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Стадион:
Нецеча
2:1
Конец матча
Пяст
0'
56' Желтая карточка
Пападопулос Михал
82' Желтая карточка
Dario Rugasevic
1:0
83' Гол
Пионтек Лукаш
87' Желтая карточка
Patryk Dziczek
1:1
90' Гол
Пападопулос Михал
2:1
90' Гол
Bartosz Spiaczka
90' Желтая карточка
Стефаник Самуэль
90'+6
Второй тайм
Желтая карточка
56'
Пападопулос Михал получает желтую карточку.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
12'
Пяст производит замену. Петровски Марцин уходит, и Мак Матеуш заменяет его
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Bruk-Bet. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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