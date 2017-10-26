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Стадион:
Карпаты
 
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Динамо Киев
announcement
-
До начала матча осталось 22 часа 29 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Карпаты - Динамо Киев, который состоится 29.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Карпаты - Динамо Киев
Карпаты
2.6% (3)
Ничья:
6.1% (7)
Динамо Киев
91.3% (105)

Вы не участвовали в прогнозе

Динамо Киев:
31.3% (36)
Динамо Киев:
29.6% (34)
Динамо Киев:
13% (15)
Динамо Киев:
8.7% (10)
Динамо Киев:
5.2% (6)
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