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Стадион: Черноморец
0:0
Конец матча
21' Желтая карточкаФомин Руслан
37' Желтая карточкаЛюлька Сергей
52' Желтая карточкаКожанов Денис
55' Желтая карточкаТищенко Игорь
60' Желтая карточкаЖунич Ивица
|
21'
37'
52'
55'
60'
Состав команд
Черноморец Од
- Основной состав
- 1 Гутор Александр Вратарь
- 25 Мартыненко Евгений Защитник
- 42 Зубейко Евгений Защитник
- 21 Бамба Фуссени Защитник
- 5 Жунич Ивица Защитник
- 27 Люлька Сергей Защитник
- 89 Политыло Сергей Полузащитник
- 75 Третьяков Максим Полузащитник
- 7 Мусолитин Николай Нападающий
- 9 Хобленко Алексей Нападающий
- 77 Васин Денис Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Федоренко Андрей Вратарь
- 10 Каверин Виталий Полузащитник
- 48 Ореховский Павел Полузащитник
- 17 Татарков Никита Нападающий
- 69 Антонов Алексей Геннадьевич Нападающий
- 4 Н'Диайе Алассане Нападающий
- 40 Vladislav Veremeev
- Главный тренер: Дулуб Олег
Мариуполь
- Основной состав
- 12 Худжамов Рустам Вратарь
- 30 Белый Максим Игоревич Защитник
- 4 Неплях Евгений Защитник
- 88 Рудыка Сергей Защитник
- 13 Яворский Сергей Защитник
- 50 Болбат Сергей Полузащитник
- 24 Танковский Вячеслав Полузащитник
- 9 Мишнёв Дмитрий Полузащитник
- 29 Кожанов Денис Полузащитник
- 86 Фомин Руслан Нападающий
- 19 Тищенко Игорь Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Гальчук Евгений Вратарь
- 20 Кирюханцев Игорь Защитник
- 28 Коробенко Андрей Полузащитник
- 11 Чурко Вячеслав Полузащитник
- 22 Тотовицкий Андрей Полузащитник
- 23 Насонов Александр Полузащитник
- 39 Борячук Андрей Нападающий
- Главный тренер: Бабич Александр
Предыдущие игры
Черноморец Од (последние 20 матчей: +2 =5 -13)
- 25.10.2017 Днепр-1 0:0 Черноморец Од К
- 22.10.2017 Сталь Каменское 1:1 Черноморец Од ПЛ
- 15.10.2017 Черноморец Од 2:1 Динамо Киев ПЛ
- 01.10.2017 Черноморец Од 0:3 Ворскла ПЛ
- 24.09.2017 Карпаты 1:1 Черноморец Од ПЛ
- 17.09.2017 Черноморец Од 0:0 Шахтёр Дн ПЛ
- 10.09.2017 Звезда Кропивницкий 0:1 Черноморец Од ПЛ
- 27.08.2017 Заря 5:0 Черноморец Од ПЛ
- 19.08.2017 Черноморец Од 0:1 Верес ПЛ
- 13.08.2017 Олимпик Дн 1:0 Черноморец Од ПЛ
- 06.08.2017 Черноморец Од 2:2 Александрия ПЛ
- 30.07.2017 Мариуполь 3:0 Черноморец Од ПЛ
- 22.07.2017 Черноморец Од 0:1 Сталь Каменское ПЛ
- 18.07.2017 Динамо Киев 2:1 Черноморец Од ПЛ
- 31.05.2017 Динамо Киев 2:1 Черноморец Од ПЛ
- 26.05.2017 Черноморец Од 0:1 Заря ПЛ
- 21.05.2017 Александрия 1:1 Черноморец Од ПЛ
- 13.05.2017 Черноморец Од 0:3 Шахтёр Дн ПЛ
- 06.05.2017 Олимпик Дн 1:0 Черноморец Од ПЛ
- 30.04.2017 Черноморец Од 1:4 Динамо Киев ПЛ
Мариуполь (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 25.10.2017 ТСК-Таврия 0:5 Мариуполь К
- 22.10.2017 Мариуполь 2:5 Заря ПЛ
- 14.10.2017 Верес 1:1 Мариуполь ПЛ
- 30.09.2017 Олимпик Дн 3:2 Мариуполь ПЛ
- 24.09.2017 Мариуполь 1:1 Александрия ПЛ
- 20.09.2017 Колос Ковалёвка 1:2 Мариуполь К
- 16.09.2017 Мариуполь 1:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 10.09.2017 Сталь Каменское 0:1 Мариуполь ПЛ
- 27.08.2017 Мариуполь 3:0 Динамо Киев ПЛ
- 20.08.2017 Ворскла 1:0 Мариуполь ПЛ
- 13.08.2017 Мариуполь 3:0 Карпаты ПЛ
- 05.08.2017 Шахтёр Дн 3:1 Мариуполь ПЛ
- 30.07.2017 Мариуполь 3:0 Черноморец Од ПЛ
- 23.07.2017 Заря 1:1 Мариуполь ПЛ
- 16.07.2017 Мариуполь 0:0 Верес ПЛ
- 02.06.2017 Мариуполь 1:1 Десна ПД
