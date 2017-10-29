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  5. Первый дивизион А
2017-2018
Стадион:
Брюгге
2:1
Перерыв
Сент-Трюйден
0'
1:0
18' Гол
Вормер Руд
1:1
20' Гол
Лежар Жонатан
25' Желтая карточка
Уэсли Мораес
2:1
39' Гол
Денсвил Стефано
41' Желтая карточка
Декарли Сауло
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
41'
Декарли Сауло получает желтую карточку.
Описание гола
39'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Денсвил Стефано.
Желтая карточка
25'
Уэсли Мораес получает желтую карточку.
Описание гола
20'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Лежар Жонатан.
Описание гола
18'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Вормер Руд.
11'
Сент-Труйден производит замену. Харисис Харилаос уходит, и Де Сар Алексис заменяет его
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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