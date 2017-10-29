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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Галгенваард
2' Желтая карточкаЯнссен Виллем
1:0
19' ГолЯнссен Виллем
1:1
22' ГолЭль-Алуши Мунир
25' Желтая карточкаЛабьяд Закария
|
19'
1:0
22'
1:1
25'
Состав команд
17
Клейбер
Шон
Утрехт 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Йенсен Давид Вратарь
- 17 Клейбер Шон Защитник
- 3 Леувин Рамон Защитник
- 14 Янссен Виллем Защитник
- 18 Эмануэльсон Урби Защитник
- 22 Ван де Стрек Сандер Полузащитник
- 6 Штридер Рико Полузащитник
- 8 Аюб Яссин Полузащитник
- 10 Лабьяд Закария Полузащитник
- 11 Дессерс Сириль Нападающий
- 7 Керк Гирано Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Марсман Ник Вратарь
- 20 Трупе Джованни Защитник
- 5 Думич Дарио Защитник
- 2 Ван дер Марел Марк Защитник
- 28 Браафхейд Эдсон Защитник
- 15 Ван дер Мер Робин Полузащитник
- 26 Уиллок Мэттью Полузащитник
- 39 Венема Ник Нападающий
- 27 Гёртлер Лукас Нападающий
- Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Йоостен Патрик Травмирован
- Макиенок Симон Травмирован
- Кали Анур Травмирован
НАК Бреда 4-3-3
- Основной состав
- 23 Бертрамс Найджел Вратарь
- 2 Fabian Sporkslede Защитник
- 5 Метс Кароль Защитник
- 3 Кох Менно Защитник
- 69 Тасенде Хосе Защитник
- 8 Эль-Алуши Мунир Полузащитник
- 19 Гарсия Мануэль II Полузащитник
- 6 Arno Verschueren Полузащитник
- 7 Корте Джованни Нападающий
- 9 Эмброуз Тьерри Нападающий
- 10 Влут Рай Нападающий
- Запасные игроки
- 35 Хорсфилд Джеймс Защитник
- 18 Bart Meijers Защитник
- 87 Эневолдсен Томас Полузащитник
- 30 Нийхолт Джанлука Полузащитник
- 45 Richelor Sprangers Нападающий
- 11 Paolo Fernandes
- 17 Bodi Brusselers
- 26 Karol Niemczycki
- Главный тренер: Stijn Vreven
- Травмы и дисквалификации
- Агйепонг Томас Травмирован
- Н'Токо Чиро Травмирован
- Olivier Rommens Травмирован
- Хамхаутс Робби Травмирован
- Andries Noppert Травмирован
Предыдущие игры
Утрехт (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 25.10.2017 ВВВ-Венло 3:1 Утрехт К
- 22.10.2017 АЗ Алкмаар 3:0 Утрехт Э
- 14.10.2017 Утрехт 3:1 Херенвен Э
- 04.10.2017 Вольфсбург 2:0 Утрехт ТМК
- 01.10.2017 Витесс 1:1 Утрехт Э
- 24.09.2017 Утрехт 1:7 ПСВ Э
- 20.09.2017 Аякс (аматоры) 0:6 Утрехт К
- 17.09.2017 Твенте 4:0 Утрехт Э
- 10.09.2017 Утрехт 2:0 Рода Э
- 27.08.2017 Гронинген 2:1 Утрехт Э
- 24.08.2017 Зенит 2:0 Утрехт ЛЕ
- 20.08.2017 Утрехт 2:0 Виллем II Э
- 16.08.2017 Утрехт 1:0 Зенит ЛЕ
- 11.08.2017 АДО Ден Хааг 0:3 Утрехт Э
