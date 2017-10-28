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  4. Дания
  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 1159
Элит-3000
2:0
Конец матча
Силькеборг
0'
1:0
8' Гол
Adnan Mohammed
2:0
15' Гол
Nicolas Mortensen
29' Желтая карточка
Jens Martin Gammelby
41' Желтая карточка
Christian Koehler
57' Желтая карточка
Сикошек Грегор
67' Желтая карточка
Слот Каспер
70' Желтая карточка
Ibrahim Moro
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
Ibrahim Moro выбил мяч подальше от ворот.
93'
Mikkel Bruhn из команды Хельсингер остановил атаку, перехватив мяч.
92'
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Фол, нарушение
92'
Nicolas Mortensen атакует сзади соперника. Меккел Венделбо пострадал.
92'
Удар от ворот произведет Хельсингер

92'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
91'
Слот Каспер выбил мяч подальше от ворот.
91'
Mikkel Basse выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Soeren Henriksen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает неудачный навес.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
90'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Меккел Венделбо из команды Силькеборг делает навес
90'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
Soeren Henriksen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Jeppe Okkels из команды Силькеборг делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
90'
Jeppe Okkels на финте ушёл от оппонента.
89'
Бай Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Меккел Венделбо из команды Силькеборг делает навес
89'
Слот Каспер выбил мяч подальше от ворот.
88'
Хельсингер совершает вбрасывание на своей половине поля
88'
Soeren Henriksen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Меккел Венделбо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Йонас Хенриксен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
86'
Симон Якобсен атакует сзади соперника. Nicolas Mortensen пострадал.
85'
Удар от ворот произведет Хельсингер
85'
Сков Роберт бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
Фол, нарушение
85'
Нильссон Хокан наказан за толчок Mikkel Bruhn
84'
Сков Роберт имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар с лёта!
84'
Ibrahim Moro выбил мяч подальше от ворот.
82'
Тактическая замена. Adnan Mohammad уходит с поля и его заменяет Бай Фредерик
82'
Тактическая замена. Сикошек Грегор уходит с поля и его заменяет Меккел Венделбо
Фол, нарушение
82'
Схиртладзе Давит блокирует соперника. Mathias Johannsen заработал своей команде штрафной.
82'
Soeren Henriksen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Симон Якобсен выбил мяч подальше от ворот.
81'
Тактическая замена. Ольсен Рики уходит с поля и его заменяет Йонас Хенриксен
Офсайд
81'
Matheus Leiria из команды Хельсингер в офсайде
80'
Soeren Henriksen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Слот Каспер из команды Силькеборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
79'
Tobias Salquist из команды Силькеборг отвел угрозу отличным подкатом
79'
Matheus Leiria на финте ушёл от оппонента.
79'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Игрок из команды Хельсингер делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
77'
Ольсен Рики из команды Хельсингер остановил атаку, перехватив мяч.
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Mikkel Bruhn из команды Хельсингер остановил атаку, перехватив мяч.
76'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
74'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Даниэль Фунч из команды Хельсингер делает передачу одноклубнику.
74'
Игрок из команды Хельсингер делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
73'
Удар от ворот произведет Силькеборг
73'
Mikkel Basse бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
72'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает подножку. Adnan Mohammad заработал фол.
Фол, нарушение
72'
Даниэль Фунч наказан за толчок Томас Нёргаард
72'
Soeren Henriksen из команды Хельсингер делает навес
72'
Soeren Henriksen из команды Хельсингер попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
72'
Нильссон Хокан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Игрок из команды Хельсингер делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
71'
Tobias Salquist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Ольсен Рики из команды Хельсингер делает навес
70'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Сикошек Грегор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Желтая карточка
70'
Ibrahim Moro получает желтую карточку.
Фол, нарушение
70'
Ibrahim Moro атакует сзади соперника. Nicolas Mortensen пострадал.
69'
Nicolas Mortensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Jens Martin Gammelby навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
69'
Adnan Mohammad атакует сзади соперника. Сков Роберт пострадал.
Желтая карточка
67'
Слот Каспер получает желтую карточку.
Фол, нарушение
67'
Слот Каспер из команды Силькеборг делает подножку. Christian Koehler заработал фол.
67'
Jeppe Okkels из команды Силькеборг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
67'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает навес
65'
Удар от ворот произведет Хельсингер
65'
Jeppe Okkels из команды Силькеборг делает навес
65'
Jeppe Okkels из команды Силькеборг устремляется вперед с мячом.
Офсайд
64'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг в офсайде
64'
Удар от ворот произведет Силькеборг
63'
Soeren Henriksen из команды Хельсингер сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
63'
Ольсен Рики навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
63'
Слот Каспер из команды Силькеборг делает подножку. Christian Koehler заработал фол.
62'
Tobias Salquist из команды Силькеборг остановил атаку, перехватив мяч.
61'
Mathias Johannsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Сков Роберт из команды Силькеборг подал угловой справа.
61'
Тактическая замена. Марк Рочестер Сёренсен уходит с поля и его заменяет Jeppe Okkels
61'
Ольсен Рики выбил мяч на угловой.
