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Стадион:
Черноморец Од
0:0
Конец матча
Мариуполь
0'
21' Желтая карточка
Фомин Руслан
37' Желтая карточка
Люлька Сергей
52' Желтая карточка
Кожанов Денис
55' Желтая карточка
Тищенко Игорь
60' Желтая карточка
Жунич Ивица
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Черноморец Од производит замену. Мусолитин Николай уходит, и Каверин Виталий заменяет его
87'
Мариуполь производит замену. Мишнёв Дмитрий уходит, и Чурко Вячеслав заменяет его
78'
Мариуполь производит замену. Кожанов Денис уходит, и Борячук Андрей заменяет его
73'
Мариуполь производит замену. Болбат Сергей уходит, и Тотовицкий Андрей заменяет его
Желтая карточка
60'
Жунич Ивица получает желтую карточку.

Желтая карточка
55'
Тищенко Игорь получает желтую карточку.
Желтая карточка
52'
Кожанов Денис получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
41'
Черноморец Од производит замену. Бамба Фуссени уходит, и Ореховский Павел заменяет его
Желтая карточка
37'
Люлька Сергей получает желтую карточку.
Желтая карточка
21'
Фомин Руслан получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Chornomorets Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Черноморец Од 0:0 Мариуполь
Черноморец Од
51.1% (94)
Ничья:
32.1% (59)
Мариуполь
16.8% (31)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
26.6% (49)
Черноморец Од:
23.4% (43)
Черноморец Од:
14.7% (27)
Черноморец Од:
9.2% (17)
Мариуполь:
9.2% (17)
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