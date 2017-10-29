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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Гелредом
4' Желтая карточкаВан Гинкел Марко
13' Желтая карточкаДабо Фанкати
0:1
18' ГолЛосано Ирвин
25' Желтая карточкаШваб Даниэль
38' Желтая карточкаПерейро Гастон
|
13'
18'
0:1
25'
38'
Состав команд
22
Пасвер
Ремко
37
Кашия
Гурам
10
Брюнс
Томас
25
Фор
Наварон
Витесс 4-3-3
- Основной состав
- 22 Пасвер Ремко Вратарь
- 2 Дабо Фанкати Защитник
- 37 Кашия Гурам Защитник
- 5 Миазга Мэтт Защитник
- 28 Бюттнер Александер Защитник
- 10 Брюнс Томас Полузащитник
- 17 Сереро Тулани Полузащитник
- 25 Фор Наварон Полузащитник
- 7 Рашица Милот Нападающий
- 9 Матавж Тим Нападающий
- 11 Линссен Брайн Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Хаувен Йерун Вратарь
- 43 Файе Лассана Защитник
- 51 Бош Джино Защитник
- 29 Леливелд Юлиан Защитник
- 19 Маунт Мэйсон Полузащитник
- 23 Мухтар Али Полузащитник
- 8 Колкетт Чарли Полузащитник
- 14 Кастаньос Люк Нападающий
- Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Ван дер Верфф Майкел Травмирован
- Круйсвийк Арнолд Травмирован
ПСВ 4-3-3
- Основной состав
- 1 Зут Йерун Вратарь
- 4 Ариас Сантьяго Защитник
- 5 Шваб Даниэль Защитник
- 2 Исима-Мирен Николя Защитник
- 20 Бренет Джошуа Защитник
- 10 Ван Гинкел Марко Полузащитник
- 7 Перейро Гастон Полузащитник
- 8 Хендрикс Йоррит Полузащитник
- 11 Лосано Ирвин Нападающий
- 9 Де Йонг Люк Нападающий
- 19 Локадия Юрген Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Ром Элой Вратарь
- 31 Ван Осх Яник Вратарь
- 32 Паал Кеннет Защитник
- 50 Armando Obispo Защитник
- 3 Люккассен Деррик Защитник
- 29 Гудмундссон Альберт Полузащитник
- 25 Adam Mager II Полузащитник
- 18 Росарио Пабло Полузащитник
- 23 Рамселар Барт Полузащитник
- 17 Бергвейн Стевен Нападающий
- 14 Ламмерс Сэм Нападающий
- 47 Mauro Junior
- Главный тренер: Коку Филлип
Предыдущие игры
Витесс (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 22.10.2017 Херенвен 0:4 Витесс Э
- 19.10.2017 Зульте-Варегем 1:1 Витесс ЛЕ
- 15.10.2017 Хераклес 1:1 Витесс Э
- 01.10.2017 Витесс 1:1 Утрехт Э
- 28.09.2017 Ницца 3:0 Витесс ЛЕ
- 24.09.2017 Аякс 1:2 Витесс Э
- 20.09.2017 АВВ Свифт 0:0 Витесс К
- 17.09.2017 Витесс 1:1 ВВВ-Венло Э
- 14.09.2017 Витесс 2:3 Лацио ЛЕ
- 09.09.2017 Эксельсиор 0:3 Витесс Э
- 26.08.2017 Витесс 1:2 АЗ Алкмаар Э
- 18.08.2017 Рода 1:3 Витесс Э
- 12.08.2017 Витесс 4:1 НАК Бреда Э
- 05.08.2017 Фейеноорд 1:1 Витесс С
- 29.07.2017 Рединг 2:3 Витесс ТМК
- 25.07.2017 Витесс 2:1 Эммен ТМК
