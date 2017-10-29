Стадион: Сидбанк Парк
1:1
Второй тайм: 59'
1:0
4' ГолЛюикс Кес
1:1
45' ГолКиркеволд Пол
Второй тайм
58'
Риттер Николай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
58'
Риттер Николай атакует сзади соперника. Мартин Миккельсен пострадал.
57'
57'
Клеве Троэльс из команды Сённерйюск делает навес
56'
56'
55'
Рамон Родригес получил травму и заменен. Клеве Троэльс выходит на поле.
55'
Йеспер Боге из команды Хобро делает подножку. Philip Zinckernagel заработал фол.
55'
Philip Zinckernagel на финте ушёл от оппонента.
55'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
55'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
55'
Рамон Родригес получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
54'
Рамон Родригес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
53'
Йеспер Боге из команды Хобро делает навес
53'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает пас партнеру.
53'
Киркеволд Пол на финте ушёл от оппонента.
53'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
52'
Мартин Миккельсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
52'
Олесен Каспер из команды Сённерйюск. Это Антипас Квинси заработал фол.
52'
52'
51'
Риттер Николай из команды Сённерйюск делает подножку. Мартин Миккельсен заработал фол.
51'
Люикс Кес из команды Сённерйюск в офсайде
50'
Люикс Кес из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
50'
50'
50'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников.
50'
Йеспер Раск вышел из ворот и забрал мяч.
50'
Рамон Родригес из команды Сённерйюск делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
50'
Рамон Родригес из команды Сённерйюск делает навес
49'
49'
Уре Микаэль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
49'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск устремляется вперед с мячом.
49'
Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников.
48'
Олесен Каспер из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
46'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
46'
Mathias Haarup выбил мяч подальше от ворот.
46'
Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск бьет головой мимо ворот
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Мартин Миккельсен сделал результативную передачу.
45'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Киркеволд Пол записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
45'
Киркеволд Пол из команды Хобро устремляется вперед с мячом.
45'
Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
44'
Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
44'
44'
Stefan Gartenmann выбил мяч подальше от ворот.
43'
Дамборг Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
43'
43'
Олесен Каспер отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
43'
Вратарь парирует удар, который нанес Philip Zinckernagel, и мяч снова в игре
43'
Philip Zinckernagel на финте ушёл от оппонента.
42'
Philip Zinckernagel оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
42'
Зимлинг Ники выбил мяч подальше от ворот.
42'
Stefan Gartenmann выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Йеспер Боге из команды Хобро делает навес
41'
Philip Zinckernagel выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро подал угловой справа.
41'
Йеспер Боге из команды Хобро попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
41'
Йеспер Боге из команды Хобро играет в стеночку. Киркеволд Пол был стеночкой.
41'
Риттер Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Бьорн Копплин из команды Хобро делает навес
40'
Зимлинг Ники выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
40'
Риттер Николай из команды Сённерйюск делает подножку. Мартин Миккельсен заработал фол.
39'
Мартин Миккельсен из команды Хобро делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
38'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
37'
Антипас Квинси из команды Хобро устремляется вперед с мячом.
37'
Mathias Haarup выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
36'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро делает подножку. Уре Микаэль заработал фол.
36'
Дамборг Йонас из команды Хобро. Это Йонссон Эггерт заработал фол.
35'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
35'
Vito Hammershoej-Mistrati на финте ушёл от оппонента.
35'
Антипас Квинси из команды Хобро делает навес
34'
Мартин Миккельсен из команды Хобро делает передачу за спину защитников.
34'
34'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро подал угловой слева.
33'
Антипас Квинси бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
33'
Йеспер Боге из команды Хобро делает навес прямо в штрафную.
31'
Антипас Квинси наказан за толчок Риттер Николай
31'
Дамборг Йонас выбил мяч подальше от ворот.
30'
Педерсен Марк атакует сзади соперника. Киркеволд Пол пострадал.
