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Стадион:
Заглембе Любин
1:2
Конец матча
Краковия
0'
1:0
23' Гол
Тушыньски Патрык
1:1
34' Гол
Хави Эрнандес II
43' Желтая карточка
Ях Ярослав
1:2
48' Гол
Финк Матич
50' Желтая карточка
Adam Deja
90'+5
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
43'
Ях Ярослав получает желтую карточку.
Описание гола
34'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хави Эрнандес II.
31'
Краковия производит замену. Маларчик Пётр уходит, и Дитятьев Алексей заменяет его
Описание гола
23'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Тушыньски Патрык.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Zaglebie. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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