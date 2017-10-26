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Стадион:
Зенит
 
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Локомотив Москва
announcement
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До начала матча осталось 18 часов 28 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Зенит - Локомотив Москва, который состоится 29.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Зенит - Локомотив Москва
Зенит
80.6% (125)
Ничья:
16.1% (25)
Локомотив Москва
3.2% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Зенит:
33.5% (52)
Зенит:
16.8% (26)
Зенит:
12.9% (20)
Ничья:
10.3% (16)
Зенит:
8.4% (13)
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