- 03.08.2017 Лех 2:2 Утрехт ЛЕ
- 27.07.2017 Утрехт 0:0 Лех ЛЕ
- 20.07.2017 Утрехт 3:1 Валлетта ЛЕ
- 15.07.2017 Утрехт 1:1 Меппен ТМК
- 13.07.2017 Валлетта 0:0 Утрехт ЛЕ
- 08.07.2017 Утрехт 0:1 Габала ТМК
НАК Бреда (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 21.10.2017 НАК Бреда 0:2 ПЕК Зволле Э
- 14.10.2017 Рода 1:0 НАК Бреда Э
- 30.09.2017 НАК Бреда 0:1 АДО Ден Хааг Э
- 23.09.2017 Фейеноорд 0:2 НАК Бреда Э
- 20.09.2017 Ахиллес 4:3 НАК Бреда К
- 16.09.2017 НАК Бреда 2:1 Гронинген Э
- 10.09.2017 АЗ Алкмаар 2:1 НАК Бреда Э
- 25.08.2017 НАК Бреда 2:2 Спарта Роттердам Э
- 20.08.2017 НАК Бреда 1:4 ПСВ Э
- 12.08.2017 Витесс 4:1 НАК Бреда Э
- 05.08.2017 НАК Бреда 3:1 Алмере Сити ТМК
- 29.07.2017 НАК Бреда 1:0 Эксельсиор ТМК
- 22.07.2017 НАК Бреда 2:1 Валвейк ТМК
- 18.07.2017 НАК Бреда 2:2 Генчлербирлиги ТМК
- 15.07.2017 НАК Бреда 2:1 Волендам ТМК
- 08.07.2017 Мадесе Бойс 0:7 НАК Бреда ТМК
- 05.07.2017 САБ Бреда 0:8 НАК Бреда ТМК
- 01.07.2017 Зундерце Селекти 0:4 НАК Бреда ТМК
- 28.05.2017 НЕК Неймеген 1:4 НАК Бреда ПДПОЭ
- 25.05.2017 НАК Бреда 1:0 НЕК Неймеген ПДПОЭ
Последние игры между собой
Утрехт: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 6
НАК Бреда: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 6
- 21.03.2017 Утрехт 1:1 НАК Бреда Товарищеские матчи. Клубы
- 20.03.2015 Утрехт 3:4 НАК Бреда Эредивизие
- 29.11.2014 НАК Бреда 1:5 Утрехт Эредивизие
- 28.03.2014 НАК Бреда 2:2 Утрехт Эредивизие
- 19.10.2013 Утрехт 4:2 НАК Бреда Эредивизие
- 21.04.2013 Утрехт 3:0 НАК Бреда Эредивизие
- 01.09.2012 НАК Бреда 1:1 Утрехт Эредивизие
- 28.04.2012 Утрехт 1:3 НАК Бреда Эредивизие
- 24.09.2011 НАК Бреда 1:0 Утрехт Эредивизие
- 11.12.2010 НАК Бреда 3:1 Утрехт Эредивизие
- 15.08.2010 Утрехт 3:1 НАК Бреда Эредивизие
- 20.02.2010 НАК Бреда 0:2 Утрехт Эредивизие
- 29.11.2009 Утрехт 3:1 НАК Бреда Эредивизие
- 17.01.2009 НАК Бреда 1:1 Утрехт Премьер-лига
- 26.10.2008 Утрехт 0:0 НАК Бреда Премьер-лига
- 09.02.2008 НАК Бреда 1:0 Утрехт Премьер-лига
- 04.11.2007 Утрехт 0:1 НАК Бреда Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|10
|9
|0
|1
|33 - 10
|27
|2.
|Аякс
|10
|7
|1
|2
|26 - 8
|22
|3.
|ПЕК Зволле
|10
|6
|3
|1
|17 - 10
|21
|4.
|Витесс
|10
|5
|3
|2
|22 - 12
|18
|5.
|Фейеноорд
|10
|5
|2
|3
|18 - 11
|17
|6.
|АЗ Алкмаар
|9
|5
|1
|3
|14 - 12
|16
|7.
|Херенвен
|9
|4
|2
|3
|13 - 18
|14
|8.
|Эксельсиор
|10
|4
|2
|4
|13 - 14
|14
|9.
|Утрехт
|1:1
|10
|4
|2
|4
|14 - 19
|14
|10.
|АДО Ден Хааг
|10
|4
|1
|5
|9 - 13
|13
|11.
|Хераклес
|10
|3
|3
|4
|15 - 17
|12
|12.
|ВВВ-Венло
|10
|3
|3
|4
|12 - 16
|12
|13.
|Твенте
|10
|3
|0
|7
|13 - 15
|9
|14.
