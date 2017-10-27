  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Бельгия
  5. Первый дивизион А
2017-2018
Стадион:
Шарлеруа
2:1
Второй тайм: 83'
Гент
0'
16' Желтая карточка
Баби Амара
19' Желтая карточка
Бенавенте Кристиан
35' Желтая карточка
Бронн Дилан
1:0
44' Гол
Бенавенте Кристиан
49' Желтая карточка
Илаймааритра Марко
2:0
63' Гол
Бенавенте Кристиан
65' Желтая карточка
Марк Дамьен
2:1
67' Гол
Кубо Юя
73' Желтая карточка
Фокет Томас
83'
Второй тайм
77'
Шарлеруа производит замену. Мартос Франсиско уходит, и Зайков Джоко заменяет его
Желтая карточка
73'
Фокет Томас получает желтую карточку.
67'
Гент производит замену. Марк Дамьен уходит, и Андрияшевич Франко заменяет его
Описание гола
67'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кубо Юя.
66'
Гент производит замену. Бронн Дилан уходит, и Фокет Томас заменяет его
Желтая карточка
65'
Марк Дамьен получает желтую карточку.
Описание гола
63'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бенавенте Кристиан.
60'
Гент производит замену. Яремчук Роман уходит, и Силла Мамаду II заменяет его
Желтая карточка
49'
Илаймааритра Марко получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
44'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бенавенте Кристиан.
Желтая карточка
35'
Бронн Дилан получает желтую карточку.
Желтая карточка
19'
Бенавенте Кристиан получает желтую карточку.
Желтая карточка
16'
Баби Амара получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Pays de Charleroi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация