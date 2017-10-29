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Стадион: Славутич-Арена
2:2
Второй тайм: 81'
1:0
11' ГолИури Фрейтас
17' Желтая карточкаПономарь Виталий
2:0
33' ГолГромов Артём
40' Желтая карточкаЧеботаев Сергей
45' Желтая карточкаИури Фрейтас
45' Желтая карточкаХаратин Игорь
2:1
53' ГолСтаренький Сергей
67' Желтая карточкаЗапорожан Андрей
2:2
70' ГолБондаренко Валерий
73' Желтая карточкаБацула Андрей
80' Вторая желтая карточкаПономарь Виталий
|
11'
1:0
17'
33'
2:0
40'
45'
45'
53'
2:1
67'
70'
2:2
73'
80'
Состав команд
Заря
- Основной состав
- 16 Лунин Андрей Вратарь
- 3 Сваток Александр Защитник
- 39 Опанасенко Евгений Защитник
- 24 Гречишкин Дмитрий Защитник
- 96 Силас Полузащитник
- 18 Андриевский Александр Полузащитник
- 8 Харатин Игорь Полузащитник
- 5 Гордиенко Артём Полузащитник
- 20 Караваев Александр Полузащитник
- 95 Иури Фрейтас Нападающий
- 28 Громов Артём Нападающий
- Запасные игроки
- 77 Чуваев Олег Вратарь
- 44 Чечер Вячеслав Защитник
- 36 Бабенко Руслан Полузащитник
- 19 Лунёв Максим Полузащитник
- 6 Каменюка Никита Полузащитник
- 22 Любенович Желько Полузащитник
- 7 Кочергин Владислав Полузащитник
- Главный тренер: Вернидуб Юрий
Александрия
- Основной состав
- 79 Панькив Юрий Вратарь
- 29 Бацула Андрей Защитник
- 2 Чеботаев Сергей Защитник
- 5 Бондаренко Валерий Защитник
- 20 Пашаев Павел Защитник
- 17 Гитченко Андрей Защитник
- 15 Запорожан Андрей Полузащитник
- 27 Старенький Сергей Полузащитник
- 9 Пономарь Виталий Нападающий
- 22 Грицук Василий Нападающий
- 18 Ситало Артём Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Леванидов Владислав Вратарь
- 87 Басов Сергей Защитник
- 72 Козак Михаил Полузащитник
- 6 Каленчук Максим Полузащитник
- 13 Чорний Артём Полузащитник
- 7 Кулиш Станислав Нападающий
- 98 Timur Stetskov
- Главный тренер: Шаран Владимир
Предыдущие игры
Заря (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 25.10.2017 Заря 3:4 Шахтёр Дн К
- 22.10.2017 Мариуполь 2:5 Заря ПЛ
- 19.10.2017 Заря 2:1 Герта ЛЕ
- 14.10.2017 Сталь Каменское 0:1 Заря ПЛ
- 01.10.2017 Заря 4:4 Динамо Киев ПЛ
- 28.09.2017 Атлетик Б 0:1 Заря ЛЕ
- 24.09.2017 Ворскла 1:1 Заря ПЛ
- 17.09.2017 Заря 0:0 Карпаты ПЛ
- 14.09.2017 Заря 0:2 Эстерсунд ЛЕ
- 09.09.2017 Шахтёр Дн 3:1 Заря ПЛ
- 27.08.2017 Заря 5:0 Черноморец Од ПЛ
- 20.08.2017 Звезда Кропивницкий 2:1 Заря ПЛ
- 12.08.2017 Верес 0:1 Заря ПЛ
- 06.08.2017 Заря 0:2 Олимпик Дн ПЛ
- 30.07.2017 Александрия 1:1 Заря ПЛ
- 23.07.2017 Заря 1:1 Мариуполь ПЛ
- 16.07.2017 Заря 0:1 Сталь Каменское ПЛ
- 10.07.2017 Заря 0:2 Урал ТМК
- 31.05.2017 Заря 2:0 Олимпик Дн ПЛ
- 26.05.2017 Черноморец Од 0:1 Заря ПЛ
Александрия (последние 20 матчей: +2 =9 -9)
- 25.10.2017 Александрия 2:3 Динамо Киев К
- 21.10.2017 Александрия 1:1 Верес ПЛ
- 15.10.2017 Олимпик Дн 1:0 Александрия ПЛ
- 30.09.2017 Александрия 0:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 24.09.2017 Мариуполь 1:1 Александрия ПЛ
- 16.09.2017 Александрия 4:1 Сталь Каменское ПЛ
- 10.09.2017 Динамо Киев 3:0 Александрия ПЛ
- 27.08.2017 Александрия 0:1 Ворскла ПЛ
- 24.08.2017 Александрия 1:2 БАТЭ ЛЕ
- 20.08.2017 Карпаты 0:0 Александрия ПЛ
