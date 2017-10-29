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Стадион: Aalborg Portland Park
21' Желтая карточкаRasmus Festersen
0:1
45' ГолЭдмундссон Йохан
0:2
65' ГолRasmus Festersen
|
21'
45'
0:1
65'
0:2
Состав команд
23
Лесняк
Филип
28
Роллим
Янн
Ольборг 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Ринне Якоб Вратарь
- 6 Kristoffer Pallesen Защитник
- 5 Окоре Жорес Защитник
- 4 Блобьерг Якоб Защитник
- 3 Альманн Якоб Защитник
- 25 Frederik Boersting Полузащитник
- 26 Robert Kakeeto Полузащитник
- 23 Лесняк Филип Полузащитник
- 10 Флорес Эдисон Полузащитник
- 28 Роллим Янн Полузащитник
- 14 Pavol Safranko Нападающий
- Запасные игроки
- 40 Уильямс Тамати Вратарь
- 32 Педерсен Каспер Защитник
- 18 Rasmus Thellufsen Полузащитник
- 8 Rasmus Wuertz I Полузащитник
- 21 Рисгор Каспер Нападающий
- 11 Сильвестр Якуб Нападающий
- 9 Jannik Pohl Нападающий
- Главный тренер: Мортен Виегорст
- Травмы и дисквалификации
- Marco Harboe Ramkilde Травмирован
- Michael Lansing Травмирован
- Magnus Christensen III Травмирован
- Кристенсен Патрик Травмирован
Оденсе 4-4-2
- Основной состав
- 13 Грютебуст Стен Вратарь
- 19 Деслер Миккел Защитник
- 3 Тингагер Фредерик Защитник
- 2 Петерсен Кеннет Защитник
- 20 Лаурсен Якоб-Баррет Защитник
- 7 Эдмундссон Йохан Полузащитник
- 15 Узочакву Арнест Полузащитник
- 14 Томасен Йенс Полузащитник
- 9 Rasmus Joensson Полузащитник
- 10 Rasmus Festersen Нападающий
- 28 Anders Jacobsen II Нападающий
- Запасные игроки
- 6 Тверсков Йеппе Защитник
- 22 Уэлбек Нана Полузащитник
- 18 Тране Матиас Полузащитник
- 11 Нильсен Каспер Полузащитник
- 4 Лаурсен Райан Полузащитник
- 25 Хелениус Никлас Нападающий
- 1 Thomas Mikkelsen III
- Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Буус Якоб Травмирован
- Julius Eskesen Вызван в сборную
- Oliver Christensen Вызван в сборную
Предыдущие игры
Ольборг (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 23.10.2017 Раннерс 1:1 Ольборг СД
- 15.10.2017 Ольборг 1:0 Элит-3000 СД
- 01.10.2017 Митьюлланд 4:1 Ольборг СД
- 24.09.2017 Ольборг 3:1 Люнгбю СД
- 20.09.2017 Мидделфарт 0:2 Ольборг КД
- 17.09.2017 Брондбю 0:0 Ольборг СД
- 11.09.2017 Ольборг 2:1 Силькеборг СД
- 07.09.2017 Виборг 1:5 Ольборг КД
- 26.08.2017 Ольборг 0:0 Орхус СД
- 18.08.2017 Хорсенс 0:0 Ольборг СД
- 14.08.2017 Ольборг 1:1 Хобро СД
- 06.08.2017 Оденсе 0:0 Ольборг СД
- 30.07.2017 Нордшелланн 3:2 Ольборг СД
- 23.07.2017 Ольборг 1:4 Сённерйюск СД
- 15.07.2017 Копенгаген 1:1 Ольборг СД
- 08.07.2017 Ганза 1:1 Ольборг ТМК
- 01.07.2017 Ольборг 3:2 Вендсиссель ТМК
- 27.06.2017 Хеккен 1:2 Ольборг ТМК
- 24.06.2017 Митьюлланд 1:0 Ольборг ТМК
- 17.05.2017 Раннерс 2:1 Ольборг СЛЕ
Оденсе (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 25.10.2017 Оденсе 0:3 Митьюлланд КД
- 22.10.2017 Люнгбю 1:1 Оденсе СД
- 15.10.2017 Оденсе 1:0 Копенгаген СД
- 30.09.2017 Хобро 1:1 Оденсе СД
- 24.09.2017 Оденсе 3:1 Раннерс СД
- 21.09.2017 Фремад Амаджер 2:3 Оденсе КД
- 15.09.2017 Силькеборг 1:0 Оденсе СД
- 10.09.2017 Оденсе 1:1 Брондбю СД
- 29.08.2017 Далум 0:1 Оденсе КД
- 25.08.2017 Сённерйюск 2:2 Оденсе СД
- 20.08.2017 Оденсе 0:2 Митьюлланд СД
- 13.08.2017 Орхус 0:0 Оденсе СД
- 06.08.2017 Оденсе 0:0 Ольборг СД
