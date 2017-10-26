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Стадион: Краснодар
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Краснодар (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 23.10.2017 Локомотив Москва 2:0 Краснодар ПЛ
- 14.10.2017 Краснодар 0:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 29.09.2017 Арсенал Тула 1:0 Краснодар ПЛ
- 24.09.2017 Краснодар 0:2 Зенит ПЛ
- 20.09.2017 Томь 2:1 Краснодар К
- 16.09.2017 Анжи 1:5 Краснодар ПЛ
- 10.09.2017 Уфа 0:1 Краснодар ПЛ
- 27.08.2017 Краснодар 2:0 Динамо Москва ПЛ
- 24.08.2017 Црвена Звезда 2:1 Краснодар ЛЕ
- 20.08.2017 Ростов 0:0 Краснодар ПЛ
- 17.08.2017 Краснодар 3:2 Црвена Звезда ЛЕ
- 13.08.2017 Краснодар 1:1 Амкар ПЛ
- 10.08.2017 Ахмат 2:3 Краснодар ПЛ
- 06.08.2017 Краснодар 1:1 Урал ПЛ
- 03.08.2017 Люнгбю 1:3 Краснодар ЛЕ
- 31.07.2017 Спартак Москва 2:0 Краснодар ПЛ
- 27.07.2017 Краснодар 2:1 Люнгбю ЛЕ
- 22.07.2017 Краснодар 2:0 Тосно ПЛ
- 16.07.2017 Рубин 1:2 Краснодар ПЛ
- 09.07.2017 ЦСКА Москва 1:1 Краснодар ТМК
СКА-Хабаровск (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 25.10.2017 СКА-Хабаровск 2:0 Динамо СПб К
- 21.10.2017 СКА-Хабаровск 2:2 Уфа ПЛ
- 14.10.2017 Динамо Москва 2:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 30.09.2017 СКА-Хабаровск 2:1 Ростов ПЛ
- 25.09.2017 Амкар 3:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 21.09.2017 Арарат Москва 1:2 СКА-Хабаровск К
- 17.09.2017 СКА-Хабаровск 2:2 Ахмат ПЛ
- 11.09.2017 Урал 1:1 СКА-Хабаровск ПЛ
- 27.08.2017 СКА-Хабаровск 0:0 Спартак Москва ПЛ
- 18.08.2017 Тосно 0:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 13.08.2017 СКА-Хабаровск 1:1 Рубин ПЛ
- 08.08.2017 СКА-Хабаровск 2:0 Анжи ПЛ
- 05.08.2017 Локомотив Москва 1:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 29.07.2017 ЦСКА Москва 2:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 24.07.2017 Арсенал Тула 1:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 16.07.2017 СКА-Хабаровск 0:2 Зенит ПЛ
- 26.06.2017 Долгопрудный 1:1 СКА-Хабаровск ТМК
- 22.06.2017 Уфа 1:3 СКА-Хабаровск ТМК
- 14.06.2017 СКА-Хабаровск 1:1 Актобе ТМК
- 28.05.2017 Оренбург 0:0 СКА-Хабаровск ПМ
Последние игры между собой
Краснодар: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
СКА-Хабаровск: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
- 06.10.2010 СКА-Хабаровск 1:0 Краснодар ФНЛ - Первый дивизион
- 04.06.2010 Краснодар 3:0 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион
- 11.10.2009 Краснодар 3:1 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион
- 13.06.2009 СКА-Хабаровск 1:1 Краснодар ФНЛ - Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|20 - 11
|29
|2.
|Зенит
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|23 - 6
|29
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|15 - 10
|25
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 20
|22
|5.
|Урал
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|17 - 13
|22
|6.
|Краснодар
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|17 - 14
|21
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|15 - 17
|20
|8.
|Ростов
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 14
|18
|9.
|Уфа
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|11 - 15
|18
|10.
|Рубин
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 12
|18
|11.
|Ахмат
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 20
|17
|12.
|Амкар
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|7 - 9
|16
|13.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|11 - 14
|14
|14.
|Тосно
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|12 - 16
|14
|15.
|Анжи
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 31
|12
|16.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|10 - 18
|12
-
До начала матча осталось 20 часов 58 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Краснодар - СКА-Хабаровск, который состоится 29.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Краснодар - СКА-Хабаровск, который состоится 29.10.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Краснодар - СКА-Хабаровск
Краснодар
96.3% (130)
Ничья:
1.5% (2)
СКА-Хабаровск
2.2% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Краснодар:
43% (58)
2:1 Краснодар:
21.5% (29)
1:0 Краснодар:
14.1% (19)
3:1 Краснодар:
6.7% (9)
3:0 Краснодар:
4.4% (6)
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