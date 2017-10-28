Стадион: Helsingoer Stadion Зрители: 1159
2:0
Конец матча
1:0
8' ГолAdnan Mohammed
2:0
15' ГолNicolas Mortensen
29' Желтая карточкаJens Martin Gammelby
41' Желтая карточкаChristian Koehler
57' Желтая карточкаСикошек Грегор
67' Желтая карточкаСлот Каспер
70' Желтая карточкаIbrahim Moro
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
93'
Mikkel Bruhn из команды Хельсингер остановил атаку, перехватив мяч.
92'
Сегодняшная посещаемость составляет 1159 болельщиков
92'
Nicolas Mortensen атакует сзади соперника. Меккел Венделбо пострадал.
92'
Удар от ворот произведет Хельсингер
92'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
91'
91'
Mikkel Basse выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
91'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает неудачный навес.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
90'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Меккел Венделбо из команды Силькеборг делает навес
90'
90'
90'
Jeppe Okkels из команды Силькеборг делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
90'
Jeppe Okkels на финте ушёл от оппонента.
89'
Бай Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Меккел Венделбо из команды Силькеборг делает навес
89'
88'
Хельсингер совершает вбрасывание на своей половине поля
88'
87'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Меккел Венделбо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Йонас Хенриксен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Симон Якобсен атакует сзади соперника. Nicolas Mortensen пострадал.
85'
Удар от ворот произведет Хельсингер
85'
Сков Роберт бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
85'
Нильссон Хокан наказан за толчок Mikkel Bruhn
84'
Сков Роберт имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар с лёта!
84'
82'
Тактическая замена. Adnan Mohammad уходит с поля и его заменяет Бай Фредерик
82'
Тактическая замена. Сикошек Грегор уходит с поля и его заменяет Меккел Венделбо
82'
Схиртладзе Давит блокирует соперника. Mathias Johannsen заработал своей команде штрафной.
82'
82'
81'
Тактическая замена. Ольсен Рики уходит с поля и его заменяет Йонас Хенриксен
81'
Matheus Leiria из команды Хельсингер в офсайде
80'
80'
Слот Каспер из команды Силькеборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
79'
79'
Matheus Leiria на финте ушёл от оппонента.
79'
78'
Игрок из команды Хельсингер делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
77'
Ольсен Рики из команды Хельсингер остановил атаку, перехватив мяч.
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Mikkel Bruhn из команды Хельсингер остановил атаку, перехватив мяч.
76'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
74'
74'
Даниэль Фунч из команды Хельсингер делает передачу одноклубнику.
74'
Игрок из команды Хельсингер делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
73'
73'
Mikkel Basse бьет из пределов штрафной и упускает момент!
72'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает подножку. Adnan Mohammad заработал фол.
72'
Даниэль Фунч наказан за толчок Томас Нёргаард
72'
Soeren Henriksen из команды Хельсингер делает навес
72'
Soeren Henriksen из команды Хельсингер попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
72'
Нильссон Хокан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Игрок из команды Хельсингер делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
71'
71'
Ольсен Рики из команды Хельсингер делает навес
70'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Сикошек Грегор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Ibrahim Moro получает желтую карточку.
70'
Ibrahim Moro атакует сзади соперника. Nicolas Mortensen пострадал.
69'
Nicolas Mortensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Jens Martin Gammelby навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
69'
Adnan Mohammad атакует сзади соперника. Сков Роберт пострадал.
67'
Слот Каспер получает желтую карточку.
67'
Слот Каспер из команды Силькеборг делает подножку. Christian Koehler заработал фол.
67'
Jeppe Okkels из команды Силькеборг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
67'
66'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает навес
65'
Удар от ворот произведет Хельсингер
65'
Jeppe Okkels из команды Силькеборг делает навес
65'
Jeppe Okkels из команды Силькеборг устремляется вперед с мячом.
64'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг в офсайде
64'
63'
Soeren Henriksen из команды Хельсингер сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
63'
Ольсен Рики навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
63'
Слот Каспер из команды Силькеборг делает подножку. Christian Koehler заработал фол.
62'
Tobias Salquist из команды Силькеборг остановил атаку, перехватив мяч.
61'
61'
61'
Тактическая замена. Марк Рочестер Сёренсен уходит с поля и его заменяет Jeppe Okkels
61'
Ольсен Рики выбил мяч на угловой.
