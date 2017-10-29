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Стадион:
Утрехт
1:1
Перерыв
НАК Бреда
0'
2' Желтая карточка
Янссен Виллем
1:0
19' Гол
Янссен Виллем
1:1
22' Гол
Эль-Алуши Мунир
25' Желтая карточка
Лабьяд Закария
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
44'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
44'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт делает навес
43'
Корте Джованни из команды НАК Бреда делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
43'
Метс Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт делает навес
Фол, нарушение
43'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда делает подножку. Штридер Рико заработал фол.
42'
Arno Verschueren из команды НАК Бреда сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Фол, нарушение
41'
Керк Гирано наказан за толчок Arno Verschueren
40'
Удар от ворот произведет Утрехт
40'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
40'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
40'
Штридер Рико бьет из пределов штрафной и упускает момент!
40'
Аюб Яссин из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
38'
Лабьяд Закария наказан за толчок Метс Кароль
36'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
35'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт делает подножку. Эль-Алуши Мунир заработал фол.
34'
Бертрамс Найджел вышел из ворот и забрал мяч.
34'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает навес
33'
Бертрамс Найджел вышел из ворот и забрал мяч.
33'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает навес
32'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Arno Verschueren нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
30'
Метс Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Лабьяд Закария из команды Утрехт подал угловой слева.
30'
Кох Менно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает навес
Фол, нарушение
29'
Arno Verschueren из команды НАК Бреда. Это Керк Гирано заработал фол.
28'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
28'
Керк Гирано имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
28'
ШТАНГА! – Дессерс Сириль ударом головой попадает в штангу
28'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт делает отличный навес.
28'
Arno Verschueren выбил мяч на угловой.
Угловой
28'
Лабьяд Закария из команды Утрехт разыграл угловой с правого угла.
Угловой
27'
Лабьяд Закария из команды Утрехт подал угловой справа.
Желтая карточка
25'
Лабьяд Закария получает желтую карточку.
Фол, нарушение
25'
Лабьяд Закария атакует сзади соперника. Эль-Алуши Мунир пострадал.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Фол, нарушение
25'
Гарсия Мануэль II блокирует соперника. Леувин Рамон заработал своей команде штрафной.
24'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
24'
Лабьяд Закария отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
24'
Аюб Яссин из команды Утрехт делает пас партнеру.
22'
Эмброуз Тьерри сделал результативную передачу.
Описание гола
22'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Эль-Алуши Мунир записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
22'
Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
21'
Эмануэльсон Урби наказан за толчок Тасенде Хосе
20'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
19'
Лабьяд Закария сделал результативную передачу.
Описание гола
19'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Янссен Виллем эффектным ударом переправил мяч в ворота.
19'
Влут Рай ошибается в защите.
Угловой
19'
Лабьяд Закария из команды Утрехт подал угловой справа.
19'
Метс Кароль выбил мяч на угловой.
19'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает навес
18'
Удар от ворот произведет Утрехт
17'
Корте Джованни попал в створ, но вратарь справился с ударом.
17'
Влут Рай нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Корте Джованни из команды НАК Бреда делает навес
Фол, нарушение
16'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает подножку. Тасенде Хосе заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
15'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
15'
Штридер Рико отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
14'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Метс Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Игрок из команды Утрехт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
14'
Кох Менно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Вратарь парирует удар, который нанес Лабьяд Закария, и мяч снова в игре
12'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
12'
Клейбер Шон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
12'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
12'
Лабьяд Закария бьет из пределов штрафной и упускает момент!
11'
Метс Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает навес
Фол, нарушение
11'
Эмброуз Тьерри блокирует соперника. Янссен Виллем заработал своей команде штрафной.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
10'
Кох Менно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Лабьяд Закария из команды Утрехт подал угловой слева.
10'
Метс Кароль выбил мяч на угловой.
10'
Бертрамс Найджел сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
9'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает навес
9'
Дессерс Сириль из команды Утрехт делает навес
Фол, нарушение
8'
Штридер Рико из команды Утрехт делает подножку. Гарсия Мануэль II заработал фол.
7'
Ван де Стрек Сандер попал в створ, но вратарь справился с ударом.
7'
Лабьяд Закария из команды Утрехт делает пас партнеру.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
3'
Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
3'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда делает навес
2'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Тасенде Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
2'
Янссен Виллем получает желтую карточку.
Фол, нарушение
2'
Янссен Виллем из команды Утрехт делает подножку. Гарсия Мануэль II заработал фол.
2'
Кох Менно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Аюб Яссин из команды Утрехт делает навес
1'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Утрехт". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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