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Стадион:
Заря
2:2
Второй тайм: 81'
Александрия
0'
1:0
11' Гол
Иури Фрейтас
17' Желтая карточка
Пономарь Виталий
2:0
33' Гол
Громов Артём
40' Желтая карточка
Чеботаев Сергей
45' Желтая карточка
Иури Фрейтас
45' Желтая карточка
Харатин Игорь
2:1
53' Гол
Старенький Сергей
67' Желтая карточка
Запорожан Андрей
2:2
70' Гол
Бондаренко Валерий
73' Желтая карточка
Бацула Андрей
80' Вторая желтая карточка
Пономарь Виталий
81'
Второй тайм
73'
Заря производит замену. Харатин Игорь уходит, и Бабенко Руслан заменяет его
Желтая карточка
73'
Бацула Андрей получает желтую карточку.
Описание гола
70'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Valeriy Bondarenko.
Желтая карточка
67'
Запорожан Андрей получает желтую карточку.
59'
Заря производит замену. Силас уходит, и Любенович Желько заменяет его
Описание гола
53'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Старенький Сергей.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
Желтая карточка
45'
Харатин Игорь получает желтую карточку.
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Иури Фрейтас получает желтую карточку.
43'
Александрия производит замену. Чеботаев Сергей уходит, и Каленчук Максим заменяет его
Желтая карточка
40'
Чеботаев Сергей получает желтую карточку.
Описание гола
33'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Громов Артём.
Желтая карточка
17'
Пономарь Виталий получает желтую карточку.
Описание гола
11'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Иури Фрейтас.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Slavutych Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Заря 2:2 Александрия
Заря
87.3% (151)
Ничья:
9.8% (17)
Александрия
2.9% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Заря:
32.9% (57)
Заря:
32.4% (56)
Заря:
14.5% (25)
Ничья:
7.5% (13)
Заря:
2.9% (5)
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