- 29.07.2017 Оденсе 1:0 Хорсенс СД
- 24.07.2017 Элит-3000 0:2 Оденсе СД
- 17.07.2017 Оденсе 1:2 Нордшелланн СД
- 09.07.2017 Кёге 0:0 Оденсе ТМК
- 03.07.2017 Шахтёр Дн 3:2 Оденсе ТМК
- 01.07.2017 Хольштайн Киль 2:0 Оденсе ТМК
- 29.05.2017 Раннерс 2:0 Оденсе СЛЕ
Последние игры между собой
Ольборг: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Оденсе: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
- 06.08.2017 Оденсе 0:0 Ольборг Суперлига Дании
- 06.03.2017 Оденсе 4:0 Ольборг Суперлига Дании
- 01.08.2016 Ольборг 2:2 Оденсе Суперлига Дании
- 29.05.2016 Оденсе 3:2 Ольборг Суперлига Дании
- 04.03.2016 Ольборг 0:1 Оденсе Суперлига Дании
- 24.08.2015 Ольборг 5:1 Оденсе Суперлига Дании
- 15.05.2015 Ольборг 0:2 Оденсе Суперлига Дании
- 06.12.2014 Оденсе 1:1 Ольборг Суперлига Дании
- 02.08.2014 Оденсе 1:1 Ольборг Суперлига Дании
- 26.04.2014 Оденсе 2:3 Ольборг Суперлига Дании
- 02.11.2013 Ольборг 1:0 Оденсе Суперлига Дании
- 11.08.2013 Ольборг 0:0 Оденсе Суперлига Дании
- 14.04.2013 Оденсе 3:4 Ольборг Суперлига Дании
- 06.03.2013 Ольборг 2:2 Оденсе Суперлига Дании
- 26.08.2012 Оденсе 0:4 Ольборг Суперлига Дании
- 03.05.2012 Оденсе 1:2 Ольборг Суперлига Дании
- 23.10.2011 Ольборг 2:1 Оденсе САС Лигаен
- 13.08.2011 Ольборг 2:1 Оденсе САС Лигаен
- 30.06.2011 Ольборг 2:1 Оденсе Товарищеские матчи. Сборные
- 02.04.2011 Ольборг 0:1 Оденсе САС Лигаен
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|14
|9
|2
|3
|34 - 21
|29
|2.
|Нордшелланн
|14
|9
|2
|3
|35 - 25
|29
|3.
|Брондбю
|13
|8
|3
|2
|26 - 11
|27
|4.
|Хобро
|14
|6
|5
|3
|23 - 17
|23
|5.
|Копенгаген
|14
|6
|4
|4
|26 - 16
|22
|6.
|Оденсе
|2:0
|14
|5
|6
|3
|15 - 11
|21
|7.
|Хорсенс
|14
|5
|6
|3
|20 - 17
|21
|8.
|Люнгбю
|14
|4
|5
|5
|21 - 27
|17
|9.
|Ольборг
|0:2
|14
|3
|7
|4
|13 - 18
|16
|10.
|Орхус
|14
|4
|2
|8
|15 - 26
|14
|11.
|Силькеборг
|14
|4
|1
|9
|14 - 26
|13
|12.
|Элит-3000
|14
|4
|0
|10
|12 - 27
|12
|13.
|Сённерйюск
|14
|2
|6
|6
|20 - 23
|12
|14.
|Раннерс
|13
|1
|5
|7
|10 - 19
|8
Второй тайм
78'
Тактическая замена. Kristoffer Pallesen уходит с поля и его заменяет Jannik Pohl
78'
Деслер Миккел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг подал угловой слева.
78'
Деслер Миккел выбил мяч на угловой.
75'
Роллим Янн отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
75'
Узочакву Арнест из команды Оденсе делает подножку. Pavol Safranko заработал фол.
75'
74'
Роллим Янн бьет из пределов штрафной и упускает момент!
73'
71'
71'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает навес прямо в штрафную.
71'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Тактическая замена. Robert Kakeeto уходит с поля и его заменяет Расмус Вюрц
70'
Тактическая замена. Флорес Эдисон уходит с поля и его заменяет Rasmus Thellufsen
69'
Тактическая замена. Расмус Фестерсен уходит с поля и его заменяет Тверсков Йеппе
67'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
67'
Frederik Boersting из команды Ольборг. Это Узочакву Арнест заработал фол.
65'
Тингагер Фредерик сделал результативную передачу.
65'
ГО-О-О-О-ОЛ! Расмус Фестерсен из клуба "Оденсе" отправил мяч головой в ворота.
65'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе подал угловой справа.
65'
Окоре Жорес выбил мяч на угловой.
65'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе делает навес прямо в штрафную.
