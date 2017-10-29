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Стадион: Авангард (Луцк)
1:1
Второй тайм: 78'
1:0
10' ПенальтиСергийчук Михаил
17' Желтая карточкаБогданов Андрей
28' Желтая карточкаМорозенко Евгений
50' Желтая карточкаСиминин Сергей
1:1
52' ГолМоха Хадфи
65' Желтая карточкаАдамюк Владимир
|
10'
1:0
17'
50'
52'
1:1
65'
Состав команд
Верес
- Основной состав
- 31 Бандура Александр Вратарь
- 3 Адамюк Владимир Защитник
- 33 Борзенко Сергей Защитник
- 8 Симинин Сергей Защитник
- 77 Кобин Василий Полузащитник
- 22 Волошинович Ростислав Полузащитник
- 42 Пасич Евгений Полузащитник
- 91 Карасюк Роман Полузащитник
- 10 Морозенко Евгений Полузащитник
- 7 Степанюк Руслан Нападающий
- 9 Сергийчук Михаил Нападающий
- Запасные игроки
- 47 Когут Богдан Вратарь
- 19 Капаррос Эдгар Полузащитник
- 41 Пасич Геннадий Полузащитник
- 5 Кучеров Валерий Полузащитник
- 43 Западня Артур Полузащитник
- 17 Котляр Антон Нападающий
- 16 Палагнюк Василий Нападающий
- Главный тренер: Вирт Юрий
Олимпик Дн
- Основной состав
- 1 Махарадзе Заури Вратарь
- 7 Сондей Иван Защитник
- 4 Кравченко Антон Защитник
- 2 Лукьянчук Павел Защитник
- 24 Федорив Виталий Защитник
- 32 Иллой-Айет Владис-Эммерсон Защитник
- 11 Моха Хадфи Полузащитник
- 17 Шестаков Сергей Полузащитник
- 44 Цымбалюк Евгений Полузащитник
- 90 Богданов Андрей Полузащитник
- 22 Беленький Станислав Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Кичак Артём Вратарь
- 3 Лухтанов Вячеслав Защитник
- 45 Хомутов Владислав Полузащитник
- 9 Приёмов Владимир Полузащитник
- 8 Доронин Владимир Полузащитник
- 94 Мигунов Александр Полузащитник
- 12 Михалёв Илья Нападающий
- Главный тренер: Санжар Роман
Предыдущие игры
Верес (последние 20 матчей: +7 =9 -4)
- 25.10.2017 Арсенал-Киев 0:1 Верес К
- 21.10.2017 Александрия 1:1 Верес ПЛ
- 14.10.2017 Верес 1:1 Мариуполь ПЛ
- 01.10.2017 Верес 1:1 Сталь Каменское ПЛ
- 23.09.2017 Динамо Киев 0:0 Верес ПЛ
- 20.09.2017 Агробизнес 1:2 Верес К
- 16.09.2017 Верес 1:0 Ворскла ПЛ
- 10.09.2017 Карпаты 1:6 Верес ПЛ
- 27.08.2017 Верес 1:2 Шахтёр Дн ПЛ
- 19.08.2017 Черноморец Од 0:1 Верес ПЛ
- 12.08.2017 Верес 0:1 Заря ПЛ
- 06.08.2017 Звезда Кропивницкий 1:3 Верес ПЛ
- 30.07.2017 Олимпик Дн 0:0 Верес ПЛ
- 22.07.2017 Верес 0:0 Александрия ПЛ
- 16.07.2017 Мариуполь 0:0 Верес ПЛ
- 02.06.2017 Гелиос Харьков 2:1 Верес ПД
- 27.05.2017 Верес 0:0 Днепр Черкассы ПД
- 21.05.2017 Нефтяник-Укрнефть 2:0 Верес ПД
- 17.05.2017 Верес 3:1 Николаев ПД
- 13.05.2017 Мариуполь 1:1 Верес ПД
Олимпик Дн (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 25.10.2017 Ворскла 2:0 Олимпик Дн К
- 21.10.2017 Олимпик Дн 1:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 15.10.2017 Олимпик Дн 1:0 Александрия ПЛ
- 30.09.2017 Олимпик Дн 3:2 Мариуполь ПЛ
- 24.09.2017 Сталь Каменское 1:1 Олимпик Дн ПЛ
- 17.09.2017 Олимпик Дн 1:2 Динамо Киев ПЛ
- 09.09.2017 Ворскла 1:1 Олимпик Дн ПЛ
- 26.08.2017 Олимпик Дн 0:0 Карпаты ПЛ
- 19.08.2017 Шахтёр Дн 2:0 Олимпик Дн ПЛ
- 13.08.2017 Олимпик Дн 1:0 Черноморец Од ПЛ
- 06.08.2017 Заря 0:2 Олимпик Дн ПЛ
- 03.08.2017 ПАОК 2:0 Олимпик Дн ЛЕ
- 30.07.2017 Олимпик Дн 0:0 Верес ПЛ
- 27.07.2017 Олимпик Дн 1:1 ПАОК ЛЕ
- 23.07.2017 Звезда Кропивницкий 0:0 Олимпик Дн ПЛ
- 16.07.2017 Александрия 0:2 Олимпик Дн ПЛ
- 31.05.2017 Заря 2:0 Олимпик Дн ПЛ
- 26.05.2017 Олимпик Дн 0:0 Александрия ПЛ
- 21.05.2017 Шахтёр Дн 1:1 Олимпик Дн ПЛ
- 13.05.2017 Олимпик Дн 2:1 Динамо Киев ПЛ
Последние игры между собой
Верес: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Олимпик Дн: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 30.07.2017 Олимпик Дн 0:0 Верес Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Дн
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|27 - 11
|33
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 12
|25
|3.
|Олимпик Дн
|1:1 Заявка
|14
|6
|6
|2
|14 - 9
|24
|4.
|Ворскла
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 13
|21
|5.
|Верес
|1:1 Заявка
|14
|4
|8
|2
|16 - 9
|20
|6.
|Мариуполь
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 15
|19
|7.
|Заря
|2:2 Заявка
|14
|4
|6
|4
|23 - 19
|18
|8.
|Звезда Кропивницкий
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|9 - 17
|13
|9.
|Карпаты
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|8 - 22
|12
|10.
|Александрия
|2:2 Заявка
|14
|1
|8
|5
|12 - 17
|11
|11.
|Черноморец Од
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 21
|10
|12.
|Сталь Каменское
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 21
|10
Второй тайм
71'
Верес производит замену. Rostyslav Voloshynovych уходит, и Западня Артур заменяет его
65'
Адамюк Владимир получает желтую карточку.
52'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Моха Хадфи.
50'
Симинин Сергей получает желтую карточку.
46'
Олимпик Дн производит замену. Иллой-Айет Владис-Эммерсон уходит, и Мигунов Александр заменяет его
46'
Олимпик Дн производит замену. Сондей Иван уходит, и Приёмов Владимир заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
28'
Морозенко Евгений получает желтую карточку.
17'
Богданов Андрей получает желтую карточку.
10'
Г О О О О О Л - Сергийчук Михаил из команды Верес забивает пенальти
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Avanhard Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Верес 1:1 Олимпик Дн
Верес
31.8% (56)
Ничья:
47.7% (84)
Олимпик Дн
20.5% (36)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
39.8% (70)
1:0 Верес:
17% (30)
1:2 Олимпик Дн:
12.5% (22)
2:1 Верес:
12.5% (22)
0:0 Ничья:
6.8% (12)
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