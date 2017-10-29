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Стадион:
Люнгбю
2:2
Второй тайм: 72'
Митьюлланд
0'
7' Желтая карточка
Mayron George
0:1
11' Гол
Дуэлунд Миккель
22' Желтая карточка
Хансен Йеспер
1:1
23' Пенальти
Рюгаард-Йенсен Миккел
2:1
26' Гол
Mayron George
2:2
47' Гол в свои ворота
Фосгаард Лассе
59' Желтая карточка
Корчмар Жолт
61' Желтая карточка
Сорлот Александр
71' Вторая желтая карточка
Корчмар Жолт
72'
Второй тайм
71'
УДАЛЕНИЕ! Корчмар Жолт за грубый фол получил вторую жёлтую метку, превратившуюся в красную.
Фол, нарушение
71'
Корчмар Жолт из команды Митьюлланд делает подножку. Mayron George заработал фол.
71'
Блуме Брор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд делает навес
70'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Тактическая замена. Дуэлунд Миккель уходит с поля и его заменяет Борринг Йонас
69'
Ниссен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Mayron George на финте ушёл от оппонента.
69'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает навес
69'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
67'
Онуачу Пол коснулся мяча рукой.
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
66'
Удар от ворот произведет Люнгбю
66'
Онуачу Пол отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
66'
Новак Филип из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников.
66'
Хансен Йеспер вышел из ворот и забрал мяч.
66'
Блуме Брор из команды Люнгбю делает навес
65'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Корчмар Жолт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает навес прямо в штрафную.
65'
Джеппе Брандруп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Сорлот Александр из команды Митьюлланд делает навес
64'
Соренсен Томас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Новак Филип выбил мяч подальше от ворот.
64'
Удар от ворот произведет Люнгбю
64'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд бьет головой мимо ворот
64'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает навес
63'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Mayron George на финте ушёл от оппонента.
63'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
Желтая карточка
61'
Сорлот Александр получает желтую карточку за споры
Фол, нарушение
61'
Сорлот Александр из команды Митьюлланд. Это Эрнсков Мартин заработал фол.
60'
Удар от ворот произведет Люнгбю
60'
Андерсен Миккель вышел из ворот и забрал мяч.
60'
Новак Филип выбил мяч подальше от ворот.
60'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
60'
Рюгаард-Йенсен Миккел навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
59'
Корчмар Жолт - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
59'
Корчмар Жолт из команды Митьюлланд. Это Mayron George заработал фол.
59'
Mayron George из команды Люнгбю устремляется вперед с мячом.
58'
Сорлот Александр из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
58'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
58'
Удар от ворот произведет Люнгбю
58'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
58'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
57'
Блуме Брор из команды Люнгбю делает подножку. Хансен Киан заработал фол.
57'
Mayron George из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
57'
Сорлот Александр нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Сорлот Александр из команды Митьюлланд устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
56'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает подножку. Йеспер Чристджансен заработал фол.
56'
Сорлот Александр из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
56'
Соренсен Томас III сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
56'
Хансен Киан выбил мяч подальше от ворот.
55'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Корчмар Жолт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю делает навес
54'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Удар от ворот произведет Люнгбю
Угловой
53'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
53'
Хенде Марк-Даль имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
53'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
53'
Сорлот Александр из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
52'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Ламб Микаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
52'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
51'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
51'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю делает навес
51'
Лунд Оливер из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
50'
Лунд Оливер на финте ушёл от оппонента.
50'
Удар от ворот произведет Люнгбю
50'
Хансен Киан выбил мяч подальше от ворот.
49'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Удар от ворот произведет Люнгбю
49'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
48'
Удар от ворот произведет Люнгбю
48'
Спарв Тим отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
48'
Вратарь парирует удар, который нанес Онуачу Пол, и мяч снова в игре
47'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает навес
Описание гола
47'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Фосгаард Лассе отправил мяч в свои ворота.
Угловой
47'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
47'
Джеппе Брандруп выбил мяч на угловой.
47'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает навес
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
45'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
Корчмар Жолт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Андерсен Миккель выбил мяч подальше от ворот.
Офсайд
44'
Сорлот Александр из команды Митьюлланд в офсайде
44'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников.
