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  5. Первый дивизион А
2017-2018
Стадион:
Локерен
0:2
Перерыв
Остенде
0'
0:1
6' Гол
Акпала Джозеф
34' Желтая карточка
Жали Андиле
44' Желтая карточка
Бьелика Александер
0:2
45' Гол
Мусона Ноуледж
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мусона Ноуледж.
Желтая карточка
44'
Бьелика Александер получает желтую карточку.
Желтая карточка
34'
Жали Андиле получает желтую карточку.
15'
Локерен производит замену. Киллиан Овермейре уходит, и Joher Khadim Rassoul заменяет его
Описание гола
6'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Акпала Джозеф.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Daknam Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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