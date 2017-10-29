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Стадион: Зрители: 4751
Хорсенс
1:0
Второй тайм: 76'
Копенгаген
0'
6' Желтая карточка
Квист Вильям
38' Желтая карточка
Jonas Thorsen
38' Красная карточка
Вербич Беньямин
1:0
63' Гол
Ayo Simon Okusun
69' Желтая карточка
Люфтнер Михаэль
70' Желтая карточка
Тюкосен Мадс
76'
Второй тайм
75'
Удар от ворот произведет Хорсенс
75'
Анкерсен Петер бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
74'
Александр Людвиг из команды Хорсенс делает подножку. Сотириу Пиерос заработал фол.
74'
Simon Okosun нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Игроки ФК "Хорсенс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
73'
Bjarke Jacobsen делает подножку сопернику.
72'
Удар от ворот произведет Копенгаген
72'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс делает неудачный навес.
71'
Удар от ворот произведет Копенгаген
71'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс бьет головой мимо ворот
71'
Йонас Торсен из команды Хорсенс делает навес
70'
Удар от ворот произведет Хорсенс
70'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген бьет головой мимо ворот
70'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает навес
Желтая карточка
70'
Тюкосен Мадс получает желтую карточку.
Фол, нарушение
69'
Тюкосен Мадс из команды Хорсенс. Это Фальк Расмус заработал фол.
69'
Bubacarr Sanneh из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
69'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс делает навес
Желтая карточка
69'
Люфтнер Михаэль получает желтую карточку.
Фол, нарушение
69'
Люфтнер Михаэль из команды Копенгаген. Это Финнбогасон Къяртан заработал фол.
68'
Удар от ворот произведет Копенгаген
68'
Simon Okosun из команды Хорсенс бьет головой мимо ворот
68'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс делает навес
Угловой
68'
Йонас Торсен из команды Хорсенс разыграл угловой с левого угла.
67'
Люфтнер Михаэль выбил мяч на угловой.
67'
Павлович Андрия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
67'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс подал угловой справа.
66'
Финнбогасон Къяртан имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар с лёта!
66'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс делает навес
66'
Игроки ФК "Хорсенс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
66'
Simon Okosun выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает пас партнеру.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
65'
Удар от ворот произведет Копенгаген
65'
Йонас Торсен нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Игрок клуба "Хорсенс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
63'
Финнбогасон Къяртан сделал результативную передачу.
Описание гола
63'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Simon Okosun записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
63'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс делает навес
62'
Удар от ворот произведет Хорсенс
62'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает пас партнеру.
61'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Удар от ворот произведет Копенгаген
60'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс делает неудачный навес.
60'
Ханссон Халлюр на финте ушёл от оппонента.
60'
Сотириу Пиерос попал в створ, но вратарь справился с ударом.
60'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает пас партнеру.
59'
Удар от ворот произведет Копенгаген
Фол, нарушение
58'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс. Это Павлович Андрия заработал фол.
57'
Тюкосен Мадс из команды Хорсенс делает навес
57'
Simon Okosun из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
57'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс делает навес
57'
Ольсен Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
55'
Удар от ворот произведет Копенгаген
55'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Удар от ворот произведет Хорсенс
54'
Бенгтссон Пьер отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
54'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген делает пас партнеру.
54'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает пас партнеру.
52'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Сегодняшная посещаемость составляет 4751 болельщиков
51'
Удар от ворот произведет Хорсенс
51'
Павлович Андрия из команды Копенгаген бьет головой мимо ворот
Угловой
50'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген подал угловой справа.
50'
Йонас Торсен выбил мяч на угловой.
50'
Квист Вильям из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
50'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген подал угловой слева.
50'
Йоронен Йессе выбил мяч на угловой.
49'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает навес
49'
Удар от ворот произведет Копенгаген
49'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс делает неудачный навес.
48'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
48'
Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Зека Родригес из команды Копенгаген делает навес
47'
Ольсен Робин вышел из ворот и забрал мяч.
47'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс делает навес
46'
Ольсен Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Фол, нарушение
48'
Йонас Торсен наказан за толчок Ольсен Робин
47'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
47'
Люфтнер Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс делает навес прямо в штрафную.
46'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
Тюкосен Мадс из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
43'
Ханссон Халлюр наказан за толчок Зека Родригес
42'
Игроки ФК "Хорсенс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
42'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс делает подножку. Анкерсен Петер заработал фол.
