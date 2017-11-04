- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Эрнест Поль
3:1
Второй тайм: 88'
1:0
13' ПенальтиIgor Angulo
2:0
34' ГолSzymon Zurkowski
38' Желтая карточкаМатушек Шимон
2:1
62' ГолГюткьяр Кристиан
3:1
75' ГолIgor Angulo
79' Желтая карточкаГрендель Эрик
87' Желтая карточкаMichal Koj
|
13'
1:0
34'
2:0
38'
62'
2:1
75'
3:1
79'
87'
Состав команд
15
Dani
Suarez
14
Michal
Koj
17
Igor
Angulo
66
Дилавер
Эмир
26
Яницки
Рафал
10
Йевтич
Дарко
Гурник Забже 4-4-2
- Основной состав
- 1 Tomasz Loska Вратарь
- 3 Adam Wolniewicz Защитник
- 4 Ветеска Матеуш Защитник
- 15 Dani Suarez Защитник
- 14 Michal Koj Защитник
- 9 Кадзиор Дамиан Полузащитник
- 22 Матушек Шимон Полузащитник
- 27 Szymon Zurkowski Полузащитник
- 7 Кужава Рафал Полузащитник
- 25 Lukasz Wolsztynski Нападающий
- 17 Igor Angulo Нападающий
- Запасные игроки
- 93 Павловски Войцех Вратарь
- 10 Грендель Эрик Полузащитник
- 28 Maciej Ambrosiewicz Полузащитник
- 30 Dariusz Kaminski
- 26 Dominik Lasik
- 11 David Ledecky
- 6 Bartlomiej Olszewski
- Главный тренер: Marcin Brosz
Лех 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Путноцки Матуш Вратарь
- 2 Гумни Роберт Защитник
- 66 Дилавер Эмир Защитник
- 26 Яницки Рафал Защитник
- 22 Костевич Владимир Защитник
- 6 Тралка Лукаш Полузащитник
- 7 Гаёс Мацей Полузащитник
- 10 Йевтич Дарко Полузащитник
- 86 Радослав Маевски Полузащитник
- 17 Макушевски Мацей Полузащитник
- 32 Гюткьяр Кристиан Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Бурич Ясмин Вратарь
- 3 Нильсен Лассе II Защитник
- 23 Беркрот Никлас Полузащитник
- 5 Тетте Азиз Полузащитник
- 18 Рэдуц Михай Полузащитник
- 92 Ракель Денис Нападающий
- 14 Нильсен Билли Нападающий
- Главный тренер: Белица Ненад
Предыдущие игры
Гурник Забже (последние 20 матчей: +13 =5 -2)
- 28.10.2017 Сандецья 1:2 Гурник Забже Э
- 20.10.2017 Гурник Забже 3:3 Корона Кельце Э
- 15.10.2017 Заглембе Любин 3:2 Гурник Забже Э
- 01.10.2017 Гурник Забже 1:0 Пяст Э
- 23.09.2017 Погонь Щецин 1:2 Гурник Забже Э
- 20.09.2017 Гурник Забже 3:2 Сандецья К
- 16.09.2017 Гурник Забже 2:2 Шлёнск Э
- 10.09.2017 Нецеча 1:2 Гурник Забже Э
- 25.08.2017 Гурник Забже 4:0 Висла Э
- 18.08.2017 Краковия 3:3 Гурник Забже Э
- 13.08.2017 Гурник Забже 1:1 Арка Гдыня Э
- 09.08.2017 Сокол Острода 1:3 Гурник Забже К
- 05.08.2017 Лехия Гданьск 1:1 Гурник Забже Э
- 29.07.2017 Гурник Забже 3:2 Висла Краков Э
- 23.07.2017 Ягеллония 2:1 Гурник Забже Э
- 15.07.2017 Гурник Забже 3:1 Легия Э
- 04.06.2017 Висля Пулявы 0:1 Гурник Забже ПД
- 28.05.2017 Гурник Забже 4:0 Подбескидзе ПД
- 21.05.2017 Знич Прушков 1:2 Гурник Забже ПД
- 16.05.2017 Гурник Забже 1:0 ГКС Катовице ПД
Лех (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 27.10.2017 Лех 1:1 Висла Краков Э
- 21.10.2017 Лехия Гданьск 3:3 Лех Э
- 13.10.2017 Ягеллония 1:1 Лех Э
- 01.10.2017 Лех 3:0 Легия Э
- 22.09.2017 Шлёнск 2:0 Лех Э
- 15.09.2017 Лех 1:0 Корона Кельце Э
- 10.09.2017 Погонь Щецин 0:0 Лех Э
- 27.08.2017 Лех 3:0 Арка Гдыня Э
- 20.08.2017 Нецеча 1:3 Лех Э
- 12.08.2017 Лех 1:1 Заглембе Любин Э
- 09.08.2017 Погонь Щецин 3:0 Лех К
- 06.08.2017 Краковия 0:2 Лех Э
- 03.08.2017 Лех 2:2 Утрехт ЛЕ
- 30.07.2017 Лех 5:1 Пяст Э
- 27.07.2017 Утрехт 0:0 Лех ЛЕ
- 23.07.2017 Висла 1:0 Лех Э
- 20.07.2017 Лех 2:0 Хёугесунн ЛЕ
