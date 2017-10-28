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2017-2018
Стадион: Дакнам
0:1
6' ГолАкпала Джозеф
34' Желтая карточкаЖали Андиле
44' Желтая карточкаБьелика Александер
0:2
45' ГолМусона Ноуледж
|
6'
0:1
34'
45'
0:2
Состав команд
10
Кели
Сами
27
Robin
Soeder
27
Капон
Брехт
15
Жали
Андиле
Локерен 4-2-3-1
- Основной состав
- 13 Верхульст Давино Вратарь
- 35 Tracy Mpati Bibuangu Защитник
- 25 Jakov Filipovic Защитник
- 5 Марич Мият Защитник
- 6 Скуласон Ари Защитник
- 7 Killan Overmeire Полузащитник
- 10 Кели Сами Полузащитник
- 27 Robin Soeder Полузащитник
- 28 Amine Benchaib Полузащитник
- 22 Де Риддер Стив Полузащитник
- 9 Де Суттер Том Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Марцо Стефано Защитник
- 21 Мирич Марко Полузащитник
- 20 Joher Khadim Rassoul Полузащитник
- 14 Mehdi Terki Полузащитник
- 8 Мишель Жулиан Полузащитник
- 29 Lewis Enoh Нападающий
- 12 Ortwin de Wolf
- Главный тренер: Мас Петер
Остенде 3-4-1-2
- Основной состав
- 28 Дютуа Виллиам Вратарь
- 44 Милич Антонио Защитник
- 6 Ломбертс Николас Защитник
- 33 Томашевич Зарко Защитник
- 27 Капон Брехт Полузащитник
- 7 Сиани Себастьен Полузащитник
- 15 Жали Андиле Полузащитник
- 16 Бьелика Александер Полузащитник
- 26 Вандандриш Кевин Полузащитник
- 17 Акпала Джозеф Нападающий
- 11 Мусона Ноуледж Нападающий
- Запасные игроки
- 66 Конте Ибраима Защитник
- 24 Резаян Рамин Защитник
- 18 Розегнал Давид Защитник
- 36 Hasan Ozkan III Полузащитник
- 55 Фернандо Матос Полузащитник
- 9 Живкович Рицхайро Нападающий
- 30 Thomas de Bie
- Главный тренер: Adnan Custovic
Предыдущие игры
Локерен (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 24.10.2017 Мехелен 0:2 Локерен ПДА
- 21.10.2017 Локерен 1:1 Шарлеруа ПДА
- 14.10.2017 Локерен 1:1 Сент-Трюйден ПДА
- 01.10.2017 Зульте-Варегем 1:3 Локерен ПДА
- 24.09.2017 Стандард 2:1 Локерен ПДА
- 20.09.2017 Локерен 2:0 Беерсхот-Вильрейк К
- 16.09.2017 Локерен 1:1 Антверпен ПДА
- 08.09.2017 Андерлехт 3:2 Локерен ПДА
- 26.08.2017 Локерен 3:0 Эйпен ПДА
- 19.08.2017 Васланд-Беверен 2:3 Локерен ПДА
- 12.08.2017 Локерен 0:2 Мускрон-Перювельз ПДА
- 05.08.2017 Кортрейк 1:0 Локерен ПДА
- 29.07.2017 Локерен 0:4 Брюгге ПДА
- 18.07.2017 Дейнзе 1:2 Локерен ТМК
- 15.07.2017 Локерен 0:0 Олимпиакос ТМК
- 12.07.2017 Серкль Брюгге 2:1 Локерен ТМК
- 08.07.2017 Хамм 0:8 Локерен ТМК
- 01.07.2017 Стандард Веттерен 1:6 Локерен ТМК
- 24.06.2017 Зельзат 0:6 Локерен ТМК
- 20.05.2017 Локерен 1:1 Генк ЛППОЗПВЛЕ
Остенде (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 24.10.2017 Остенде 3:0 Шарлеруа ПДА
- 21.10.2017 Сент-Трюйден 1:0 Остенде ПДА