Фол, нарушение
41'
Йонас Торсен из команды Хорсенс. Это Павлович Андрия заработал фол.
40'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
40'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
39'
Удар от ворот произведет Копенгаген
38'
Вербич Беньямин получает красную карточку за не спортивное поведение
Желтая карточка
38'
Йонас Торсен получает желтую карточку за споры
Фол, нарушение
37'
Simon Okosun из команды Хорсенс делает подножку. Вербич Беньямин заработал фол.
37'
Удар от ворот произведет Хорсенс
Фол, нарушение
36'
Bjarke Jacobsen наказан за толчок Вербич Беньямин
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
34'
Бойлесен Николай получил травму и заменен. Бенгтссон Пьер выходит на поле.
Травма, повреждение
34'
Ольсен Робин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
33'
Bjarke Jacobsen наказан за толчок Ольсен Робин
33'
Ольсен Робин вышел из ворот и забрал мяч.
Травма, повреждение
33'
Вавро Денис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Александр Людвиг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Зека Родригес из команды Копенгаген делает подножку. Ханссон Халлюр заработал фол.
32'
Ольсен Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Игрок из команды Копенгаген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
32'
Бойлесен Николай получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
31'
Бойлесен Николай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Игроки ФК "Хорсенс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
30'
Вербич Беньямин исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
29'
Simon Okosun из команды Хорсенс делает подножку. Фальк Расмус заработал фол.
29'
Йонас Торсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает навес
Офсайд
28'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс в офсайде
27'
Павлович Андрия нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Вербич Беньямин бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
27'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает навес
27'
Игроки ФК "Копенгаген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
26'
Сотириу Пиерос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
26'
Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Тюкосен Мадс из команды Хорсенс делает навес
26'
Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Томас Кортегаард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
25'
Зека Родригес из команды Копенгаген делает подножку. Ханссон Халлюр заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
24'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс делает навес
23'
Bjarke Jacobsen пробил головой, вратарь справился с ударом.
22'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
22'
После дальнего удара, который нанес Анкерсен Петер мяч отбит вратарем
21'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Удар от ворот произведет Копенгаген
Фол, нарушение
19'
Павлович Андрия из команды Копенгаген. Это Bjarke Jacobsen заработал фол.
19'
Удар от ворот произведет Копенгаген
18'
Удар от ворот произведет Копенгаген
18'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс наносит неточный удар с лета
Фол, нарушение
17'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс делает подножку. Фальк Расмус заработал фол.
16'
Удар от ворот произведет Хорсенс
Фол, нарушение
16'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс делает подножку. Вербич Беньямин заработал фол.
Фол, нарушение
13'
Финнбогасон Къяртан получает жёлтую карточку за толчок соперника.
13'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс делает навес
13'
Ольсен Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс подал угловой справа.
13'
Бойлесен Николай выбил мяч на угловой.
12'
Тюкосен Мадс из команды Хорсенс делает навес
Фол, нарушение
12'
Bubacarr Sanneh получает жёлтую карточку за толчок соперника.
Угловой
11'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс подал угловой справа.
10'
Вавро Денис выбил мяч на угловой.
10'
Bjarke Jacobsen нанес удар, но тот был заблокирован.
Офсайд
10'
Люфтнер Михаэль из команды Копенгаген в офсайде
Описание гола
9'
Гол, который забил Вербич Беньямин не засчитан.
9'
Вербич Беньямин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
9'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс делает подножку. Вербич Беньямин заработал фол.
8'
Финнбогасон Къяртан нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
После удара головой, который сделал Bubacarr Sanneh мяч попадает в перекладину
8'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс делает навес
Угловой
8'
Йонас Торсен из команды Хорсенс разыграл угловой с левого угла.
7'
Ольсен Робин выбил мяч на угловой.
6'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс делает навес
6'
Томас Кортегаард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
6'
Квист Вильям получает желтую карточку.
Фол, нарушение
6'
Квист Вильям из команды Копенгаген опасно играет. Чуть не пострадал Bjarke Jacobsen.
Фол, нарушение
4'
Bubacarr Sanneh из команды Хорсенс. Это Сотириу Пиерос заработал фол.
4'
Simon Okosun пробил головой, вратарь справился с ударом.
4'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс делает навес
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Копенгаген". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Casa Arena Horsens. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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