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Стадион:
Амкар
 
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Урал
announcement
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До начала матча осталось 13 часов 29 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Амкар - Урал, который состоится 29.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Амкар - Урал
Амкар
43.3% (65)
Ничья:
44.7% (67)
Урал
12% (18)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
38.7% (58)
Амкар:
22.7% (34)
Амкар:
12.7% (19)
Урал:
6% (9)
Ничья:
5.3% (8)
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