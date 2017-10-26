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Стадион:
Уфа
 
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Рубин
announcement
-
До начала матча осталось 15 часов 41 минуту.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Уфа - Рубин, который состоится 30.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Уфа - Рубин
Уфа
35.3% (53)
Ничья:
46% (69)
Рубин
18.7% (28)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
37.3% (56)
Уфа:
21.3% (32)
Уфа:
10.7% (16)
Рубин:
10% (15)
Ничья:
6% (9)
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