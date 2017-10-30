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  4. Дания
  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 10124
Брондбю
3:1
Конец матча
Раннерс
0'
1:0
15' Гол в свои ворота
Кауко Йони
1:1
30' Гол
Багер Йонас
47' Желтая карточка
Родич Владимир
2:1
59' Гол
Халими Бесар
60' Желтая карточка
Китчен Перри
3:1
90' Гол
Халими Бесар
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 10124 болельщиков
94'
Мукхтар Хани сделал результативную передачу.
Описание гола
94'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Халими Бесар записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
94'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает навес
94'
Игроки ФК "Брондбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.

94'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
94'
Кадри Башким из команды Раннерс подал угловой справа.
93'
Томсен Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
93'
Конбой Кевин из команды Раннерс делает навес
93'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Офсайд
92'
Менса Кевин из команды Брондбю в офсайде
92'
Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
91'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает неудачный навес.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
91'
Климент Ян из команды Брондбю делает подножку. Конбой Кевин заработал фол.
Фол, нарушение
90'
Климент Ян наказан за толчок Конбой Кевин
90'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
89'
Конбой Кевин из команды Раннерс делает подножку. Мукхтар Хани заработал фол.
89'
Багер Йонас пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
89'
Кадри Башким из команды Раннерс подал угловой справа.
89'
Удар от ворот произведет Брондбю
89'
Вратарь парирует удар, который нанес Marcus Moelvadgaard, и мяч снова в игре
89'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает передачу за спину защитников.
88'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Конбой Кевин из команды Раннерс делает навес
87'
Тактическая замена. Кауко Йони уходит с поля и его заменяет Конбой Кевин
Фол, нарушение
87'
Тибблинг Симон из команды Брондбю. Это Китчен Перри заработал фол.
86'
Тактическая замена. Пукки Теэму уходит с поля и его заменяет Менса Кевин
Фол, нарушение
86'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает подножку. Кауко Йони заработал фол.
85'
Удар от ворот произведет Раннерс
83'
Томсен Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Тибблинг Симон из команды Брондбю делает неудачный навес.
Фол, нарушение
81'
Кауко Йони из команды Раннерс делает подножку. Халими Бесар заработал фол.
80'
Удар от ворот произведет Раннерс
80'
Тактическая замена. Поури Марвин уходит с поля и его заменяет Marcus Moelvadgaard
80'
Мукхтар Хани бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
79'
Удар от ворот произведет Раннерс
79'
Пукки Теэму имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
79'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает передачу за спину защитников.
Офсайд
78'
Климент Ян из команды Брондбю в офсайде
78'
Рёкер Бенедикт выбил мяч подальше от ворот.
76'
Удар от ворот произведет Раннерс
76'
Климент Ян отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
76'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает пас партнеру.
76'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Родич Владимир из команды Раннерс делает навес
73'
Халими Бесар из команды Брондбю отвел угрозу отличным подкатом
73'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает навес
Фол, нарушение
72'
Халими Бесар из команды Брондбю делает подножку. Родич Владимир заработал фол.
71'
Удар от ворот произведет Раннерс
71'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает неудачный навес.
71'
Тибблинг Симон из команды Брондбю делает пас партнеру.
71'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Kasper Enghardt из команды Раннерс отвел угрозу отличным подкатом
71'
Пукки Теэму из команды Брондбю устремляется вперед с мячом.
70'
Томсен Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает навес прямо в штрафную.
70'
Халими Бесар из команды Брондбю делает пас партнеру.
70'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
70'
Мукхтар Хани из команды Брондбю подал угловой слева.
70'
Китчен Перри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Тибблинг Симон из команды Брондбю делает навес прямо в штрафную.
Угловой
69'
Халими Бесар из команды Брондбю подал угловой справа.
69'
Тибблинг Симон из команды Брондбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
69'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает навес
69'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Реннов Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Китчен Перри из команды Раннерс делает навес
67'
Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
67'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает неудачный навес.
67'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
67'
Климент Ян попал в створ, но вратарь справился с ударом.
67'
Халими Бесар из команды Брондбю делает пас партнеру.