43'
Ниссен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю делает навес
43'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Удар от ворот произведет Люнгбю
42'
Сорлот Александр бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
41'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Соренсен Томас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает навес
Фол, нарушение
40'
Лунд Оливер из команды Люнгбю. Это Сорлот Александр заработал фол.
39'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
39'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю подал угловой справа.
39'
Корчмар Жолт выбил мяч на угловой.
39'
Блуме Брор из команды Люнгбю делает навес
39'
Эрнсков Мартин выбил мяч подальше от ворот.
38'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Андерсен Миккель вышел из ворот и забрал мяч.
37'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает навес
37'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
37'
Ламб Микаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Дуэлунд Миккель бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
36'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников.
36'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
36'
Ламб Микаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Хансен Киан выбил мяч подальше от ворот.
35'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
34'
Mayron George из команды Люнгбю сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
Фол, нарушение
34'
Сорлот Александр атакует сзади соперника. Ламб Микаэл пострадал.
34'
Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю. Это Дуэлунд Миккель заработал фол.
32'
Новак Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
32'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Удар от ворот произведет Люнгбю
31'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд бьет головой мимо ворот
31'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает навес
31'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает навес
Фол, нарушение
29'
Сорлот Александр из команды Митьюлланд. Это Ламб Микаэл заработал фол.
28'
Корчмар Жолт из команды Митьюлланд делает навес
28'
Блуме Брор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
26'
Рюгаард-Йенсен Миккел сделал результативную передачу.
Описание гола
26'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Mayron George записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
26'
Mayron George на финте ушёл от оппонента.
26'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю делает пас партнеру.
25'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
25'
Хансен Йеспер вышел из ворот и забрал мяч.
25'
Соренсен Томас III из команды Люнгбю делает навес
24'
Джеппе Брандруп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Хансен Киан из команды Митьюлланд делает навес
Описание гола
23'
Г О О О О О Л - Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю забивает пенальти
Желтая карточка
22'
Хансен Йеспер сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
22'
ПЕНАЛЬТИ! – Хансен Йеспер серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Mayron George заработал пенальти для своей команды
22'
Mayron George оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
22'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Блуме Брор из команды Люнгбю делает навес
Фол, нарушение
21'
Сорлот Александр из команды Митьюлланд. Это Лунд Оливер заработал фол.
20'
Хансен Йеспер вышел из ворот и забрал мяч.
20'
Блуме Брор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Mayron George имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
19'
Mayron George оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
19'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
18'
Андерсен Миккель вышел из ворот и забрал мяч.
18'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает неудачный навес.
18'
Андерсен Миккель вышел из ворот и забрал мяч.
18'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает навес
18'
Сорлот Александр из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
17'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
15'
Соренсен Томас III выбил мяч подальше от ворот.
15'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Фол, нарушение
14'
Хенде Марк-Даль наказан за толчок Фосгаард Лассе
13'
Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает навес
13'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
Сорлот Александр сделал результативную передачу.
Описание гола
11'
ГО-О-О-О-ОЛ! Дуэлунд Миккель из клуба "Митьюлланд" отправил мяч головой в ворота.
11'
Сорлот Александр из команды Митьюлланд делает навес
11'
Онуачу Пол попал в створ, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
10'
Mayron George наказан за толчок Хансен Киан
Фол, нарушение
9'
Онуачу Пол наказан за толчок Лунд Оливер
9'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает навес
8'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
8'
Новак Филип на финте ушёл от оппонента.
8'
Соренсен Томас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
8'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
7'
Mayron George сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
7'
Mayron George из команды Люнгбю делает подножку. Поульсен Якоб заработал фол.
7'
Соренсен Томас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает навес
6'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
6'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
5'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
4'
Эрнсков Мартин выбил мяч подальше от ворот.
4'
Новак Филип из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
Хансен Йеспер вышел из ворот и забрал мяч.
4'
Йеспер Чристджансен выбил мяч подальше от ворот.
4'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
3'
Хансен Йеспер вышел из ворот и забрал мяч.
3'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю делает навес
3'
Корчмар Жолт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю делает навес
2'
Удар от ворот произведет Люнгбю
2'
Дуэлунд Миккель отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
2'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
1'
Сильный ветер сегодня будет мешать командам.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Митьюлланд". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lyngby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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