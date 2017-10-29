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  5. Суперлига Дании
Стадион:
Ольборг
0:2
Второй тайм: 79'
Оденсе
0'
21' Желтая карточка
Rasmus Festersen
0:1
45' Гол
Эдмундссон Йохан
0:2
65' Гол
Rasmus Festersen
79'
Второй тайм
78'
Тактическая замена. Kristoffer Pallesen уходит с поля и его заменяет Jannik Pohl
78'
Деслер Миккел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
78'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг подал угловой слева.
78'
Деслер Миккел выбил мяч на угловой.
75'
Роллим Янн отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
75'
Узочакву Арнест из команды Оденсе делает подножку. Pavol Safranko заработал фол.
75'
Удар от ворот произведет Оденсе
74'
Роллим Янн бьет из пределов штрафной и упускает момент!
73'
Удар от ворот произведет Оденсе
71'
Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает навес прямо в штрафную.
71'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Тактическая замена. Robert Kakeeto уходит с поля и его заменяет Расмус Вюрц
70'
Тактическая замена. Флорес Эдисон уходит с поля и его заменяет Rasmus Thellufsen
69'
Тактическая замена. Расмус Фестерсен уходит с поля и его заменяет Тверсков Йеппе
67'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
67'
Frederik Boersting из команды Ольборг. Это Узочакву Арнест заработал фол.
65'
Тингагер Фредерик сделал результативную передачу.
Описание гола
65'
ГО-О-О-О-ОЛ! Расмус Фестерсен из клуба "Оденсе" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
65'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе подал угловой справа.
65'
Окоре Жорес выбил мяч на угловой.
65'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе делает навес прямо в штрафную.
64'
После дальнего удара, который нанес Роллим Янн мяч отбит вратарем
63'
После дальнего удара, который нанес Расмус Фестерсен мяч отбит вратарем
61'
Роллим Янн попал в створ, но вратарь справился с ударом.
59'
Тактическая замена. Расмус Юнссон уходит с поля и его заменяет Casper Nielsen
59'
Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Флорес Эдисон из команды Ольборг делает навес
57'
Удар от ворот произведет Оденсе
57'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг делает неудачный навес.
56'
Окоре Жорес из команды Ольборг отвел угрозу отличным подкатом
56'
Расмус Фестерсен из команды Оденсе делает пас партнеру.
Фол, нарушение
55'
Расмус Юнссон наказан за толчок Альманн Якоб
Офсайд
55'
Pavol Safranko из команды Ольборг в офсайде
54'
Удар от ворот произведет Оденсе
54'
Лесняк Филип имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
54'
Роллим Янн из команды Ольборг делает навес прямо в штрафную.
53'
Удар от ворот произведет Оденсе
53'
Pavol Safranko отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
53'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг делает пас партнеру.
53'
Расмус Фестерсен пробил головой, вратарь справился с ударом.
53'
Расмус Юнссон из команды Оденсе делает навес
52'
После дальнего удара, который нанес Pavol Safranko мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
51'
Андерс К. Якобсен наказан за толчок Блобьерг Якоб
50'
Frederik Boersting бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
Фол, нарушение
48'
Альманн Якоб наказан за толчок Узочакву Арнест
Фол, нарушение
47'
Pavol Safranko делает подножку сопернику.
47'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Томасен Йенс сделал результативную передачу.
Описание гола
45'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Эдмундссон Йохан эффектным ударом переправил мяч в ворота.
45'
Ринне Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Расмус Юнссон из команды Оденсе подал угловой слева.
45'
Окоре Жорес выбил мяч на угловой.
Угловой
44'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе подал угловой справа.
44'
Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг делает навес
Фол, нарушение
43'
Узочакву Арнест из команды Оденсе делает подножку. Kristoffer Pallesen заработал фол.
43'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
Фол, нарушение
41'
Лаурсен Якоб-Баррет делает подножку сопернику.
Фол, нарушение
40'
Pavol Safranko из команды Ольборг. Это Расмус Юнссон заработал фол.
40'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Петерсен Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Роллим Янн из команды Ольборг делает навес
Фол, нарушение
37'
Альманн Якоб делает подножку сопернику.
36'
Удар от ворот произведет Оденсе
36'
Флорес Эдисон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
36'
После дальнего удара, который нанес Андерс К. Якобсен мяч отбит вратарем
34'
Удар от ворот произведет Оденсе
34'
Окоре Жорес из команды Ольборг бьет головой мимо ворот
Угловой
34'
Флорес Эдисон из команды Ольборг подал угловой слева.
33'
Петерсен Кеннет выбил мяч на угловой.
33'
Лаурсен Якоб-Баррет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает навес
Фол, нарушение
31'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг делает подножку. Лаурсен Якоб-Баррет заработал фол.
31'
Kristoffer Pallesen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Узочакву Арнест из команды Оденсе делает навес
30'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает навес
28'
Удар от ворот произведет Оденсе
28'
Frederik Boersting бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
28'
Деслер Миккел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
28'
Флорес Эдисон из команды Ольборг подал угловой слева.
27'
Альманн Якоб из команды Ольборг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
27'
Удар от ворот произведет Ольборг
26'
Эдмундссон Йохан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
26'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает подножку. Деслер Миккел заработал фол.
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Желтая карточка
21'
Расмус Фестерсен получает желтую карточку.
Фол, нарушение
21'
Расмус Фестерсен из команды Оденсе опасно играет. Чуть не пострадал Ринне Якоб.
21'
Деслер Миккел из команды Оденсе делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
Фол, нарушение
21'
Блобьерг Якоб наказан за толчок Расмус Фестерсен
Фол, нарушение
20'
Pavol Safranko из команды Ольборг. Это Деслер Миккел заработал фол.
19'
Матч возобновится спорным мячом
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
После дальнего удара, который нанес Robert Kakeeto мяч отбит вратарем
18'
Роллим Янн из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
18'
Томасен Йенс делает подножку сопернику.
16'
Удар от ворот произведет Ольборг
16'
Томасен Йенс отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
14'
Frederik Boersting из команды Ольборг бьет головой мимо ворот
14'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает навес
Фол, нарушение
13'
Robert Kakeeto из команды Ольборг делает подножку. Томасен Йенс заработал фол.
13'
Удар от ворот произведет Оденсе
12'
Роллим Янн отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
12'
Pavol Safranko из команды Ольборг делает пас партнеру.
12'
Игроки ФК "Ольборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
11'
Robert Kakeeto из команды Ольборг делает подножку. Расмус Юнссон заработал фол.
9'
Frederik Boersting попал в створ, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
7'
Pavol Safranko получает жёлтую карточку за толчок соперника.
7'
Флорес Эдисон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Расмус Юнссон делает подножку сопернику.
6'
Лаурсен Якоб-Баррет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает навес
4'
Расмус Фестерсен мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
4'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает навес
2'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Флорес Эдисон из команды Ольборг делает навес
Угловой
2'
Флорес Эдисон из команды Ольборг разыграл угловой с правого угла.
1'
Роллим Янн бьет и мяч от рикошета проходит мимо
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ольборг". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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