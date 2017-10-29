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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Спарта
2:1
Перерыв
1:0
22' ГолМюрен Роберт
1:1
36' ГолLudovit Reis
2:1
43' ПенальтиLoris Brogno
45' Желтая карточкаLoris Brogno
|
22'
1:0
36'
1:1
43'
2:1
45'
Состав команд
11
Loris
Brogno
68
Ludovit
Reis
25
Ritsu
Doan
Спарта Роттердам 4-1-2-1-2
- Основной состав
- 1 Roy Kortsmit Вратарь
- 2 Хольст Фредерик Защитник
- 5 Бройер Мишель Защитник
- 6 Фишер Сандер Защитник
- 3 Sherel Floranus Защитник
- 8 Сануси Райан Полузащитник
- 7 Deroy Duarte Полузащитник
- 4 Kenneth Dougal Полузащитник
- 10 Спирингс Стейн Полузащитник
- 9 Мюрен Роберт Нападающий
- 11 Loris Brogno Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Кранинкс Алекс Вратарь
- 30 Нинхейс Леонард Вратарь
- 13 Nicholas Marfelt Защитник
- 16 Вриндс Барт Защитник
- 21 Гудвин Крейг Полузащитник
- 18 Thomas Verhaar Полузащитник
- 17 Ilias Alhalft Полузащитник
- 14 Бамбок Франк-Ив Полузащитник
- 22 Прошвиц Ник Нападающий
- 19 Ragnar Ache
- 12 Mark Veenhoven
- 15 Julian Chabot
- Главный тренер: Пастор Алекс
- Травмы и дисквалификации
- Саксела Янне Травмирован
- Ван Морсел Пако Травмирован
Гронинген 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Падт Серджио Вратарь
- 2 Кэйн Тодд Защитник
- 4 Те Вирик Мик Защитник
- 5 Мемишевич Самир Защитник
- 21 Вормердам Дьянго Защитник
- 68 Ludovit Reis Полузащитник
- 8 Йенсен Рубен Полузащитник
- 14 Carlos Antuna Полузащитник
- 7 Бакуна Жуниньо Полузащитник
- 25 Ritsu Doan Полузащитник
- 19 Ван Веерт Том Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Бегуа Кевин Вратарь
- 3 Ларсен Каспер Защитник
- 6 Райнен Этьенн Защитник
- 17 Дрост Йеспер Полузащитник
- 20 Ван Нифф Юлл Полузащитник
- 9 Вельдвейк Ларс Нападающий
- 39 Amir Absalem
- 32 Abdel El Ouazanne
- Главный тренер: Фабер Эрнест
- Травмы и дисквалификации
- Идрисси Уссама Дисквалифицирован
- Махи Мимаун Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Спарта Роттердам (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 21.10.2017 Эксельсиор 1:1 Спарта Роттердам Э
- 14.10.2017 Аякс 4:0 Спарта Роттердам Э
- 01.10.2017 Спарта Роттердам 1:2 Рода Э
- 23.09.2017 АДО Ден Хааг 1:0 Спарта Роттердам Э
- 19.09.2017 Валвейк 1:0 Спарта Роттердам К
- 15.09.2017 Спарта Роттердам 0:2 АЗ Алкмаар Э
- 10.09.2017 Спарта Роттердам 1:0 Твенте Э
- 02.09.2017 Спарта Роттердам 5:2 Меппен ТМК
- 25.08.2017 НАК Бреда 2:2 Спарта Роттердам Э
- 20.08.2017 Спарта Роттердам 1:1 ПЕК Зволле Э
- 12.08.2017 ВВВ-Венло 3:0 Спарта Роттердам Э
- 29.07.2017 Спарта Роттердам 3:4 Аль Фейха ТМК
- 25.07.2017 Гамбург 1:1 Спарта Роттердам ТМК
- 22.07.2017 Спарта Роттердам 0:0 Рединг ТМК