61'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает навес прямо в штрафную.
61'
Сков Роберт на финте ушёл от оппонента.
61'
Марк Рочестер Сёренсен из команды Силькеборг сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
60'
Christian Koehler из команды Хельсингер делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
59'
Mikkel Bruhn вышел из ворот и забрал мяч.
59'
59'
58'
Soeren Henriksen из команды Хельсингер попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
58'
57'
Сикошек Грегор получает желтую карточку.
57'
Сикошек Грегор атакует сзади соперника. Matheus Leiria пострадал.
56'
Mikkel Basse из команды Хельсингер делает подножку. Слот Каспер заработал фол.
56'
56'
55'
Tobias Salquist из команды Силькеборг. Это Nicolas Mortensen заработал фол.
55'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
54'
54'
Soeren Henriksen из команды Хельсингер отвел угрозу отличным подкатом
53'
Сков Роберт из команды Силькеборг устремляется вперед с мячом.
53'
Удар от ворот произведет Хельсингер
53'
Сков Роберт бьет из пределов штрафной и упускает момент!
51'
Удар от ворот произведет Хельсингер
51'
51'
51'
51'
Даниэль Фунч выбил мяч на угловой.
51'
Схиртладзе Давит нанес удар, но тот был вынесен уже с линии ворот
51'
Сков Роберт из команды Силькеборг сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
49'
49'
Ольсен Рики бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
49'
Ольсен Рики на финте ушёл от оппонента.
49'
Ольсен Патрик из команды Хельсингер остановил атаку, перехватив мяч.
48'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает навес прямо в штрафную.
48'
Сков Роберт из команды Силькеборг разыграл угловой с правого угла.
48'
Даниэль Фунч выбил мяч на угловой.
48'
Matheus Leiria из команды Хельсингер. Это Сикошек Грегор заработал фол.
48'
47'
Удар от ворот произведет Хельсингер
47'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает неудачный навес.
46'
Симон Якобсен из команды Силькеборг отвел угрозу отличным подкатом
46'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Симон Якобсен атакует сзади соперника. Nicolas Mortensen пострадал.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
45'
Удар от ворот произведет Хельсингер
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
44'
Марк Рочестер Сёренсен имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
44'
Sammy Skytte из команды Силькеборг сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
44'
Схиртладзе Давит нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Sammy Skytte выбил мяч подальше от ворот.
43'
43'
Matheus Leiria бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
43'
Matheus Leiria на финте ушёл от оппонента.
42'
Ольсен Патрик из команды Хельсингер в офсайде
42'
Matheus Leiria из команды Хельсингер делает передачу за спину защитников.
42'
41'
41'
41'
Tobias Salquist из команды Силькеборг делает навес
41'
Christian Koehler получает желтую карточку.
41'
Christian Koehler из команды Хельсингер. Это Сков Роберт заработал фол.
41'
40'
Christian Koehler из команды Хельсингер делает навес
40'
40'
Игрок из команды Хельсингер делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
40'
Jens Martin Gammelby выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Matheus Leiria из команды Хельсингер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
39'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает навес
39'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
38'
38'
38'
Сикошек Грегор выбил мяч подальше от ворот.
38'
37'
Soeren Henriksen выбил мяч подальше от ворот.
37'
36'
Сков Роберт из команды Силькеборг сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Схиртладзе Давит не смог удачно сыграть.
36'
Mikkel Bruhn вышел из ворот и забрал мяч.
36'
Ibrahim Moro из команды Силькеборг делает навес
35'
35'
35'
35'
Mathias Johannsen из команды Хельсингер. Это Сков Роберт заработал фол.
34'
Томас Нёргаард вышел из ворот и забрал мяч.
34'
Ольсен Рики из команды Хельсингер делает навес
34'
34'
33'
33'
Tobias Salquist выбил мяч подальше от ворот.
33'
Сков Роберт из команды Силькеборг остановил атаку, перехватив мяч.
32'
32'
Mathias Johannsen из команды Хельсингер делает навес
32'
Adnan Mohammad выбил мяч подальше от ворот.
32'
Сикошек Грегор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Игрок из команды Хельсингер делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
31'
31'
Удар от ворот произведет Хельсингер
31'
Сикошек Грегор бьет из пределов штрафной и упускает момент!