61'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает навес прямо в штрафную.
61'
Сков Роберт на финте ушёл от оппонента.
61'
Марк Рочестер Сёренсен из команды Силькеборг сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
60'
Christian Koehler из команды Хельсингер делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
59'
Mikkel Bruhn вышел из ворот и забрал мяч.
59'
Слот Каспер выбил мяч подальше от ворот.
59'
Удар от ворот произведет Силькеборг
58'
Soeren Henriksen из команды Хельсингер попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
58'
Mathias Johannsen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
57'
Сикошек Грегор получает желтую карточку.
Фол, нарушение
57'
Сикошек Грегор атакует сзади соперника. Matheus Leiria пострадал.
Фол, нарушение
56'
Mikkel Basse из команды Хельсингер делает подножку. Слот Каспер заработал фол.
56'
Симон Якобсен из команды Силькеборг остановил атаку, перехватив мяч.
56'
Mathias Johannsen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
55'
Tobias Salquist из команды Силькеборг. Это Nicolas Mortensen заработал фол.
55'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
54'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Soeren Henriksen из команды Хельсингер отвел угрозу отличным подкатом
53'
Сков Роберт из команды Силькеборг устремляется вперед с мячом.
53'
Удар от ворот произведет Хельсингер
53'
Сков Роберт бьет из пределов штрафной и упускает момент!
51'
Удар от ворот произведет Хельсингер
51'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает навес
51'
Mathias Johannsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Сков Роберт из команды Силькеборг подал угловой справа.
51'
Даниэль Фунч выбил мяч на угловой.
51'
Схиртладзе Давит нанес удар, но тот был вынесен уже с линии ворот
51'
Сков Роберт из команды Силькеборг сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
49'
Симон Якобсен выбил мяч подальше от ворот.
49'
Ольсен Рики бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
49'
Ольсен Рики на финте ушёл от оппонента.
49'
Ольсен Патрик из команды Хельсингер остановил атаку, перехватив мяч.
48'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает навес прямо в штрафную.
Угловой
48'
Сков Роберт из команды Силькеборг разыграл угловой с правого угла.
48'
Даниэль Фунч выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
48'
Matheus Leiria из команды Хельсингер. Это Сикошек Грегор заработал фол.
48'
Симон Якобсен из команды Силькеборг остановил атаку, перехватив мяч.
47'
Удар от ворот произведет Хельсингер
47'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает неудачный навес.
46'
Симон Якобсен из команды Силькеборг отвел угрозу отличным подкатом
46'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
46'
Симон Якобсен атакует сзади соперника. Nicolas Mortensen пострадал.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Mathias Johannsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Удар от ворот произведет Хельсингер
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
44'
Марк Рочестер Сёренсен имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
44'
Sammy Skytte из команды Силькеборг сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
44'
Схиртладзе Давит нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Sammy Skytte выбил мяч подальше от ворот.
43'
Удар от ворот произведет Силькеборг
43'
Matheus Leiria бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
43'
Matheus Leiria на финте ушёл от оппонента.
Офсайд
42'
Ольсен Патрик из команды Хельсингер в офсайде
42'
Matheus Leiria из команды Хельсингер делает передачу за спину защитников.
42'
Симон Якобсен выбил мяч подальше от ворот.
41'
Soeren Henriksen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает навес
41'
Tobias Salquist из команды Силькеборг делает навес
Желтая карточка
41'
Christian Koehler получает желтую карточку.
Фол, нарушение
41'
Christian Koehler из команды Хельсингер. Это Сков Роберт заработал фол.
41'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Christian Koehler из команды Хельсингер делает навес
40'
Tobias Salquist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Игрок из команды Хельсингер делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
40'
Jens Martin Gammelby выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Matheus Leiria из команды Хельсингер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
39'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает навес
39'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
38'
Mathias Johannsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Сикошек Грегор выбил мяч подальше от ворот.
38'
Tobias Salquist из команды Силькеборг отвел угрозу отличным подкатом
37'
Soeren Henriksen выбил мяч подальше от ворот.
37'
Симон Якобсен из команды Силькеборг остановил атаку, перехватив мяч.
36'
Сков Роберт из команды Силькеборг сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Схиртладзе Давит не смог удачно сыграть.
36'
Mikkel Bruhn вышел из ворот и забрал мяч.
36'
Ibrahim Moro из команды Силькеборг делает навес
35'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Soeren Henriksen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает навес
Фол, нарушение
35'
Mathias Johannsen из команды Хельсингер. Это Сков Роберт заработал фол.
34'
Томас Нёргаард вышел из ворот и забрал мяч.
34'
Ольсен Рики из команды Хельсингер делает навес
34'
Soeren Henriksen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает навес
33'
Soeren Henriksen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Tobias Salquist выбил мяч подальше от ворот.
33'
Сков Роберт из команды Силькеборг остановил атаку, перехватив мяч.
32'
Удар от ворот произведет Силькеборг
32'
Mathias Johannsen из команды Хельсингер делает навес
32'
Adnan Mohammad выбил мяч подальше от ворот.
