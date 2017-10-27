Стадион: Ceres Park Зрители: 5173
1:4
Конец матча
0:1
7' ГолАсанте Эрнест
1:1
17' ГолКанструп Пьер
27' Желтая карточкаБартолец Карло
33' Желтая карточкаBenjamin Hansen
1:2
40' ГолMathias Jensen II
1:3
48' ГолХансен Эмилиано
1:3
65' Не забитый пенальтиРасмуссен Мортен
76' Желтая карточкаСпельманн Мартин
1:4
78' ПенальтиХансен Эмилиано
86' Желтая карточкаVictor Nelsson
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 5173 болельщиков
95'
Расмуссен Матиас из команды Норселлан делает подножку. Сана Тобиас заработал фол.
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
94'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
94'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
93'
93'
Хансен Эмилиано бьет из пределов штрафной и упускает момент!
92'
Анкерсен Якоб мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
91'
91'
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
91'
Анкерсен Якоб из команды Орхус попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
91'
91'
Анкерсен Якоб из команды Орхус попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
90'
Mathias Jensen возвращается на поле, всё в порядке.
90'
90'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
89'
Mathias Jensen получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
89'
Mathias Jensen на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
87'
Удар от ворот произведет Норселлан
87'
Андре Рил нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Victor Nelsson сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
86'
Victor Nelsson совершает грубый фол. Спельманн Мартин был жертвой
85'
Спельманн Мартин из команды Орхус в офсайде
85'
85'
Тактическая замена. Асанте Эрнест уходит с поля и его заменяет Nikolai Baden
84'
84'
Сана Тобиас из команды Орхус делает навес
84'
84'
83'
Сана Тобиас из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
82'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус делает навес
82'
82'
82'
Вратарь парирует удар, который нанес Расмуссен Матиас, и мяч снова в игре
82'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
81'
Удар от ворот произведет Норселлан
80'
80'
Тактическая замена. Kasper Junker уходит с поля и его заменяет Андре Рил
80'
Сана Тобиас бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
79'
Тактическая замена. Mads Aaquist уходит с поля и его заменяет Расмуссен Матиас
78'
Г О О О О О Л - Хансен Эмилиано из команды Норселлан забивает пенальти
78'
ПЕНАЛЬТИ! – Анкерсен Якоб сзади фолит на сопернике в штрафной площади. Бартолец Карло заработал пенальти для своей команды
76'
Спельманн Мартин сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
76'
Спельманн Мартин совершает грубый фол. Асанте Эрнест был жертвой
75'
Спельманн Мартин мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
74'
74'
Тактическая замена. Magnus Kofod Andersen уходит с поля и его заменяет Петри Лассе
73'
Mathias Jensen нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
72'
71'
Kasper Junker из команды Орхус делает подножку. Мтилига Патрик заработал фол.
70'
Игроки ФК "Норселлан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
70'
70'
70'
Бартолец Карло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
69'
Victor Nelsson выбил мяч на угловой.
69'
69'
Kasper Junker нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
69'
Расмуссен Мортен из команды Орхус сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
68'
68'
Jens Stage выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Mathias Jensen из команды Норселлан подал угловой справа.
68'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
67'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан делает отличный пас, но мяч перехвачен соперником.
67'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
ВРАТАРЬ! Расмуссен Мортен исполнял пенальти, но голкипер сумел отразить одиннадцатиметровый удар.
64'
ПЕНАЛТИ! - Benjamin Hansen тянет соперника за майку в штрафной площади. Kasper Junker заработал пенальти для своей команды
64'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает подножку. Амини Мустафа заработал фол.
62'
Удар от ворот произведет Норселлан
62'
Jens Stage из команды Орхус бьет головой мимо ворот
62'
61'
Mustapha Bundu бьет и мяч от рикошета проходит мимо
61'
61'
Kasper Junker из команды Орхус делает навес
61'
Асанте Эрнест из команды Норселлан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
60'
Расмуссен Мортен из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
60'
Йулсгор Йеспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Mads Aaquist из команды Норселлан делает подножку. Йулсгор Йеспер заработал фол.
59'
Спельманн Мартин атакует сзади соперника. Mads Aaquist пострадал.
