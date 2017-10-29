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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Абе Ленстра
1:0
Перерыв
1:0
21' ГолВлап Михел
23' Желтая карточкаХацидиакос Пантелис
27' Желтая карточкаНесс Николай
29' Желтая карточкаКобаяси Юки
39' Желтая карточкаTeun Koopmeiners
|
21'
1:0
27'
29'
39'
Состав команд
21
Кобаяси
Юки
18
Влап
Михел
Херенвен 4-3-3
- Основной состав
- 24 Хансен Мартин Вратарь
- 2 Denzel Dumfries Защитник
- 3 Хег Даниэль Защитник
- 4 Несс Николай Защитник
- 5 Kik Pierie Защитник
- 8 Торсби Мортен Полузащитник
- 6 Схарс Стейн Полузащитник
- 21 Кобаяси Юки Полузащитник
- 10 Эдегор Мартин Нападающий
- 9 Гучаннеджад Реза Нападающий
- 18 Влап Михел Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Wouter Van der Steen Вратарь
- 16 Вауденберг Лукас Защитник
- 12 Шмидт Доке Защитник
- 17 Михайлович Неманья Полузащитник
- 19 Ван Амерсфоорт Пелле Полузащитник
- 7 Рохас Марко Нападающий
- 20 Верман Хенк Нападающий
- 25 Jan Bekkema
- 26 Jordy Bruijn
- Главный тренер: Стреппел Юрген
АЗ Алкмаар 4-3-3
- Основной состав
- 1 Бизот Марко Вратарь
- 2 Свенссон Юнас Защитник
- 12 Хацидиакос Пантелис Защитник
- 30 Вюйтенс Стейн Защитник
- 5 Оуведжан Томас Защитник
- 6 Мидтше Фредрик Полузащитник
- 15 Тил Гуус Полузащитник
- 14 Teun Koopmeiners Полузащитник
- 7 Джаханбакш Алиреза Нападающий
- 9 Вегхорст Ваут Нападающий
- 17 Хелмер Джереми Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Олай Ник Вратарь
- 23 Ван Рейн Рикардо Защитник
- 26 Owen Wijndal Защитник
- 20 Сёнтьенс Матс Полузащитник
- 27 Фрайдей Фред Нападающий
- 18 Бель-Хассани Иллиас Нападающий
- 28 Гарсия Леви Нападающий
- Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Травмы и дисквалификации
- Стенгс Келвин Травмирован
- Myron Boadu Травмирован
- Вейинович Марко Травмирован
- Ван Эйден Ренс Травмирован
- Влаар Рон Травмирован
Предыдущие игры
Херенвен (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 25.10.2017 Виллем II 2:1 Херенвен К
- 22.10.2017 Херенвен 0:4 Витесс Э
- 14.10.2017 Утрехт 3:1 Херенвен Э
- 01.10.2017 Херенвен 0:4 Аякс Э
- 23.09.2017 Виллем II 1:2 Херенвен Э
- 20.09.2017 Эксельсиор 1:2 Херенвен К
- 16.09.2017 Эксельсиор 1:2 Херенвен Э
- 10.09.2017 Херенвен 2:0 ПСВ Э
- 30.08.2017 Херенвен 2:0 ПЕК Зволле ТМК
- 26.08.2017 АДО Ден Хааг 1:2 Херенвен Э
- 19.08.2017 Херенвен 1:1 Хераклес Э
- 13.08.2017 Гронинген 3:3 Херенвен Э
- 06.08.2017 Дженоа 4:0 Херенвен ТМК
- 30.07.2017 Трабзонспор 0:0 Херенвен ТМК
- 18.07.2017 Херенвен 3:1 Волендам ТМК
