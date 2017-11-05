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Стадион: Брук-Бет
56' Желтая карточкаПападопулос Михал
82' Желтая карточкаDario Rugasevic
1:0
83' ГолПионтек Лукаш
87' Желтая карточкаPatryk Dziczek
1:1
90' ГолПападопулос Михал
2:1
90' ГолBartosz Spiaczka
90' Желтая карточкаСтефаник Самуэль
|
82'
83'
1:0
87'
90'
1:1
90'
2:1
90'
Состав команд
82
Муха
Ян
37
Jakub
Mrozik
11
Patrik
Misak
88
Корун
Урош
Нецеча 4-2-3-1
- Основной состав
- 82 Муха Ян Вратарь
- 17 Шелига Бартош Защитник
- 25 Mateusz Kupczak Защитник
- 77 Путивцев Артём Защитник
- 16 Микович Мартин Защитник
- 37 Jakub Mrozik Полузащитник
- 5 Vlastimir Jovanovic Полузащитник
- 11 Patrik Misak Полузащитник
- 28 Пионтек Лукаш Полузащитник
- 20 Павловски Шимон Полузащитник
- 18 Bartosz Spiaczka Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Dariusz Trela Вратарь
- 8 Patryk Fryc Защитник
- 2 Максименко Виталий Защитник
- 19 Губа Давид Полузащитник
- 10 Стефаник Самуэль Полузащитник
- 7 Гергел Роман Полузащитник
- 33 Krystian Peda
- Главный тренер: Maciej Bartoszek
Пяст 4-2-3-1
- Основной состав
- 31 Русов Добривой Вратарь
- 20 Martin Konczkowski Защитник
- 88 Корун Урош Защитник
- 5 Петровски Марцин Защитник
- 24 Dario Rugasevic Защитник
- 16 Patryk Dziczek Полузащитник
- 25 Седлар Александр Полузащитник
- 82 Буката Мартин Полузащитник
- 23 Враньеш Стоян Полузащитник
- 17 Валенсия Хоэль Полузащитник
- 27 Пападопулос Михал Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Adam Mojta Защитник
- 91 Эберт Защитник
- 19 Мак Матеуш Полузащитник
- 11 Aleksander Jagiello Полузащитник
- 7 Янковски Мацей Нападающий
- 10 Karol Angielski Нападающий
- 98 Krzystof Kurek
- Главный тренер: Waldemar Fornalik
Предыдущие игры
Нецеча (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 28.10.2017 Краковия 1:1 Нецеча Э
- 21.10.2017 Погонь Щецин 2:3 Нецеча Э
- 14.10.2017 Нецеча 1:1 Арка Гдыня Э
- 01.10.2017 Висла 1:0 Нецеча Э
- 27.09.2017 Хойничанка 2:1 Нецеча К
- 23.09.2017 Нецеча 2:1 Лехия Гданьск Э
- 17.09.2017 Сандецья 1:0 Нецеча Э
- 10.09.2017 Нецеча 1:2 Гурник Забже Э
- 26.08.2017 Корона Кельце 2:1 Нецеча Э
- 20.08.2017 Нецеча 1:3 Лех Э
- 15.08.2017 Шлёнск 1:1 Нецеча Э
- 08.08.2017 Сярка Тарнобжег 1:4 Нецеча К
- 05.08.2017 Нецеча 1:0 Легия Э
- 28.07.2017 Нецеча 1:1 Заглембе Любин Э
- 21.07.2017 Висла Краков 1:0 Нецеча Э
- 16.07.2017 Нецеча 0:1 Ягеллония Э
- 04.06.2017 Висла Краков 1:2 Нецеча ЭГА
- 28.05.2017 Нецеча 1:2 Ягеллония ЭГА
- 22.05.2017 Нецеча 0:2 Корона Кельце ЭГА
- 17.05.2017 Погонь Щецин 1:1 Нецеча ЭГА
Пяст (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 28.10.2017 Пяст 2:1 Висла Э
- 20.10.2017 Заглембе Любин 2:2 Пяст Э
- 14.10.2017 Пяст 2:2 Сандецья Э
- 01.10.2017 Гурник Забже 1:0 Пяст Э
- 26.09.2017 Хробры 2:1 Пяст К
- 22.09.2017 Пяст 0:1 Арка Гдыня Э
- 16.09.2017 Висла Краков 2:0 Пяст Э
- 11.09.2017 Пяст 1:2 Лехия Гданьск Э
- 26.08.2017 Ягеллония 0:1 Пяст Э
- 19.08.2017 Пяст 2:0 Корона Кельце Э
- 11.08.2017 Легия 3:1 Пяст Э
- 08.08.2017 Сталь Мелец 0:2 Пяст К
- 04.08.2017 Пяст 1:1 Шлёнск Э
- 30.07.2017 Лех 5:1 Пяст Э
- 22.07.2017 Пяст 1:2 Погонь Щецин Э
- 15.07.2017 Краковия 1:1 Пяст Э
- 05.07.2017 Пяст 0:1 Фулхэм ТМК
- 02.06.2017 Краковия 0:1 Пяст ЭГБ
- 27.05.2017 Пяст 4:0 Висла ЭГБ
- 20.05.2017 Пяст 2:1 Гурник Ленчна ЭГБ
Последние игры между собой
Нецеча: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Пяст: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
- 17.04.2017 Нецеча 1:0 Пяст Экстракласса
- 28.10.2016 Пяст 2:1 Нецеча Экстракласса
- 20.11.2015 Нецеча 3:5 Пяст Экстракласса
- 20.07.2015 Пяст 1:0 Нецеча Экстракласса
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гурник Забже
|15
|8
|5
|2
|33 - 22
|29
|2.
|Легия
|0:0
|15
|8
|2
|5
|16 - 13
|26
|3.
|Ягеллония
|15
|7
|5
|3
|21 - 19
|26
|4.
|Корона Кельце
|15
|7
|4
|4
|25 - 15
|25
|5.
|Висла Краков
|15
|7
|3
|5
|19 - 16
|24
|6.
|Лех
|15
|6
|6
|3
|24 - 14
|24
|7.
|Заглембе Любин
|15
|6
|5
|4
|22 - 17
|23
|8.
|Висла
|15
|6
|2
|7
|18 - 20
|20
|9.
|Шлёнск
|15
|5
|5
|5
|19 - 22
|20
|10.
|Арка Гдыня
|15
|4
|7
|4
|15 - 16
|19
|11.
|Сандецья
|15
|4
|5
|6
|14 - 18
|17
|12.
|Лехия Гданьск
|15
|4
|5
|6
|19 - 24
|17
|13.
|Нецеча
|15
|4
|4
|7
|15 - 19
|16
|14.
|Краковия
|15
|3
|6
|6
|19 - 23
|15
|15.
|Пяст
|15
|3
|4
|8
|16 - 25
|13
|16.
|Погонь Щецин
|0:0
|15
|2
|4
|9
|11 - 23
|10
Второй тайм
56'
Пападопулос Михал получает желтую карточку.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
12'
Пяст производит замену. Петровски Марцин уходит, и Мак Матеуш заменяет его
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Bruk-Bet. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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