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Стадион:
Витесс
0:1
Первый тайм: 44'
ПСВ
0'
4' Желтая карточка
Ван Гинкел Марко
13' Желтая карточка
Дабо Фанкати
0:1
18' Гол
Лосано Ирвин
25' Желтая карточка
Шваб Даниэль
38' Желтая карточка
Перейро Гастон
44'
Первый тайм
Фол, нарушение
44'
Ариас Сантьяго блокирует соперника. Бюттнер Александер заработал своей команде штрафной.
43'
Исима-Мирен Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Фор Наварон из команды Витесс делает навес
43'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
42'
Зут Йерун вышел из ворот и забрал мяч.
42'
Дабо Фанкати из команды Витесс делает навес
41'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
41'
Удар от ворот произведет Витесс
40'
Шваб Даниэль из команды ПСВ бьет головой мимо ворот
Угловой
40'
Перейро Гастон из команды ПСВ подал угловой справа.
40'
Миазга Мэтт выбил мяч на угловой.
40'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
39'
Зут Йерун вышел из ворот и забрал мяч.
39'
Сереро Тулани выбил мяч подальше от ворот.
Желтая карточка
38'
Перейро Гастон получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
38'
Перейро Гастон наказан за толчок Брюнс Томас
37'
Удар от ворот произведет ПСВ
37'
Рашица Милот из команды Витесс делает неудачный навес.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
34'
Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Вратарь парирует удар, который нанес Локадия Юрген, и мяч снова в игре
34'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ делает передачу за спину защитников.
34'
Удар от ворот произведет Витесс
32'
Брюнс Томас из команды Витесс делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
31'
Дабо Фанкати выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает навес
31'
Удар от ворот произведет Витесс
30'
Хендрикс Йоррит бьет из пределов штрафной и упускает момент!
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
29'
Дабо Фанкати выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Де Йонг Люк имел стопроцентный момент, но его удар отразил голкипер.
29'
Перейро Гастон имел стопроцентный момент, но его удар отразил голкипер.
29'
Локадия Юрген из команды ПСВ сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Фол, нарушение
28'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ делает подножку. Брюнс Томас заработал фол.
27'
ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
27'
Дабо Фанкати из команды Витесс делает навес
Желтая карточка
25'
Шваб Даниэль получает желтую карточку.
Фол, нарушение
25'
Шваб Даниэль блокирует соперника. Бюттнер Александер заработал своей команде штрафной.
25'
Шваб Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Брюнс Томас из команды Витесс подал угловой справа.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
25'
Шваб Даниэль выбил мяч на угловой.
25'
Бюттнер Александер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
24'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает подножку. Брюнс Томас заработал фол.
24'
Брюнс Томас нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
23'
Бюттнер Александер из команды Витесс делает навес
23'
После дальнего удара, который нанес Перейро Гастон мяч отбит вратарем
23'
Перейро Гастон из команды ПСВ устремляется вперед с мячом.
21'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Перейро Гастон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Фор Наварон из команды Витесс опасно играет. Чуть не пострадал Ван Гинкел Марко.
21'
Удар от ворот произведет ПСВ
20'
Линссен Брайн из команды Витесс делает навес
20'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Бюттнер Александер из команды Витесс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
20'
Де Йонг Люк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Бюттнер Александер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
19'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает подножку. Бюттнер Александер заработал фол.
18'
Бренет Джошуа сделал результативную передачу.
Описание гола
18'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Лосано Ирвин записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
18'
Бренет Джошуа из команды ПСВ делает передачу за спину защитников.
16'
Бренет Джошуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Бюттнер Александер из команды Витесс подал угловой слева.
16'
Лосано Ирвин выбил мяч на угловой.
16'
Фор Наварон из команды Витесс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
14'
Матавж Тим из команды Витесс делает подножку. Исима-Мирен Николя заработал фол.
Желтая карточка
13'
Дабо Фанкати получает желтую карточку.
Фол, нарушение
13'
Дабо Фанкати совершает грубый фол. Локадия Юрген был жертвой
13'
Де Йонг Люк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
12'
Исима-Мирен Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Рашица Милот из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Рашица Милот из команды Витесс устремляется вперед с мячом.
11'
Удар от ворот произведет ПСВ
11'
Линссен Брайн из команды Витесс делает навес
Офсайд
11'
Де Йонг Люк из команды ПСВ в офсайде
10'
Хендрикс Йоррит нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Брюнс Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой слева.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
10'
Ван Гинкел Марко бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Фол, нарушение
9'
Линссен Брайн блокирует соперника. Ариас Сантьяго заработал своей команде штрафной.
8'
Удар от ворот произведет ПСВ
7'
Линссен Брайн бьет из пределов штрафной и упускает момент!
7'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Перейро Гастон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Брюнс Томас из команды Витесс подал угловой справа.
6'
Шваб Даниэль выбил мяч на угловой.
6'
Хендрикс Йоррит сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
6'
Рашица Милот из команды Витесс делает навес
5'
Удар от ворот произведет ПСВ
5'
Брюнс Томас из команды Витесс делает навес
5'
Шваб Даниэль сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
5'
Бюттнер Александер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Желтая карточка
4'
Ван Гинкел Марко получает желтую карточку.
Фол, нарушение
4'
Ван Гинкел Марко совершает грубый фол. Бюттнер Александер был жертвой
2'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
2'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "ПСВ". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gelredome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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