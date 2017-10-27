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  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 5173
Орхус
1:4
Конец матча
Нордшелланн
0'
0:1
7' Гол
Асанте Эрнест
1:1
17' Гол
Канструп Пьер
27' Желтая карточка
Бартолец Карло
33' Желтая карточка
Benjamin Hansen
1:2
40' Гол
Mathias Jensen II
1:3
48' Гол
Хансен Эмилиано
1:3
65' Не забитый пенальти
Расмуссен Мортен
76' Желтая карточка
Спельманн Мартин
1:4
78' Пенальти
Хансен Эмилиано
86' Желтая карточка
Victor Nelsson
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 5173 болельщиков
Фол, нарушение
95'
Расмуссен Матиас из команды Норселлан делает подножку. Сана Тобиас заработал фол.
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
94'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Да Силва Патрик из команды Норселлан делает навес

94'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
93'
Удар от ворот произведет Орхус
93'
Хансен Эмилиано бьет из пределов штрафной и упускает момент!
92'
Анкерсен Якоб мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
91'
Мтилига Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
91'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой слева.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
Анкерсен Якоб из команды Орхус попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
91'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
Анкерсен Якоб из команды Орхус попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Травма, повреждение
90'
Mathias Jensen возвращается на поле, всё в порядке.
90'
Удар от ворот произведет Орхус
90'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
89'
Mathias Jensen получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
89'
Mathias Jensen на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
87'
Удар от ворот произведет Норселлан
87'
Андре Рил нанес удар, но тот был заблокирован.
Желтая карточка
86'
Victor Nelsson сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
86'
Victor Nelsson совершает грубый фол. Спельманн Мартин был жертвой
Офсайд
85'
Спельманн Мартин из команды Орхус в офсайде
85'
Игрок из команды Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
85'
Тактическая замена. Асанте Эрнест уходит с поля и его заменяет Nikolai Baden
84'
Рунарссон Рунар Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Сана Тобиас из команды Орхус делает навес
84'
Victor Nelsson выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Игрок из команды Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
83'
Сана Тобиас из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
82'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус делает навес
82'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Victor Nelsson выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Вратарь парирует удар, который нанес Расмуссен Матиас, и мяч снова в игре
82'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
81'
Удар от ворот произведет Норселлан
Угловой
80'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус подал угловой справа.
80'
Тактическая замена. Kasper Junker уходит с поля и его заменяет Андре Рил
80'
Сана Тобиас бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
79'
Тактическая замена. Mads Aaquist уходит с поля и его заменяет Расмуссен Матиас
Описание гола
78'
Г О О О О О Л - Хансен Эмилиано из команды Норселлан забивает пенальти
Фол, нарушение
78'
ПЕНАЛЬТИ! – Анкерсен Якоб сзади фолит на сопернике в штрафной площади. Бартолец Карло заработал пенальти для своей команды
Желтая карточка
76'
Спельманн Мартин сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
76'
Спельманн Мартин совершает грубый фол. Асанте Эрнест был жертвой
75'
Спельманн Мартин мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
74'
Игрок из команды Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
74'
Тактическая замена. Magnus Kofod Andersen уходит с поля и его заменяет Петри Лассе
73'
Mathias Jensen нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
Victor Nelsson выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
71'
Kasper Junker из команды Орхус делает подножку. Мтилига Патрик заработал фол.
70'
Игроки ФК "Норселлан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
70'
Victor Nelsson выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Игрок из команды Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
70'
Бартолец Карло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
69'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус подал угловой справа.
69'
Victor Nelsson выбил мяч на угловой.
Угловой
69'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус подал угловой справа.
69'
Kasper Junker нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
69'
Расмуссен Мортен из команды Орхус сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
68'
Удар от ворот произведет Орхус
68'
Jens Stage выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
68'
Mathias Jensen из команды Норселлан подал угловой справа.
68'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
67'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан делает отличный пас, но мяч перехвачен соперником.
67'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Описание гола
65'
ВРАТАРЬ! Расмуссен Мортен исполнял пенальти, но голкипер сумел отразить одиннадцатиметровый удар.
Фол, нарушение
64'
ПЕНАЛТИ! - Benjamin Hansen тянет соперника за майку в штрафной площади. Kasper Junker заработал пенальти для своей команды
Фол, нарушение
64'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает подножку. Амини Мустафа заработал фол.
62'
Удар от ворот произведет Норселлан
62'
Jens Stage из команды Орхус бьет головой мимо ворот
Угловой
62'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус подал угловой справа.
61'
Mustapha Bundu бьет и мяч от рикошета проходит мимо
61'
Рунарссон Рунар Алекс вышел из ворот и забрал мяч.
61'
Kasper Junker из команды Орхус делает навес
61'
Асанте Эрнест из команды Норселлан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Рунарссон Рунар Алекс вышел из ворот и забрал мяч.
60'
Расмуссен Мортен из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
60'
Йулсгор Йеспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
60'
Mads Aaquist из команды Норселлан делает подножку. Йулсгор Йеспер заработал фол.
Фол, нарушение
59'
Спельманн Мартин атакует сзади соперника. Mads Aaquist пострадал.
58'
Мтилига Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Канструп Пьер из команды Орхус делает навес
57'
Игрок из команды Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Угловой
56'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой слева.
56'
Benjamin Hansen выбил мяч на угловой.
56'
Анкерсен Якоб из команды Орхус делает навес
56'
Сана Тобиас из команды Орхус сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
55'
Удар от ворот произведет Норселлан
55'
Mustapha Bundu отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
55'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Да Силва Патрик из команды Норселлан делает навес
54'
Рунарссон Рунар Алекс вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
54'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус подал угловой справа.
