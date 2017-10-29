Стадион: Casa Arena Horsens Зрители: 4751
1:0
Второй тайм: 76'
6' Желтая карточкаКвист Вильям
38' Желтая карточкаJonas Thorsen
38' Красная карточкаВербич Беньямин
1:0
63' ГолAyo Simon Okusun
69' Желтая карточкаЛюфтнер Михаэль
70' Желтая карточкаТюкосен Мадс
Второй тайм
75'
75'
Анкерсен Петер бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
74'
Александр Людвиг из команды Хорсенс делает подножку. Сотириу Пиерос заработал фол.
74'
Simon Okosun нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
73'
Bjarke Jacobsen делает подножку сопернику.
72'
72'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс делает неудачный навес.
71'
71'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс бьет головой мимо ворот
71'
Йонас Торсен из команды Хорсенс делает навес
70'
70'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген бьет головой мимо ворот
70'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает навес
70'
Тюкосен Мадс получает желтую карточку.
69'
Тюкосен Мадс из команды Хорсенс. Это Фальк Расмус заработал фол.
69'
Bubacarr Sanneh из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
69'
69'
Люфтнер Михаэль получает желтую карточку.
69'
Люфтнер Михаэль из команды Копенгаген. Это Финнбогасон Къяртан заработал фол.
68'
68'
Simon Okosun из команды Хорсенс бьет головой мимо ворот
68'
68'
Йонас Торсен из команды Хорсенс разыграл угловой с левого угла.
67'
Люфтнер Михаэль выбил мяч на угловой.
67'
Павлович Андрия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
66'
Финнбогасон Къяртан имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар с лёта!
66'
66'
66'
Simon Okosun выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает пас партнеру.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
65'
65'
Йонас Торсен нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Игрок клуба "Хорсенс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
63'
Финнбогасон Къяртан сделал результативную передачу.
63'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Simon Okosun записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
63'
62'
62'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает пас партнеру.
61'
60'
60'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс делает неудачный навес.
60'
Ханссон Халлюр на финте ушёл от оппонента.
60'
Сотириу Пиерос попал в створ, но вратарь справился с ударом.
60'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает пас партнеру.
59'
58'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс. Это Павлович Андрия заработал фол.
57'
57'
Simon Okosun из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
57'
57'
56'
55'
55'
54'
54'
Бенгтссон Пьер отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
54'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген делает пас партнеру.
54'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает пас партнеру.
52'
52'
Сегодняшная посещаемость составляет 4751 болельщиков
51'
51'
Павлович Андрия из команды Копенгаген бьет головой мимо ворот
50'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген подал угловой справа.
50'
Йонас Торсен выбил мяч на угловой.
50'
Квист Вильям из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
50'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген подал угловой слева.
50'
Йоронен Йессе выбил мяч на угловой.
49'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает навес
49'
49'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс делает неудачный навес.
48'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
48'
Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Зека Родригес из команды Копенгаген делает навес
47'
Ольсен Робин вышел из ворот и забрал мяч.
47'
46'
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
Йонас Торсен наказан за толчок Ольсен Робин
47'
47'
Люфтнер Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс делает навес прямо в штрафную.
46'
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
Тюкосен Мадс из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
43'
Ханссон Халлюр наказан за толчок Зека Родригес
42'
42'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс делает подножку. Анкерсен Петер заработал фол.
41'
Йонас Торсен из команды Хорсенс. Это Павлович Андрия заработал фол.
40'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
40'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
40'
Финнбогасон Къяртан наказан за толчок Зека Родригес
39'
38'
Вербич Беньямин получает красную карточку за не спортивное поведение
38'
Йонас Торсен получает желтую карточку за споры
37'
Simon Okosun из команды Хорсенс делает подножку. Вербич Беньямин заработал фол.
37'
36'
Bjarke Jacobsen наказан за толчок Вербич Беньямин
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
34'
Бойлесен Николай получил травму и заменен. Бенгтссон Пьер выходит на поле.
34'
Ольсен Робин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Bjarke Jacobsen наказан за толчок Ольсен Робин
33'
Ольсен Робин вышел из ворот и забрал мяч.
33'
Вавро Денис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Александр Людвиг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Зека Родригес из команды Копенгаген делает подножку. Ханссон Халлюр заработал фол.
32'
32'
Игрок из команды Копенгаген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
32'
Бойлесен Николай получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
31'
Бойлесен Николай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
30'
Вербич Беньямин исполняет штрафной удар, но его блокируют
29'
Simon Okosun из команды Хорсенс делает подножку. Фальк Расмус заработал фол.
29'
Йонас Торсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает навес
28'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс в офсайде
27'
Павлович Андрия нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Вербич Беньямин бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
27'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает навес
27'
Игроки ФК "Копенгаген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
26'
Сотириу Пиерос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
26'
Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
26'
Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Томас Кортегаард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Зека Родригес из команды Копенгаген делает подножку. Ханссон Халлюр заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
24'
23'
Bjarke Jacobsen пробил головой, вратарь справился с ударом.
22'
22'
После дальнего удара, который нанес Анкерсен Петер мяч отбит вратарем
21'
20'
19'
Павлович Андрия из команды Копенгаген. Это Bjarke Jacobsen заработал фол.
19'
18'
18'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс наносит неточный удар с лета
17'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс делает подножку. Фальк Расмус заработал фол.
16'
16'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс делает подножку. Вербич Беньямин заработал фол.
13'
Финнбогасон Къяртан получает жёлтую карточку за толчок соперника.
13'
13'
13'
13'
Бойлесен Николай выбил мяч на угловой.
12'
12'
Bubacarr Sanneh получает жёлтую карточку за толчок соперника.
11'
10'
Вавро Денис выбил мяч на угловой.
10'
Bjarke Jacobsen нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Люфтнер Михаэль из команды Копенгаген в офсайде
9'
Гол, который забил Вербич Беньямин не засчитан.
9'
Вербич Беньямин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
9'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс делает подножку. Вербич Беньямин заработал фол.
8'
Финнбогасон Къяртан нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
После удара головой, который сделал Bubacarr Sanneh мяч попадает в перекладину
8'
8'
Йонас Торсен из команды Хорсенс разыграл угловой с левого угла.
7'
Ольсен Робин выбил мяч на угловой.
6'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс делает навес
6'
Томас Кортегаард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Квист Вильям получает желтую карточку.
6'
Квист Вильям из команды Копенгаген опасно играет. Чуть не пострадал Bjarke Jacobsen.
4'
Bubacarr Sanneh из команды Хорсенс. Это Сотириу Пиерос заработал фол.
4'
Simon Okosun пробил головой, вратарь справился с ударом.
4'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс делает навес
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Копенгаген". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Casa Arena Horsens. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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