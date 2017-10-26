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Стадион:
Арсенал Тула
 
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ЦСКА Москва
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До начала матча осталось 16 часов 12 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Арсенал Тула - ЦСКА Москва, который состоится 27.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Арсенал Тула - ЦСКА Москва
Арсенал Тула
7.3% (11)
Ничья:
18.5% (28)
ЦСКА Москва
74.2% (112)

Вы не участвовали в прогнозе

ЦСКА Москва:
31.1% (47)
ЦСКА Москва:
26.5% (40)
Ничья:
15.2% (23)
ЦСКА Москва:
9.3% (14)
Ничья:
2.6% (4)
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