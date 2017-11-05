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Стадион: Заглебье Любин
1:2
Конец матча
1:0
23' ГолТушыньски Патрык
1:1
34' ГолХави Эрнандес II
43' Желтая карточкаЯх Ярослав
1:2
48' ГолФинк Матич
50' Желтая карточкаAdam Deja
|
23'
1:0
34'
1:1
43'
48'
1:2
50'
Состав команд
25
Матущик
Адам
70
Сверчок
Якуб
39
Хелик
Михал
21
Adam
Deja
Заглембе Любин 3-4-1-2
- Основной состав
- 1 Полачек Мартин Вратарь
- 33 Гулдан Любомир Защитник
- 2 Копац Бартош Защитник
- 5 Ях Ярослав Защитник
- 44 Alan Czerwinski Полузащитник
- 25 Матущик Адам Полузащитник
- 20 Кубицки Ярослав Полузащитник
- 3 Балич Саша Полузащитник
- 11 Павловски Бартоломей Полузащитник
- 70 Сверчок Якуб Нападающий
- 89 Тушыньски Патрык Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Тодоровски Александр Защитник
- 24 Тосик Якуб Полузащитник
- 9 Возняк Аркадиуш Полузащитник
- 6 Kamil Mazek Полузащитник
- 14 Яношка Лукаш Полузащитник
- 7 Янус Кшиштоф Полузащитник
- 30 Dominik Hladun
- Главный тренер: Piotr Stokowiec
Краковия 4-2-3-1
- Основной состав
- 29 Сандомерски Гжегож Вратарь
- 2 Финк Матич Защитник
- 4 Маларчик Пётр Защитник
- 39 Хелик Михал Защитник
- 46 Совах Леонард Защитник
- 5 Човило Мирослав Полузащитник
- 21 Adam Deja Полузащитник
- 7 Вуйцицки Якуб Полузащитник
- 25 Szymon Drewniak Полузащитник
- 19 Хави Эрнандес II Полузащитник
- 99 Пентек Кшиштоф Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Adam Wilk Вратарь
- 34 Дитятьев Алексей Защитник
- 3 Сиплак Михал Защитник
- 11 Вдовяк Матеуш Полузащитник
- 8 Димун Милан Полузащитник
- 20 Mateusz Sebastian Szczepaniak Нападающий
- 10 Зенёв Сергей Нападающий
- Главный тренер: Michal Probierz
Предыдущие игры
Заглембе Любин (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 29.10.2017 Ягеллония 3:1 Заглембе Любин Э
- 26.10.2017 Заглембе Любин 0:1 Корона Кельце К
- 20.10.2017 Заглембе Любин 2:2 Пяст Э
- 15.10.2017 Заглембе Любин 3:2 Гурник Забже Э
- 30.09.2017 Лехия Гданьск 1:0 Заглембе Любин Э
- 24.09.2017 Заглембе Любин 1:0 Сандецья Э
- 21.09.2017 Краковия 0:3 Заглембе Любин К
- 15.09.2017 Арка Гдыня 1:1 Заглембе Любин Э
- 08.09.2017 Заглембе Любин 2:2 Висла Э
- 27.08.2017 Легия 2:1 Заглембе Любин Э
- 21.08.2017 Заглембе Любин 3:0 Висла Краков Э
- 12.08.2017 Лех 1:1 Заглембе Любин Э
- 09.08.2017 Заглембе Любин 2:1 Ягеллония К
- 05.08.2017 Заглембе Любин 3:0 Погонь Щецин Э
- 28.07.2017 Нецеча 1:1 Заглембе Любин Э
- 24.07.2017 Заглембе Любин 1:0 Шлёнск Э
- 17.07.2017 Корона Кельце 0:1 Заглембе Любин Э
- 02.06.2017 Заглембе Любин 1:3 Арка Гдыня ЭГБ
- 27.05.2017 Гурник Ленчна 1:3 Заглембе Любин ЭГБ
- 20.05.2017 Висла 1:2 Заглембе Любин ЭГБ
Краковия (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 28.10.2017 Краковия 1:1 Нецеча Э
- 21.10.2017 Сандецья 1:1 Краковия Э
- 16.10.2017 Краковия 3:0 Погонь Щецин Э
- 29.09.2017 Арка Гдыня 1:1 Краковия Э
- 25.09.2017 Краковия 1:3 Висла Э
