2:1 Хераклес Э
- 09.09.2017 Аякс 3:0 ПЕК Зволле Э
- 30.08.2017 Херенвен 2:0 ПЕК Зволле ТМК
- 26.08.2017 ПЕК Зволле 2:0 Твенте Э
- 20.08.2017 Спарта Роттердам 1:1 ПЕК Зволле Э
- 13.08.2017 ПЕК Зволле 4:2 Рода Э
- 05.08.2017 ПЕК Зволле 4:0 Камбюр ТМК
- 28.07.2017 Волендам 2:2 ПЕК Зволле ТМК
- 21.07.2017 Генчлербирлиги 0:2 ПЕК Зволле ТМК
- 18.07.2017 ПЕК Зволле 3:0 Алмере Сити ТМК
- 14.07.2017 ПЕК Зволле 3:0 Эммен ТМК
- 11.07.2017 ВВОГ 0:0 ПЕК Зволле ТМК
- 08.07.2017 Далфсен 0:8 ПЕК Зволле ТМК
АДО Ден Хааг (последние 20 матчей: +14 =1 -5)
- 21.10.2017 ВВВ-Венло 0:2 АДО Ден Хааг Э
- 15.10.2017 АДО Ден Хааг 1:2 Эксельсиор Э
- 30.09.2017 НАК Бреда 0:1 АДО Ден Хааг Э
- 23.09.2017 АДО Ден Хааг 1:0 Спарта Роттердам Э
- 20.09.2017 Фейеноорд 2:0 АДО Ден Хааг К
- 17.09.2017 АДО Ден Хааг 1:1 Аякс Э
- 09.09.2017 Виллем II 1:2 АДО Ден Хааг Э
- 29.08.2017 АДО Ден Хааг 2:0 Нордвейк ТМК
- 26.08.2017 АДО Ден Хааг 1:2 Херенвен Э
- 19.08.2017 АЗ Алкмаар 2:0 АДО Ден Хааг Э
- 11.08.2017 АДО Ден Хааг 0:3 Утрехт Э
- 05.08.2017 АДО Ден Хааг 1:0 Эксельсиор ТМК
- 29.07.2017 Пекин Баси 1:2 АДО Ден Хааг ТМК
- 22.07.2017 АДО Ден Хааг 1:0 Де Графсхап ТМК
- 18.07.2017 АДО Ден Хааг 1:0 Маастрихт ТМК
- 14.07.2017 Зеувс Эльфтал 1:3 АДО Ден Хааг ТМК
- 12.07.2017 Брюзе Бойс 1:13 АДО Ден Хааг ТМК
- 10.07.2017 Сероскерке 0:7 АДО Ден Хааг ТМК
- 08.07.2017 Халстерен 2:4 АДО Ден Хааг ТМК
- 05.07.2017 Схевенинген 0:7 АДО Ден Хааг ТМК
Последние игры между собой
ПЕК Зволле: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 1
АДО Ден Хааг: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 8
- 21.01.2017 АДО Ден Хааг 1:2 ПЕК Зволле Эредивизие
- 30.09.2016 ПЕК Зволле 2:1 АДО Ден Хааг Эредивизие
- 19.02.2016 АДО Ден Хааг 0:2 ПЕК Зволле Эредивизие
- 19.09.2015 ПЕК Зволле 2:1 АДО Ден Хааг Эредивизие
- 21.02.2015 АДО Ден Хааг 3:2 ПЕК Зволле Эредивизие
- 07.12.2014 ПЕК Зволле 3:1 АДО Ден Хааг Эредивизие
- 30.03.2014 АДО Ден Хааг 1:1 ПЕК Зволле Эредивизие
- 20.10.2013 ПЕК Зволле 6:1 АДО Ден Хааг Эредивизие
- 12.05.2013 ПЕК Зволле 4:2 АДО Ден Хааг Эредивизие
- 08.12.2012 АДО Ден Хааг 1:1 ПЕК Зволле Эредивизие
- 16.12.2007 ПЕК Зволле 2:1 АДО Ден Хааг Второй дивизион (Gouden Gids Divisie)
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|9
|8
|0
|1
|29 - 8
|24
|2.
|ПЕК Зволле
|2:0
|10
|6
|3
|1
|17 - 10
|21
|3.
|Аякс
|0:0
|10
|6
|2
|2
|23 - 7
|20
|4.
|Витесс
|9
|5
|3
|1
|20 - 8
|18
|5.
|Фейеноорд
|10
|5
|2
|3
|18 - 11
|17
|6.
|АЗ Алкмаар
|9
|5
|1
|3
|14 - 12
|16
|7.
|Херенвен
|9
|4
|2
|3
|13 - 18
|14
|8.
|Эксельсиор
|10
|4
|2
|4
|13 - 14
|14
|9.
|Утрехт
|9
|4
|1
|4
|13 - 18
|13
|10.
|АДО Ден Хааг
|0:2
|10
|4
|1
|5
|9 - 13
|13
|11.
|Хераклес
|10
|3
|3
|4
|15 - 17
|12
|12.
|ВВВ-Венло
|10
|3
|3
|4
|12 - 16
|12
|13.
|Виллем II
|0:0
|10
|3
|1
|6
|10 - 19
|10
|14.
|Гронинген
|9
|2
|3
|4
|12 - 15
|9
|15.
|Твенте
|10
|3
|0
|7
|13 - 15
|9
|16.
|НАК Бреда
|9
|2
|1
|6
|9 - 17
|7
|17.
|Рода
|10
|2
|1
|7
|9 - 21
|7
|18.
|Спарта Роттердам
|9
|1
|3
|5
|6 - 16
|6
Первый тайм
13'
Майсснер Томас из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Намли Юнес заработал фол.
11'
Томас Райян сделал результативную передачу.
11'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Намли Юнес отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
11'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
11'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
11'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг опасно играет. Чуть не пострадал Деккер Рик.
11'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
10'
10'
Эхизибуэ Кингсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает навес
8'
Лоренцен Мелвин из команды АДО Ден Хааг в офсайде
8'
Philippe Sandler выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает навес
7'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Пажишек Пётр!
7'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
6'
6'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
4'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
4'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
4'
Деккер Рик из команды ПЕК Зволле опасно играет. Чуть не пострадал Бекер Шеральдо.
4'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Ван Полен Брам заработал фол.
2'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает подножку. Лоренцен Мелвин заработал фол.
1'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле в офсайде
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "ПЕК Зволле". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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