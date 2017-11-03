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Стадион: Зрители: 10231
Спарта Роттердам
0:0
Конец матча
Херенвен
0'
45' Желтая карточка
Михайлович Неманья
72' Желтая карточка
Kenneth Dougal
76' Желтая карточка
Denzel Dumfries
90' Желтая карточка
Хольст Фредерик
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
94'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Рохас Марко из команды Херенвен делает навес
Желтая карточка
92'
Хольст Фредерик зачем-то выбил мяч у соперника, за что получил жёлтую карточку.
Фол, нарушение
92'
Фишер Сандер наказан за толчок Верман Хенк

91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
91'
Рохас Марко наказан за толчок Фишер Сандер
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
88'
Kik Pierie из команды Херенвен делает подножку. Мюрен Роберт заработал фол.
87'
Сегодняшная посещаемость составляет 10231 болельщиков
Фол, нарушение
86'
Верман Хенк наказан за толчок Фишер Сандер
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
85'
Ragnar Ache точно бы забил, если не игрок соперника, вынесший мяч с линии ворот.
Угловой
85'
Гудвин Крейг из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
85'
Гудвин Крейг из команды Спарта Роттердам попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
85'
Ragnar Ache нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
84'
Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам. Это Эдегор Мартин заработал фол.
84'
Удар от ворот произведет Херенвен
84'
Мюрен Роберт бьет из пределов штрафной и упускает момент!
84'
Ragnar Ache из команды Спарта Роттердам делает передачу одноклубнику.
83'
Тактическая замена. Deroy Duarte уходит с поля и его заменяет Ragnar Ache
83'
Тактическая замена. Влап Михел уходит с поля и его заменяет Торсби Мортен
82'
Бройер Мишель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Рохас Марко из команды Херенвен делает передачу за спину защитников.
82'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
80'
Deroy Duarte нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
Deroy Duarte на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
79'
Несс Николай наказан за толчок Deroy Duarte
Фол, нарушение
78'
Бройер Мишель наказан за толчок Несс Николай
Угловой
78'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
Желтая карточка
76'
Denzel Dumfries - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
76'
Denzel Dumfries наказан за толчок Гудвин Крейг
75'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
75'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
74'
Roy Kortsmit вышел из ворот и забрал мяч.
74'
Kik Pierie выбил мяч подальше от ворот.
72'
Сануси Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Эдегор Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
72'
Kenneth Dougal - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
72'
Kenneth Dougal из команды Спарта Роттердам делает подножку. Эдегор Мартин заработал фол.
Офсайд
71'
Гудвин Крейг из команды Спарта Роттердам в офсайде
71'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
70'
Тактическая замена. Nicholas Marfelt уходит с поля и его заменяет Sherel Floranus
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Травма, повреждение
70'
Мюрен Роберт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
69'
Несс Николай совершает грубый фол. Мюрен Роберт был жертвой
69'
Эдегор Мартин бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
68'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Бройер Мишель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Kik Pierie из команды Херенвен делает навес
Фол, нарушение
67'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам делает подножку. Denzel Dumfries заработал фол.
Фол, нарушение
66'
Верман Хенк наказан за толчок Хольст Фредерик
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
64'
Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам отвел угрозу отличным подкатом
64'
Влап Михел на финте ушёл от оппонента.
64'
Удар от ворот произведет Херенвен
63'
Kenneth Dougal бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
63'
Несс Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Nicholas Marfelt из команды Спарта Роттердам делает навес
Фол, нарушение
62'
Kik Pierie наказан за толчок Спирингс Стейн
61'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
60'
Тактическая замена. Михайлович Неманья уходит с поля и его заменяет Рохас Марко
59'
Тактическая замена. Loris Brogno уходит с поля и его заменяет Гудвин Крейг
58'
Удар от ворот произведет Херенвен
58'
Сануси Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
58'
Denzel Dumfries блокирует соперника. Nicholas Marfelt заработал своей команде штрафной.
57'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Nicholas Marfelt из команды Спарта Роттердам делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
57'
Deroy Duarte из команды Спарта Роттердам делает передачу за спину защитников.
56'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
55'
Верман Хенк блокирует соперника. Бройер Мишель заработал своей команде штрафной.
53'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Травма, повреждение
49'
Влап Михел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
49'
Кобаяси Юки из команды Херенвен делает подножку. Сануси Райан заработал фол.
48'
Михайлович Неманья из команды Херенвен делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
48'
Михайлович Неманья на финте ушёл от оппонента.
48'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
47'
Верман Хенк из команды Херенвен в офсайде
47'
Сануси Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Эдегор Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Kenneth Dougal наказан за толчок Эдегор Мартин
46'
Тактическая замена. Гучаннеджад Реза уходит с поля и его заменяет Верман Хенк
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
46'
Михайлович Неманья сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
46'
Михайлович Неманья из команды Херенвен опасно играет. Чуть не пострадал Хольст Фредерик.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
46'
Kik Pierie совершает грубый фол. Loris Brogno был жертвой
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
45'
Roy Kortsmit вышел из ворот и забрал мяч.
45'
Гучаннеджад Реза на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
44'
Влап Михел из команды Херенвен опасно играет. Чуть не пострадал Сануси Райан.
