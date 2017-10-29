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2017-2018
Стадион: Ян Брейдель
2:1
Перерыв
1:0
18' ГолВормер Руд
1:1
20' ГолЛежар Жонатан
25' Желтая карточкаУэсли Мораес
2:1
39' ГолДенсвил Стефано
41' Желтая карточкаДекарли Сауло
|
18'
1:0
20'
1:1
25'
39'
2:1
41'
Состав команд
18
Юбер
Гийом
21
Коолс
Дион
25
Вормер
Руд
20
Ванакен
Ханс
21
Пирар
Люка
11
Yohan
Boli
Брюгге 3-4-1-2
- Основной состав
- 18 Юбер Гийом Вратарь
- 35 Декарли Сауло Защитник
- 44 Мехеле Брандон Защитник
- 24 Денсвил Стефано Защитник
- 21 Коолс Дион Полузащитник
- 25 Вормер Руд Полузащитник
- 30 Накамба Марвелус Полузащитник
- 17 Лимбомбе Антони Полузащитник
- 20 Ванакен Ханс Полузащитник
- 7 Уэсли Мораес Нападающий
- 42 Бонавентуре Деннис Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Хорват Этан Вратарь
- 3 Симонс Тимми Защитник
- 5 Benoit Poulain II Защитник
- 19 Влитинк Тибо Полузащитник
- 40 Jordi Vanlerberghe Полузащитник
- 10 Диаби Абдулай Нападающий
- 9 Воссен Йелле Нападающий
- Главный тренер: Леко Иван
Сент-Трюйден 5-4-1
- Основной состав
- 21 Пирар Люка Вратарь
- 15 Кициу Стелиос Защитник
- 28 Dimitrios Goutas Защитник
- 23 Sascha Kotysch Защитник
- 26 Тейшейра Жорже Защитник
- 18 Fabien Antunes Защитник
- 8 Харисис Харилаос Полузащитник
- 12 Samuel Asamoah Полузащитник
- 6 Steven De Petter Полузащитник
- 27 Лежар Жонатан Полузащитник
- 11 Yohan Boli Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Степпе Кенни Вратарь
- 22 Айяла Серхио Защитник
- 24 Casper de Norre Защитник
- 20 Дюссо Дамьен Защитник
- 10 Безус Роман Полузащитник
- 5 Де Сар Алексис Нападающий
- 25 Kurt Abrahams
- Главный тренер: Jonas De Roeck
Предыдущие игры
Брюгге (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 25.10.2017 Генк 2:0 Брюгге ПДА
- 22.10.2017 Брюгге 1:0 Антверпен ПДА
- 15.10.2017 Остенде 2:3 Брюгге ПДА
- 01.10.2017 Брюгге 2:1 Гент ПДА
- 24.09.2017 Шарлеруа 1:2 Брюгге ПДА
- 20.09.2017 Рузеларе 1:5 Брюгге К
- 15.09.2017 Брюгге 2:0 Мехелен ПДА
- 09.09.2017 Мускрон-Перювельз 2:1 Брюгге ПДА
- 27.08.2017 Брюгге 4:0 Стандард ПДА
- 24.08.2017 АЕК 3:0 Брюгге ЛЕ
- 20.08.2017 Кортрейк 1:2 Брюгге ПДА
- 17.08.2017 Брюгге 0:0 АЕК ЛЕ
- 11.08.2017 Зульте-Варегем 1:2 Брюгге ПДА
- 06.08.2017 Брюгге 3:1 Эйпен ПДА
- 02.08.2017 Истанбул Башакшехир 2:0 Брюгге ЛЧ
- 29.07.2017 Локерен 0:4 Брюгге ПДА
- 26.07.2017 Брюгге 3:3 Истанбул Башакшехир ЛЧ
- 21.07.2017 Брюгге 0:2 Атлетик Б ТМК
- 19.07.2017 Спарта Роттердам 1:1 Брюгге ТМК
- 15.07.2017 Брюгге 1:3 АЗ Алкмаар ТМК
