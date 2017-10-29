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Стадион:
Звезда Кропивницкий
0:0
Первый тайм: 13'
Ворскла
0'
9' Желтая карточка
Прядун Максим
13'
Первый тайм
Желтая карточка
9'
Maksim Pryadun получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Zirka. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Звезда Кропивницкий 0:0 Ворскла
Звезда Кропивницкий
15.8% (27)
Ничья:
38% (65)
Ворскла
46.2% (79)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
30.4% (52)
Ворскла:
21.1% (36)
Ворскла:
18.1% (31)
Звезда Кропивницкий:
7.6% (13)
Звезда Кропивницкий:
5.8% (10)
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