58'
58'
Канструп Пьер из команды Орхус делает навес
57'
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
56'
56'
Анкерсен Якоб из команды Орхус делает навес
56'
Сана Тобиас из команды Орхус сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
55'
Удар от ворот произведет Норселлан
55'
Mustapha Bundu отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
55'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
54'
54'
54'
Тактическая замена. Benjamin Hvidt уходит с поля и его заменяет Mustapha Bundu
53'
Спельманн Мартин из команды Орхус попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
53'
После дальнего удара, который нанес Расмуссен Мортен мяч отбит вратарем
52'
Удар от ворот произведет Норселлан
52'
Kasper Junker отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
52'
Mads Aaquist бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
51'
Амини Мустафа из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
50'
49'
Да Силва Патрик из команды Норселлан делает подножку. Спельманн Мартин заработал фол.
48'
ГО-О-О-О-ОЛ! Хансен Эмилиано отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
47'
Benjamin Hvidt из команды Орхус делает подножку. Хансен Эмилиано заработал фол.
46'
Тактическая замена. Меллер Фредерик уходит с поля и его заменяет Расмуссен Мортен
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
44'
43'
Спельманн Мартин из команды Орхус. Это Magnus Kofod Andersen заработал фол.
43'
Спельманн Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Benjamin Hansen сделал результативную передачу.
40'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Mathias Jensen отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
40'
40'
40'
40'
39'
38'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
37'
Сана Тобиас из команды Орхус делает подножку. Mads Aaquist заработал фол.
36'
Хансен Эмилиано нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
35'
35'
Mads Aaquist отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
35'
Асанте Эрнест из команды Норселлан сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
34'
Kasper Junker попал в створ, но вратарь справился с ударом.
33'
Benjamin Hansen сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
33'
Benjamin Hansen совершает грубый фол. Меллер Фредерик был жертвой
32'
Kasper Junker атакует сзади соперника. Victor Nelsson пострадал.
31'
Йованович Александар II вышел из ворот и забрал мяч.
31'
31'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
30'
30'
Удар от ворот произведет Норселлан
30'
Анкерсен Якоб из команды Орхус наносит неточный удар с лета
29'
29'
29'
Magnus Kofod Andersen из команды Норселлан делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
28'
27'
Бартолец Карло тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
27'
Бартолец Карло из команды Норселлан. Это Анкерсен Якоб заработал фол.
26'
Jens Stage из команды Орхус в офсайде
26'
26'
25'
25'
Сана Тобиас из команды Орхус делает навес
24'
23'
23'
Mathias Jensen бьет из пределов штрафной и упускает момент!
23'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Спельманн Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
22'
Амини Мустафа из команды Орхус делает подножку. Хансен Эмилиано заработал фол.
21'
21'
Victor Nelsson отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
21'
21'
Спельманн Мартин выбил мяч на угловой.
20'
Сана Тобиас из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Benjamin Hvidt из команды Орхус сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
20'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
19'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Спельманн Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Асанте Эрнест из команды Норселлан делает навес
19'
17'
Йулсгор Йеспер сделал результативную передачу.
17'
ГО-О-О-О-ОЛ! Канструп Пьер из клуба "Орхус" отправил мяч головой в ворота.
17'
17'
17'
17'
Йулсгор Йеспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Мтилига Патрик из команды Норселлан делает подножку. Спельманн Мартин заработал фол.
16'
Йованович Александар II вышел из ворот и забрал мяч.
16'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает навес
16'
Амини Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
15'
Jens Stage выбил мяч на угловой.
15'
Mathias Jensen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Jens Stage из команды Орхус делает подножку. Mads Aaquist заработал фол.
14'
14'
14'
13'
Канструп Пьер из команды Орхус делает навес
13'
13'
13'
13'
12'
Да Силва Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Jens Stage выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
9'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
9'
7'
Бартолец Карло сделал результативную передачу.
7'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Асанте Эрнест записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
7'
7'
Benjamin Hvidt из команды Орхус делает подножку. Mads Aaquist заработал фол.
6'
Удар от ворот произведет Норселлан
5'
Удар от ворот произведет Норселлан
5'
Спельманн Мартин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
5'
Бартолец Карло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус подал угловой слева.
4'
Kasper Junker бьет и мяч от рикошета проходит мимо
4'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
3'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Mads Aaquist нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Асанте Эрнест из команды Норселлан сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
3'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
2'
Асанте Эрнест попал в створ, но вратарь справился с ударом.
2'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Норселлан". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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