Стадион: Спарта Зрители: 10231
0:0
Конец матча
45' Желтая карточкаМихайлович Неманья
72' Желтая карточкаKenneth Dougal
76' Желтая карточкаDenzel Dumfries
90' Желтая карточкаХольст Фредерик
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
94'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Рохас Марко из команды Херенвен делает навес
92'
Хольст Фредерик зачем-то выбил мяч у соперника, за что получил жёлтую карточку.
92'
Фишер Сандер наказан за толчок Верман Хенк
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Рохас Марко наказан за толчок Фишер Сандер
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
88'
Kik Pierie из команды Херенвен делает подножку. Мюрен Роберт заработал фол.
87'
Сегодняшная посещаемость составляет 10231 болельщиков
86'
Верман Хенк наказан за толчок Фишер Сандер
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
85'
Ragnar Ache точно бы забил, если не игрок соперника, вынесший мяч с линии ворот.
85'
Гудвин Крейг из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
85'
Гудвин Крейг из команды Спарта Роттердам попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
85'
Ragnar Ache нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам. Это Эдегор Мартин заработал фол.
84'
84'
Мюрен Роберт бьет из пределов штрафной и упускает момент!
84'
Ragnar Ache из команды Спарта Роттердам делает передачу одноклубнику.
83'
Тактическая замена. Deroy Duarte уходит с поля и его заменяет Ragnar Ache
83'
Тактическая замена. Влап Михел уходит с поля и его заменяет Торсби Мортен
82'
Бройер Мишель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Рохас Марко из команды Херенвен делает передачу за спину защитников.
82'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
80'
Deroy Duarte нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
Deroy Duarte на финте ушёл от оппонента.
79'
Несс Николай наказан за толчок Deroy Duarte
78'
Бройер Мишель наказан за толчок Несс Николай
78'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
76'
Denzel Dumfries - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
76'
Denzel Dumfries наказан за толчок Гудвин Крейг
75'
75'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
75'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
74'
74'
Kik Pierie выбил мяч подальше от ворот.
72'
72'
Эдегор Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
72'
Kenneth Dougal - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
72'
Kenneth Dougal из команды Спарта Роттердам делает подножку. Эдегор Мартин заработал фол.
71'
Гудвин Крейг из команды Спарта Роттердам в офсайде
71'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
70'
Тактическая замена. Nicholas Marfelt уходит с поля и его заменяет Sherel Floranus
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
70'
Мюрен Роберт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
69'
Несс Николай совершает грубый фол. Мюрен Роберт был жертвой
69'
Эдегор Мартин бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
68'
68'
Бройер Мишель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Kik Pierie из команды Херенвен делает навес
67'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам делает подножку. Denzel Dumfries заработал фол.
66'
Верман Хенк наказан за толчок Хольст Фредерик
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
64'
Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам отвел угрозу отличным подкатом
64'
Влап Михел на финте ушёл от оппонента.
64'
63'
Kenneth Dougal бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
63'
Несс Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
62'
Kik Pierie наказан за толчок Спирингс Стейн
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
60'
Тактическая замена. Михайлович Неманья уходит с поля и его заменяет Рохас Марко
59'
Тактическая замена. Loris Brogno уходит с поля и его заменяет Гудвин Крейг
58'
58'
Сануси Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
58'
Denzel Dumfries блокирует соперника. Nicholas Marfelt заработал своей команде штрафной.
57'
57'
Nicholas Marfelt из команды Спарта Роттердам делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
57'
Deroy Duarte из команды Спарта Роттердам делает передачу за спину защитников.
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
55'
Верман Хенк блокирует соперника. Бройер Мишель заработал своей команде штрафной.
53'
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
49'
Влап Михел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
Кобаяси Юки из команды Херенвен делает подножку. Сануси Райан заработал фол.
48'
Михайлович Неманья из команды Херенвен делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
48'
Михайлович Неманья на финте ушёл от оппонента.
48'
47'
Верман Хенк из команды Херенвен в офсайде
47'
47'
Эдегор Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Kenneth Dougal наказан за толчок Эдегор Мартин
46'
Тактическая замена. Гучаннеджад Реза уходит с поля и его заменяет Верман Хенк
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Михайлович Неманья сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
46'
Михайлович Неманья из команды Херенвен опасно играет. Чуть не пострадал Хольст Фредерик.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Kik Pierie совершает грубый фол. Loris Brogno был жертвой
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
45'
45'
Гучаннеджад Реза на финте ушёл от оппонента.
44'
Влап Михел из команды Херенвен опасно играет. Чуть не пострадал Сануси Райан.
