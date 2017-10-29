Стадион: Люнгбю
2:2
Второй тайм: 72'
7' Желтая карточкаMayron George
0:1
11' ГолДуэлунд Миккель
22' Желтая карточкаХансен Йеспер
1:1
23' ПенальтиРюгаард-Йенсен Миккел
2:1
26' ГолMayron George
2:2
47' Гол в свои воротаФосгаард Лассе
59' Желтая карточкаКорчмар Жолт
61' Желтая карточкаСорлот Александр
71' Вторая желтая карточкаКорчмар Жолт
Второй тайм
71'
УДАЛЕНИЕ! Корчмар Жолт за грубый фол получил вторую жёлтую метку, превратившуюся в красную.
71'
Корчмар Жолт из команды Митьюлланд делает подножку. Mayron George заработал фол.
71'
Блуме Брор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд делает навес
70'
70'
Тактическая замена. Дуэлунд Миккель уходит с поля и его заменяет Борринг Йонас
69'
Ниссен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
69'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает навес
69'
67'
Онуачу Пол коснулся мяча рукой.
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
66'
66'
Онуачу Пол отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
66'
Новак Филип из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников.
66'
66'
65'
65'
65'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает навес прямо в штрафную.
65'
Джеппе Брандруп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Сорлот Александр из команды Митьюлланд делает навес
64'
64'
Новак Филип выбил мяч подальше от ворот.
64'
64'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд бьет головой мимо ворот
64'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает навес
63'
63'
63'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
61'
Сорлот Александр получает желтую карточку за споры
61'
Сорлот Александр из команды Митьюлланд. Это Эрнсков Мартин заработал фол.
60'
60'
60'
Новак Филип выбил мяч подальше от ворот.
60'
60'
Рюгаард-Йенсен Миккел навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
59'
Корчмар Жолт - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
59'
Корчмар Жолт из команды Митьюлланд. Это Mayron George заработал фол.
59'
Mayron George из команды Люнгбю устремляется вперед с мячом.
58'
Сорлот Александр из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
58'
58'
58'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
58'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
57'
Блуме Брор из команды Люнгбю делает подножку. Хансен Киан заработал фол.
57'
Mayron George из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
57'
Сорлот Александр нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Сорлот Александр из команды Митьюлланд устремляется вперед с мячом.
56'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает подножку. Йеспер Чристджансен заработал фол.
56'
Сорлот Александр из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
56'
Соренсен Томас III сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
56'
55'
55'
55'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю делает навес
54'
53'
53'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
53'
Хенде Марк-Даль имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
53'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
53'
Сорлот Александр из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
52'
52'
52'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
52'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
51'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
51'
51'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю делает навес
51'
Лунд Оливер из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
50'
Лунд Оливер на финте ушёл от оппонента.
50'
50'
49'
49'
49'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
48'
48'
Спарв Тим отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
48'
Вратарь парирует удар, который нанес Онуачу Пол, и мяч снова в игре
47'
47'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Фосгаард Лассе отправил мяч в свои ворота.
47'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
47'
Джеппе Брандруп выбил мяч на угловой.
47'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
45'
45'
45'
Андерсен Миккель выбил мяч подальше от ворот.
44'
Сорлот Александр из команды Митьюлланд в офсайде
44'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников.
43'
Ниссен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю делает навес
43'
42'
42'
Сорлот Александр бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
41'
41'
41'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает навес
40'
Лунд Оливер из команды Люнгбю. Это Сорлот Александр заработал фол.
39'
39'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю подал угловой справа.
39'
Корчмар Жолт выбил мяч на угловой.
39'
39'
Эрнсков Мартин выбил мяч подальше от ворот.
38'
37'
37'
37'
37'
36'
Дуэлунд Миккель бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
36'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников.
36'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
36'
36'
35'
34'
Mayron George из команды Люнгбю сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
34'
Сорлот Александр атакует сзади соперника. Ламб Микаэл пострадал.
34'
Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю. Это Дуэлунд Миккель заработал фол.
32'
Новак Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
32'
31'
31'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд бьет головой мимо ворот
31'
31'
29'
Сорлот Александр из команды Митьюлланд. Это Ламб Микаэл заработал фол.
28'
Корчмар Жолт из команды Митьюлланд делает навес
28'
Блуме Брор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
26'
Рюгаард-Йенсен Миккел сделал результативную передачу.
26'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Mayron George записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
26'
26'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю делает пас партнеру.
25'
25'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
25'
25'
Соренсен Томас III из команды Люнгбю делает навес
24'
Джеппе Брандруп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Хансен Киан из команды Митьюлланд делает навес
23'
Г О О О О О Л - Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю забивает пенальти
22'
Хансен Йеспер сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
22'
ПЕНАЛЬТИ! – Хансен Йеспер серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Mayron George заработал пенальти для своей команды
22'
Mayron George оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
22'
21'
21'
21'
Сорлот Александр из команды Митьюлланд. Это Лунд Оливер заработал фол.
20'
20'
Блуме Брор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
Корчмар Жолт наказан за толчок Рюгаард-Йенсен Миккел
19'
Mayron George имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
19'
Mayron George оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
19'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
18'
18'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает неудачный навес.
18'
18'
18'
Сорлот Александр из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
17'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
15'
Соренсен Томас III выбил мяч подальше от ворот.
15'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
14'
Хенде Марк-Даль наказан за толчок Фосгаард Лассе
13'
Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
13'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
Сорлот Александр сделал результативную передачу.
11'
ГО-О-О-О-ОЛ! Дуэлунд Миккель из клуба "Митьюлланд" отправил мяч головой в ворота.
11'
Сорлот Александр из команды Митьюлланд делает навес
11'
Онуачу Пол попал в створ, но вратарь справился с ударом.
10'
Mayron George наказан за толчок Хансен Киан
9'
Онуачу Пол наказан за толчок Лунд Оливер
9'
8'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
8'
Новак Филип на финте ушёл от оппонента.
8'
8'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
8'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Mayron George сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
7'
Mayron George из команды Люнгбю делает подножку. Поульсен Якоб заработал фол.
7'
7'
6'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
6'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
5'
5'
4'
Эрнсков Мартин выбил мяч подальше от ворот.
4'
Новак Филип из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
4'
Йеспер Чристджансен выбил мяч подальше от ворот.
4'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
3'
3'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю делает навес
3'
3'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю делает навес
2'
2'
Дуэлунд Миккель отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
2'
1'
Сильный ветер сегодня будет мешать командам.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Митьюлланд". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lyngby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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