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Стадион: Конинг Виллем II
Состав команд
23
Ринстра
Бен
10
Хайе
Том
Виллем II 5-3-2
- Основной состав
- 31 Брандерхорст Маттейс Вратарь
- 3 Хееркенс Фреек Защитник
- 4 Питерс Йорденс Защитник
- 29 Лахман Даррил Защитник
- 5 Ван дер Линден Йоп Защитник
- 21 Konstantinos Tsimikas Защитник
- 23 Ринстра Бен Полузащитник
- 6 Чиривелла Педро Полузащитник
- 10 Хайе Том Полузащитник
- 17 Великонья Этьен Нападающий
- 19 Эль-Ханкури Мохамед Нападающий
- Запасные игроки
- 93 Ван дер Лей Стефан Вратарь
- 1 Велленройтер Тимон Вратарь
- 14 Кроули Дэниэл Полузащитник
- 20 Лифтинк Эльмо Полузащитник
- 2 Льюис Фернандо Полузащитник
- 8 Огбече Бартоломью Нападающий
- 11 Кру Йорди Нападающий
- 38 Аззауи Исмаил Нападающий
- Главный тренер: Ван де Лой Эрвин
- Травмы и дисквалификации
- Абубакар-Анкра Асума Травмирован
- Фран Соль Травмирован
Аякс 4-3-3
- Основной состав
- 1 Онана Андре Вратарь
- 3 Вельтман Йоел Защитник
- 4 Де Лихт Маттайс Защитник
- 5 Вебер Максимилиан Защитник
- 26 Фиргевер Ник Защитник
- 6 Ван де Бек Донни Полузащитник
- 20 Шоне Лассе Полузащитник
- 10 Зиеш Хаким Полузащитник
- 7 Нерес Давид Нападающий
- 9 Хунтелаар Клаас-Ян Нападающий
- 25 Дольберг Каспер Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Лампру Костантинос Вратарь
- 28 Luis Orejuela Защитник
- 8 Синкгравен Дэйли Полузащитник
- 21 Де Йонг Френки Полузащитник
- 23 Де Йонг Сим Полузащитник
- Dennis Johnsen Нападающий
- 45 Клюйверт Джастин Нападающий
- Главный тренер: Кейзер Марсел
Предыдущие игры
Виллем II (последние 20 матчей: +10 =1 -9)
- 25.10.2017 Виллем II 2:1 Херенвен К
- 20.10.2017 Гронинген 0:1 Виллем II Э
- 15.10.2017 Виллем II 3:1 Твенте Э
- 30.09.2017 ПСВ 4:0 Виллем II Э
- 23.09.2017 Виллем II 1:2 Херенвен Э
- 20.09.2017 КСВ Апелдорн 2:4 Виллем II К
- 16.09.2017 Рода 1:3 Виллем II Э
- 09.09.2017 Виллем II 1:2 АДО Ден Хааг Э
- 27.08.2017 Фейеноорд 5:0 Виллем II Э
- 20.08.2017 Утрехт 2:0 Виллем II Э
- 13.08.2017 Виллем II 1:2 Эксельсиор Э
- 29.07.2017 Серкль Брюгге 5:2 Виллем II ТМК
- 22.07.2017 Зеувс Эльфтал 0:3 Виллем II ТМК
- 19.07.2017 Виллем II 1:1 Эйндховен ТМК
- 08.07.2017 Виллем II 2:0 Кортрейк ТМК
- 05.07.2017 Уно Анимо 0:7 Виллем II ТМК
- 01.07.2017 РКДСФ 1:9 Виллем II ТМК
- 18.05.2017 SV VOAB 1:6 Виллем II ТМК
- 14.05.2017 Виллем II 1:3 Аякс Э
- 07.05.2017 Рода 1:0 Виллем II Э
Аякс (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 25.10.2017 АСВ де Дейк 1:4 Аякс К
- 22.10.2017 Фейеноорд 1:4 Аякс Э
- 14.10.2017 Аякс 4:0 Спарта Роттердам Э
- 01.10.2017 Херенвен 0:4 Аякс Э
- 24.09.2017 Аякс 1:2 Витесс Э
- 20.09.2017 Схевенинген 1:5 Аякс К
- 17.09.2017 АДО Ден Хааг 1:1 Аякс Э
- 09.09.2017 Аякс 3:0 ПЕК Зволле Э
- 27.08.2017 ВВВ-Венло 0:2 Аякс Э
- 24.08.2017 Русенборг 3:2 Аякс ЛЕ
- 20.08.2017 Аякс 3:1 Гронинген Э
- 17.08.2017 Аякс 0:1 Русенборг ЛЕ
- 12.08.2017 Хераклес 2:1 Аякс Э
- 02.08.2017 Аякс 2:2 Ницца ЛЧ
- 28.07.2017 Аякс 3:3 Халл Сити ТМК
- 26.07.2017 Ницца 1:1 Аякс ЛЧ
- 18.07.2017 Лион 2:0 Аякс ТМК
- 15.07.2017 Аякс 4:2 ПАОК ТМК
- 24.05.2017 Аякс 0:2 Манчестер Юнайтед ЛЕ
- 14.05.2017 Виллем II 1:3 Аякс Э
Последние игры между собой
Виллем II: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 14
Аякс: победы: 14, ничьи: 1, поражения: 2
- 14.05.2017 Виллем II 1:3 Аякс Эредивизие
- 21.09.2016 Аякс 5:0 Виллем II Кубок
- 20.08.2016 Аякс 1:2 Виллем II Эредивизие
