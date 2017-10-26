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Стадион:
Краснодар
 
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СКА-Хабаровск
announcement
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До начала матча осталось 20 часов 58 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Краснодар - СКА-Хабаровск, который состоится 29.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Краснодар - СКА-Хабаровск
Краснодар
96.3% (130)
Ничья:
1.5% (2)
СКА-Хабаровск
2.2% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Краснодар:
43% (58)
Краснодар:
21.5% (29)
Краснодар:
14.1% (19)
Краснодар:
6.7% (9)
Краснодар:
4.4% (6)
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