Сент-Трюйден (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 26.10.2017 Сент-Трюйден 1:0 Мускрон-Перювельз ПДА
- 21.10.2017 Сент-Трюйден 1:0 Остенде ПДА
- 14.10.2017 Локерен 1:1 Сент-Трюйден ПДА
- 05.10.2017 Сент-Трюйден 2:0 Рода ТМК
- 29.09.2017 Сент-Трюйден 0:1 Шарлеруа ПДА
- 23.09.2017 Мехелен 2:0 Сент-Трюйден ПДА
- 19.09.2017 Сент-Трюйден 4:2 АХ Лёвен К
- 16.09.2017 Сент-Трюйден 2:1 Генк ПДА
- 09.09.2017 Антверпен 1:1 Сент-Трюйден ПДА
- 26.08.2017 Сент-Трюйден 1:0 Васланд-Беверен ПДА
- 20.08.2017 Андерлехт 2:3 Сент-Трюйден ПДА
- 13.08.2017 Сент-Трюйден 1:0 Стандард ПДА
- 05.08.2017 Зульте-Варегем 2:0 Сент-Трюйден ПДА
- 30.07.2017 Сент-Трюйден 3:2 Гент ПДА
- 22.07.2017 Сент-Трюйден 1:1 Антверпен ТМК
- 19.07.2017 Сент-Трюйден 0:0 Вестерло ТМК
- 15.07.2017 Беерсхот-Вильрейк 0:2 Сент-Трюйден ТМК
- 11.07.2017 Сент-Трюйден 4:1 Карл Цейсс ТМК
- 08.07.2017 Гел 0:5 Сент-Трюйден ТМК
- 01.07.2017 Спувен-Мопертинген 1:2 Сент-Трюйден ТМК
Последние игры между собой
Брюгге: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Сент-Трюйден: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
- 12.03.2017 Брюгге 2:2 Сент-Трюйден Лига Про
- 18.11.2016 Сент-Трюйден 0:1 Брюгге Лига Про
- 05.03.2016 Брюгге 3:0 Сент-Трюйден Лига Про
- 24.07.2015 Сент-Трюйден 2:1 Брюгге Лига Про
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|2:1
|13
|11
|0
|2
|28 - 12
|33
|2.
|Шарлеруа
|13
|7
|4
|2
|21 - 15
|25
|3.
|Андерлехт
|13
|7
|3
|3
|20 - 16
|24
|4.
|Сент-Трюйден
|1:2
|13
|7
|2
|4
|15 - 14
|23
|5.
|Антверпен
|12
|5
|4
|3
|18 - 15
|19
|6.
|Зульте-Варегем
|13
|6
|1
|6
|24 - 22
|19
|7.
|Васланд-Беверен
|12
|5
|3
|4
|28 - 19
|18
|8.
|Мускрон-Перювельз
|12
|5
|3
|4
|19 - 20
|18
|9.
|Генк
|13
|4
|6
|3
|20 - 17
|18
|10.
|Стандард
|12
|4
|4
|4
|12 - 16
|16
|11.
|Локерен
|13
|4
|3
|6
|17 - 21
|15
|12.
|Гент
|13
|3
|4
|6
|16 - 15
|13
|13.
|Остенде
|13
|3
|2
|8
|16 - 20
|11
|14.
|Кортрейк
|13
|2
|5
|6
|13 - 20
|11
|15.
|Эйпен
|13
|2
|3
|8
|19 - 35
|9
|16.
|Мехелен
|13
|1
|5
|7
|15 - 24
|8
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
41'
Декарли Сауло получает желтую карточку.
39'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Денсвил Стефано.
25'
Уэсли Мораес получает желтую карточку.
20'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Лежар Жонатан.
18'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Вормер Руд.
11'
Сент-Труйден производит замену. Харисис Харилаос уходит, и Де Сар Алексис заменяет его
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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