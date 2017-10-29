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Стадион:
Херенвен
1:0
Перерыв
АЗ Алкмаар
0'
1:0
21' Гол
Влап Михел
23' Желтая карточка
Хацидиакос Пантелис
27' Желтая карточка
Несс Николай
29' Желтая карточка
Кобаяси Юки
39' Желтая карточка
Teun Koopmeiners
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
45'
Тил Гуус совершает грубый фол. Кобаяси Юки был жертвой
44'
Удар от ворот произведет Херенвен
44'
Хелмер Джереми из команды АЗ Алкмаар наносит неточный удар с лета
44'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
42'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар наносит очень неточный удар.
42'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
Фол, нарушение
41'
Denzel Dumfries из команды Херенвен делает подножку. Хелмер Джереми заработал фол.
Фол, нарушение
40'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Торсби Мортен заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
39'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Желтая карточка
39'
Teun Koopmeiners получает желтую карточку.
Фол, нарушение
39'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар. Это Кобаяси Юки заработал фол.
37'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар делает навес
36'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
35'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
35'
Влап Михел из команды Херенвен делает подножку. Мидтше Фредрик заработал фол.
35'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
34'
Kik Pierie выбил мяч на угловой.
34'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар делает навес
34'
Хансен Мартин вышел из ворот и забрал мяч.
34'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает навес
Офсайд
31'
Торсби Мортен из команды Херенвен в офсайде
Фол, нарушение
31'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Кобаяси Юки заработал фол.
30'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Свенссон Юнас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Желтая карточка
29'
Кобаяси Юки - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
29'
Кобаяси Юки из команды Херенвен делает подножку. Джаханбакш Алиреза заработал фол.
29'
Вратарь парирует удар, который нанес Влап Михел, и мяч снова в игре
29'
Удар от ворот произведет Херенвен
29'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар бьет головой мимо ворот
28'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает навес
28'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Вюйтенс Стейн исполняет штрафной удар, но его блокируют
Желтая карточка
27'
Несс Николай получает желтую карточку.
Фол, нарушение
27'
Несс Николай из команды Херенвен делает подножку. Джаханбакш Алиреза заработал фол.
Фол, нарушение
27'
Схарс Стейн из команды Херенвен делает подножку. Вегхорст Ваут заработал фол.
26'
Вюйтенс Стейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Игрок из команды Херенвен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
26'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
23'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
23'
Хацидиакос Пантелис из команды АЗ Алкмаар был наказан за старое нарушение.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
Эдегор Мартин сделал результативную передачу.
Описание гола
21'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Влап Михел записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
21'
Влап Михел из команды Херенвен играет в стеночку. Эдегор Мартин был стеночкой.
21'
Удар от ворот произведет Херенвен
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
20'
Удар от ворот произведет Херенвен
20'
Джаханбакш Алиреза бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
19'
Хег Даниэль атакует сзади соперника. Вегхорст Ваут пострадал.
19'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
18'
Кобаяси Юки из команды Херенвен делает подножку. Teun Koopmeiners заработал фол.
17'
Denzel Dumfries из команды Херенвен делает навес прямо в штрафную.
17'
Denzel Dumfries на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
16'
Хацидиакос Пантелис из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Влап Михел заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
15'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
15'
Denzel Dumfries бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
12'
Эдегор Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
После дальнего удара, который нанес Эдегор Мартин мяч отбит вратарем
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
10'
Джаханбакш Алиреза мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
10'
Джаханбакш Алиреза оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
10'
Джаханбакш Алиреза на финте ушёл от оппонента.
Офсайд
9'
Торсби Мортен из команды Херенвен в офсайде
Фол, нарушение
9'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Схарс Стейн заработал фол.
8'
Тил Гуус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Влап Михел из команды Херенвен подал угловой слева.
8'
Джаханбакш Алиреза нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
7'
Вегхорст Ваут отметился ударом в створ из-за пределов штрафной площади.
6'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Фол, нарушение
4'
Хелмер Джереми из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Эдегор Мартин заработал фол.
Фол, нарушение
3'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Кобаяси Юки заработал фол.
Фол, нарушение
3'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Влап Михел заработал фол.
2'
Kik Pierie выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
2'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
2'
Хег Даниэль выбил мяч на угловой.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Херенвен". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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