- 21.07.2017 Камбюр 0:1 Спарта Роттердам ТМК
- 19.07.2017 Спарта Роттердам 1:1 Брюгге ТМК
- 15.07.2017 ВВГ-25 0:10 Спарта Роттердам ТМК
- 11.07.2017 ФОК 0:6 Спарта Роттердам ТМК
- 08.07.2017 ППСК 1:22 Спарта Роттердам ТМК
- 06.07.2017 ССС-18 1:8 Спарта Роттердам ТМК
Гронинген (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 25.10.2017 Рода 3:1 Гронинген К
- 20.10.2017 Гронинген 0:1 Виллем II Э
- 15.10.2017 Гронинген 1:1 АЗ Алкмаар Э
- 30.09.2017 ПЕК Зволле 3:2 Гронинген Э
- 24.09.2017 Гронинген 1:0 Твенте Э
- 21.09.2017 УСВ Геркулес 2:4 Гронинген К
- 16.09.2017 НАК Бреда 2:1 Гронинген Э
- 10.09.2017 Гронинген 1:1 ВВВ-Венло Э
- 01.09.2017 Санкт-Паули 3:0 Гронинген ТМК
- 27.08.2017 Гронинген 2:1 Утрехт Э
- 20.08.2017 Аякс 3:1 Гронинген Э
- 13.08.2017 Гронинген 3:3 Херенвен Э
- 02.08.2017 Гронинген 0:2 Реал Сосьедад ТМК
- 29.07.2017 Гронинген 4:3 Эммен ТМК
- 22.07.2017 Гронинген 2:2 Гранада ТМК
- 15.07.2017 Рёдингхаузен 3:3 Гронинген ТМК
- 09.07.2017 Аннен 0:10 Гронинген ТМК
- 07.07.2017 Винсум 0:7 Гронинген ТМК
- 05.07.2017 Эемсмонд 0:16 Гронинген ТМК
- 20.05.2017 АЗ Алкмаар 4:1 Гронинген ЛЕ
Последние игры между собой
Спарта Роттердам: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 4
Гронинген: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 1
- 19.02.2017 Спарта Роттердам 2:2 Гронинген Эредивизие
- 11.09.2016 Гронинген 1:1 Спарта Роттердам Эредивизие
- 16.07.2016 Гронинген 3:3 Спарта Роттердам Товарищеские матчи. Клубы
- 08.10.2015 Гронинген 0:1 Спарта Роттердам Товарищеские матчи. Клубы
- 02.05.2010 Гронинген 3:1 Спарта Роттердам Эредивизие
- 13.12.2009 Спарта Роттердам 2:4 Гронинген Эредивизие
- 18.01.2009 Спарта Роттердам 1:1 Гронинген Премьер-лига
- 25.10.2008 Гронинген 3:0 Спарта Роттердам Премьер-лига
- 30.12.2007 Спарта Роттердам 1:3 Гронинген Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|10
|9
|0
|1
|33 - 10
|27
|2.
|Аякс
|10
|7
|1
|2
|26 - 8
|22
|3.
|ПЕК Зволле
|10
|6
|3
|1
|17 - 10
|21
|4.
|Витесс
|10
|5
|3
|2
|22 - 12
|18
|5.
|Фейеноорд
|10
|5
|2
|3
|18 - 11
|17
|6.
|АЗ Алкмаар
|9
|5
|1
|3
|14 - 12
|16
|7.
|Херенвен
|9
|4
|2
|3
|13 - 18
|14
|8.
|Эксельсиор
|10
|4
|2
|4
|13 - 14
|14
|9.
|Утрехт
|1:1
|10
|4
|2
|4
|14 - 19
|14
|10.
|АДО Ден Хааг
|10
|4
|1
|5
|9 - 13
|13
|11.
|Хераклес
|10
|3
|3
|4
|15 - 17
|12
|12.
|ВВВ-Венло
|10
|3
|3
|4
|12 - 16
|12
|13.
|Твенте
|10
|3
|0
|7
|13 - 15
|9
|14.
|Виллем II
|10
|3
|0
|7
|11 - 22
|9
|15.
|Гронинген
|1:2
|10
|2
|3
|5
|13 - 17
|9
|16.
|Спарта Роттердам
|2:1
|10
|2
|3
|5
|8 - 17
|9
|17.
|НАК Бреда
|1:1
|10
|2
|2
|6
|10 - 18
|8
|18.
|Рода
|10
|2
|1
|7
|9 - 21
|7
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
47'
46'
Бакуна Жуниньо бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Loris Brogno получает желтую карточку.