- 21.09.2017 Краковия 0:3 Заглембе Любин К
- 17.09.2017 Легия 1:0 Краковия Э
- 09.09.2017 Краковия 1:1 Ягеллония Э
- 25.08.2017 Шлёнск 2:1 Краковия Э
- 18.08.2017 Краковия 3:3 Гурник Забже Э
- 12.08.2017 Висла Краков 2:1 Краковия Э
- 09.08.2017 Тыхы 1:1 Краковия К
- 06.08.2017 Краковия 0:2 Лех Э
- 31.07.2017 Корона Кельце 4:2 Краковия Э
- 22.07.2017 Лехия Гданьск 0:1 Краковия Э
- 15.07.2017 Краковия 1:1 Пяст Э
- 02.06.2017 Краковия 0:1 Пяст ЭГБ
- 27.05.2017 Шлёнск 2:0 Краковия ЭГБ
- 19.05.2017 Краковия 2:0 Рух Хожув ЭГБ
- 16.05.2017 Гурник Ленчна 3:0 Краковия ЭГБ
Последние игры между собой
Заглембе Любин: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 4
Краковия: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 6
- 21.09.2017 Краковия 0:3 Заглембе Любин Кубок
- 01.05.2017 Заглембе Любин 2:2 Краковия Экстракласса. Группа Б
- 13.03.2017 Краковия 1:1 Заглембе Любин Экстракласса
- 24.09.2016 Заглембе Любин 1:1 Краковия Экстракласса
- 19.04.2016 Краковия 1:0 Заглембе Любин Экстракласса. Группа А
- 26.02.2016 Краковия 1:2 Заглембе Любин Экстракласса
- 18.09.2015 Заглембе Любин 4:2 Краковия Экстракласса
- 18.05.2014 Заглембе Любин 1:2 Краковия Экстракласса
- 09.12.2013 Краковия 2:0 Заглембе Любин Экстракласса
- 23.08.2013 Заглембе Любин 0:1 Краковия Экстракласса
- 02.03.2012 Краковия 0:2 Заглембе Любин Экстракласса
- 26.08.2011 Заглембе Любин 1:1 Краковия Экстракласса
- 21.04.2011 Краковия 2:2 Заглембе Любин Экстракласса
- 02.10.2010 Заглембе Любин 0:0 Краковия Экстракласса
- 09.04.2010 Заглембе Любин 0:0 Краковия Экстракласса
- 02.10.2009 Краковия 1:1 Заглембе Любин Экстракласса
- 03.05.2008 Заглембе Любин 3:1 Краковия Orange Ekstraklasa
- 03.11.2007 Краковия 1:2 Заглембе Любин Orange Ekstraklasa
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гурник Забже
|15
|8
|5
|2
|33 - 22
|29
|2.
|Легия
|0:0
|15
|8
|2
|5
|16 - 13
|26
|3.
|Ягеллония
|15
|7
|5
|3
|21 - 19
|26
|4.
|Корона Кельце
|15
|7
|4
|4
|25 - 15
|25
|5.
|Висла Краков
|15
|7
|3
|5
|19 - 16
|24
|6.
|Лех
|15
|6
|6
|3
|24 - 14
|24
|7.
|Заглембе Любин
|15
|6
|5
|4
|22 - 17
|23
|8.
|Висла
|15
|6
|2
|7
|18 - 20
|20
|9.
|Шлёнск
|15
|5
|5
|5
|19 - 22
|20
|10.
|Арка Гдыня
|15
|4
|7
|4
|15 - 16
|19
|11.
|Сандецья
|15
|4
|5
|6
|14 - 18
|17
|12.
|Лехия Гданьск
|15
|4
|5
|6
|19 - 24
|17
|13.
|Нецеча
|15
|4
|4
|7
|15 - 19
|16
|14.
|Краковия
|15
|3
|6
|6
|19 - 23
|15
|15.
|Пяст
|15
|3
|4
|8
|16 - 25
|13
|16.
|Погонь Щецин
|0:0
|15
|2
|4
|9
|11 - 23
|10
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
43'
Ях Ярослав получает желтую карточку.
34'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хави Эрнандес II.
31'
Краковия производит замену. Маларчик Пётр уходит, и Дитятьев Алексей заменяет его
23'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Тушыньски Патрык.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Zaglebie. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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