- 15.07.2017 НЕК Неймеген 2:2 Херенвен ТМК
- 08.07.2017 Херенвен 3:2 Нордшелланн ТМК
- 04.07.2017 Буйтенпост 1:16 Херенвен ТМК
- 28.06.2017 Судвест-Фрислан 0:5 Херенвен ТМК
- 20.05.2017 Утрехт 2:1 Херенвен ЛЕ
АЗ Алкмаар (последние 20 матчей: +14 =2 -4)
- 26.10.2017 Алмере Сити 0:4 АЗ Алкмаар К
- 22.10.2017 АЗ Алкмаар 3:0 Утрехт Э
- 15.10.2017 Гронинген 1:1 АЗ Алкмаар Э
- 01.10.2017 АЗ Алкмаар 0:4 Фейеноорд Э
- 24.09.2017 АЗ Алкмаар 0:2 Эксельсиор Э
- 19.09.2017 Маастрихт 2:3 АЗ Алкмаар К
- 15.09.2017 Спарта Роттердам 0:2 АЗ Алкмаар Э
- 10.09.2017 АЗ Алкмаар 2:1 НАК Бреда Э
- 01.09.2017 Мехелен 1:1 АЗ Алкмаар ТМК
- 26.08.2017 Витесс 1:2 АЗ Алкмаар Э
- 19.08.2017 АЗ Алкмаар 2:0 АДО Ден Хааг Э
- 12.08.2017 ПСВ 3:2 АЗ Алкмаар Э
- 05.08.2017 Удинезе 1:2 АЗ Алкмаар ТМК
- 29.07.2017 АЗ Алкмаар 4:0 Камбюр ТМК
- 26.07.2017 АЗ Алкмаар 3:0 Малага ТМК
- 20.07.2017 Панатинаикос 2:1 АЗ Алкмаар ТМК
- 15.07.2017 Брюгге 1:3 АЗ Алкмаар ТМК
- 07.07.2017 Польдерсе Селекти 2:3 АЗ Алкмаар ТМК
- 06.07.2017 Александрия 1:3 АЗ Алкмаар ТМК
- 01.07.2017 Региотим 1:7 АЗ Алкмаар ТМК
Последние игры между собой
Херенвен: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
АЗ Алкмаар: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
- 12.02.2017 Херенвен 1:2 АЗ Алкмаар Эредивизие
- 25.01.2017 АЗ Алкмаар 1:0 Херенвен Кубок
- 07.08.2016 АЗ Алкмаар 2:2 Херенвен Эредивизие
- 10.04.2016 Херенвен 4:2 АЗ Алкмаар Эредивизие
- 21.11.2015 АЗ Алкмаар 3:1 Херенвен Эредивизие
- 11.04.2015 Херенвен 5:2 АЗ Алкмаар Эредивизие
- 13.09.2014 АЗ Алкмаар 0:1 Херенвен Эредивизие
- 10.05.2014 Херенвен 1:0 АЗ Алкмаар Эредивизие
- 07.05.2014 АЗ Алкмаар 3:0 Херенвен Эредивизие
- 21.12.2013 АЗ Алкмаар 1:5 Херенвен Эредивизие
- 18.12.2013 АЗ Алкмаар 2:2 Херенвен Кубок
- 03.08.2013 Херенвен 4:2 АЗ Алкмаар Эредивизие
- 26.04.2013 Херенвен 0:4 АЗ Алкмаар Эредивизие
- 26.08.2012 АЗ Алкмаар 0:0 Херенвен Эредивизие
- 26.02.2012 АЗ Алкмаар 3:3 Херенвен Эредивизие
- 04.12.2011 Херенвен 5:1 АЗ Алкмаар Эредивизие
- 19.02.2011 Херенвен 0:2 АЗ Алкмаар Эредивизие
- 27.11.2010 АЗ Алкмаар 2:2 Херенвен Эредивизие
- 06.03.2010 АЗ Алкмаар 4:1 Херенвен Эредивизие
- 23.08.2009 Херенвен 0:2 АЗ Алкмаар Эредивизие
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|10
|9
|0
|1
|33 - 10
|27
|2.
|Аякс
|10
|7
|1
|2
|26 - 8
|22
|3.
|ПЕК Зволле
|10
|6
|3
|1
|17 - 10
|21
|4.
|Витесс
|10
|5
|3
|2
|22 - 12
|18
|5.
|Фейеноорд
|10
|5
|2
|3
|18 - 11
|17
|6.
|Херенвен
|1:0
|10
|5
|2
|3
|14 - 18
|17
|7.
|АЗ Алкмаар
|0:1
|10
|5
|1
|4
|14 - 13
|16
|8.
|Эксельсиор
|10
|4
|2
|4
|13 - 14
|14
|9.
|Утрехт
|10
|4
|2
|4
|15 - 20
|14
|10.
