  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион:
ПЕК Зволле
2:0
Первый тайм: 13'
АДО Ден Хааг
0'
1:0
7' Гол
Пажишек Пётр
2:0
11' Гол
Намли Юнес
13'
Первый тайм
Фол, нарушение
13'
Майсснер Томас из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Намли Юнес заработал фол.
11'
Томас Райян сделал результативную передачу.
Описание гола
11'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Намли Юнес отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
11'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
11'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
11'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг опасно играет. Чуть не пострадал Деккер Рик.
11'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
10'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Эхизибуэ Кингсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает навес
Офсайд
8'
Лоренцен Мелвин из команды АДО Ден Хааг в офсайде
8'
Philippe Sandler выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает навес
Описание гола
7'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Пажишек Пётр!
7'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
6'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
5'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
4'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
4'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
4'
Деккер Рик из команды ПЕК Зволле опасно играет. Чуть не пострадал Бекер Шеральдо.
4'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
3'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Ван Полен Брам заработал фол.
Фол, нарушение
2'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает подножку. Лоренцен Мелвин заработал фол.
Офсайд
1'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле в офсайде
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "ПЕК Зволле". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация