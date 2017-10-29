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  5. Первый дивизион А
2017-2018
Стадион:
Мускрон-Перювельз
1:1
Второй тайм: 72'
Антверпен
0'
1:0
10' Гол
Nathan De Medina
45' Желтая карточка
Арун Фарис
1:1
70' Гол
 72'
Второй тайм
Описание гола
70'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
57'
Мускрон-Перувелц производит замену. Ротариу Дорин уходит, и Авонийи Тайво заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Антверпен производит замену. Родригеш Иву уходит, и Joaquin Ardaiz заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Арун Фарис получает желтую карточку.
34'
Антверпен производит замену. Ятабаре Самбу уходит, и Джеффри Хайреманс заменяет его
Описание гола
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Nathan De Medina.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Le Cannonier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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