44'
Удар от ворот произведет Херенвен
43'
Мюрен Роберт из команды Спарта Роттердам бьет головой мимо ворот
43'
Nicholas Marfelt из команды Спарта Роттердам делает навес
42'
Roy Kortsmit вышел из ворот и забрал мяч.
42'
Эдегор Мартин на финте ушёл от оппонента.
41'
Denzel Dumfries из команды Херенвен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Офсайд
40'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам в офсайде
Травма, повреждение
40'
Гучаннеджад Реза возвращается на поле, всё в порядке.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Травма, повреждение
40'
Гучаннеджад Реза получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
40'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
39'
Гучаннеджад Реза на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
39'
Схарс Стейн наказан за толчок Kenneth Dougal
38'
Схарс Стейн нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Влап Михел на финте ушёл от оппонента.
38'
Влап Михел из команды Херенвен делает пас партнеру.
37'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
37'
Хольст Фредерик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Хольст Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Эдегор Мартин на финте ушёл от оппонента.
36'
Михайлович Неманья из команды Херенвен делает навес
36'
Игроки ФК "Херенвен" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
36'
Nicholas Marfelt нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Схарс Стейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
36'
Мюрен Роберт из команды Спарта Роттердам нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
35'
Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам делает навес
35'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
Игроки ФК "Спарта Роттердам" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
35'
Хег Даниэль имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
Угловой
35'
Эдегор Мартин из команды Херенвен подал угловой слева.
34'
Удар от ворот произведет Херенвен
33'
Nicholas Marfelt из команды Спарта Роттердам делает неудачный навес.
33'
Deroy Duarte из команды Спарта Роттердам делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
33'
Хан Уорнер сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
33'
Nicholas Marfelt из команды Спарта Роттердам делает навес
Офсайд
32'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен в офсайде
32'
Кобаяси Юки из команды Херенвен делает пас партнеру.
32'
Сануси Райан сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
32'
Эдегор Мартин из команды Херенвен подал угловой справа.
32'
Влап Михел бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
32'
Влап Михел из команды Херенвен устремляется вперед с мячом.
31'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Спирингс Стейн из команды Спарта Роттердам делает навес
30'
Удар от ворот произведет Херенвен
30'
Несс Николай из команды Херенвен отвел угрозу отличным подкатом
30'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Офсайд
28'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам в офсайде
28'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Михайлович Неманья из команды Херенвен делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
26'
Михайлович Неманья на финте ушёл от оппонента.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
25'
Denzel Dumfries выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
24'
Несс Николай выбил мяч на угловой.
24'
Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам делает навес прямо в штрафную.
24'
Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам играет в стеночку. Deroy Duarte был стеночкой.
Фол, нарушение
23'
Мюрен Роберт наказан за толчок Хег Даниэль
22'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Denzel Dumfries из команды Херенвен делает навес
22'
Сануси Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Эдегор Мартин из команды Херенвен подал угловой справа.
21'
Roy Kortsmit выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Михайлович Неманья из команды Херенвен подал угловой справа.
21'
Хольст Фредерик выбил мяч на угловой.
21'
Roy Kortsmit сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
20'
Михайлович Неманья из команды Херенвен подал угловой справа.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
20'
Фишер Сандер выбил мяч на угловой.
Угловой
20'
Эдегор Мартин из команды Херенвен подал угловой слева.
20'
Михайлович Неманья нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Схарс Стейн выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
19'
Сануси Райан наказан за толчок Влап Михел
18'
Kenneth Dougal выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Михайлович Неманья из команды Херенвен подал угловой слева.
18'
Эдегор Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Эдегор Мартин из команды Херенвен устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
17'
Kik Pierie из команды Херенвен делает подножку. Мюрен Роберт заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
15'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Deroy Duarte из команды Спарта Роттердам делает навес
13'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
13'
Эдегор Мартин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
13'
Эдегор Мартин на финте ушёл от оппонента.
13'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен делает пас партнеру.
13'
Nicholas Marfelt из команды Спарта Роттердам отвел угрозу отличным подкатом
13'
Эдегор Мартин из команды Херенвен делает навес
Фол, нарушение
11'
Nicholas Marfelt наказан за толчок Denzel Dumfries
11'
Kik Pierie выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Nicholas Marfelt из команды Спарта Роттердам делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
Фол, нарушение
9'
Кобаяси Юки из команды Херенвен делает подножку. Сануси Райан заработал фол.
Офсайд
9'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам в офсайде
8'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Схарс Стейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Deroy Duarte навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Несс Николай из команды Херенвен делает подножку. Deroy Duarte заработал фол.
Фол, нарушение
6'
Влап Михел из команды Херенвен делает подножку. Deroy Duarte заработал фол.
6'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 18% времени, а гости – 82%.
5'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
5'
Фишер Сандер из команды Спарта Роттердам. Это Кобаяси Юки заработал фол.
Офсайд
4'
Михайлович Неманья из команды Херенвен в офсайде
4'
Влап Михел из команды Херенвен делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
2'
Бройер Мишель из команды Спарта Роттердам делает подножку. Влап Михел заработал фол.
Фол, нарушение
2'
Kenneth Dougal из команды Спарта Роттердам делает подножку. Кобаяси Юки заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Спарта Роттердам". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sparta Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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