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2017-2018
Стадион: Дю Паи де Шарлеруа
16' Желтая карточкаБаби Амара
19' Желтая карточкаБенавенте Кристиан
35' Желтая карточкаБронн Дилан
1:0
44' ГолБенавенте Кристиан
49' Желтая карточкаИлаймааритра Марко
2:0
63' ГолБенавенте Кристиан
65' Желтая карточкаМарк Дамьен
2:1
67' ГолКубо Юя
73' Желтая карточкаФокет Томас
|
16'
35'
44'
1:0
63'
2:0
65'
67'
2:1
73'
Состав команд
18
Баби
Амара
22
Бронн
Дилан
21
Асаре
Нана
31
Кубо
Юя
25
Марк
Дамьен
27
Саймон
Мозес
Шарлеруа 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Пеннето Николя Вратарь
- 17 Маринос Стергос Защитник
- 8 Мартос Франсиско Защитник
- 24 Дессолей Дорьян Защитник
- 41 Н'Ганга Франсис Защитник
- 46 Лукебакио Доди Полузащитник
- 26 Илаймааритра Марко Полузащитник
- 22 Gaetan Hendrickx Полузащитник
- 18 Баби Амара Полузащитник
- 14 Бенавенте Кристиан Полузащитник
- 9 Резаи Кавех Нападающий
- Запасные игроки
- 35 Манданда Парфе Вратарь
- 6 Зайков Джоко Защитник
- 77 Mamadou Fall Полузащитник
- 28 Саглык Энес Полузащитник
- 13 Дианди Кристоф Полузащитник
- 7 Тэнмон Клеман Полузащитник
- 99 Бедья Крис Нападающий
- 10 Пойе Давид Нападающий
- Главный тренер: Felice Mazzu
Гент 4-3-3
- Основной состав
- 91 Калинич Ловре Вратарь
- 22 Бронн Дилан Защитник
- 2 Жиго Самуэль Защитник
- 13 Митрович Стефан Защитник
- 21 Асаре Нана Защитник
- 31 Кубо Юя Полузащитник
- 25 Марк Дамьен Полузащитник
- 19 Деягере Брехт Полузащитник
- 77 Миличевич Даниел Нападающий
- 17 Яремчук Роман Нападающий
- 27 Саймон Мозес Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Тулен Янник Вратарь
- 5 Дюссенн Ноэ Защитник
- 38 Хореман Сибе Защитник
- 6 Верстрате Биргер Защитник
- 32 Фокет Томас Полузащитник
- 11 Мачадо Дейвер Полузащитник
- 23 Андрияшевич Франко Полузащитник
- 9 Силла Мамаду II Нападающий
- Главный тренер: Вандерхаге Ив
Предыдущие игры
Шарлеруа (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 24.10.2017 Остенде 3:0 Шарлеруа ПДА
- 21.10.2017 Локерен 1:1 Шарлеруа ПДА
- 14.10.2017 Шарлеруа 2:2 Эйпен ПДА
- 06.10.2017 Метц 3:0 Шарлеруа ТМК
- 29.09.2017 Сент-Трюйден 0:1 Шарлеруа ПДА
- 24.09.2017 Шарлеруа 1:2 Брюгге ПДА
- 21.09.2017 Шарлеруа 4:0 Ла-Лувьер Сентр К
- 16.09.2017 Шарлеруа 2:2 Васланд-Беверен ПДА
- 10.09.2017 Стандард 0:0 Шарлеруа ПДА
- 01.09.2017 Шарлеруа 5:3 Валансьен ТМК
- 26.08.2017 Шарлеруа 3:2 Зульте-Варегем ПДА
- 19.08.2017 Генк 0:1 Шарлеруа ПДА
- 13.08.2017 Шарлеруа 2:0 Андерлехт ПДА
- 05.08.2017 Мускрон-Перювельз 2:5 Шарлеруа ПДА
- 30.07.2017 Ронсе 3:0 Шарлеруа ТМК
- 29.07.2017 Шарлеруа 1:0 Кортрейк ПДА
- 25.07.2017 Тубице 2:1 Шарлеруа ТМК
- 23.07.2017 Вален 4:1 Шарлеруа ТМК
- 22.07.2017 Фортуна 0:2 Шарлеруа ТМК
- 19.07.2017 Реймс 0:3 Шарлеруа ТМК
Гент (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 24.10.2017 Гент 3:0 Эйпен ПДА
- 21.10.2017 Кортрейк 1:1 Гент ПДА
- 14.10.2017 Гент 2:0 Васланд-Беверен ПДА
- 01.10.2017 Брюгге 2:1 Гент ПДА
- 24.09.2017 Гент 0:1 Зульте-Варегем ПДА
- 20.09.2017 Гел 2:3 Гент К
- 17.09.2017 Остенде 0:2 Гент ПДА
- 10.09.2017 Гент 1:1 Генк ПДА
- 27.08.2017 Гент 0:0 Андерлехт ПДА
- 20.08.2017 Мускрон-Перювельз 3:2 Гент ПДА