|АДО Ден Хааг
|10
|4
|1
|5
|9 - 13
|13
|11.
|Хераклес
|10
|3
|3
|4
|15 - 17
|12
|12.
|ВВВ-Венло
|10
|3
|3
|4
|12 - 16
|12
|13.
|Твенте
|10
|3
|0
|7
|13 - 15
|9
|14.
|Виллем II
|10
|3
|0
|7
|11 - 22
|9
|15.
|Гронинген
|10
|2
|3
|5
|13 - 17
|9
|16.
|Спарта Роттердам
|10
|2
|3
|5
|8 - 17
|9
|17.
|НАК Бреда
|10
|2
|2
|6
|11 - 19
|8
|18.
|Рода
|10
|2
|1
|7
|9 - 21
|7
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
45'
Тил Гуус совершает грубый фол. Кобаяси Юки был жертвой
44'
44'
Хелмер Джереми из команды АЗ Алкмаар наносит неточный удар с лета
44'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
42'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар наносит очень неточный удар.
42'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
41'
Denzel Dumfries из команды Херенвен делает подножку. Хелмер Джереми заработал фол.
40'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Торсби Мортен заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
39'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Teun Koopmeiners получает желтую карточку.
39'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар. Это Кобаяси Юки заработал фол.
37'
37'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар делает навес
36'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
35'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
35'
Влап Михел из команды Херенвен делает подножку. Мидтше Фредрик заработал фол.
35'
34'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
34'
Kik Pierie выбил мяч на угловой.
34'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар делает навес
34'
Хансен Мартин вышел из ворот и забрал мяч.
34'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает навес
31'
Торсби Мортен из команды Херенвен в офсайде
31'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Кобаяси Юки заработал фол.
30'
30'
Свенссон Юнас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
29'
Кобаяси Юки - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
29'
Кобаяси Юки из команды Херенвен делает подножку. Джаханбакш Алиреза заработал фол.
29'
Вратарь парирует удар, который нанес Влап Михел, и мяч снова в игре
29'
29'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар бьет головой мимо ворот
28'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает навес
28'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Вюйтенс Стейн исполняет штрафной удар, но его блокируют
27'
Несс Николай получает желтую карточку.
27'
Несс Николай из команды Херенвен делает подножку. Джаханбакш Алиреза заработал фол.
27'
Схарс Стейн из команды Херенвен делает подножку. Вегхорст Ваут заработал фол.
26'
Вюйтенс Стейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Игрок из команды Херенвен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
26'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
23'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
23'
Хацидиакос Пантелис из команды АЗ Алкмаар был наказан за старое нарушение.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
Эдегор Мартин сделал результативную передачу.
21'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Влап Михел записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
21'
Влап Михел из команды Херенвен играет в стеночку. Эдегор Мартин был стеночкой.
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
20'
20'
Джаханбакш Алиреза бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
19'
Хег Даниэль атакует сзади соперника. Вегхорст Ваут пострадал.
19'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Кобаяси Юки из команды Херенвен делает подножку. Teun Koopmeiners заработал фол.
17'
Denzel Dumfries из команды Херенвен делает навес прямо в штрафную.
17'
Denzel Dumfries на финте ушёл от оппонента.
16'
Хацидиакос Пантелис из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Влап Михел заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
15'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
15'
Denzel Dumfries бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
12'
Эдегор Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
После дальнего удара, который нанес Эдегор Мартин мяч отбит вратарем
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
10'
Джаханбакш Алиреза мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
10'
Джаханбакш Алиреза оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
10'
Джаханбакш Алиреза на финте ушёл от оппонента.
9'
Торсби Мортен из команды Херенвен в офсайде
9'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Схарс Стейн заработал фол.
8'
Тил Гуус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Влап Михел из команды Херенвен подал угловой слева.
8'
Джаханбакш Алиреза нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
7'
Вегхорст Ваут отметился ударом в створ из-за пределов штрафной площади.
6'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
4'
Хелмер Джереми из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Эдегор Мартин заработал фол.
3'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Кобаяси Юки заработал фол.
3'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Влап Михел заработал фол.
2'
Kik Pierie выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
2'
Хег Даниэль выбил мяч на угловой.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Херенвен". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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