64'
После дальнего удара, который нанес Роллим Янн мяч отбит вратарем
63'
После дальнего удара, который нанес Расмус Фестерсен мяч отбит вратарем
61'
Роллим Янн попал в створ, но вратарь справился с ударом.
59'
Тактическая замена. Расмус Юнссон уходит с поля и его заменяет Casper Nielsen
59'
59'
Флорес Эдисон из команды Ольборг делает навес
57'
57'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг делает неудачный навес.
56'
Окоре Жорес из команды Ольборг отвел угрозу отличным подкатом
56'
Расмус Фестерсен из команды Оденсе делает пас партнеру.
55'
Расмус Юнссон наказан за толчок Альманн Якоб
55'
Pavol Safranko из команды Ольборг в офсайде
54'
54'
Лесняк Филип имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
54'
Роллим Янн из команды Ольборг делает навес прямо в штрафную.
53'
53'
Pavol Safranko отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
53'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг делает пас партнеру.
53'
Расмус Фестерсен пробил головой, вратарь справился с ударом.
53'
Расмус Юнссон из команды Оденсе делает навес
52'
После дальнего удара, который нанес Pavol Safranko мяч отбит вратарем
51'
Андерс К. Якобсен наказан за толчок Блобьерг Якоб
50'
Frederik Boersting бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
48'
Альманн Якоб наказан за толчок Узочакву Арнест
47'
Pavol Safranko делает подножку сопернику.
47'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Томасен Йенс сделал результативную передачу.
45'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Эдмундссон Йохан эффектным ударом переправил мяч в ворота.
45'
Ринне Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Расмус Юнссон из команды Оденсе подал угловой слева.
45'
Окоре Жорес выбил мяч на угловой.
44'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе подал угловой справа.
44'
44'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг делает навес
43'
Узочакву Арнест из команды Оденсе делает подножку. Kristoffer Pallesen заработал фол.
43'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
41'
Лаурсен Якоб-Баррет делает подножку сопернику.
40'
Pavol Safranko из команды Ольборг. Это Расмус Юнссон заработал фол.
40'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Петерсен Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Роллим Янн из команды Ольборг делает навес
37'
Альманн Якоб делает подножку сопернику.
36'
36'
Флорес Эдисон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
36'
После дальнего удара, который нанес Андерс К. Якобсен мяч отбит вратарем
34'
34'
Окоре Жорес из команды Ольборг бьет головой мимо ворот
34'
Флорес Эдисон из команды Ольборг подал угловой слева.
33'
Петерсен Кеннет выбил мяч на угловой.
33'
Лаурсен Якоб-Баррет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
31'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг делает подножку. Лаурсен Якоб-Баррет заработал фол.
31'
Kristoffer Pallesen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Узочакву Арнест из команды Оденсе делает навес
30'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает навес
28'
28'
Frederik Boersting бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
28'
Деслер Миккел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Флорес Эдисон из команды Ольборг подал угловой слева.
27'
Альманн Якоб из команды Ольборг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
27'
Удар от ворот произведет Ольборг
26'
Эдмундссон Йохан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает подножку. Деслер Миккел заработал фол.
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
21'
Расмус Фестерсен получает желтую карточку.
21'
Расмус Фестерсен из команды Оденсе опасно играет. Чуть не пострадал Ринне Якоб.
21'
Деслер Миккел из команды Оденсе делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
21'
Блобьерг Якоб наказан за толчок Расмус Фестерсен
20'
Pavol Safranko из команды Ольборг. Это Деслер Миккел заработал фол.
19'
Матч возобновится спорным мячом
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
После дальнего удара, который нанес Robert Kakeeto мяч отбит вратарем
18'
Роллим Янн из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Томасен Йенс делает подножку сопернику.
16'
Удар от ворот произведет Ольборг
16'
Томасен Йенс отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
14'
Frederik Boersting из команды Ольборг бьет головой мимо ворот
14'
13'
Robert Kakeeto из команды Ольборг делает подножку. Томасен Йенс заработал фол.
13'
12'
Роллим Янн отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
12'
Pavol Safranko из команды Ольборг делает пас партнеру.
12'
Игроки ФК "Ольборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
11'
Robert Kakeeto из команды Ольборг делает подножку. Расмус Юнссон заработал фол.
9'
Frederik Boersting попал в створ, но вратарь справился с ударом.
7'
Pavol Safranko получает жёлтую карточку за толчок соперника.
7'
Флорес Эдисон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Расмус Юнссон делает подножку сопернику.
6'
Лаурсен Якоб-Баррет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
4'
Расмус Фестерсен мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
4'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает навес
2'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
2'
Флорес Эдисон из команды Ольборг делает навес
2'
Флорес Эдисон из команды Ольборг разыграл угловой с правого угла.
1'
Роллим Янн бьет и мяч от рикошета проходит мимо
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ольборг". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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