31'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Ibrahim Moro из команды Силькеборг делает навес
30'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
30'
Mikkel Basse атакует сзади соперника. Нильссон Хокан пострадал.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
30'
29'
Ольсен Патрик отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
29'
Даниэль Фунч из команды Хельсингер делает передачу одноклубнику.
29'
29'
Jens Martin Gammelby получает желтую карточку.
29'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает подножку. Nicolas Mortensen заработал фол.
28'
28'
Adnan Mohammad имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
28'
Matheus Leiria из команды Хельсингер сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
28'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
26'
Сикошек Грегор из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Сикошек Грегор на финте ушёл от оппонента.
26'
Сков Роберт попал в створ, но вратарь справился с ударом.
26'
Марк Рочестер Сёренсен из команды Силькеборг сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
26'
Сикошек Грегор выбил мяч подальше от ворот.
25'
25'
25'
Soeren Henriksen выбил мяч на угловой.
25'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает навес прямо в штрафную.
25'
Сков Роберт на финте ушёл от оппонента.
25'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
23'
Удар от ворот произведет Хельсингер
23'
Схиртладзе Давит отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
23'
Сикошек Грегор нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает навес
22'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
21'
Ольсен Патрик бьет из пределов штрафной и упускает момент!
21'
Soeren Henriksen из команды Хельсингер остановил атаку, перехватив мяч.
20'
19'
19'
Mathias Johannsen выбил мяч подальше от ворот.
18'
Mikkel Basse из команды Хельсингер остановил атаку, перехватив мяч.
18'
Сикошек Грегор из команды Силькеборг делает навес
18'
Сикошек Грегор из команды Силькеборг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
17'
Matheus Leiria из команды Хельсингер в офсайде
17'
17'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает навес прямо в штрафную.
17'
Сков Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Matheus Leiria из команды Хельсингер делает подножку. Jens Martin Gammelby заработал фол.
16'
16'
15'
ГОООООЛ - Nicolas Mortensen из команды Хельсингер забивает из-за штрафной площади
15'
Томас Нёргаард сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
15'
Adnan Mohammad из команды Хельсингер опасно играет. Чуть не пострадал Sammy Skytte.
14'
Mathias Johannsen выбил мяч подальше от ворот.
13'
Ольсен Патрик из команды Хельсингер делает подножку. Sammy Skytte заработал фол.
13'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
12'
Christian Koehler блокирует соперника. Нильссон Хокан заработал своей команде штрафной.
12'
Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля
11'
11'
11'
Mikkel Bruhn выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг. Это Mathias Johannsen заработал фол.
10'
Сикошек Грегор из команды Силькеборг остановил атаку, перехватив мяч.
10'
Adnan Mohammad из команды Хельсингер устремляется вперед с мячом.
10'
Игроки ФК "Хельсингер" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
10'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Марк Рочестер Сёренсен из команды Силькеборг подал угловой слева.
9'
Нильссон Хокан на финте ушёл от оппонента.
9'
Tobias Salquist выбил мяч подальше от ворот.
8'
ГОООООЛ - Adnan Mohammad из команды Хельсингер забивает из-за штрафной площади
8'
Adnan Mohammad на финте ушёл от оппонента.
8'
7'
Mathias Johannsen из команды Хельсингер подал угловой справа.
7'
Сикошек Грегор выбил мяч на угловой.
7'
Ольсен Патрик из команды Хельсингер делает навес прямо в штрафную.
7'
Сикошек Грегор сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
6'
Томас Нёргаард вышел из ворот и забрал мяч.
6'
Mathias Johannsen из команды Хельсингер подал угловой справа.
6'
Nicolas Mortensen бьет и мяч от рикошета проходит мимо
6'
Sammy Skytte ошибается в защите.
4'
4'
Christian Koehler выбил мяч подальше от ворот.
4'
Даниэль Фунч пробил головой, вратарь справился с ударом.
3'
Игрок из команды Хельсингер делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
3'
Сков Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Nicolas Mortensen из команды Хельсингер делает передачу одноклубнику.
3'
Игрок из команды Хельсингер делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
2'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг в офсайде
1'
Сильный ветер сегодня будет мешать командам.
1'
Matheus Leiria из команды Хельсингер опасно играет. Чуть не пострадал Tobias Salquist.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хельсингер". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Helsingoer Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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