44'
43'
Мюрен Роберт из команды Спарта Роттердам бьет головой мимо ворот
43'
42'
42'
41'
Denzel Dumfries из команды Херенвен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
40'
40'
Гучаннеджад Реза возвращается на поле, всё в порядке.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
40'
Гучаннеджад Реза получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
40'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
39'
Гучаннеджад Реза на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Схарс Стейн наказан за толчок Kenneth Dougal
38'
Схарс Стейн нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Влап Михел на финте ушёл от оппонента.
38'
Влап Михел из команды Херенвен делает пас партнеру.
37'
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
37'
Хольст Фредерик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Хольст Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
36'
Михайлович Неманья из команды Херенвен делает навес
36'
Игроки ФК "Херенвен" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
36'
Nicholas Marfelt нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Схарс Стейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
36'
Мюрен Роберт из команды Спарта Роттердам нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
35'
Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам делает навес
35'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
Игроки ФК "Спарта Роттердам" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
35'
Хег Даниэль имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
35'
Эдегор Мартин из команды Херенвен подал угловой слева.
34'
33'
Nicholas Marfelt из команды Спарта Роттердам делает неудачный навес.
33'
Deroy Duarte из команды Спарта Роттердам делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
33'
Хан Уорнер сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
33'
32'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен в офсайде
32'
Кобаяси Юки из команды Херенвен делает пас партнеру.
32'
Сануси Райан сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
32'
Эдегор Мартин из команды Херенвен подал угловой справа.
32'
Влап Михел бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
32'
Влап Михел из команды Херенвен устремляется вперед с мячом.
31'
31'
Спирингс Стейн из команды Спарта Роттердам делает навес
30'
30'
Несс Николай из команды Херенвен отвел угрозу отличным подкатом
30'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
28'
28'
26'
Михайлович Неманья из команды Херенвен делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
26'
Михайлович Неманья на финте ушёл от оппонента.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
25'
Denzel Dumfries выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
24'
Несс Николай выбил мяч на угловой.
24'
Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам делает навес прямо в штрафную.
24'
Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам играет в стеночку. Deroy Duarte был стеночкой.
23'
Мюрен Роберт наказан за толчок Хег Даниэль
22'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Denzel Dumfries из команды Херенвен делает навес
22'
22'
Эдегор Мартин из команды Херенвен подал угловой справа.
21'
Roy Kortsmit выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Михайлович Неманья из команды Херенвен подал угловой справа.
21'
Хольст Фредерик выбил мяч на угловой.
21'
Roy Kortsmit сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
20'
Михайлович Неманья из команды Херенвен подал угловой справа.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
20'
Фишер Сандер выбил мяч на угловой.
20'
Эдегор Мартин из команды Херенвен подал угловой слева.
20'
Михайлович Неманья нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Схарс Стейн выбил мяч подальше от ворот.
19'
Сануси Райан наказан за толчок Влап Михел
18'
Kenneth Dougal выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Михайлович Неманья из команды Херенвен подал угловой слева.
18'
Эдегор Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Эдегор Мартин из команды Херенвен устремляется вперед с мячом.
17'
Kik Pierie из команды Херенвен делает подножку. Мюрен Роберт заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
15'
15'
Deroy Duarte из команды Спарта Роттердам делает навес
13'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
13'
Эдегор Мартин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
13'
13'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен делает пас партнеру.
13'
Nicholas Marfelt из команды Спарта Роттердам отвел угрозу отличным подкатом
13'
Эдегор Мартин из команды Херенвен делает навес
11'
Nicholas Marfelt наказан за толчок Denzel Dumfries
11'
Kik Pierie выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
9'
Кобаяси Юки из команды Херенвен делает подножку. Сануси Райан заработал фол.
9'
8'
8'
Схарс Стейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Deroy Duarte навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Несс Николай из команды Херенвен делает подножку. Deroy Duarte заработал фол.
6'
Влап Михел из команды Херенвен делает подножку. Deroy Duarte заработал фол.
6'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 18% времени, а гости – 82%.
5'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
5'
Фишер Сандер из команды Спарта Роттердам. Это Кобаяси Юки заработал фол.
4'
Михайлович Неманья из команды Херенвен в офсайде
4'
Влап Михел из команды Херенвен делает передачу за спину защитников.
2'
Бройер Мишель из команды Спарта Роттердам делает подножку. Влап Михел заработал фол.
2'
Kenneth Dougal из команды Спарта Роттердам делает подножку. Кобаяси Юки заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Спарта Роттердам". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sparta Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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