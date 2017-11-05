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Стадион: Stadion Florian Kryger
0:0
Первый тайм: 6'
Состав команд
25
Двали
Лаша
20
Голота
Томаш
11
Делев
Спас
14
Дрыгас
Камил
Погонь Щецин 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Залушка Лукаш Вратарь
- 2 Рыпэ Корнел Защитник
- 25 Двали Лаша Защитник
- 23 Фойут Ярослав Защитник
- 77 Ricardo Nunes III Защитник
- 4 Пётровски Якуб Полузащитник
- 20 Голота Томаш Полузащитник
- 11 Делев Спас Полузащитник
- 14 Дрыгас Камил Полузащитник
- 7 Дьюрчо Адам Полузащитник
- 9 Фронччак Адам Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Хенгер Адриан Вратарь
- 24 David Niepsuj Защитник
- 6 Муравски Рафал Полузащитник
- 71 Формелла Дариуш Полузащитник
- 93 Зволински Лукаш Нападающий
- 40 Sebastian Walukiewicz
- 55 Sebastian Kowalczyk
- Главный тренер: Rafal Janas
Легия 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Маляж Аркадиуш Вратарь
- 28 Брозь Лукаш Защитник
- 34 Астис Иньяки Защитник
- 2 Паздан Михал Защитник
- 14 Глоушек Адам Защитник
- 3 Йодловец Томаш Полузащитник
- 31 Мончиньски Кжиштоф Полузащитник
- 18 Кухарчик Михал Полузащитник
- 8 Паскуато Кристиан Полузащитник
- 22 Хямяляйнен Каспер Полузащитник
- 11 Jaroslaw Niezgoda Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Цежняк Радослав Вратарь
- 55 Енджейчик Артур Защитник
- 5 Домбровски Мацей Защитник
- 75 Мулин Тибо Полузащитник
- 15 Копчински Михал Полузащитник
- 99 Садику Армандо Нападающий
- 53 Шиманьски Себастьян Нападающий
- Главный тренер: Romeo Jozak
Предыдущие игры
Погонь Щецин (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 27.10.2017 Шлёнск 3:0 Погонь Щецин Э
- 21.10.2017 Погонь Щецин 2:3 Нецеча Э
- 16.10.2017 Краковия 3:0 Погонь Щецин Э
- 30.09.2017 Погонь Щецин 0:0 Корона Кельце Э
- 23.09.2017 Погонь Щецин 1:2 Гурник Забже Э
- 19.09.2017 Бытовия 0:0 Погонь Щецин К
- 16.09.2017 Висла 3:1 Погонь Щецин Э
- 10.09.2017 Погонь Щецин 0:0 Лех Э
- 27.08.2017 Сандецья 2:1 Погонь Щецин Э
- 19.08.2017 Арка Гдыня 0:3 Погонь Щецин Э
- 14.08.2017 Погонь Щецин 0:0 Лехия Гданьск Э
- 09.08.2017 Погонь Щецин 3:0 Лех К
- 05.08.2017 Заглембе Любин 3:0 Погонь Щецин Э
- 30.07.2017 Погонь Щецин 0:1 Ягеллония Э
- 22.07.2017 Пяст 1:2 Погонь Щецин Э
- 14.07.2017 Погонь Щецин 1:2 Висла Краков Э
- 04.06.2017 Погонь Щецин 3:0 Корона Кельце ЭГА
- 28.05.2017 Лехия Гданьск 4:0 Погонь Щецин ЭГА
- 20.05.2017 Висла Краков 4:0 Погонь Щецин ЭГА
- 17.05.2017 Погонь Щецин 1:1 Нецеча ЭГА