|Виллем II
|10
|3
|0
|7
|11 - 22
|9
|15.
|Гронинген
|1:2
|10
|2
|3
|5
|13 - 17
|9
|16.
|Спарта Роттердам
|2:1
|10
|2
|3
|5
|8 - 17
|9
|17.
|НАК Бреда
|1:1
|10
|2
|2
|6
|10 - 18
|8
|18.
|Рода
|10
|2
|1
|7
|9 - 21
|7
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
44'
44'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт делает навес
43'
Корте Джованни из команды НАК Бреда делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
43'
43'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт делает навес
43'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда делает подножку. Штридер Рико заработал фол.
42'
Arno Verschueren из команды НАК Бреда сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
41'
Керк Гирано наказан за толчок Arno Verschueren
40'
Удар от ворот произведет Утрехт
40'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
40'
40'
Штридер Рико бьет из пределов штрафной и упускает момент!
39'
38'
Лабьяд Закария наказан за толчок Метс Кароль
36'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
35'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт делает подножку. Эль-Алуши Мунир заработал фол.
34'
Бертрамс Найджел вышел из ворот и забрал мяч.
34'
33'
Бертрамс Найджел вышел из ворот и забрал мяч.
33'
32'
32'
Arno Verschueren нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
30'
30'
Лабьяд Закария из команды Утрехт подал угловой слева.
30'
30'
29'
Arno Verschueren из команды НАК Бреда. Это Керк Гирано заработал фол.
28'
28'
Керк Гирано имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
28'
ШТАНГА! – Дессерс Сириль ударом головой попадает в штангу
28'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт делает отличный навес.
28'
Arno Verschueren выбил мяч на угловой.
28'
Лабьяд Закария из команды Утрехт разыграл угловой с правого угла.
27'
Лабьяд Закария из команды Утрехт подал угловой справа.
25'
Лабьяд Закария получает желтую карточку.
25'
Лабьяд Закария атакует сзади соперника. Эль-Алуши Мунир пострадал.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
25'
Гарсия Мануэль II блокирует соперника. Леувин Рамон заработал своей команде штрафной.
24'
24'
Лабьяд Закария отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
22'
Эмброуз Тьерри сделал результативную передачу.
22'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Эль-Алуши Мунир записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
22'
Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда делает передачу за спину защитников.
21'
Эмануэльсон Урби наказан за толчок Тасенде Хосе
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
19'
Лабьяд Закария сделал результативную передачу.
19'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Янссен Виллем эффектным ударом переправил мяч в ворота.
19'
Влут Рай ошибается в защите.
19'
Лабьяд Закария из команды Утрехт подал угловой справа.
19'
Метс Кароль выбил мяч на угловой.
19'
18'
Удар от ворот произведет Утрехт
17'
Корте Джованни попал в створ, но вратарь справился с ударом.
17'
Влут Рай нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Корте Джованни из команды НАК Бреда делает навес
16'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает подножку. Тасенде Хосе заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
15'
15'
Штридер Рико отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
14'
14'
14'
Игрок из команды Утрехт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
14'
13'
Вратарь парирует удар, который нанес Лабьяд Закария, и мяч снова в игре
12'
12'
Клейбер Шон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
12'
12'
Лабьяд Закария бьет из пределов штрафной и упускает момент!
11'
11'
11'
Эмброуз Тьерри блокирует соперника. Янссен Виллем заработал своей команде штрафной.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
10'
10'
Лабьяд Закария из команды Утрехт подал угловой слева.
10'
Метс Кароль выбил мяч на угловой.
10'
Бертрамс Найджел сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
9'
9'
Дессерс Сириль из команды Утрехт делает навес
8'
Штридер Рико из команды Утрехт делает подножку. Гарсия Мануэль II заработал фол.
7'
Ван де Стрек Сандер попал в створ, но вратарь справился с ударом.
7'
Лабьяд Закария из команды Утрехт делает пас партнеру.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
3'
Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
3'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда делает навес
2'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Тасенде Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Янссен Виллем получает желтую карточку.
2'
Янссен Виллем из команды Утрехт делает подножку. Гарсия Мануэль II заработал фол.
2'
1'
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Утрехт". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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