- 17.08.2017 БАТЭ 1:1 Александрия ЛЕ
- 12.08.2017 Александрия 1:2 Шахтёр Дн ПЛ
- 06.08.2017 Черноморец Од 2:2 Александрия ПЛ
- 03.08.2017 Александрия 1:0 Астра ЛЕ
- 30.07.2017 Александрия 1:1 Заря ПЛ
- 27.07.2017 Астра 0:0 Александрия ЛЕ
- 22.07.2017 Верес 0:0 Александрия ПЛ
- 16.07.2017 Александрия 0:2 Олимпик Дн ПЛ
- 06.07.2017 Александрия 1:3 АЗ Алкмаар ТМК
- 05.07.2017 Александрия 0:3 Брюгге ТМК
Последние игры между собой
Заря: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
Александрия: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
- 30.07.2017 Александрия 1:1 Заря Премьер-лига
- 13.05.2017 Заря 1:0 Александрия Премьер-лига
- 09.04.2017 Александрия 0:0 Заря Премьер-лига
- 19.11.2016 Заря 1:2 Александрия Премьер-лига
- 13.08.2016 Александрия 0:1 Заря Премьер-лига
- 16.04.2016 Александрия 2:0 Заря Премьер-лига
- 27.09.2015 Заря 1:1 Александрия Премьер-лига
- 30.10.2014 Заря 1:1 Александрия Кубок
- 26.09.2014 Александрия 0:1 Заря Кубок
- 27.11.2011 Александрия 1:0 Заря Премьер-лига
- 22.07.2011 Заря 2:0 Александрия Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Дн
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|27 - 11
|33
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 12
|25
|3.
|Олимпик Дн
|1:1 Заявка
|14
|6
|6
|2
|14 - 9
|24
|4.
|Ворскла
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 13
|21
|5.
|Верес
|1:1 Заявка
|14
|4
|8
|2
|16 - 9
|20
|6.
|Мариуполь
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 15
|19
|7.
|Заря
|2:2 Заявка
|14
|4
|6
|4
|23 - 19
|18
|8.
|Звезда Кропивницкий
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|9 - 17
|13
|9.
|Карпаты
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|8 - 22
|12
|10.
|Александрия
|2:2 Заявка
|14
|1
|8
|5
|12 - 17
|11
|11.
|Черноморец Од
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 21
|10
|12.
|Сталь Каменское
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 21
|10
Второй тайм
73'
Заря производит замену. Харатин Игорь уходит, и Бабенко Руслан заменяет его
73'
Бацула Андрей получает желтую карточку.
70'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Valeriy Bondarenko.
67'
Запорожан Андрей получает желтую карточку.
59'
Заря производит замену. Силас уходит, и Любенович Желько заменяет его
53'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Старенький Сергей.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Харатин Игорь получает желтую карточку.
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Иури Фрейтас получает желтую карточку.
43'
Александрия производит замену. Чеботаев Сергей уходит, и Каленчук Максим заменяет его
40'
Чеботаев Сергей получает желтую карточку.
33'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Громов Артём.
17'
Пономарь Виталий получает желтую карточку.
11'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Иури Фрейтас.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Slavutych Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Заря 2:2 Александрия
Заря
87.3% (151)
Ничья:
9.8% (17)
Александрия
2.9% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Заря:
32.9% (57)
1:0 Заря:
32.4% (56)
2:0 Заря:
14.5% (25)
1:1 Ничья:
7.5% (13)
3:1 Заря:
2.9% (5)
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