66'
Китчен Перри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
66'
Халими Бесар из команды Брондбю подал угловой справа.
66'
Халими Бесар нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Тибблинг Симон из команды Брондбю делает пас партнеру.
64'
Удар от ворот произведет Брондбю
64'
Тактическая замена. Джурджич Никола уходит с поля и его заменяет Лобжанидзе Саба
Фол, нарушение
64'
Кауко Йони из команды Раннерс делает неудачный навес.
64'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Родич Владимир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
63'
Рёкер Бенедикт коснулся мяча рукой.
63'
Хальдерссон Ханнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Удар от ворот произведет Брондбю
61'
Кадри Башким из команды Раннерс делает неудачный навес.
61'
Херманнссон Хьертюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Поури Марвин не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
Желтая карточка
60'
Китчен Перри получает желтую карточку за споры
Описание гола
59'
ГО-О-О-О-ОЛ! Халими Бесар отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
Травма, повреждение
59'
Поури Марвин получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Фол, нарушение
59'
Китчен Перри из команды Раннерс делает подножку. Климент Ян заработал фол.
58'
Удар от ворот произведет Брондбю
58'
Тактическая замена. Вильчек Камиль уходит с поля и его заменяет Климент Ян
58'
Тактическая замена. Кристенсен Лассе уходит с поля и его заменяет Тибблинг Симон
57'
Кауко Йони бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Угловой
57'
Родич Владимир из команды Раннерс разыграл угловой с правого угла.
57'
Кроне Свенн выбил мяч на угловой.
57'
Кадри Башким из команды Раннерс делает навес
Фол, нарушение
56'
Ларссон Юхан из команды Брондбю. Это Kasper Enghardt заработал фол.
Офсайд
56'
Поури Марвин из команды Раннерс в офсайде
56'
Багер Йонас выбил мяч подальше от ворот.
55'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Кадри Башким из команды Раннерс делает навес
55'
Халими Бесар попал в створ, но вратарь справился с ударом.
55'
Китчен Перри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Офсайд
54'
Поури Марвин из команды Раннерс в офсайде
52'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Родич Владимир из команды Раннерс делает навес
52'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Херманнссон Хьертюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Кадри Башким из команды Раннерс делает навес
51'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Родич Владимир из команды Раннерс подал угловой слева.
50'
Ларссон Юхан выбил мяч на угловой.
49'
Удар от ворот произведет Брондбю
49'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
48'
Халими Бесар отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Желтая карточка
47'
Родич Владимир - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
47'
Родич Владимир из команды Раннерс делает подножку. Мукхтар Хани заработал фол.
47'
Мукхтар Хани из команды Брондбю устремляется вперед с мячом.
47'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает навес
47'
Кроне Свенн из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
46'
Родич Владимир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает навес
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
46'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Кристенсен Лассе нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Хальдерссон Ханнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Мукхтар Хани из команды Брондбю подал угловой слева.
45'
Мукхтар Хани бьет и мяч от рикошета проходит мимо
44'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
Кроне Свенн из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Халими Бесар из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
40'
Вильчек Камиль из команды Брондбю в офсайде
40'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает навес
Фол, нарушение
40'
Джурджич Никола из команды Раннерс опасно играет. Чуть не пострадал Рёкер Бенедикт.
40'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
39'
Игрок команды Брондбю совершает фол
38'
Херманнссон Хьертюр из команды Брондбю отвел угрозу отличным подкатом
38'
Поури Марвин из команды Раннерс устремляется вперед с мячом.
38'
После дальнего удара, который нанес Пукки Теэму мяч отбит вратарем
Офсайд
37'
Кадри Башким из команды Раннерс в офсайде
37'
Кадри Башким из команды Раннерс играет в стеночку. Родич Владимир был стеночкой.
37'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Кадри Башким из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Халими Бесар из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
36'
Удар от ворот произведет Брондбю
Угловой
35'
Родич Владимир из команды Раннерс подал угловой слева.
35'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Халими Бесар из команды Брондбю делает навес
35'
Кауко Йони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
35'
Халими Бесар из команды Брондбю подал угловой справа.
