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2017-2018
Стадион: Kehrwegstadion
Состав команд
15
Ваге
Мусса
28
Оканси
Эрик
11
Афиф
Акрам
9
Лей
Мбай
20
Кумс
Свен
2
Жосуэ
Са
12
Аппиа
Деннис
94
Анни
Софьян
Эйпен 5-4-1
- Основной состав
- 1 Ван Кромбрюгге Хендрик Вратарь
- 3 Хассан Абделькарим Защитник
- 22 Блонделле Сибе Защитник
- 4 Лотье Жордан Защитник
- 15 Ваге Мусса Защитник
- 44 Вальенте Марк Защитник
- 23 Mickael Tirpan Полузащитник
- 10 Гарсия Луис IV Полузащитник
- 28 Оканси Эрик Полузащитник
- 11 Афиф Акрам Полузащитник
- 9 Лей Мбай Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Ниассе Бабакар Вратарь
- 5 Дьянь Дьяванду Защитник
- 25 Джамабо Джордж Полузащитник
- 18 Nils Schouterden Полузащитник
- 14 Alessio Castro-Montes Полузащитник
- 8 Амани Жан Полузащитник
- 99 Вердье Николя Нападающий
- Главный тренер: Кондом Хорди
Андерлехт 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Селс Матц Вратарь
- 3 Дешахт Оливье Защитник
- 20 Кумс Свен Защитник
- 2 Жосуэ Са Защитник
- 12 Аппиа Деннис Защитник
- 32 Дендонкер Леандер Полузащитник
- 25 Требель Адриен Полузащитник
- 9 Оньекуру Генри Полузащитник
- 94 Анни Софьян Полузащитник
- 8 Геркенс Питер Полузащитник
- 91 Теодорчик Лукаш Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Букс Франк Вратарь
- 37 Обрадович Иван Защитник
- 11 Кипчу Александру Защитник
- 17 Бруно Массимо Полузащитник
- 99 Харбауи Хамди Нападающий
- 10 Станчу Николае Нападающий
- 36 Берич Роберт Нападающий
- Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
Предыдущие игры
Эйпен (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 24.10.2017 Гент 3:0 Эйпен ПДА
- 21.10.2017 Эйпен 4:1 Мехелен ПДА
- 14.10.2017 Шарлеруа 2:2 Эйпен ПДА
- 30.09.2017 Эйпен 3:3 Генк ПДА
- 23.09.2017 Мускрон-Перювельз 3:2 Эйпен ПДА
- 20.09.2017 Эйпен 3:2 Рупель Бум К
- 17.09.2017 Эйпен 1:1 Стандард ПДА
- 09.09.2017 Васланд-Беверен 5:1 Эйпен ПДА
- 26.08.2017 Локерен 3:0 Эйпен ПДА
- 19.08.2017 Эйпен 2:1 Остенде ПДА
- 12.08.2017 Эйпен 1:2 Кортрейк ПДА
- 06.08.2017 Брюгге 3:1 Эйпен ПДА
- 29.07.2017 Эйпен 0:5 Зульте-Варегем ПДА
- 22.07.2017 Льерс 0:2 Эйпен ТМК
- 19.07.2017 Эйпен 0:2 Метц ТМК
- 12.07.2017 Эйпен 2:2 Боруссия М ТМК
- 08.07.2017 Эйпен 3:0 Кёльн-2 ТМК
- 20.05.2017 Рузеларе 3:2 Эйпен ЛППОЗПВЛЕ
- 17.05.2017 Эйпен 2:0 Мускрон-Перювельз ЛППОЗПВЛЕ
- 13.05.2017 Эйпен 3:2 Кортрейк ЛППОЗПВЛЕ
Андерлехт (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 25.10.2017 Андерлехт 2:0 Зульте-Варегем ПДА
- 22.10.2017 Андерлехт 0:1 Генк ПДА
- 18.10.2017 Андерлехт 0:4 ПСЖ ЛЧ
- 13.10.2017 Мехелен 3:4 Андерлехт ПДА
- 01.10.2017 Андерлехт 1:0 Стандард ПДА
- 27.09.2017 Андерлехт 0:3 Селтик ЛЧ
- 23.09.2017 Васланд-Беверен 1:2 Андерлехт ПДА
- 20.09.2017 Вестерло 0:1 Андерлехт К
- 16.09.2017 Кортрейк 2:2 Андерлехт ПДА
- 12.09.2017 Бавария 3:0 Андерлехт ЛЧ
- 08.09.2017 Андерлехт 3:2 Локерен ПДА
- 27.08.2017 Гент 0:0 Андерлехт ПДА
- 20.08.2017 Андерлехт 2:3 Сент-Трюйден ПДА
- 13.08.2017 Шарлеруа 2:0 Андерлехт ПДА
- 06.08.2017 Андерлехт 1:0 Остенде ПДА
- 28.07.2017 Антверпен 0:0 Андерлехт ПДА
- 22.07.2017 Андерлехт 2:1 Зульте-Варегем С
- 19.07.2017 Дендер 1:3 Андерлехт ТМК
- 15.07.2017 Льерс 0:2 Андерлехт ТМК
- 07.07.2017 Ред Булл Зальцбург 4:1 Андерлехт ТМК
Последние игры между собой
Эйпен: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Андерлехт: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|12
|10
|0
|2
|26 - 11
|30
|2.
|Шарлеруа
|13
|7
|4
|2
|21 - 15
|25
|3.
|Сент-Трюйден
|12
|7
|2
|3
|14 - 12
|23
|4.
|Андерлехт
|0:0
|13
|6
|4
|3
|17 - 14
|22
|5.
|Антверпен
|12
|5
|4
|3
|18 - 15
|19
|6.
|Васланд-Беверен
|12
|5
|3
|4
|28 - 19
|18
|7.
|Мускрон-Перювельз
|12
|5
|3
|4
|19 - 20
|18
|8.
|Генк
|12
|4
|5
|3
|20 - 17
|17
|9.
|Зульте-Варегем
|12
|5
|1
|6
|22 - 21
|16
|10.
|Стандард
|12
|4
|4
|4
|12 - 16
|16
|11.
|Локерен
|12
|4
|3
|5
|17 - 18
|15
|12.
|Гент
|13
|3
|4
|6
|16 - 15
|13
|13.
|Кортрейк
|12
|2
|4
|6
|13 - 20
|10
|14.
|Эйпен
|0:0
|13
|2
|4
|7
|17 - 32
|10
|15.
|Остенде
|12
|2
|2
|8
|13 - 20
|8
|16.
|Мехелен
|12
|1
|5
|6
|14 - 22
|8
Первый тайм
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kehrwegstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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