- 27.05.2017 Авангард Краматорск 2:1 Мариуполь ПД
- 21.05.2017 Мариуполь 3:1 Колос Ковалёвка ПД
- 17.05.2017 Тернополь 0:1 Мариуполь ПД
- 13.05.2017 Мариуполь 1:1 Верес ПД
Последние игры между собой
Черноморец Од: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 6
Мариуполь: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 4
- 30.07.2017 Мариуполь 3:0 Черноморец Од Премьер-лига
- 27.02.2015 Черноморец Од 0:0 Мариуполь Премьер-лига
- 04.08.2014 Мариуполь 3:3 Черноморец Од Премьер-лига
- 30.03.2014 Мариуполь 3:1 Черноморец Од Премьер-лига
- 01.09.2013 Черноморец Од 1:0 Мариуполь Премьер-лига
- 27.04.2013 Черноморец Од 1:1 Мариуполь Премьер-лига
- 06.10.2012 Мариуполь 2:1 Черноморец Од Премьер-лига
- 03.03.2012 Черноморец Од 1:0 Мариуполь Премьер-лига
- 14.08.2011 Мариуполь 1:1 Черноморец Од Премьер-лига
- 28.03.2010 Черноморец Од 1:1 Мариуполь Премьер-лига
- 19.09.2009 Мариуполь 2:0 Черноморец Од Премьер-лига
- 02.05.2009 Черноморец Од 3:2 Мариуполь Премьер-лига
- 18.10.2008 Мариуполь 1:0 Черноморец Од Премьер-лига
- 15.12.2007 Черноморец Од 4:0 Мариуполь Кубок
- 09.12.2007 Мариуполь 2:1 Черноморец Од Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Дн
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|27 - 11
|33
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|26 - 13
|26
|3.
|Олимпик Дн
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|14 - 9
|24
|4.
|Ворскла
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 13
|21
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|19 - 15
|20
|6.
|Верес
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|16 - 9
|20
|7.
|Заря
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|23 - 19
|18
|8.
|Звезда Кропивницкий
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|9 - 17
|13
|9.
|Карпаты
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|9 - 23
|13
|10.
|Черноморец Од
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|8 - 21
|11
|11.
|Александрия
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|12 - 17
|11
|12.
|Сталь Каменское
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 21
|10
Новости после матча
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Черноморец Од производит замену. Мусолитин Николай уходит, и Каверин Виталий заменяет его
87'
Мариуполь производит замену. Мишнёв Дмитрий уходит, и Чурко Вячеслав заменяет его
78'
Мариуполь производит замену. Кожанов Денис уходит, и Борячук Андрей заменяет его
73'
Мариуполь производит замену. Болбат Сергей уходит, и Тотовицкий Андрей заменяет его
60'
Жунич Ивица получает желтую карточку.
55'
Тищенко Игорь получает желтую карточку.
52'
Кожанов Денис получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
41'
Черноморец Од производит замену. Бамба Фуссени уходит, и Ореховский Павел заменяет его
37'
Люлька Сергей получает желтую карточку.
21'
Фомин Руслан получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Chornomorets Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Черноморец Од 0:0 Мариуполь
Черноморец Од
51.1% (94)
Ничья:
32.1% (59)
Мариуполь
16.8% (31)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
26.6% (49)
1:0 Черноморец Од:
23.4% (43)
2:1 Черноморец Од:
14.7% (27)
2:0 Черноморец Од:
9.2% (17)
0:1 Мариуполь:
9.2% (17)
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