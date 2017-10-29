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Стадион:
Верес
1:1
Второй тайм: 78'
Олимпик Дн
0'
1:0
10' Пенальти
Сергийчук Михаил
17' Желтая карточка
Богданов Андрей
28' Желтая карточка
Морозенко Евгений
50' Желтая карточка
Симинин Сергей
1:1
52' Гол
Моха Хадфи
65' Желтая карточка
Адамюк Владимир
78'
Второй тайм
71'
Верес производит замену. Rostyslav Voloshynovych уходит, и Западня Артур заменяет его
Желтая карточка
65'
Адамюк Владимир получает желтую карточку.
Описание гола
52'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Моха Хадфи.
Желтая карточка
50'
Симинин Сергей получает желтую карточку.
46'
Олимпик Дн производит замену. Иллой-Айет Владис-Эммерсон уходит, и Мигунов Александр заменяет его
46'
Олимпик Дн производит замену. Сондей Иван уходит, и Приёмов Владимир заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
28'
Морозенко Евгений получает желтую карточку.
Желтая карточка
17'
Богданов Андрей получает желтую карточку.
Описание гола
10'
Г О О О О О Л - Сергийчук Михаил из команды Верес забивает пенальти
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Avanhard Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Верес 1:1 Олимпик Дн
Верес
31.8% (56)
Ничья:
47.7% (84)
Олимпик Дн
20.5% (36)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
39.8% (70)
Верес:
17% (30)
Олимпик Дн:
12.5% (22)
Верес:
12.5% (22)
Ничья:
6.8% (12)
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