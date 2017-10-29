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Стадион: Звезда (Кропивницкий)
0:0
Первый тайм: 13'
9' Желтая карточкаПрядун Максим
Состав команд
Звезда Кропивницкий
- Основной состав
- 44 Паст Евгений Вратарь
- 4 Качараба Тарас Защитник
- 23 Маткобожик Александр Защитник
- 93 Цюпа Иван Защитник
- 21 Загальский Игорь Полузащитник
- 7 Драченко Максим Полузащитник
- 8 Полегенько Павел Полузащитник
- 29 Прядун Максим Нападающий
- 38 Петров Сергей Владимирович Нападающий
- 77 Чичиков Алексей Нападающий
- 45 Cece Pepe
- Запасные игроки
- 41 Лёпка Роман Вратарь
- 9 Малиновский Назар Защитник
- 19 Оганесян Арман Защитник
- 22 Гедж Арно Полузащитник
- 27 Дрышлюк Кирилл Полузащитник
- 24 Аверьянов Максим Полузащитник
- 31 Кондраков Даниил Полузащитник
- Главный тренер: Монарёв Роман
Ворскла
- Основной состав
- 21 Ткаченко Александр Вратарь
- 44 Даллку Ардин Защитник
- 33 Чижов Александр Защитник
- 22 Матвиенко Николай Защитник
- 7 Кадымян Гегам Полузащитник
- 82 Ребенок Павел Полузащитник
- 4 Пердута Игорь Полузащитник
- 29 Кравченко Дмитрий Полузащитник
- 11 Шарпар Вячеслав Полузащитник
- 26 Коломоец Юрий Нападающий
- 10 Кулач Владислав Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Шуст Богдан Вратарь
- 2 Гиоргадзе Андро Защитник
- 40 Сакив Тарас Защитник
- 19 Одарюк Владимир Полузащитник
- 30 Кобахидзе Александр Полузащитник
- 8 Ткачук Андрей Полузащитник
- 9 Загорулько Артур Нападающий
- Главный тренер: Сачко Василий
Предыдущие игры
Звезда Кропивницкий (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 21.10.2017 Олимпик Дн 1:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 15.10.2017 Звезда Кропивницкий 0:0 Карпаты ПЛ
- 30.09.2017 Александрия 0:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 23.09.2017 Звезда Кропивницкий 2:4 Шахтёр Дн ПЛ
- 20.09.2017 Таврия 3:2 Звезда Кропивницкий К
- 16.09.2017 Мариуполь 1:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 10.09.2017 Звезда Кропивницкий 0:1 Черноморец Од ПЛ
- 26.08.2017 Сталь Каменское 0:1 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 20.08.2017 Звезда Кропивницкий 2:1 Заря ПЛ
- 11.08.2017 Динамо Киев 3:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 06.08.2017 Звезда Кропивницкий 1:3 Верес ПЛ
- 29.07.2017 Ворскла 2:1 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 23.07.2017 Звезда Кропивницкий 0:0 Олимпик Дн ПЛ
- 16.07.2017 Карпаты 1:1 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 31.05.2017 Карпаты 2:1 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 27.05.2017 Звезда Кропивницкий 0:1 Сталь Каменское ПЛ
- 20.05.2017 Звезда Кропивницкий 2:0 Волынь ПЛ
- 14.05.2017 Ворскла 1:1 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 07.05.2017 Звезда Кропивницкий 1:1 ФК Днепр ПЛ
- 29.04.2017 Звезда Кропивницкий 3:2 Карпаты ПЛ
Ворскла (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 25.10.2017 Ворскла 2:0 Олимпик Дн К
- 21.10.2017 Ворскла 0:1 Карпаты ПЛ
- 13.10.2017 Шахтёр Дн 3:2 Ворскла ПЛ
- 01.10.2017 Черноморец Од 0:3 Ворскла ПЛ
- 24.09.2017 Ворскла 1:1 Заря ПЛ
- 20.09.2017 Авангард Краматорск 0:2 Ворскла К
- 16.09.2017 Верес 1:0 Ворскла ПЛ
- 09.09.2017 Ворскла 1:1 Олимпик Дн ПЛ
- 27.08.2017 Александрия 0:1 Ворскла ПЛ
- 20.08.2017 Ворскла 1:0 Мариуполь ПЛ
- 12.08.2017 Сталь Каменское 0:1 Ворскла ПЛ
- 06.08.2017 Ворскла 0:0 Динамо Киев ПЛ
- 29.07.2017 Ворскла 2:1 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 23.07.2017 Карпаты 1:3 Ворскла ПЛ
- 18.07.2017 Ворскла 0:3 Шахтёр Дн ПЛ
- 31.05.2017 Сталь Каменское 0:0 Ворскла ПЛ
- 27.05.2017 Ворскла 1:0 ФК Днепр ПЛ
- 21.05.2017 Карпаты 0:1 Ворскла ПЛ
- 14.05.2017 Ворскла 1:1 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 05.05.2017 Волынь 0:1 Ворскла ПЛ
Последние игры между собой
Звезда Кропивницкий: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Ворскла: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
- 29.07.2017 Ворскла 2:1 Звезда Кропивницкий Премьер-лига
- 14.05.2017 Ворскла 1:1 Звезда Кропивницкий Премьер-лига
- 08.04.2017 Звезда Кропивницкий 1:0 Ворскла Премьер-лига
- 18.03.2017 Ворскла 0:0 Звезда Кропивницкий Премьер-лига
- 16.10.2016 Звезда Кропивницкий 2:0 Ворскла Премьер-лига
- 13.09.2008 Звезда Кропивницкий 0:1 Ворскла Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Дн
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|27 - 11
|33
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 12
|25
|3.
|Олимпик Дн
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|13 - 8
|23
|4.
|Ворскла
|0:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 12
|22
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 15
|19
|6.
|Верес
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|15 - 8
|19
|7.
|Заря
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|21 - 17
|17
|8.
|Карпаты
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|8 - 22
|12
|9.
|Звезда Кропивницкий
|0:0 Заявка
|14
|2
|5
|7
|8 - 17
|11
|10.
|Черноморец Од
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 21
|10
|11.
|Александрия
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|10 - 15
|10
|12.
|Сталь Каменское
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 21
|10
Первый тайм
9'
Maksim Pryadun получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Zirka. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Звезда Кропивницкий 0:0 Ворскла
Звезда Кропивницкий
15.8% (27)
Ничья:
38% (65)
Ворскла
46.2% (79)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
30.4% (52)
0:1 Ворскла:
21.1% (36)
1:2 Ворскла:
18.1% (31)
1:0 Звезда Кропивницкий:
7.6% (13)
2:1 Звезда Кропивницкий:
5.8% (10)
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