46'
Loris Brogno атакует сзади соперника. Carlos Antuna пострадал.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
43'
Г О О О О О Л - Loris Brogno из команды Спарта Роттердам забивает пенальти
42'
ПЕНАЛЬТИ! – Мемишевич Самир сзади фолит на сопернике в штрафной площади. Мюрен Роберт заработал пенальти для своей команды
42'
41'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Вормердам Дьянго наказан за толчок Loris Brogno
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
40'
39'
Deroy Duarte отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
39'
Deroy Duarte нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
38'
Kenneth Dougal из команды Спарта Роттердам делает подножку. Йенсен Рубен заработал фол.
38'
После дальнего удара, который нанес Бакуна Жуниньо мяч отбит вратарем
36'
ГОООООЛ - Ludovit Reis из команды Гронинген забивает из-за штрафной площади
36'
Ludovit Reis из команды Гронинген устремляется вперед с мячом.
36'
Kenneth Dougal ошибается в защите.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
35'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам в офсайде
33'
33'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген делает неудачный навес.
33'
33'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам делает навес
33'
33'
Фишер Сандер из команды Спарта Роттердам нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
32'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
32'
Deroy Duarte бьет и мяч от рикошета проходит мимо
31'
Мемишевич Самир из команды Гронинген делает подножку. Deroy Duarte заработал фол.
31'
Бройер Мишель из команды Спарта Роттердам делает подножку. Ван Веерт Том заработал фол.
30'
30'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
30'
28'
Carlos Antuna из команды Гронинген в офсайде
27'
26'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
26'
Deroy Duarte бьет и мяч от рикошета проходит мимо
26'
Ritsu Doan выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
26'
Вормердам Дьянго выбил мяч на угловой.
26'
Спирингс Стейн из команды Спарта Роттердам попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
26'
25'
25'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам делает передачу за спину защитников.
25'
Йенсен Рубен наказан за толчок Спирингс Стейн
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
24'
ШТАНГА! Loris Brogno попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
22'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мюрен Роберт оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
22'
Deroy Duarte имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
22'
21'
21'
Бакуна Жуниньо отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
20'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген делает подножку. Kenneth Dougal заработал фол.
19'
Мюрен Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Спирингс Стейн из команды Спарта Роттердам делает пас партнеру.
18'
18'
Carlos Antuna из команды Гронинген делает неудачный навес.
18'
17'
16'
16'
Йенсен Рубен бьет и мяч от рикошета проходит мимо
16'
Бройер Мишель сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
16'
Вратарь парирует удар, который нанес Те Вирик Мик, и мяч снова в игре
16'
Roy Kortsmit сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
16'
Ritsu Doan из команды Гронинген подал угловой справа.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
15'
Бройер Мишель выбил мяч на угловой.
15'
Йенсен Рубен из команды Гронинген подал угловой слева.
15'
Хольст Фредерик выбил мяч на угловой.
15'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
14'
14'
Бакуна Жуниньо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
13'
13'
Loris Brogno нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Deroy Duarte из команды Спарта Роттердам делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
13'
12'
Ван Веерт Том наказан за толчок Хольст Фредерик
11'
Ritsu Doan из команды Гронинген делает навес
11'
Бройер Мишель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Йенсен Рубен из команды Гронинген подал угловой справа.
11'
После удара головой, который сделал Мемишевич Самир мяч выносится вратарем на угловой
11'
Roy Kortsmit сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
11'
Йенсен Рубен из команды Гронинген подал угловой справа.
11'
Sherel Floranus выбил мяч на угловой.
11'
Ritsu Doan из команды Гронинген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
10'
Carlos Antuna из команды Гронинген делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
10'
10'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген наносит неточный удар с лета
10'
Carlos Antuna из команды Гронинген делает передачу одноклубнику.
9'
Падт Серджио вышел из ворот и забрал мяч.
9'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам делает навес
8'
8'
Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам наносит неточный удар с лета
8'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Спирингс Стейн из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
8'
Те Вирик Мик выбил мяч на угловой.
8'
Deroy Duarte из команды Спарта Роттердам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
7'
7'
6'
5'
Мюрен Роберт из команды Спарта Роттердам попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
5'
Падт Серджио вышел из ворот и забрал мяч.
5'
Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам делает навес
4'
3'
Мюрен Роберт из команды Спарта Роттердам в офсайде
3'
Спирингс Стейн из команды Спарта Роттердам делает передачу за спину защитников.
2'
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Спарта Роттердам". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sparta Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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