- 16.07.2017 Лех 0:0 Сандецья Э
- 13.07.2017 Хёугесунн 3:2 Лех ЛЕ
- 06.07.2017 Пелистер 0:3 Лех ЛЕ
Последние игры между собой
Гурник Забже: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 10
Лех: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 2
- 02.03.2016 Гурник Забже 0:2 Лех Экстракласса
- 26.09.2015 Лех 1:1 Гурник Забже Экстракласса
- 03.06.2015 Гурник Забже 1:6 Лех Экстракласса. Группа А
- 30.11.2014 Лех 3:0 Гурник Забже Экстракласса
- 27.07.2014 Гурник Забже 1:1 Лех Экстракласса
- 10.05.2014 Лех 2:1 Гурник Забже Экстракласса
- 12.04.2014 Гурник Забже 0:3 Лех Экстракласса
- 03.11.2013 Лех 3:1 Гурник Забже Экстракласса
- 10.03.2013 Гурник Забже 0:1 Лех Экстракласса
- 02.09.2012 Лех 0:0 Гурник Забже Экстракласса
- 26.08.2011 Гурник Забже 2:1 Лех Экстракласса
- 07.05.2011 Лех 2:0 Гурник Забже Экстракласса
- 24.10.2010 Гурник Забже 2:0 Лех Экстракласса
- 23.07.2010 Лех 0:0 Гурник Забже Товарищеские матчи. Сборные
- 15.03.2009 Гурник Забже 1:1 Лех Orange Ekstraklasa
- 27.06.2008 Лех 4:0 Гурник Забже Товарищеские матчи. Сборные
- 24.02.2008 Гурник Забже 0:1 Лех Orange Ekstraklasa
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гурник Забже
|3:1
|15
|8
|5
|2
|33 - 22
|29
|2.
|Ягеллония
|15
|7
|5
|3
|21 - 19
|26
|3.
|Легия
|14
|8
|1
|5
|16 - 13
|25
|4.
|Корона Кельце
|15
|7
|4
|4
|25 - 15
|25
|5.
|Висла Краков
|15
|7
|3
|5
|19 - 16
|24
|6.
|Лех
|1:3
|15
|6
|6
|3
|24 - 14
|24
|7.
|Заглембе Любин
|14
|6
|5
|3
|21 - 15
|23
|8.
|Висла
|15
|6
|2
|7
|18 - 20
|20
|9.
|Шлёнск
|15
|5
|5
|5
|19 - 22
|20
|10.
|Арка Гдыня
|15
|4
|7
|4
|15 - 16
|19
|11.
|Сандецья
|15
|4
|5
|6
|14 - 18
|17
|12.
|Лехия Гданьск
|15
|4
|5
|6
|19 - 24
|17
|13.
|Нецеча
|14
|3
|4
|7
|13 - 18
|13
|14.
|Пяст
|14
|3
|4
|7
|15 - 23
|13
|15.
|Краковия
|14
|2
|6
|6
|17 - 22
|12
|16.
|Погонь Щецин
|14
|2
|3
|9
|11 - 23
|9
Второй тайм
87'
Michal Koj получает желтую карточку.
80'
Лех производит замену. Радослав Маевски уходит, и Нильсен Билли заменяет его
80'
Лех производит замену. Йевтич Дарко уходит, и Рэдуц Михай заменяет его
79'
Грендель Эрик получает желтую карточку.
78'
Гурник Забже производит замену. Кадзиор Дамиан уходит, и Грендель Эрик заменяет его
75'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Игор Ангуло.
70'
Гурник Забже производит замену. Lukasz Wolsztynski уходит, и Maciej Ambrosiewicz заменяет его
62'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гюткьяр Кристиан.
60'
Лех производит замену. Гумни Роберт уходит, и Ракель Денис заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
34'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Szymon Zurkowski.
13'
Г О О О О О Л - Игор Ангуло из команды Гурник Забже забивает пенальти
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion im. Ernesta Pohla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
- Кыргызстан
- Таджикистан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Кубок
- Суперлига
- Федераль А Зона 1
- Федераль А Зона 2
- Федераль А Зона 3
- Федераль А Зона 4
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Игры Юго-Восточной Азии
- Кубок Азии (квалификация)
- Кубок чемпионов
- Легенды возвращаются
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия (4-й раунд)
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
- Чемпионат мира. Квалификация. Европа
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация