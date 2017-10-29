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2017-2018
Стадион: Stade Le Cannonier
1:1
Второй тайм: 72'
1:0
10' ГолNathan De Medina
45' Желтая карточкаАрун Фарис
|
10'
1:0
45'
70'
1:1
Состав команд
54
Бейи
Логан
31
Годо
Бруно
24
Гулан
Никола
38
Арун
Фарис
Мускрон-Перювельз 4-4-2
- Основной состав
- 54 Бейи Логан Вратарь
- 27 Войвода Мергим Защитник
- 3 Nathan De Medina Защитник
- 31 Годо Бруно Защитник
- 24 Гулан Никола Защитник
- 95 Ротариу Дорин Полузащитник
- 8 Mohamed Aidara Полузащитник
- 6 Говеа Омар Полузащитник
- 11 Dimitri Mohamed Полузащитник
- 21 Selim Amallah Нападающий
- 10 Болинжи Жонатан Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Бутез Жан Вратарь
- 22 Sebastien Locigno Защитник
- 15 Бойя Франк Полузащитник
- 30 Benjamin van Durmen Полузащитник
- 7 Олинга Фабрис Полузащитник
- 18 Авонийи Тайво Нападающий
- 55 Rael Nzeza
- Главный тренер: Mircea Rednic
Антверпен 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Болат Синан Вратарь
- 2 Матеус Лейте Защитник
- 21 Dylan Batubinsika Защитник
- 37 Ван Дамм Йелле Защитник
- 25 Коррин Александр Защитник
- 17 Н'Диайе Мамату Полузащитник
- 60 Ятабаре Самбу Полузащитник
- 11 Joerie Dequevy Полузащитник
- 38 Арун Фарис Полузащитник
- 8 Родригеш Иву Полузащитник
- 19 William Owusu Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Йежина Антонио Вратарь
- 20 Geoffry Hairemans Полузащитник
- 22 Стоянович Лука Полузащитник
- 30 Бута Аурелиу Нападающий
- 7 Reda Jaadi Нападающий
- 18 Bjoern Vleminckx
- 23 Joaquin Ardaiz
- Главный тренер: Ласло Болони
Предыдущие игры
Мускрон-Перювельз (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 26.10.2017 Сент-Трюйден 1:0 Мускрон-Перювельз ПДА
- 20.10.2017 Мускрон-Перювельз 1:3 Стандард ПДА
- 14.10.2017 Генк 1:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 30.09.2017 Мускрон-Перювельз 2:2 Мехелен ПДА
- 23.09.2017 Мускрон-Перювельз 3:2 Эйпен ПДА
- 20.09.2017 Мускрон-Перювельз 3:1 Тубице К
- 17.09.2017 Зульте-Варегем 2:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 09.09.2017 Мускрон-Перювельз 2:1 Брюгге ПДА
- 25.08.2017 Кортрейк 1:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 20.08.2017 Мускрон-Перювельз 3:2 Гент ПДА
- 12.08.2017 Локерен 0:2 Мускрон-Перювельз ПДА
- 05.08.2017 Мускрон-Перювельз 2:5 Шарлеруа ПДА
- 30.07.2017 Остенде 0:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 21.07.2017 Мехелен 3:1 Мускрон-Перювельз ТМК
- 14.07.2017 Стандард 1:0 Мускрон-Перювельз ТМК
- 30.06.2017 Осер 1:1 Мускрон-Перювельз ТМК
- 25.06.2017 Ройал Доттигнис Спорт 0:4 Мускрон-Перювельз ТМК
- 20.05.2017 Мускрон-Перювельз 0:1 Кортрейк ЛППОЗПВЛЕ
- 17.05.2017 Эйпен 2:0 Мускрон-Перювельз ЛППОЗПВЛЕ
- 14.05.2017 Мускрон-Перювельз 0:2 Генк ЛППОЗПВЛЕ
Антверпен (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 26.10.2017 Антверпен 0:0 Стандард ПДА
- 22.10.2017 Брюгге 1:0 Антверпен ПДА
- 15.10.2017 Антверпен 3:0 Зульте-Варегем ПДА
- 30.09.2017 Васланд-Беверен 3:0 Антверпен ПДА
- 22.09.2017 Антверпен 3:0 Кортрейк ПДА
- 19.09.2017 Антверпен 2:0 Льерс К
- 16.09.2017 Локерен 1:1 Антверпен ПДА
- 09.09.2017 Антверпен 1:1 Сент-Трюйден ПДА
- 27.08.2017 Остенде 3:4 Антверпен ПДА
- 19.08.2017 Мехелен 1:2 Антверпен ПДА
- 13.08.2017 Антверпен 3:5 Генк ПДА
- 06.08.2017 Гент 0:1 Антверпен ПДА
- 28.07.2017 Антверпен 0:0 Андерлехт ПДА
- 22.07.2017 Сент-Трюйден 1:1 Антверпен ТМК
- 11.07.2017 Хамм 0:2 Антверпен ТМК
- 01.07.2017 К. Контич 0:9 Антверпен ТМК
- 24.06.2017 Зварте Леув 0:2 Антверпен ТМК
- 21.06.2017 Брассхаат 0:9 Антверпен ТМК
- 05.04.2017 Мускрон-Перювельз 2:1 Антверпен ТМК
- 11.03.2017 Рузеларе 1:2 Антверпен ПДГБП
Последние игры между собой
Мускрон-Перювельз: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Антверпен: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 05.04.2017 Мускрон-Перювельз 2:1 Антверпен Товарищеские матчи. Клубы
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|13
|11
|0
|2
|30 - 12
|33
|2.
|Шарлеруа
|13
|7
|4
|2
|21 - 15
|25
|3.
|Андерлехт
|13
|7
|3
|3
|20 - 16
|24
|4.
|Сент-Трюйден
|13
|7
|2
|4
|15 - 16
|23
|5.
|Мускрон-Перювельз
|1:0
|13
|6
|3
|4
|20 - 20
|21
|6.
|Зульте-Варегем
|13
|6
|1
|6
|24 - 22
|19
|7.
|Антверпен
|0:1
|13
|5
|4
|4
|18 - 16
|19
|8.
|Стандард
|13
|5
|4
|4
|15 - 17
|19
|9.
|Васланд-Беверен
|13
|5
|3
|5
|29 - 22
|18
|10.
|Генк
|13
|4
|6
|3
|20 - 17
|18
|11.
|Локерен
|13
|4
|3
|6
|17 - 21
|15
|12.
|Гент
|13
|3
|4
|6
|16 - 15
|13
|13.
|Остенде
|13
|3
|2
|8
|16 - 20
|11
|14.
|Кортрейк
|13
|2
|5
|6
|13 - 20
|11
|15.
|Эйпен
|13
|2
|3
|8
|19 - 35
|9
|16.
|Мехелен
|13
|1
|5
|7
|15 - 24
|8
Второй тайм
70'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
57'
Мускрон-Перувелц производит замену. Ротариу Дорин уходит, и Авонийи Тайво заменяет его
46'
Начался второй тайм!
46'
Антверпен производит замену. Родригеш Иву уходит, и Joaquin Ardaiz заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Арун Фарис получает желтую карточку.
34'
Антверпен производит замену. Ятабаре Самбу уходит, и Джеффри Хайреманс заменяет его
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Nathan De Medina.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Le Cannonier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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