- 12.08.2017 Мехелен 1:1 Гент ПДА
- 06.08.2017 Гент 0:1 Антверпен ПДА
- 03.08.2017 Альтах 3:1 Гент ЛЕ
- 30.07.2017 Сент-Трюйден 3:2 Гент ПДА
- 27.07.2017 Гент 1:1 Альтах ЛЕ
- 22.07.2017 Беерсхот-Вильрейк 2:3 Гент ТМК
- 21.07.2017 Ланс 1:3 Гент ТМК
- 19.07.2017 АЕК 1:1 Гент ТМК
- 13.07.2017 Гент 2:3 Ницца ТМК
- 07.07.2017 ПАОК 0:2 Гент ТМК
Последние игры между собой
Шарлеруа: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Гент: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
- 14.05.2017 Гент 1:1 Шарлеруа Лига Про. Плей-офф. Чемпионская группа
- 17.04.2017 Шарлеруа 0:1 Гент Лига Про. Плей-офф. Чемпионская группа
- 20.01.2017 Гент 1:0 Шарлеруа Лига Про
- 13.08.2016 Шарлеруа 1:1 Гент Лига Про
- 13.03.2016 Шарлеруа 1:1 Гент Лига Про
- 08.11.2015 Гент 1:3 Шарлеруа Лига Про
- 08.05.2015 Гент 1:1 Шарлеруа Лига Жюпиле
- 11.04.2015 Шарлеруа 2:1 Гент Лига Жюпиле
- 11.04.2015 Шарлеруа 2:1 Гент Лига Жюпиле
- 15.02.2015 Шарлеруа 0:0 Гент Лига Жюпиле
- 15.02.2015 Шарлеруа 0:0 Гент Лига Жюпиле
- 18.10.2014 Гент 2:2 Шарлеруа Лига Жюпиле
- 01.03.2014 Гент 2:1 Шарлеруа Лига Жюпиле
- 09.11.2013 Шарлеруа 0:1 Гент Лига Жюпиле
- 22.12.2012 Гент 1:2 Шарлеруа Лига Жюпиле
- 01.09.2012 Шарлеруа 1:1 Гент Лига Жюпиле
- 11.12.2010 Гент 2:1 Шарлеруа Премьер-лига
- 22.08.2010 Шарлеруа 1:3 Гент Премьер-лига
- 14.03.2010 Гент 2:1 Шарлеруа Премьер-лига
- 06.11.2009 Шарлеруа 0:2 Гент Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|12
|10
|0
|2
|26 - 11
|30
|2.
|Шарлеруа
|2:1
|13
|7
|4
|2
|21 - 15
|25
|3.
|Сент-Трюйден
|12
|7
|2
|3
|14 - 12
|23
|4.
|Андерлехт
|12
|6
|3
|3
|17 - 14
|21
|5.
|Антверпен
|12
|5
|4
|3
|18 - 15
|19
|6.
|Васланд-Беверен
|12
|5
|3
|4
|28 - 19
|18
|7.
|Мускрон-Перювельз
|12
|5
|3
|4
|19 - 20
|18
|8.
|Генк
|12
|4
|5
|3
|20 - 17
|17
|9.
|Зульте-Варегем
|12
|5
|1
|6
|22 - 21
|16
|10.
|Стандард
|12
|4
|4
|4
|12 - 16
|16
|11.
|Локерен
|12
|4
|3
|5
|17 - 18
|15
|12.
|Гент
|1:2
|13
|3
|4
|6
|16 - 15
|13
|13.
|Кортрейк
|12
|2
|4
|6
|13 - 20
|10
|14.
|Эйпен
|12
|2
|3
|7
|17 - 32
|9
|15.
|Остенде
|12
|2
|2
|8
|13 - 20
|8
|16.
|Мехелен
|12
|1
|5
|6
|14 - 22
|8
Второй тайм
77'
Шарлеруа производит замену. Мартос Франсиско уходит, и Зайков Джоко заменяет его
73'
Фокет Томас получает желтую карточку.
67'
Гент производит замену. Марк Дамьен уходит, и Андрияшевич Франко заменяет его
67'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кубо Юя.
66'
Гент производит замену. Бронн Дилан уходит, и Фокет Томас заменяет его
65'
Марк Дамьен получает желтую карточку.
63'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бенавенте Кристиан.
60'
Гент производит замену. Яремчук Роман уходит, и Силла Мамаду II заменяет его
49'
Илаймааритра Марко получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
44'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бенавенте Кристиан.
35'
Бронн Дилан получает желтую карточку.
19'
Бенавенте Кристиан получает желтую карточку.
16'
Баби Амара получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Pays de Charleroi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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