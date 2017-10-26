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Стадион: Арена Львов
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Карпаты (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 21.10.2017 Ворскла 0:1 Карпаты ПЛ
- 15.10.2017 Звезда Кропивницкий 0:0 Карпаты ПЛ
- 01.10.2017 Шахтёр Дн 2:0 Карпаты ПЛ
- 24.09.2017 Карпаты 1:1 Черноморец Од ПЛ
- 20.09.2017 Прикарпатье 2:1 Карпаты К
- 17.09.2017 Заря 0:0 Карпаты ПЛ
- 10.09.2017 Карпаты 1:6 Верес ПЛ
- 26.08.2017 Олимпик Дн 0:0 Карпаты ПЛ
- 20.08.2017 Карпаты 0:0 Александрия ПЛ
- 13.08.2017 Мариуполь 3:0 Карпаты ПЛ
- 05.08.2017 Карпаты 3:1 Сталь Каменское ПЛ
- 29.07.2017 Динамо Киев 5:0 Карпаты ПЛ
- 23.07.2017 Карпаты 1:3 Ворскла ПЛ
- 16.07.2017 Карпаты 1:1 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 31.05.2017 Карпаты 2:1 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 27.05.2017 Волынь 0:1 Карпаты ПЛ
- 21.05.2017 Карпаты 0:1 Ворскла ПЛ
- 14.05.2017 ФК Днепр 2:3 Карпаты ПЛ
- 07.05.2017 Сталь Каменское 2:1 Карпаты ПЛ
- 29.04.2017 Звезда Кропивницкий 3:2 Карпаты ПЛ
Динамо Киев (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 25.10.2017 Александрия 2:3 Динамо Киев К
- 22.10.2017 Динамо Киев 0:0 Шахтёр Дн ПЛ
- 19.10.2017 Динамо Киев 2:2 Янг Бойз ЛЕ
- 15.10.2017 Черноморец Од 2:1 Динамо Киев ПЛ
- 01.10.2017 Заря 4:4 Динамо Киев ПЛ
- 28.09.2017 Партизан 2:3 Динамо Киев ЛЕ
- 23.09.2017 Динамо Киев 0:0 Верес ПЛ
- 17.09.2017 Олимпик Дн 1:2 Динамо Киев ПЛ
- 14.09.2017 Динамо Киев 3:1 Скендербеу ЛЕ
- 10.09.2017 Динамо Киев 3:0 Александрия ПЛ
- 27.08.2017 Мариуполь 3:0 Динамо Киев ПЛ
- 24.08.2017 Динамо Киев 3:1 Маритиму ЛЕ
- 20.08.2017 Динамо Киев 4:1 Сталь Каменское ПЛ
- 17.08.2017 Маритиму 0:0 Динамо Киев ЛЕ
- 11.08.2017 Динамо Киев 3:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 06.08.2017 Ворскла 0:0 Динамо Киев ПЛ
- 02.08.2017 Янг Бойз 2:0 Динамо Киев ЛЧ
- 29.07.2017 Динамо Киев 5:0 Карпаты ПЛ
- 26.07.2017 Динамо Киев 3:1 Янг Бойз ЛЧ
- 22.07.2017 Шахтёр Дн 0:1 Динамо Киев ПЛ
Последние игры между собой
Карпаты: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
Динамо Киев: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
- 29.07.2017 Динамо Киев 5:0 Карпаты Премьер-лига
- 29.10.2016 Динамо Киев 4:1 Карпаты Премьер-лига
- 31.07.2016 Карпаты 0:2 Динамо Киев Премьер-лига
- 11.03.2016 Карпаты 1:2 Динамо Киев Премьер-лига
- 15.08.2015 Динамо Киев 3:0 Карпаты Премьер-лига
- 24.05.2015 Карпаты 0:1 Динамо Киев Премьер-лига
- 09.11.2014 Динамо Киев 0:0 Карпаты Премьер-лига
- 28.10.2014 Динамо Киев 1:0 Карпаты Кубок
- 27.09.2014 Карпаты 0:1 Динамо Киев Кубок
- 12.04.2014 Карпаты 2:2 Динамо Киев Премьер-лига
- 22.09.2013 Динамо Киев 1:0 Карпаты Премьер-лига
- 13.04.2013 Карпаты 0:1 Динамо Киев Премьер-лига
- 14.09.2012 Динамо Киев 3:1 Карпаты Премьер-лига
- 10.12.2011 Карпаты 0:1 Динамо Киев Премьер-лига
- 07.08.2011 Динамо Киев 2:0 Карпаты Премьер-лига
- 07.05.2011 Карпаты 1:2 Динамо Киев Премьер-лига
- 16.10.2010 Динамо Киев 1:0 Карпаты Премьер-лига
- 24.04.2010 Карпаты 1:0 Динамо Киев Премьер-лига
- 31.10.2009 Динамо Киев 1:1 Карпаты Премьер-лига
- 16.05.2009 Карпаты 1:4 Динамо Киев Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Дн
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|27 - 11
|33
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 12
|25
|3.
|Олимпик Дн
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|13 - 8
|23
|4.
|Ворскла
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|15 - 12
|21
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 15
|19
|6.
|Верес
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|15 - 8
|19
|7.
|Заря
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|21 - 17
|17
|8.
|Карпаты
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|8 - 22
|12
|9.
|Звезда Кропивницкий
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 17
|10
|10.
|Черноморец Од
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 21
|10
|11.
|Александрия
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|10 - 15
|10
|12.
|Сталь Каменское
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 21
|10
-
До начала матча осталось 22 часа 29 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Карпаты - Динамо Киев, который состоится 29.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Карпаты - Динамо Киев, который состоится 29.10.2017.
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Прогнозы на матч Карпаты - Динамо Киев
Карпаты
2.6% (3)
Ничья:
6.1% (7)
Динамо Киев
91.3% (105)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Динамо Киев:
31.3% (36)
0:2 Динамо Киев:
29.6% (34)
1:3 Динамо Киев:
13% (15)
0:1 Динамо Киев:
8.7% (10)
0:3 Динамо Киев:
5.2% (6)
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