28'
28'
Бьорн Копплин выбил мяч подальше от ворот.
27'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск. Это Дамборг Йонас заработал фол.
27'
Антипас Квинси из команды Хобро делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
27'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Mathias Haarup из команды Хобро делает навес
27'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск делает подножку. Vito Hammershoej-Mistrati заработал фол.
26'
Philip Zinckernagel коснулся мяча рукой.
26'
26'
Philip Zinckernagel бьет из пределов штрафной и упускает момент!
25'
Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
25'
25'
Люикс Кес выбил мяч подальше от ворот.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
24'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
24'
Милиц Себастьян вышел из ворот и забрал мяч.
23'
Mathias Haarup из команды Хобро делает навес
23'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
23'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
22'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
22'
Йонссон Эггерт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Антипас Квинси из команды Хобро попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
22'
Йеспер Боге из команды Хобро делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
21'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск делает подножку. Мартин Миккельсен заработал фол.
21'
Рамон Родригес на финте ушёл от оппонента.
20'
20'
Йонссон Эггерт выбил мяч подальше от ворот.
20'
Бьорн Копплин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
20'
Бьорн Копплин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
19'
Рамон Родригес из команды Сённерйюск делает навес
19'
19'
Милиц Себастьян вышел из ворот и забрал мяч.
19'
Бабаян Эдгар из команды Хобро делает навес
18'
Йеспер Боге из команды Хобро играет в стеночку. Антипас Квинси был стеночкой.
18'
Олесен Каспер из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
Риттер Николай из команды Сённерйюск делает подножку. Дамборг Йонас заработал фол.
16'
16'
Антипас Квинси из команды Хобро устремляется вперед с мячом.
16'
Дамборг Йонас возвращается на поле, всё в порядке.
16'
Олесен Каспер из команды Сённерйюск делает подножку. Бабаян Эдгар заработал фол.
16'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
16'
Дамборг Йонас получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
14'
Дамборг Йонас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
Бьорн Копплин выбил мяч подальше от ворот.
13'
13'
Мартин Миккельсен из команды Хобро делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
12'
12'
12'
Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск делает подножку. Vito Hammershoej-Mistrati заработал фол.
12'
Vito Hammershoej-Mistrati на финте ушёл от оппонента.
11'
Антипас Квинси из команды Хобро. Это Stefan Gartenmann заработал фол.
11'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
10'
Бабаян Эдгар из команды Хобро устремляется вперед с мячом.
10'
Йеспер Раск вышел из ворот и забрал мяч.
10'
10'
Рамон Родригес на финте ушёл от оппонента.
9'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
9'
9'
Риттер Николай из команды Сённерйюск делает навес
8'
8'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
8'
Антипас Квинси из команды Хобро в офсайде
8'
Яв-Ихле Аманква выбил мяч подальше от ворот.
7'
Дамборг Йонас наказан за толчок Риттер Николай
7'
6'
Зимлинг Ники атакует сзади соперника. Vito Hammershoej-Mistrati пострадал.
6'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
5'
Vito Hammershoej-Mistrati бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
5'
Рамон Родригес из команды Сённерйюск делает подножку. Киркеволд Пол заработал фол.
4'
ГО-О-О-О-ОЛ! Люикс Кес оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
4'
Йеспер Раск сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
4'
ШТАНГА! Люикс Кес попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
4'
Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск бьет головой мимо ворот
4'
Бьорн Копплин сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
4'
Олесен Каспер из команды Сённерйюск делает навес
3'
3'
Дамборг Йонас наказан за толчок Philip Zinckernagel
2'
2'
Рамон Родригес нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
После удара головой, который нанес Люикс Кес, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
2'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск подал угловой справа.
1'
Бьорн Копплин выбил мяч на угловой.
1'
Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск делает навес
1'
Мартин Миккельсен из команды Хобро делает подножку. Philip Zinckernagel заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydbank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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