- 06.03.2016 Виллем II 0:4 Аякс Эредивизие
- 15.08.2015 Аякс 3:0 Виллем II Эредивизие
- 22.02.2015 Виллем II 1:1 Аякс Эредивизие
- 06.12.2014 Аякс 5:0 Виллем II Эредивизие
- 05.05.2013 Аякс 5:0 Виллем II Эредивизие
- 16.12.2012 Виллем II 2:4 Аякс Эредивизие
- 13.03.2011 Виллем II 1:3 Аякс Эредивизие
- 11.09.2010 Аякс 2:0 Виллем II Эредивизие
- 14.04.2010 Виллем II 0:2 Аякс Эредивизие
- 17.10.2009 Аякс 4:0 Виллем II Эредивизие
- 12.04.2009 Аякс 7:0 Виллем II Премьер-лига
- 30.08.2008 Виллем II 2:1 Аякс Премьер-лига
- 16.03.2008 Аякс 4:1 Виллем II Премьер-лига
- 08.12.2007 Виллем II 2:3 Аякс Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|9
|8
|0
|1
|29 - 8
|24
|2.
|Аякс
|0:0
|10
|6
|2
|2
|23 - 7
|20
|3.
|ПЕК Зволле
|0:0
|10
|5
|4
|1
|15 - 10
|19
|4.
|Витесс
|9
|5
|3
|1
|20 - 8
|18
|5.
|Фейеноорд
|10
|5
|2
|3
|18 - 11
|17
|6.
|АЗ Алкмаар
|9
|5
|1
|3
|14 - 12
|16
|7.
|Херенвен
|9
|4
|2
|3
|13 - 18
|14
|8.
|Эксельсиор
|10
|4
|2
|4
|13 - 14
|14
|9.
|АДО Ден Хааг
|0:0
|10
|4
|2
|4
|9 - 11
|14
|10.
|Утрехт
|9
|4
|1
|4
|13 - 18
|13
|11.
|Хераклес
|10
|3
|3
|4
|15 - 17
|12
|12.
|ВВВ-Венло
|10
|3
|3
|4
|12 - 16
|12
|13.
|Виллем II
|0:0
|10
|3
|1
|6
|10 - 19
|10
|14.
|Гронинген
|9
|2
|3
|4
|12 - 15
|9
|15.
|Твенте
|10
|3
|0
|7
|13 - 15
|9
|16.
|НАК Бреда
|9
|2
|1
|6
|9 - 17
|7
|17.
|Рода
|10
|2
|1
|7
|9 - 21
|7
|18.
|Спарта Роттердам
|9
|1
|3
|5
|6 - 16
|6
Первый тайм
15'
15'
Зиеш Хаким бьет из пределов штрафной и упускает момент!
14'
Удар от ворот произведет Аякс
14'
Великонья Этьен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
14'
Вебер Максимилиан ошибается в защите.
14'
Брандерхорст Маттейс выбил мяч подальше от ворот.
14'
Хунтелаар Клаас-Ян пробил головой, вратарь справился с ударом.
13'
13'
Фиргевер Ник из команды Аякс делает подножку. Чиривелла Педро заработал фол.
12'
12'
Зиеш Хаким из команды Аякс наносит неточный удар с лета
11'
Питерс Йорденс наказан за толчок Хунтелаар Клаас-Ян
10'
10'
Дольберг Каспер из команды Аякс делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
10'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II делает подножку. Вельтман Йоел заработал фол.
9'
Зиеш Хаким наказан за толчок Чиривелла Педро
8'
7'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
7'
Зиеш Хаким коснулся мяча рукой.
6'
6'
Дольберг Каспер из команды Аякс бьет головой мимо ворот
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
4'
Онана Андре вышел из ворот и забрал мяч.
4'
Хайе Том делает скидку назад вдоль ворот
4'
Вебер Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Хееркенс Фреек из команды Виллем II делает навес
3'
Фиргевер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Эль-Ханкури Мохамед из команды Виллем II в офсайде
2'
Фиргевер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Хееркенс Фреек из команды Виллем II наносит очень неточный удар.
2'
Ван дер Линден Йоп из команды Виллем II подал угловой слева.
2'
Онана Андре выбил мяч на угловой.
2'
Ван дер Линден Йоп из команды Виллем II подал угловой справа.
1'
Хееркенс Фреек из команды Виллем II попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Эль-Ханкури Мохамед из команды Виллем II сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
1'
Игроки ФК "Виллем II" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Виллем II". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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