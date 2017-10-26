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Ростов
 
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Спартак Москва
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:
Прогнозы на матч Ростов - Спартак Москва
Ростов
8.8% (12)
Ничья:
17.5% (24)
Спартак Москва
73.7% (101)

Вы не участвовали в прогнозе

Спартак Москва:
29.9% (41)
Спартак Москва:
21.9% (30)
Ничья:
14.6% (20)
Спартак Москва:
10.2% (14)
Спартак Москва:
5.8% (8)
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