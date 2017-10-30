Стадион: Брондбю Зрители: 10124
1:0
15' Гол в свои воротаКауко Йони
1:1
30' ГолБагер Йонас
47' Желтая карточкаРодич Владимир
2:1
59' ГолХалими Бесар
60' Желтая карточкаКитчен Перри
3:1
90' ГолХалими Бесар
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 10124 болельщиков
94'
Мукхтар Хани сделал результативную передачу.
94'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Халими Бесар записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
94'
94'
Игроки ФК "Брондбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
94'
94'
Кадри Башким из команды Раннерс подал угловой справа.
93'
93'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
93'
Конбой Кевин из команды Раннерс делает навес
93'
92'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
92'
Менса Кевин из команды Брондбю в офсайде
92'
Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
91'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает неудачный навес.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Климент Ян из команды Брондбю делает подножку. Конбой Кевин заработал фол.
90'
Климент Ян наказан за толчок Конбой Кевин
90'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Конбой Кевин из команды Раннерс делает подножку. Мукхтар Хани заработал фол.
89'
Багер Йонас пробил головой, вратарь справился с ударом.
89'
Кадри Башким из команды Раннерс подал угловой справа.
89'
Удар от ворот произведет Брондбю
89'
Вратарь парирует удар, который нанес Marcus Moelvadgaard, и мяч снова в игре
89'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает передачу за спину защитников.
88'
87'
87'
Конбой Кевин из команды Раннерс делает навес
87'
Тактическая замена. Кауко Йони уходит с поля и его заменяет Конбой Кевин
87'
Тибблинг Симон из команды Брондбю. Это Китчен Перри заработал фол.
86'
Тактическая замена. Пукки Теэму уходит с поля и его заменяет Менса Кевин
86'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает подножку. Кауко Йони заработал фол.
85'
83'
83'
Тибблинг Симон из команды Брондбю делает неудачный навес.
81'
Кауко Йони из команды Раннерс делает подножку. Халими Бесар заработал фол.
80'
80'
Тактическая замена. Поури Марвин уходит с поля и его заменяет Marcus Moelvadgaard
80'
Мукхтар Хани бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
79'
79'
Пукки Теэму имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
79'
78'
Климент Ян из команды Брондбю в офсайде
78'
Рёкер Бенедикт выбил мяч подальше от ворот.
76'
76'
Климент Ян отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
76'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает пас партнеру.
76'
76'
Родич Владимир из команды Раннерс делает навес
73'
Халими Бесар из команды Брондбю отвел угрозу отличным подкатом
73'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает навес
72'
Халими Бесар из команды Брондбю делает подножку. Родич Владимир заработал фол.
71'
71'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает неудачный навес.
71'
Тибблинг Симон из команды Брондбю делает пас партнеру.
71'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Kasper Enghardt из команды Раннерс отвел угрозу отличным подкатом
71'
Пукки Теэму из команды Брондбю устремляется вперед с мячом.
70'
70'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает навес прямо в штрафную.
70'
70'
70'
Мукхтар Хани из команды Брондбю подал угловой слева.
70'
69'
Тибблинг Симон из команды Брондбю делает навес прямо в штрафную.
69'
69'
Тибблинг Симон из команды Брондбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
69'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
69'
69'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
68'
Реннов Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Китчен Перри из команды Раннерс делает навес
67'
Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
67'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает неудачный навес.
67'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
67'
Климент Ян попал в створ, но вратарь справился с ударом.
67'
66'
66'
66'
Халими Бесар нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Тибблинг Симон из команды Брондбю делает пас партнеру.
64'
Удар от ворот произведет Брондбю
64'
Тактическая замена. Джурджич Никола уходит с поля и его заменяет Лобжанидзе Саба
64'
Кауко Йони из команды Раннерс делает неудачный навес.
64'
64'
Родич Владимир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
63'
Рёкер Бенедикт коснулся мяча рукой.
63'
Хальдерссон Ханнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Удар от ворот произведет Брондбю
61'
Кадри Башким из команды Раннерс делает неудачный навес.
61'
61'
Поури Марвин не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
60'
Китчен Перри получает желтую карточку за споры
59'
ГО-О-О-О-ОЛ! Халими Бесар отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
59'
Поури Марвин получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
59'
Китчен Перри из команды Раннерс делает подножку. Климент Ян заработал фол.
58'
Удар от ворот произведет Брондбю
58'
Тактическая замена. Вильчек Камиль уходит с поля и его заменяет Климент Ян
58'
Тактическая замена. Кристенсен Лассе уходит с поля и его заменяет Тибблинг Симон
57'
Кауко Йони бьет из пределов штрафной и упускает момент!
57'
Родич Владимир из команды Раннерс разыграл угловой с правого угла.
57'
Кроне Свенн выбил мяч на угловой.
57'
56'
Ларссон Юхан из команды Брондбю. Это Kasper Enghardt заработал фол.
56'
56'
Багер Йонас выбил мяч подальше от ворот.
