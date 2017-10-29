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Стадион:
Спарта Роттердам
2:1
Перерыв
Гронинген
0'
1:0
22' Гол
Мюрен Роберт
1:1
36' Гол
Ludovit Reis
2:1
43' Пенальти
Loris Brogno
45' Желтая карточка
Loris Brogno
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
47'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
46'
Бакуна Жуниньо бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Желтая карточка
46'
Loris Brogno получает желтую карточку.
Фол, нарушение
46'
Loris Brogno атакует сзади соперника. Carlos Antuna пострадал.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Описание гола
43'
Г О О О О О Л - Loris Brogno из команды Спарта Роттердам забивает пенальти
Фол, нарушение
42'
ПЕНАЛЬТИ! – Мемишевич Самир сзади фолит на сопернике в штрафной площади. Мюрен Роберт заработал пенальти для своей команды
42'
Спирингс Стейн из команды Спарта Роттердам делает навес
41'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
40'
Вормердам Дьянго наказан за толчок Loris Brogno
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
40'
Удар от ворот произведет Гронинген
39'
Deroy Duarte отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
39'
Deroy Duarte нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
Фол, нарушение
38'
Kenneth Dougal из команды Спарта Роттердам делает подножку. Йенсен Рубен заработал фол.
38'
После дальнего удара, который нанес Бакуна Жуниньо мяч отбит вратарем
Описание гола
36'
ГОООООЛ - Ludovit Reis из команды Гронинген забивает из-за штрафной площади
36'
Ludovit Reis из команды Гронинген устремляется вперед с мячом.
36'
Kenneth Dougal ошибается в защите.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Офсайд
35'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам в офсайде
33'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
33'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген делает неудачный навес.
33'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам делает навес
33'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Фишер Сандер из команды Спарта Роттердам нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
32'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
32'
Deroy Duarte бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Фол, нарушение
31'
Мемишевич Самир из команды Гронинген делает подножку. Deroy Duarte заработал фол.
Фол, нарушение
31'
Бройер Мишель из команды Спарта Роттердам делает подножку. Ван Веерт Том заработал фол.
30'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
30'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
28'
Carlos Antuna из команды Гронинген в офсайде
27'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
26'
Deroy Duarte бьет и мяч от рикошета проходит мимо
26'
Ritsu Doan выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
26'
Вормердам Дьянго выбил мяч на угловой.
26'
Спирингс Стейн из команды Спарта Роттердам попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
26'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Спирингс Стейн из команды Спарта Роттердам делает навес
25'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
25'
Йенсен Рубен наказан за толчок Спирингс Стейн
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
24'
ШТАНГА! Loris Brogno попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
Описание гола
22'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мюрен Роберт оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
22'
Deroy Duarte имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
22'
Спирингс Стейн из команды Спарта Роттердам делает навес
21'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
21'
Бакуна Жуниньо отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
20'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген делает подножку. Kenneth Dougal заработал фол.
19'
Мюрен Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Спирингс Стейн из команды Спарта Роттердам делает пас партнеру.
18'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
18'
Carlos Antuna из команды Гронинген делает неудачный навес.
18'
Удар от ворот произведет Гронинген
17'
Спирингс Стейн из команды Спарта Роттердам делает навес
16'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
16'
Йенсен Рубен бьет и мяч от рикошета проходит мимо
16'
Бройер Мишель сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
16'
Кэйн Тодд из команды Гронинген делает навес
16'
Вратарь парирует удар, который нанес Те Вирик Мик, и мяч снова в игре
16'
Roy Kortsmit сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
16'
Ritsu Doan из команды Гронинген подал угловой справа.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
15'
Бройер Мишель выбил мяч на угловой.
Угловой
15'
Йенсен Рубен из команды Гронинген подал угловой слева.
15'
Хольст Фредерик выбил мяч на угловой.
15'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
14'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
14'
Бакуна Жуниньо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
13'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Loris Brogno нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Deroy Duarte из команды Спарта Роттердам делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
13'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
12'
Ван Веерт Том наказан за толчок Хольст Фредерик
11'
Ritsu Doan из команды Гронинген делает навес
11'
Бройер Мишель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Йенсен Рубен из команды Гронинген подал угловой справа.
11'
После удара головой, который сделал Мемишевич Самир мяч выносится вратарем на угловой
11'
Roy Kortsmit сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
11'
Йенсен Рубен из команды Гронинген подал угловой справа.
11'
Sherel Floranus выбил мяч на угловой.
11'
Ritsu Doan из команды Гронинген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
10'
Carlos Antuna из команды Гронинген делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
10'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
10'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген наносит неточный удар с лета
10'
Carlos Antuna из команды Гронинген делает передачу одноклубнику.
10'
Кэйн Тодд из команды Гронинген делает навес
9'
Падт Серджио вышел из ворот и забрал мяч.
9'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам делает навес
8'
Удар от ворот произведет Гронинген
8'
Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам наносит неточный удар с лета
8'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
8'
Спирингс Стейн из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
8'
Те Вирик Мик выбил мяч на угловой.
8'
Deroy Duarte из команды Спарта Роттердам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Спирингс Стейн из команды Спарта Роттердам делает навес
6'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
5'
Мюрен Роберт из команды Спарта Роттердам попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
5'
Падт Серджио вышел из ворот и забрал мяч.
5'
Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам делает навес
4'
Удар от ворот произведет Гронинген
Офсайд
3'
Мюрен Роберт из команды Спарта Роттердам в офсайде
3'
Спирингс Стейн из команды Спарта Роттердам делает передачу за спину защитников.
2'
Удар от ворот произведет Гронинген
1'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Удар от ворот произведет Гронинген
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Спарта Роттердам". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sparta Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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