34'
Kasper Enghardt выбил мяч на угловой.
34'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает навес
34'
Пукки Теэму пробил головой, вратарь справился с ударом.
33'
Кроне Свенн из команды Брондбю делает навес
33'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Кроне Свенн из команды Брондбю делает навес
33'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю делает навес
Фол, нарушение
32'
Кроне Свенн из команды Брондбю делает подножку. Кауко Йони заработал фол.
30'
Кауко Йони сделал результативную передачу.
Описание гола
30'
ГО-О-О-О-ОЛ! Багер Йонас из клуба "Раннерс" отправил мяч головой в ворота.
30'
Кауко Йони из команды Раннерс делает навес
30'
Херманнссон Хьертюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Родич Владимир из команды Раннерс подал угловой слева.
30'
Херманнссон Хьертюр выбил мяч на угловой.
30'
Марксен Эрик из команды Раннерс играет в стеночку. Кадри Башким был стеночкой.
28'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает навес
28'
Kasper Enghardt из команды Раннерс отвел угрозу отличным подкатом
27'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Удар от ворот произведет Брондбю
27'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
25'
Мукхтар Хани попал в створ, но вратарь справился с ударом.
25'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает пас партнеру.
25'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает передачу за спину защитников.
24'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
23'
Вильчек Камиль из команды Брондбю в офсайде
23'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает передачу за спину защитников.
23'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Ларссон Юхан выбил мяч подальше от ворот.
22'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Офсайд
22'
Кадри Башким из команды Раннерс в офсайде
22'
Джурджич Никола из команды Раннерс делает передачу за спину защитников.
21'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Родич Владимир из команды Раннерс подал угловой справа.
21'
Рёкер Бенедикт выбил мяч на угловой.
21'
Кадри Башким из команды Раннерс делает передачу за спину защитников.
Офсайд
19'
Вильчек Камиль из команды Брондбю в офсайде
19'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает передачу за спину защитников.
19'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Кристенсен Лассе нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Халими Бесар из команды Брондбю делает пас партнеру.
Угловой
19'
Мукхтар Хани из команды Брондбю разыграл угловой с левого угла.
18'
Багер Йонас выбил мяч на угловой.
18'
Пукки Теэму на финте ушёл от оппонента.
18'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
18'
Кауко Йони атакует сзади соперника. Халими Бесар пострадал.
17'
Кадри Башким из команды Раннерс делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
17'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает навес
17'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
17'
Нергор Кристиан делает подножку сопернику.
Описание гола
15'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Кауко Йони отправил мяч в свои ворота.
15'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает навес прямо в штрафную.
15'
Томсен Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает навес
14'
Кроне Свенн из команды Брондбю отвел угрозу отличным подкатом
14'
Поури Марвин из команды Раннерс делает передачу за спину защитников.
13'
Кроне Свенн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Поури Марвин из команды Раннерс делает навес
13'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Фол, нарушение
12'
Джурджич Никола из команды Раннерс делает подножку. Ларссон Юхан заработал фол.
Офсайд
11'
Вильчек Камиль из команды Брондбю в офсайде
11'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает передачу одноклубнику.
11'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Кроне Свенн из команды Брондбю делает навес
Фол, нарушение
10'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает подножку. Багер Йонас заработал фол.
10'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает навес
9'
Реннов Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Удар от ворот произведет Брондбю
8'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
Фол, нарушение
8'
Халими Бесар наказан за толчок Китчен Перри
7'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Кадри Башким из команды Раннерс делает навес
6'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
6'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Херманнссон Хьертюр выбил мяч подальше от ворот.
Офсайд
6'
Поури Марвин из команды Раннерс в офсайде
Фол, нарушение
5'
Вильчек Камиль коснулся мяча рукой.
5'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает навес
5'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
3'
Вильчек Камиль из команды Брондбю в офсайде
Фол, нарушение
2'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает подножку. Kasper Enghardt заработал фол.
2'
Вильчек Камиль из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Матч возобновится спорным мячом
1'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
1'
Игра остановлена из-за технических проблем.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Раннерс". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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