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Стадион:
Виллем II
0:0
Первый тайм: 14'
Аякс
0' 14'
Первый тайм
15'
Удар от ворот произведет Виллем II
15'
Зиеш Хаким бьет из пределов штрафной и упускает момент!
14'
Удар от ворот произведет Аякс
14'
Великонья Этьен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
14'
Вебер Максимилиан ошибается в защите.
14'
Брандерхорст Маттейс выбил мяч подальше от ворот.
14'
Хунтелаар Клаас-Ян пробил головой, вратарь справился с ударом.
13'
Вельтман Йоел из команды Аякс делает навес
Фол, нарушение
13'
Фиргевер Ник из команды Аякс делает подножку. Чиривелла Педро заработал фол.
12'
Удар от ворот произведет Виллем II
12'
Зиеш Хаким из команды Аякс наносит неточный удар с лета
10'
Удар от ворот произведет Виллем II
10'
Дольберг Каспер из команды Аякс делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
10'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
9'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II делает подножку. Вельтман Йоел заработал фол.
Фол, нарушение
9'
Зиеш Хаким наказан за толчок Чиривелла Педро
8'
Вельтман Йоел из команды Аякс делает навес
7'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Фол, нарушение
7'
Зиеш Хаким коснулся мяча рукой.
6'
Удар от ворот произведет Виллем II
6'
Дольберг Каспер из команды Аякс бьет головой мимо ворот
6'
Вельтман Йоел из команды Аякс делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
4'
Онана Андре вышел из ворот и забрал мяч.
4'
Хайе Том делает скидку назад вдоль ворот
4'
Вебер Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Хееркенс Фреек из команды Виллем II делает навес
3'
Фиргевер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Хайе Том из команды Виллем II делает навес
Офсайд
3'
Эль-Ханкури Мохамед из команды Виллем II в офсайде
2'
Фиргевер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Хееркенс Фреек из команды Виллем II наносит очень неточный удар.
Угловой
2'
Ван дер Линден Йоп из команды Виллем II подал угловой слева.
2'
Онана Андре выбил мяч на угловой.
Угловой
2'
Ван дер Линден Йоп из команды Виллем II подал угловой справа.
1'
Хееркенс Фреек из команды Виллем II попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Эль-Ханкури Мохамед из команды Виллем II сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
1'
Хайе Том из команды Виллем II делает навес
1'
Игроки ФК "Виллем II" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Виллем II". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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