54'
Тактическая замена. Benjamin Hvidt уходит с поля и его заменяет Mustapha Bundu
53'
Спельманн Мартин из команды Орхус попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
53'
После дальнего удара, который нанес Расмуссен Мортен мяч отбит вратарем
52'
Удар от ворот произведет Норселлан
52'
Kasper Junker отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
52'
Mads Aaquist бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
51'
Амини Мустафа из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Рунарссон Рунар Алекс вышел из ворот и забрал мяч.
50'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
49'
Да Силва Патрик из команды Норселлан делает подножку. Спельманн Мартин заработал фол.
Описание гола
48'
ГО-О-О-О-ОЛ! Хансен Эмилиано отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
Фол, нарушение
47'
Benjamin Hvidt из команды Орхус делает подножку. Хансен Эмилиано заработал фол.
46'
Тактическая замена. Меллер Фредерик уходит с поля и его заменяет Расмуссен Мортен
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
44'
Удар от ворот произведет Орхус
Фол, нарушение
43'
Спельманн Мартин из команды Орхус. Это Magnus Kofod Andersen заработал фол.
43'
Спельманн Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Benjamin Hansen сделал результативную передачу.
Описание гола
40'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Mathias Jensen отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
40'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает навес
40'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Да Силва Патрик из команды Норселлан делает навес
39'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
37'
Сана Тобиас из команды Орхус делает подножку. Mads Aaquist заработал фол.
36'
Хансен Эмилиано нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает навес
35'
Удар от ворот произведет Орхус
35'
Mads Aaquist отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
35'
Асанте Эрнест из команды Норселлан сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
34'
Kasper Junker попал в створ, но вратарь справился с ударом.
Желтая карточка
33'
Benjamin Hansen сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
33'
Benjamin Hansen совершает грубый фол. Меллер Фредерик был жертвой
Фол, нарушение
32'
Kasper Junker атакует сзади соперника. Victor Nelsson пострадал.
31'
Йованович Александар II вышел из ворот и забрал мяч.
31'
Да Силва Патрик из команды Норселлан делает навес
31'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
30'
Игрок из команды Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
30'
Удар от ворот произведет Норселлан
30'
Анкерсен Якоб из команды Орхус наносит неточный удар с лета
29'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Удар от ворот произведет Орхус
29'
Magnus Kofod Andersen из команды Норселлан делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
28'
Удар от ворот произведет Орхус
Желтая карточка
27'
Бартолец Карло тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
Фол, нарушение
27'
Бартолец Карло из команды Норселлан. Это Анкерсен Якоб заработал фол.
Офсайд
26'
Jens Stage из команды Орхус в офсайде
26'
Victor Nelsson выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой слева.
25'
Benjamin Hansen выбил мяч на угловой.
25'
Сана Тобиас из команды Орхус делает навес
24'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Удар от ворот произведет Орхус
23'
Mathias Jensen бьет из пределов штрафной и упускает момент!
23'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Спельманн Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
22'
Амини Мустафа из команды Орхус делает подножку. Хансен Эмилиано заработал фол.
21'
Удар от ворот произведет Орхус
21'
Victor Nelsson отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Угловой
21'
Mathias Jensen из команды Норселлан подал угловой слева.
21'
Спельманн Мартин выбил мяч на угловой.
20'
Сана Тобиас из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Benjamin Hvidt из команды Орхус сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
20'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
19'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Спельманн Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Асанте Эрнест из команды Норселлан делает навес
19'
Удар от ворот произведет Орхус
17'
Йулсгор Йеспер сделал результативную передачу.
Описание гола
17'
ГО-О-О-О-ОЛ! Канструп Пьер из клуба "Орхус" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
17'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус подал угловой справа.
17'
Benjamin Hansen выбил мяч на угловой.
17'
Victor Nelsson выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Йулсгор Йеспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Мтилига Патрик из команды Норселлан делает подножку. Спельманн Мартин заработал фол.
16'
Йованович Александар II вышел из ворот и забрал мяч.
16'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает навес
16'
Амини Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Mathias Jensen из команды Норселлан подал угловой слева.
15'
Jens Stage выбил мяч на угловой.
15'
Mathias Jensen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
14'
Jens Stage из команды Орхус делает подножку. Mads Aaquist заработал фол.
14'
Рунарссон Рунар Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Игрок из команды Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
14'
Мтилига Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Канструп Пьер из команды Орхус делает навес
13'
Victor Nelsson выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Игрок из команды Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
13'
Victor Nelsson выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Игрок из команды Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
12'
Да Силва Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Jens Stage выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Mathias Jensen из команды Норселлан подал угловой слева.
9'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Да Силва Патрик из команды Норселлан делает навес
7'
Бартолец Карло сделал результативную передачу.
Описание гола
7'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Асанте Эрнест записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
7'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает навес
Фол, нарушение
7'
Benjamin Hvidt из команды Орхус делает подножку. Mads Aaquist заработал фол.
6'
Удар от ворот произведет Норселлан
5'
Удар от ворот произведет Норселлан
5'
Спельманн Мартин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
5'
Бартолец Карло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус подал угловой слева.
4'
Kasper Junker бьет и мяч от рикошета проходит мимо
4'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
3'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Mads Aaquist нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Асанте Эрнест из команды Норселлан сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
3'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Рунарссон Рунар Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Асанте Эрнест попал в створ, но вратарь справился с ударом.
2'
Да Силва Патрик из команды Норселлан делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Норселлан". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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