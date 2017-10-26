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Стадион:
Ахмат
 
Позже
Анжи
announcement
-
До начала матча осталось 18 часов 11 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ахмат - Анжи, который состоится 30.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Ахмат - Анжи
Ахмат
83.9% (130)
Ничья:
9% (14)
Анжи
7.1% (11)

Вы не участвовали в прогнозе

Ахмат:
31% (48)
Ахмат:
29% (45)
Ахмат:
16.1% (25)
Ничья:
6.5% (10)
Анжи:
3.2% (5)
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