- 20.07.2017 Спарта Прага 1:1 Витесс ТМК
- 15.07.2017 Истанбул Башакшехир 1:1 Витесс ТМК
- 08.07.2017 Витесс 1:1 Остенде ТМК
- 01.07.2017 Витесс 0:2 Александрия ТМК
ПСВ (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 26.10.2017 Волендам 0:2 ПСВ К
- 22.10.2017 ПСВ 3:0 Хераклес Э
- 15.10.2017 ВВВ-Венло 2:5 ПСВ Э
- 09.10.2017 ПСВ 0:0 Пачука ТМК
- 30.09.2017 ПСВ 4:0 Виллем II Э
- 24.09.2017 Утрехт 1:7 ПСВ Э
- 21.09.2017 СДК Путтен 0:4 ПСВ К
- 17.09.2017 ПСВ 1:0 Фейеноорд Э
- 10.09.2017 Херенвен 2:0 ПСВ Э
- 27.08.2017 ПСВ 2:0 Рода Э
- 20.08.2017 НАК Бреда 1:4 ПСВ Э
- 12.08.2017 ПСВ 3:2 АЗ Алкмаар Э
- 06.08.2017 Аугсбург 0:0 ПСВ ТМК
- 03.08.2017 Осиек 1:0 ПСВ ЛЕ
- 27.07.2017 ПСВ 0:1 Осиек ЛЕ
- 18.07.2017 Грасcхоппер 3:1 ПСВ ТМК
- 16.07.2017 Монако 0:0 ПСВ ТМК
- 12.07.2017 Сьон 0:1 ПСВ ТМК
- 08.07.2017 Валвейк 0:2 ПСВ ТМК
- 14.05.2017 ПСВ 4:1 ПЕК Зволле Э
Последние игры между собой
Витесс: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 13
ПСВ: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 2
- 18.03.2017 ПСВ 1:0 Витесс Эредивизие
- 29.10.2016 Витесс 0:2 ПСВ Эредивизие
- 19.04.2016 ПСВ 2:0 Витесс Эредивизие
- 05.12.2015 Витесс 0:1 ПСВ Эредивизие
- 17.01.2015 Витесс 0:1 ПСВ Эредивизие
- 31.08.2014 ПСВ 2:0 Витесс Эредивизие
- 15.03.2014 Витесс 1:2 ПСВ Эредивизие
- 07.12.2013 ПСВ 2:6 Витесс Эредивизие
- 09.02.2013 Витесс 2:2 ПСВ Эредивизие
- 25.11.2012 ПСВ 1:2 Витесс Эредивизие
- 27.01.2012 ПСВ 3:1 Витесс Эредивизие
- 23.10.2011 Витесс 1:1 ПСВ Эредивизие
- 01.05.2011 ПСВ 2:1 Витесс Эредивизие
- 27.10.2010 Витесс 0:2 ПСВ Эредивизие
- 31.01.2010 Витесс 0:0 ПСВ Эредивизие
- 31.10.2009 ПСВ 1:0 Витесс Эредивизие
- 21.03.2009 ПСВ 2:0 Витесс Премьер-лига
- 14.12.2008 Витесс 1:1 ПСВ Премьер-лига
- 20.04.2008 Витесс 0:1 ПСВ Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|1:0
|10
|9
|0
|1
|30 - 8
|27
|2.
|Аякс
|10
|7
|1
|2
|26 - 8
|22
|3.
|ПЕК Зволле
|10
|6
|3
|1
|17 - 10
|21
|4.
|Витесс
|0:1
|10
|5
|3
|2
|20 - 9
|18
|5.
|Фейеноорд
|10
|5
|2
|3
|18 - 11
|17
|6.
|АЗ Алкмаар
|9
|5
|1
|3
|14 - 12
|16
|7.
|Херенвен
|9
|4
|2
|3
|13 - 18
|14
|8.
|Эксельсиор
|10
|4
|2
|4
|13 - 14
|14
|9.
|Утрехт
|9
|4
|1
|4
|13 - 18
|13
|10.
|АДО Ден Хааг
|10
|4
|1
|5
|9 - 13
|13
|11.
|Хераклес
|10
|3
|3
|4
|15 - 17
|12
|12.
|ВВВ-Венло
|10
|3
|3
|4
|12 - 16
|12
|13.
|Гронинген
|9
|2
|3
|4
|12 - 15
|9
|14.
|Твенте
|10
|3
|0
|7
|13 - 15
|9
|15.
|Виллем II
|10
|3
|0
|7
|11 - 22
|9
|16.
|НАК Бреда
|9
|2
|1
|6
|9 - 17
|7
|17.
|Рода
|10
|2
|1
|7
|9 - 21
|7
|18.
|Спарта Роттердам
|9
|1
|3
|5
|6 - 16
|6
Первый тайм
44'
Ариас Сантьяго блокирует соперника. Бюттнер Александер заработал своей команде штрафной.
