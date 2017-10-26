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Стадион: Арсенал (Тула)
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Арсенал Тула (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 22.10.2017 Анжи 3:2 Арсенал Тула ПЛ
- 15.10.2017 Зенит 0:1 Арсенал Тула ПЛ
- 08.10.2017 Арсенал Тула 0:0 Торпедо-БелАЗ ТМК
- 29.09.2017 Арсенал Тула 1:0 Краснодар ПЛ
- 24.09.2017 Уфа 1:0 Арсенал Тула ПЛ
- 20.09.2017 Тамбов 1:0 Арсенал Тула К
- 15.09.2017 Арсенал Тула 1:0 Динамо Москва ПЛ
- 09.09.2017 Ростов 2:2 Арсенал Тула ПЛ
- 26.08.2017 Арсенал Тула 0:1 Амкар ПЛ
- 21.08.2017 Ахмат 1:2 Арсенал Тула ПЛ
- 14.08.2017 Арсенал Тула 2:2 Урал ПЛ
- 09.08.2017 Спартак Москва 2:0 Арсенал Тула ПЛ
- 06.08.2017 Арсенал Тула 1:2 Тосно ПЛ
- 29.07.2017 Рубин 2:1 Арсенал Тула ПЛ
- 24.07.2017 Арсенал Тула 1:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 18.07.2017 Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула ПЛ
- 10.07.2017 Динамо Москва 1:1 Арсенал Тула ТМК
- 30.06.2017 Аустрия Вена 3:1 Арсенал Тула ТМК
- 27.06.2017 Вольфсбергер 2:1 Арсенал Тула ТМК
- 28.05.2017 Арсенал Тула 1:0 Енисей ПМ
ЦСКА Москва (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 22.10.2017 ЦСКА Москва 0:0 Зенит ПЛ
- 18.10.2017 ЦСКА Москва 0:2 Базель ЛЧ
- 14.10.2017 Краснодар 0:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 09.10.2017 ЦСКА Москва 1:0 Уфа ТМК
- 01.10.2017 ЦСКА Москва 0:0 Уфа ПЛ
- 27.09.2017 ЦСКА Москва 1:4 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 23.09.2017 Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 20.09.2017 Авангард Курск 1:0 ЦСКА Москва К
- 16.09.2017 ЦСКА Москва 2:0 Ростов ПЛ
- 12.09.2017 Бенфика 1:2 ЦСКА Москва ЛЧ
- 08.09.2017 Амкар 0:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 04.09.2017 ЦСКА Москва 4:2 Тосно ТМК
- 27.08.2017 ЦСКА Москва 0:1 Ахмат ПЛ
- 23.08.2017 ЦСКА Москва 2:0 Янг Бойз ЛЧ
- 19.08.2017 Урал 0:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 15.08.2017 Янг Бойз 0:1 ЦСКА Москва ЛЧ
- 12.08.2017 ЦСКА Москва 2:1 Спартак Москва ПЛ
- 09.08.2017 Тосно 1:2 ЦСКА Москва ПЛ
- 06.08.2017 ЦСКА Москва 1:2 Рубин ПЛ
- 02.08.2017 ЦСКА Москва 1:0 АЕК ЛЧ
Последние игры между собой
Арсенал Тула: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 6
ЦСКА Москва: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 0
- 12.05.2017 ЦСКА Москва 3:0 Арсенал Тула Премьер-лига
- 26.03.2017 ЦСКА Москва 2:0 Арсенал Тула Товарищеские матчи. Клубы
- 18.11.2016 Арсенал Тула 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 17.07.2016 ЦСКА Москва 3:1 Арсенал Тула Товарищеские матчи. Клубы
- 21.03.2015 Арсенал Тула 1:4 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 13.09.2014 ЦСКА Москва 2:1 Арсенал Тула Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|20 - 11
|29
|2.
|Зенит
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|23 - 6
|29
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|15 - 9
|25
|4.
|Урал
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|17 - 13
|22
|5.
|Краснодар
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|17 - 14
|21
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|20 - 18
|21
|7.
|Уфа
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|11 - 15
|18
|8.
|Рубин
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 12
|18
|9.
|Ростов
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|12 - 12
|17
|10.
|Ахмат
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 20
|17
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|14 - 17
|17
|12.
|Амкар
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|7 - 9
|16
|13.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|11 - 14
|14
|14.
|Тосно
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|12 - 16
|14
|15.
|Анжи
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 31
|12
|16.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|10 - 18
|12
-
До начала матча осталось 16 часов 12 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Арсенал Тула - ЦСКА Москва, который состоится 27.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Арсенал Тула - ЦСКА Москва, который состоится 27.10.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Арсенал Тула - ЦСКА Москва
Арсенал Тула
7.3% (11)
Ничья:
18.5% (28)
ЦСКА Москва
74.2% (112)
Вы не участвовали в прогнозе
0:1 ЦСКА Москва:
31.1% (47)
1:2 ЦСКА Москва:
26.5% (40)
1:1 Ничья:
15.2% (23)
0:2 ЦСКА Москва:
9.3% (14)
0:0 Ничья:
2.6% (4)
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