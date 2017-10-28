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Тюмень
 
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Енисей
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До начала матча осталось 15 часов 58 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Тюмень - Енисей, который состоится 29.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Тюмень - Енисей
Тюмень
13.8% (17)
Ничья:
15.4% (19)
Енисей
70.7% (87)

Вы не участвовали в прогнозе

Енисей:
30.9% (38)
Енисей:
23.6% (29)
Ничья:
13.8% (17)
Енисей:
9.8% (12)
Тюмень:
6.5% (8)
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