55'
55'
55'
Халими Бесар попал в створ, но вратарь справился с ударом.
55'
54'
52'
52'
Родич Владимир из команды Раннерс делает навес
52'
52'
51'
51'
51'
51'
50'
Ларссон Юхан выбил мяч на угловой.
49'
Удар от ворот произведет Брондбю
49'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
48'
Халими Бесар отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
47'
Родич Владимир - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
47'
Родич Владимир из команды Раннерс делает подножку. Мукхтар Хани заработал фол.
47'
Мукхтар Хани из команды Брондбю устремляется вперед с мячом.
47'
47'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает навес
47'
Кроне Свенн из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
46'
Родич Владимир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
46'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
45'
45'
Кристенсен Лассе нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Хальдерссон Ханнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Мукхтар Хани из команды Брондбю подал угловой слева.
45'
Мукхтар Хани бьет и мяч от рикошета проходит мимо
44'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
Кроне Свенн из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Халими Бесар из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
40'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает навес
40'
Джурджич Никола из команды Раннерс опасно играет. Чуть не пострадал Рёкер Бенедикт.
40'
39'
39'
Игрок команды Брондбю совершает фол
38'
Херманнссон Хьертюр из команды Брондбю отвел угрозу отличным подкатом
38'
Поури Марвин из команды Раннерс устремляется вперед с мячом.
38'
После дальнего удара, который нанес Пукки Теэму мяч отбит вратарем
37'
Кадри Башким из команды Раннерс в офсайде
37'
Кадри Башким из команды Раннерс играет в стеночку. Родич Владимир был стеночкой.
37'
37'
Кадри Башким из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Халими Бесар из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
36'
Удар от ворот произведет Брондбю
35'
35'
35'
Халими Бесар из команды Брондбю делает навес
35'
Кауко Йони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
34'
Kasper Enghardt выбил мяч на угловой.
34'
34'
Пукки Теэму пробил головой, вратарь справился с ударом.
33'
33'
33'
33'
33'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю делает навес
32'
Кроне Свенн из команды Брондбю делает подножку. Кауко Йони заработал фол.
30'
Кауко Йони сделал результативную передачу.
30'
ГО-О-О-О-ОЛ! Багер Йонас из клуба "Раннерс" отправил мяч головой в ворота.
30'
Кауко Йони из команды Раннерс делает навес
30'
30'
30'
Херманнссон Хьертюр выбил мяч на угловой.
30'
Марксен Эрик из команды Раннерс играет в стеночку. Кадри Башким был стеночкой.
28'
28'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает навес
28'
Kasper Enghardt из команды Раннерс отвел угрозу отличным подкатом
27'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Удар от ворот произведет Брондбю
27'
26'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
25'
Мукхтар Хани попал в створ, но вратарь справился с ударом.
25'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает пас партнеру.
25'
24'
23'
23'
23'
23'
Ларссон Юхан выбил мяч подальше от ворот.
22'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
22'
Кадри Башким из команды Раннерс в офсайде
22'
Джурджич Никола из команды Раннерс делает передачу за спину защитников.
21'
21'
21'
Родич Владимир из команды Раннерс подал угловой справа.
21'
Рёкер Бенедикт выбил мяч на угловой.
21'
Кадри Башким из команды Раннерс делает передачу за спину защитников.
19'
19'
19'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Кристенсен Лассе нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
19'
Мукхтар Хани из команды Брондбю разыграл угловой с левого угла.
18'
Багер Йонас выбил мяч на угловой.
18'
Пукки Теэму на финте ушёл от оппонента.
18'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю делает передачу за спину защитников.
18'
Кауко Йони атакует сзади соперника. Халими Бесар пострадал.
17'
Кадри Башким из команды Раннерс делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
17'
17'
17'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает навес
17'
17'
Нергор Кристиан делает подножку сопернику.
15'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Кауко Йони отправил мяч в свои ворота.
15'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает навес прямо в штрафную.
15'
15'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает навес
14'
Кроне Свенн из команды Брондбю отвел угрозу отличным подкатом
14'
Поури Марвин из команды Раннерс делает передачу за спину защитников.
13'
Кроне Свенн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Поури Марвин из команды Раннерс делает навес
13'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
12'
Джурджич Никола из команды Раннерс делает подножку. Ларссон Юхан заработал фол.
11'
11'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает передачу одноклубнику.
11'
11'
10'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает подножку. Багер Йонас заработал фол.
10'
10'
9'
Реннов Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
9'
Удар от ворот произведет Брондбю
8'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
8'
Халими Бесар наказан за толчок Китчен Перри
7'
7'
6'
6'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
6'
6'
Херманнссон Хьертюр выбил мяч подальше от ворот.
6'
5'
Вильчек Камиль коснулся мяча рукой.
5'
5'
5'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
3'
2'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает подножку. Kasper Enghardt заработал фол.
2'
Вильчек Камиль из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Матч возобновится спорным мячом
1'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
1'
Игра остановлена из-за технических проблем.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Раннерс". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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