32'
Сикошек Грегор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Игрок из команды Хельсингер делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
31'
Tobias Salquist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Удар от ворот произведет Хельсингер
31'
Сикошек Грегор бьет из пределов штрафной и упускает момент!
31'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Ibrahim Moro из команды Силькеборг делает навес
30'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Фол, нарушение
30'
Mikkel Basse атакует сзади соперника. Нильссон Хокан пострадал.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
30'
Удар от ворот произведет Силькеборг
29'
Ольсен Патрик отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
29'
Даниэль Фунч из команды Хельсингер делает передачу одноклубнику.
29'
Mathias Johannsen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
29'
Jens Martin Gammelby получает желтую карточку.
Фол, нарушение
29'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает подножку. Nicolas Mortensen заработал фол.
28'
Удар от ворот произведет Силькеборг
28'
Adnan Mohammad имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
28'
Matheus Leiria из команды Хельсингер сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
28'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Soeren Henriksen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Сикошек Грегор из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Сикошек Грегор на финте ушёл от оппонента.
26'
Сков Роберт попал в створ, но вратарь справился с ударом.
26'
Марк Рочестер Сёренсен из команды Силькеборг сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
26'
Сикошек Грегор выбил мяч подальше от ворот.
25'
Soeren Henriksen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Сков Роберт из команды Силькеборг подал угловой справа.
25'
Soeren Henriksen выбил мяч на угловой.
25'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает навес прямо в штрафную.
25'
Сков Роберт на финте ушёл от оппонента.
25'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
23'
Удар от ворот произведет Хельсингер
23'
Схиртладзе Давит отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
23'
Сикошек Грегор нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает навес
22'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Удар от ворот произведет Силькеборг
21'
Ольсен Патрик бьет из пределов штрафной и упускает момент!
21'
Soeren Henriksen из команды Хельсингер остановил атаку, перехватив мяч.
20'
Ibrahim Moro выбил мяч подальше от ворот.
19'
Удар от ворот произведет Силькеборг
19'
Mathias Johannsen выбил мяч подальше от ворот.
18'
Mikkel Basse из команды Хельсингер остановил атаку, перехватив мяч.
18'
Сикошек Грегор из команды Силькеборг делает навес
18'
Сикошек Грегор из команды Силькеборг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Офсайд
17'
Matheus Leiria из команды Хельсингер в офсайде
17'
Mathias Johannsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает навес прямо в штрафную.
17'
Сков Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Matheus Leiria из команды Хельсингер делает подножку. Jens Martin Gammelby заработал фол.
16'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Mathias Johannsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Описание гола
15'
ГОООООЛ - Nicolas Mortensen из команды Хельсингер забивает из-за штрафной площади
15'
Томас Нёргаард сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Фол, нарушение
15'
Adnan Mohammad из команды Хельсингер опасно играет. Чуть не пострадал Sammy Skytte.
14'
Mathias Johannsen выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
13'
Ольсен Патрик из команды Хельсингер делает подножку. Sammy Skytte заработал фол.
13'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
12'
Christian Koehler блокирует соперника. Нильссон Хокан заработал своей команде штрафной.
12'
Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля
11'
Удар от ворот произведет Силькеборг
11'
Tobias Salquist из команды Силькеборг отвел угрозу отличным подкатом
11'
Mikkel Bruhn выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
10'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг. Это Mathias Johannsen заработал фол.
10'
Сикошек Грегор из команды Силькеборг остановил атаку, перехватив мяч.
10'
Adnan Mohammad из команды Хельсингер устремляется вперед с мячом.
10'
Игроки ФК "Хельсингер" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
10'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Марк Рочестер Сёренсен из команды Силькеборг подал угловой слева.
9'
Нильссон Хокан на финте ушёл от оппонента.
9'
Tobias Salquist выбил мяч подальше от ворот.
Описание гола
8'
ГОООООЛ - Adnan Mohammad из команды Хельсингер забивает из-за штрафной площади
8'
Adnan Mohammad на финте ушёл от оппонента.
8'
Удар от ворот произведет Силькеборг
Угловой
7'
Mathias Johannsen из команды Хельсингер подал угловой справа.
7'
Сикошек Грегор выбил мяч на угловой.
7'
Ольсен Патрик из команды Хельсингер делает навес прямо в штрафную.
7'
Сикошек Грегор сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
6'
Томас Нёргаард вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
6'
Mathias Johannsen из команды Хельсингер подал угловой справа.
6'
Nicolas Mortensen бьет и мяч от рикошета проходит мимо
6'
Sammy Skytte ошибается в защите.
4'
Удар от ворот произведет Силькеборг
4'
Christian Koehler выбил мяч подальше от ворот.
4'
Даниэль Фунч пробил головой, вратарь справился с ударом.
3'
Игрок из команды Хельсингер делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
3'
Сков Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Nicolas Mortensen из команды Хельсингер делает передачу одноклубнику.
3'
Игрок из команды Хельсингер делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Офсайд
2'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг в офсайде
1'
Сильный ветер сегодня будет мешать командам.
Фол, нарушение
1'
Matheus Leiria из команды Хельсингер опасно играет. Чуть не пострадал Tobias Salquist.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хельсингер". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Helsingoer Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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