43'
Исима-Мирен Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Фор Наварон из команды Витесс делает навес
43'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
42'
Зут Йерун вышел из ворот и забрал мяч.
42'
Дабо Фанкати из команды Витесс делает навес
41'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
41'
40'
Шваб Даниэль из команды ПСВ бьет головой мимо ворот
40'
Перейро Гастон из команды ПСВ подал угловой справа.
40'
Миазга Мэтт выбил мяч на угловой.
40'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
39'
Зут Йерун вышел из ворот и забрал мяч.
39'
Сереро Тулани выбил мяч подальше от ворот.
38'
Перейро Гастон получает желтую карточку за неспортивное поведение
38'
Перейро Гастон наказан за толчок Брюнс Томас
37'
37'
Рашица Милот из команды Витесс делает неудачный навес.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
34'
Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Вратарь парирует удар, который нанес Локадия Юрген, и мяч снова в игре
34'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ делает передачу за спину защитников.
34'
32'
Брюнс Томас из команды Витесс делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
31'
Дабо Фанкати выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает навес
31'
30'
Хендрикс Йоррит бьет из пределов штрафной и упускает момент!
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
29'
Дабо Фанкати выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Де Йонг Люк имел стопроцентный момент, но его удар отразил голкипер.
29'
Перейро Гастон имел стопроцентный момент, но его удар отразил голкипер.
29'
Локадия Юрген из команды ПСВ сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
28'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ делает подножку. Брюнс Томас заработал фол.
27'
ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
27'
Дабо Фанкати из команды Витесс делает навес
25'
Шваб Даниэль получает желтую карточку.
25'
Шваб Даниэль блокирует соперника. Бюттнер Александер заработал своей команде штрафной.
25'
Шваб Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Брюнс Томас из команды Витесс подал угловой справа.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
25'
Шваб Даниэль выбил мяч на угловой.
25'
24'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает подножку. Брюнс Томас заработал фол.
24'
Брюнс Томас нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
23'
Бюттнер Александер из команды Витесс делает навес
23'
После дальнего удара, который нанес Перейро Гастон мяч отбит вратарем
23'
Перейро Гастон из команды ПСВ устремляется вперед с мячом.
21'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Перейро Гастон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Фор Наварон из команды Витесс опасно играет. Чуть не пострадал Ван Гинкел Марко.
21'
20'
Линссен Брайн из команды Витесс делает навес
20'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Бюттнер Александер из команды Витесс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
20'
Де Йонг Люк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
19'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает подножку. Бюттнер Александер заработал фол.
18'
Бренет Джошуа сделал результативную передачу.
18'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Лосано Ирвин записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
18'
Бренет Джошуа из команды ПСВ делает передачу за спину защитников.
16'
Бренет Джошуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Бюттнер Александер из команды Витесс подал угловой слева.
16'
Лосано Ирвин выбил мяч на угловой.
16'
Фор Наварон из команды Витесс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
14'
Матавж Тим из команды Витесс делает подножку. Исима-Мирен Николя заработал фол.
13'
Дабо Фанкати получает желтую карточку.
13'
Дабо Фанкати совершает грубый фол. Локадия Юрген был жертвой
13'
Де Йонг Люк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
12'
Исима-Мирен Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Рашица Милот из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Рашица Милот из команды Витесс устремляется вперед с мячом.
11'
11'
Линссен Брайн из команды Витесс делает навес
11'
Де Йонг Люк из команды ПСВ в офсайде
10'
Хендрикс Йоррит нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Брюнс Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой слева.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
10'
Ван Гинкел Марко бьет и мяч от рикошета проходит мимо
9'
Линссен Брайн блокирует соперника. Ариас Сантьяго заработал своей команде штрафной.
8'
7'
Линссен Брайн бьет из пределов штрафной и упускает момент!
7'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Перейро Гастон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Брюнс Томас из команды Витесс подал угловой справа.
6'
Шваб Даниэль выбил мяч на угловой.
6'
Хендрикс Йоррит сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
6'
Рашица Милот из команды Витесс делает навес
5'
5'
Брюнс Томас из команды Витесс делает навес
5'
Шваб Даниэль сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
4'
Ван Гинкел Марко получает желтую карточку.
4'
Ван Гинкел Марко совершает грубый фол. Бюттнер Александер был жертвой
3'
Перейро Гастон наказан за толчок Бюттнер Александер
2'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
2'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "ПСВ". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gelredome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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