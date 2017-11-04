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Стадион:
Гурник Забже
3:1
Второй тайм: 88'
Лех
0'
1:0
13' Пенальти
Igor Angulo
2:0
34' Гол
Szymon Zurkowski
38' Желтая карточка
Матушек Шимон
2:1
62' Гол
Гюткьяр Кристиан
3:1
75' Гол
Igor Angulo
79' Желтая карточка
Грендель Эрик
87' Желтая карточка
Michal Koj
88'
Второй тайм
Желтая карточка
87'
Michal Koj получает желтую карточку.
80'
Лех производит замену. Радослав Маевски уходит, и Нильсен Билли заменяет его
80'
Лех производит замену. Йевтич Дарко уходит, и Рэдуц Михай заменяет его
Желтая карточка
79'
Грендель Эрик получает желтую карточку.
78'
Гурник Забже производит замену. Кадзиор Дамиан уходит, и Грендель Эрик заменяет его
Описание гола
75'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Игор Ангуло.
70'
Гурник Забже производит замену. Lukasz Wolsztynski уходит, и Maciej Ambrosiewicz заменяет его
Описание гола
62'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гюткьяр Кристиан.
60'
Лех производит замену. Гумни Роберт уходит, и Ракель Денис заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
34'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Szymon Zurkowski.
Описание гола
13'
Г О О О О О Л - Игор Ангуло из команды Гурник Забже забивает пенальти
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion im. Ernesta Pohla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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