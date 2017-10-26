- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Олимп-2
Позже
Предыдущие игры
Ростов (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 25.10.2017 Ростов 1:1 Амкар К
- 21.10.2017 Тосно 1:1 Ростов ПЛ
- 15.10.2017 Ростов 0:1 Рубин ПЛ
- 30.09.2017 СКА-Хабаровск 2:1 Ростов ПЛ
- 24.09.2017 Ростов 0:1 Локомотив Москва ПЛ
- 20.09.2017 Волгарь 0:2 Ростов К
- 16.09.2017 ЦСКА Москва 2:0 Ростов ПЛ
- 09.09.2017 Ростов 2:2 Арсенал Тула ПЛ
- 27.08.2017 Зенит 0:0 Ростов ПЛ
- 20.08.2017 Ростов 0:0 Краснодар ПЛ
- 12.08.2017 Уфа 1:4 Ростов ПЛ
- 09.08.2017 Ростов 1:0 Динамо Москва ПЛ
- 04.08.2017 Анжи 0:1 Ростов ПЛ
- 30.07.2017 Амкар 0:1 Ростов ПЛ
- 23.07.2017 Ростов 0:1 Ахмат ПЛ
- 15.07.2017 Урал 1:1 Ростов ПЛ
- 08.07.2017 Брондбю 0:1 Ростов ТМК
- 02.07.2017 Млада Болеслав 1:3 Ростов ТМК
- 02.07.2017 Кукес 1:0 Ростов ТМК
- 22.06.2017 Видеотон 1:0 Ростов ТМК
Спартак Москва (последние 20 матчей: +9 =8 -3)
- 25.10.2017 Спартак Москва 5:2 Спартак-Нальчик К
- 21.10.2017 Спартак Москва 0:0 Амкар ПЛ
- 17.10.2017 Спартак Москва 5:1 Севилья ЛЧ
- 13.10.2017 Ахмат 1:2 Спартак Москва ПЛ
- 30.09.2017 Спартак Москва 2:0 Урал ПЛ
- 26.09.2017 Спартак Москва 1:1 Ливерпуль ЛЧ
- 23.09.2017 Спартак Москва 2:2 Анжи ПЛ
- 20.09.2017 Кубань 0:2 Спартак Москва К
- 17.09.2017 Тосно 2:2 Спартак Москва ПЛ
- 13.09.2017 Марибор 1:1 Спартак Москва ЛЧ
- 09.09.2017 Спартак Москва 1:0 Рубин ПЛ
- 27.08.2017 СКА-Хабаровск 0:0 Спартак Москва ПЛ
- 19.08.2017 Спартак Москва 3:4 Локомотив Москва ПЛ
- 12.08.2017 ЦСКА Москва 2:1 Спартак Москва ПЛ
- 09.08.2017 Спартак Москва 2:0 Арсенал Тула ПЛ
- 06.08.2017 Зенит 5:1 Спартак Москва ПЛ
- 31.07.2017 Спартак Москва 2:0 Краснодар ПЛ
- 23.07.2017 Уфа 0:0 Спартак Москва ПЛ
- 18.07.2017 Динамо Москва 2:2 Спартак Москва ПЛ
- 14.07.2017 Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва С
Последние игры между собой
Ростов: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 11
Спартак Москва: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 7
- 22.04.2017 Ростов 3:0 Спартак Москва Премьер-лига
- 15.10.2016 Спартак Москва 1:0 Ростов Премьер-лига
- 02.04.2016 Ростов 2:0 Спартак Москва Премьер-лига
- 13.09.2015 Спартак Москва 1:0 Ростов Премьер-лига
- 13.04.2015 Ростов 2:1 Спартак Москва Премьер-лига
- 04.12.2014 Спартак Москва 1:1 Ростов Премьер-лига
- 08.12.2013 Ростов 0:1 Спартак Москва Премьер-лига
- 26.10.2013 Спартак Москва 2:0 Ростов Премьер-лига
- 06.04.2013 Ростов 1:0 Спартак Москва Премьер-лига
- 30.10.2012 Ростов 0:0 Спартак Москва Кубок
- 23.09.2012 Спартак Москва 3:1 Ростов Премьер-лига
- 26.06.2011 Спартак Москва 3:2 Ростов Премьер-лига
- 14.03.2011 Ростов 4:0 Спартак Москва Премьер-лига
- 30.10.2010 Спартак Москва 2:1 Ростов Премьер-лига
- 09.07.2010 Ростов 1:0 Спартак Москва Премьер-лига
- 01.11.2009 Спартак Москва 5:1 Ростов Премьер-лига
- 11.07.2009 Ростов 0:1 Спартак Москва Премьер-лига
- 03.03.2009 Спартак Москва 2:0 Ростов Товарищеские матчи. Сборные
- 03.11.2007 Спартак Москва 3:0 Ростов Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|20 - 11
|29
|2.
|Зенит
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|23 - 6
|29
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|15 - 10
|25
|4.
|Урал
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|17 - 13
|22
|5.
|Краснодар
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|17 - 14
|21
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|20 - 18
|21
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|15 - 17
|20
|8.
|Уфа
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|11 - 15
|18
|9.
|Рубин
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 12
|18
|10.
|Ростов
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|12 - 12
|17
|11.
|Ахмат
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 20
|17
|12.
|Амкар
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|7 - 9
|16
|13.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|11 - 14
|14
|14.
|Тосно
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|12 - 16
|14
|15.
|Анжи
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 31
|12
|16.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|10 - 18
|12
-
До начала матча осталось 19 часов 47 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ростов - Спартак Москва, который состоится 28.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ростов - Спартак Москва, который состоится 28.10.2017.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Ростов - Спартак Москва
Ростов
8.8% (12)
Ничья:
17.5% (24)
Спартак Москва
73.7% (101)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Спартак Москва:
29.9% (41)
0:1 Спартак Москва:
21.9% (30)
1:1 Ничья:
14.6% (20)
0:2 Спартак Москва:
10.2% (14)
1:3 Спартак Москва:
5.8% (8)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
- Кыргызстан
- Таджикистан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Кубок
- Суперлига
- Федераль А Зона 1
- Федераль А Зона 2
- Федераль А Зона 3
- Федераль А Зона 4
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Игры Юго-Восточной Азии
- Кубок Азии (квалификация)
- Кубок чемпионов
- Легенды возвращаются
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия (4-й раунд)
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
- Чемпионат мира. Квалификация. Европа
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация