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Крылья Советов (последние 20 матчей: +14 =1 -5)
- 25.10.2017 Рубин 1:2 Крылья Советов К
- 21.10.2017 Кубань 2:1 Крылья Советов ФПД
- 14.10.2017 Крылья Советов 1:1 Ротор-Волгоград ФПД
- 07.10.2017 Факел 1:0 Крылья Советов ФПД
- 30.09.2017 Крылья Советов 1:0 Зенит-2 ФПД
- 24.09.2017 Енисей 1:0 Крылья Советов ФПД
- 21.09.2017 Крылья Советов 3:2 Локомотив Москва К
- 16.09.2017 Крылья Советов 3:0 Балтика ФПД
- 11.09.2017 Спартак-2 0:3 Крылья Советов ФПД
- 06.09.2017 Крылья Советов 1:0 Тамбов ФПД
- 02.09.2017 Оренбург 3:2 Крылья Советов ФПД
- 27.08.2017 Крылья Советов 3:0 Сибирь ФПД
- 23.08.2017 Сызрань-2003 0:2 Крылья Советов К
- 19.08.2017 Тюмень 0:2 Крылья Советов ФПД
- 13.08.2017 Крылья Советов 2:0 Динамо СПб ФПД
- 09.08.2017 Шинник 2:3 Крылья Советов ФПД
- 05.08.2017 Крылья Советов 1:0 Волгарь ФПД
- 30.07.2017 ФК Химки 0:2 Крылья Советов ФПД
- 26.07.2017 Крылья Советов 0:1 Томь ФПД
- 22.07.2017 Крылья Советов 1:0 Авангард Курск ФПД
Олимпиец (последние 20 матчей: +7 =2 -11)
- 25.10.2017 Шинник 4:0 Олимпиец К
- 21.10.2017 Луч-Энергия 1:2 Олимпиец ФПД
- 14.10.2017 Олимпиец 0:3 Кубань ФПД
- 07.10.2017 Ротор-Волгоград 1:2 Олимпиец ФПД
- 30.09.2017 Олимпиец 2:1 Факел ФПД
- 24.09.2017 Зенит-2 2:1 Олимпиец ФПД
- 21.09.2017 Олимпиец 1:1 Уфа К
- 16.09.2017 Олимпиец 0:2 Енисей ФПД
- 10.09.2017 Балтика 0:0 Олимпиец ФПД
- 06.09.2017 Олимпиец 1:3 Спартак-2 ФПД
- 02.09.2017 Тамбов 2:1 Олимпиец ФПД
- 27.08.2017 Олимпиец 0:1 Оренбург ФПД
- 23.08.2017 Торпедо Владимир 0:1 Олимпиец К
- 19.08.2017 Сибирь 1:1 Олимпиец ФПД
- 13.08.2017 Олимпиец 1:2 Тюмень ФПД
- 09.08.2017 Динамо СПб 3:1 Олимпиец ФПД
- 05.08.2017 Олимпиец 0:1 Шинник ФПД
- 30.07.2017 Волгарь 2:1 Олимпиец ФПД
- 26.07.2017 Олимпиец 1:0 ФК Химки ФПД
- 22.07.2017 Томь 1:2 Олимпиец ФПД
Последние игры между собой
Крылья Советов: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Олимпиец: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 15.07.2017 Олимпиец 0:0 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Енисей
|Заявка
|19
|15
|2
|2
|43 - 16
|47
|2.
|Крылья Советов
|Заявка
|19
|12
|2
|5
|28 - 11
|38
|3.
|Оренбург
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|25 - 18
|36
|4.
|Тамбов
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|31 - 20
|33
|5.
|Балтика
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|24 - 21
|33
|6.
|Шинник
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|25 - 21
|32
|7.
|Динамо СПб
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|28 - 23
|32
|8.
|Спартак-2
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|31 - 29
|30
|9.
|Волгарь
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|24 - 21
|28
|10.
|Сибирь
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|19 - 19
|26
|11.
|ФК Химки
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|20 - 26
|25
|12.
|Кубань
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|30 - 32
|24
|13.
|Зенит-2
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|25 - 28
|20
|14.
|Авангард Курск
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|18 - 25
|20
|15.
|Олимпиец
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|18 - 28
|19
|16.
|Томь
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|15 - 30
|18
|17.
|Ротор-Волгоград
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|23 - 27
|18
|18.
|Тюмень
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|21 - 27
|18
|19.
|Луч-Энергия
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|16 - 26
|18
|20.
|Факел
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|12 - 28
|16
-
До начала матча осталось 15 часов 59 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Крылья Советов - Олимпиец, который состоится 29.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Крылья Советов - Олимпиец, который состоится 29.10.2017.
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Прогнозы на матч Крылья Советов - Олимпиец
Крылья Советов
100% (127)
Ничья:
0% (0)
Олимпиец
0% (0)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Крылья Советов:
45.7% (58)
1:0 Крылья Советов:
25.2% (32)
2:1 Крылья Советов:
16.5% (21)
3:0 Крылья Советов:
4.7% (6)
3:1 Крылья Советов:
4.7% (6)
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