- 15.10.2017 Остенде 2:3 Брюгге ПДА
- 30.09.2017 Кортрейк 1:2 Остенде ПДА
- 23.09.2017 Генк 1:1 Остенде ПДА
- 20.09.2017 Остенде 3:1 Юнион Сен-Жиль К
- 17.09.2017 Остенде 0:2 Гент ПДА
- 10.09.2017 Мехелен 1:1 Остенде ПДА
- 27.08.2017 Остенде 3:4 Антверпен ПДА
- 19.08.2017 Эйпен 2:1 Остенде ПДА
- 12.08.2017 Остенде 0:3 Васланд-Беверен ПДА
- 06.08.2017 Андерлехт 1:0 Остенде ПДА
- 03.08.2017 Остенде 0:0 Марсель ЛЕ
- 30.07.2017 Остенде 0:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 27.07.2017 Марсель 4:2 Остенде ЛЕ
- 22.07.2017 Остенде 0:0 Лилль ТМК
- 15.07.2017 Остенде 1:3 АХ Лёвен ТМК
- 14.07.2017 Остенде 1:1 Рузеларе ТМК
- 08.07.2017 Витесс 1:1 Остенде ТМК
- 07.07.2017 Стяуа 0:2 Остенде ТМК
Последние игры между собой
Локерен: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 3
Остенде: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 7
- 04.03.2017 Остенде 0:0 Локерен Лига Про
- 25.10.2016 Локерен 1:2 Остенде Лига Про
- 07.02.2016 Локерен 0:1 Остенде Лига Про
- 02.10.2015 Остенде 2:0 Локерен Лига Про
- 09.05.2015 Локерен 6:1 Остенде Лига Жюпиле
- 04.04.2015 Остенде 1:2 Локерен Лига Жюпиле
- 07.02.2015 Остенде 0:1 Локерен Лига Жюпиле
- 05.10.2014 Локерен 3:1 Остенде Лига Жюпиле
- 05.02.2014 Остенде 1:1 Локерен Кубок Бельгии
- 28.01.2014 Локерен 1:1 Остенде Кубок Бельгии
- 26.12.2013 Остенде 0:3 Локерен Лига Жюпиле
- 31.08.2013 Локерен 1:0 Остенде Лига Жюпиле
- 12.07.2009 Остенде 0:0 Локерен Товарищеские матчи. Сборные
- 08.01.2008 Остенде 0:0 Локерен Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|12
|10
|0
|2
|26 - 11
|30
|2.
|Шарлеруа
|13
|7
|4
|2
|21 - 15
|25
|3.
|Андерлехт
|13
|7
|3
|3
|20 - 16
|24
|4.
|Сент-Трюйден
|12
|7
|2
|3
|14 - 12
|23
|5.
|Антверпен
|12
|5
|4
|3
|18 - 15
|19
|6.
|Васланд-Беверен
|12
|5
|3
|4
|28 - 19
|18
|7.
|Мускрон-Перювельз
|12
|5
|3
|4
|19 - 20
|18
|8.
|Генк
|0:0
|13
|4
|6
|3
|20 - 17
|18
|9.
|Зульте-Варегем
|1:1
|13
|5
|2
|6
|23 - 22
|17
|10.
|Стандард
|12
|4
|4
|4
|12 - 16
|16
|11.
|Локерен
|0:2
|13
|4
|3
|6
|17 - 20
|15
|12.
|Гент
|13
|3
|4
|6
|16 - 15
|13
|13.
|Остенде
|2:0
|13
|3
|2
|8
|15 - 20
|11
|14.
|Кортрейк
|0:0
|13
|2
|5
|6
|13 - 20
|11
|15.
|Эйпен
|13
|2
|3
|8
|19 - 35
|9
|16.
|Мехелен
|1:1
|13
|1
|6
|6
|15 - 23
|9
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мусона Ноуледж.
44'
Бьелика Александер получает желтую карточку.
34'
Жали Андиле получает желтую карточку.
15'
Локерен производит замену. Киллиан Овермейре уходит, и Joher Khadim Rassoul заменяет его
6'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Акпала Джозеф.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Daknam Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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