Легия (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 29.10.2017 Легия 2:0 Арка Гдыня Э
- 25.10.2017 Бытовия 1:3 Легия К
- 22.10.2017 Висла Краков 0:1 Легия Э
- 15.10.2017 Легия 1:0 Лехия Гданьск Э
- 01.10.2017 Лех 3:0 Легия Э
- 24.09.2017 Ягеллония 1:0 Легия Э
- 21.09.2017 Рух Зджежовице 0:4 Легия К
- 17.09.2017 Легия 1:0 Краковия Э
- 09.09.2017 Шлёнск 2:1 Легия Э
- 27.08.2017 Легия 2:1 Заглембе Любин Э
- 24.08.2017 Шериф 0:0 Легия ЛЕ
- 20.08.2017 Висла 0:1 Легия Э
- 17.08.2017 Легия 1:1 Шериф ЛЕ
- 11.08.2017 Легия 3:1 Пяст Э
- 08.08.2017 Висля Пулявы 1:4 Легия К
- 05.08.2017 Нецеча 1:0 Легия Э
- 02.08.2017 Легия 1:0 Астана ЛЧ
- 29.07.2017 Легия 2:0 Сандецья Э
- 26.07.2017 Астана 3:1 Легия ЛЧ
- 22.07.2017 Легия 1:1 Корона Кельце Э
Последние игры между собой
Погонь Щецин: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 13
Легия: победы: 13, ничьи: 1, поражения: 2
- 07.05.2017 Погонь Щецин 0:2 Легия Экстракласса. Группа А
- 01.04.2017 Легия 2:0 Погонь Щецин Экстракласса
- 14.10.2016 Погонь Щецин 3:2 Легия Экстракласса
- 15.05.2016 Легия 3:0 Погонь Щецин Экстракласса. Группа А
- 09.04.2016 Погонь Щецин 0:0 Легия Экстракласса
- 08.11.2015 Легия 1:0 Погонь Щецин Экстракласса
- 23.05.2015 Погонь Щецин 0:1 Легия Экстракласса. Группа А
- 29.04.2015 Легия 2:1 Погонь Щецин Экстракласса
- 09.11.2014 Погонь Щецин 2:1 Легия Экстракласса
- 30.10.2014 Легия 3:1 Погонь Щецин Кубок Польши
- 01.07.2014 Легия 4:1 Погонь Щецин Товарищеские матчи. Сборные
- 28.05.2014 Погонь Щецин 0:1 Легия Экстракласса
- 23.11.2013 Легия 3:1 Погонь Щецин Экстракласса
- 27.07.2013 Погонь Щецин 0:3 Легия Экстракласса
- 20.04.2013 Легия 3:1 Погонь Щецин Экстракласса
- 22.10.2012 Погонь Щецин 0:3 Легия Экстракласса
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гурник Забже
|15
|8
|5
|2
|33 - 22
|29
|2.
|Легия
|0:0
|15
|8
|2
|5
|16 - 13
|26
|3.
|Ягеллония
|15
|7
|5
|3
|21 - 19
|26
|4.
|Корона Кельце
|15
|7
|4
|4
|25 - 15
|25
|5.
|Висла Краков
|15
|7
|3
|5
|19 - 16
|24
|6.
|Лех
|15
|6
|6
|3
|24 - 14
|24
|7.
|Заглембе Любин
|15
|6
|5
|4
|22 - 17
|23
|8.
|Висла
|15
|6
|2
|7
|18 - 20
|20
|9.
|Шлёнск
|15
|5
|5
|5
|19 - 22
|20
|10.
|Арка Гдыня
|15
|4
|7
|4
|15 - 16
|19
|11.
|Сандецья
|15
|4
|5
|6
|14 - 18
|17
|12.
|Лехия Гданьск
|15
|4
|5
|6
|19 - 24
|17
|13.
|Нецеча
|15
|4
|4
|7
|15 - 19
|16
|14.
|Краковия
|15
|3
|6
|6
|19 - 23
|15
|15.
|Пяст
|15
|3
|4
|8
|16 - 25
|13
|16.
|Погонь Щецин
|0:0
|15
|2
|4
|9
|11 - 23
|10
Первый тайм
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Florian Kryger. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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