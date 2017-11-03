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Стадион: Kolporter Arena
1:0
Второй тайм: 65'
16' Желтая карточкаMarcin Cebula
1:0
26' ПенальтиЦвиянович Горан
|
16'
26'
1:0
Состав команд
19
Калласте
Кен
89
Сориано
Элиа
16
Пих
Роберт
29
Пех
Аркадиуш
10
Вацек
Камил
Корона Кельце 4-1-2-1-2
- Основной состав
- 1 Гостомски Мацей Вратарь
- 21 Lukasz Kosakiewicz Защитник
- 26 Рыманяк Бартош Защитник
- 5 Adnan Kovacevic Защитник
- 19 Калласте Кен Защитник
- 14 Jakub Zubrowski Полузащитник
- 7 Marcin Cebula Полузащитник
- 6 Цвиянович Горан Полузащитник
- 8 Mateusz Mozdzen Полузащитник
- 9 Качарава Ника Нападающий
- 89 Сориано Элиа Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Аломерович Златан Вратарь
- 23 Elhadji Pape Djibril Diaw Защитник
- 20 Fabian Burdenski Полузащитник
- 27 Келб Яцек Нападающий
- 22 Ivan Jukic Нападающий
- 16 Maciej Gorski Нападающий
- 2 Krystian Mis
- Главный тренер: Gino Lettieri
Шлёнск 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Врабель Якуб Вратарь
- 16 Пих Роберт Защитник
- 3 Целебан Пётр Защитник
- 17 Павелец Мариуш Защитник
- 4 Чотра Джордже Защитник
- 7 Косецки Якуб Полузащитник
- 6 Храпек Михал Полузащитник
- 8 Срнич Драголюб Полузащитник
- 29 Пех Аркадиуш Полузащитник
- 10 Вацек Камил Полузащитник
- 9 Робак Марцин Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Словик Якуб Вратарь
- 5 Аугусту Перейра Защитник
- 32 Тарасов Игорь Защитник
- 31 Палашевски Мацей Полузащитник
- 18 Лукаш Мадей Полузащитник
- 25 Adrian Lyszczarz
- 28 Konrad Poprawa
- Главный тренер: Урбан Ян
Предыдущие игры
Корона Кельце (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 30.10.2017 Лехия Гданьск 0:5 Корона Кельце Э
- 26.10.2017 Заглембе Любин 0:1 Корона Кельце К
- 20.10.2017 Гурник Забже 3:3 Корона Кельце Э
- 13.10.2017 Корона Кельце 2:0 Висла Э
- 30.09.2017 Погонь Щецин 0:0 Корона Кельце Э
- 23.09.2017 Корона Кельце 2:1 Висла Краков Э
- 20.09.2017 Корона Кельце 1:0 Висла Краков К
- 15.09.2017 Лех 1:0 Корона Кельце Э
- 09.09.2017 Корона Кельце 1:0 Сандецья Э
- 01.09.2017 Вердер 2:0 Корона Кельце ТМК
- 26.08.2017 Корона Кельце 2:1 Нецеча Э
- 19.08.2017 Пяст 2:0 Корона Кельце Э
- 13.08.2017 Корона Кельце 2:3 Ягеллония Э
- 10.08.2017 Заглембе Сосновец 1:2 Корона Кельце К
- 07.08.2017 Арка Гдыня 0:0 Корона Кельце Э
- 31.07.2017 Корона Кельце 4:2 Краковия Э
- 22.07.2017 Легия 1:1 Корона Кельце Э
- 17.07.2017 Корона Кельце 0:1 Заглембе Любин Э
- 04.06.2017 Погонь Щецин 3:0 Корона Кельце ЭГА
- 28.05.2017 Корона Кельце 0:1 Легия ЭГА
Шлёнск (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 27.10.2017 Шлёнск 3:0 Погонь Щецин Э
- 23.10.2017 Висла 4:1 Шлёнск Э
- 14.10.2017 Шлёнск 0:2 Висла Краков Э
- 29.09.2017 Сандецья 1:1 Шлёнск Э
- 22.09.2017 Шлёнск 2:0 Лех Э
- 16.09.2017 Гурник Забже 2:2 Шлёнск Э
- 09.09.2017 Шлёнск 2:1 Легия Э
- 25.08.2017 Шлёнск 2:1 Краковия Э
- 19.08.2017 Ягеллония 1:1 Шлёнск Э
- 15.08.2017 Шлёнск 1:1 Нецеча Э
- 10.08.2017 Арка Гдыня 4:2 Шлёнск К
- 04.08.2017 Пяст 1:1 Шлёнск Э
- 28.07.2017 Шлёнск 3:2 Лехия Гданьск Э
- 24.07.2017 Заглембе Любин 1:0 Шлёнск Э
- 16.07.2017 Арка Гдыня 2:0 Шлёнск Э
- 02.06.2017 Висла 0:3 Шлёнск ЭГБ
- 27.05.2017 Шлёнск 2:0 Краковия ЭГБ
- 19.05.2017 Шлёнск 4:1 Арка Гдыня ЭГБ
- 16.05.2017 Заглембе Любин 2:0 Шлёнск ЭГБ
- 13.05.2017 Шлёнск 6:0 Рух Хожув ЭГБ
Последние игры между собой
Корона Кельце: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 5
Шлёнск: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 5
- 31.03.2017 Шлёнск 3:0 Корона Кельце Экстракласса
- 17.10.2016 Корона Кельце 1:2 Шлёнск Экстракласса
- 16.04.2016 Корона Кельце 1:1 Шлёнск Экстракласса. Группа Б
- 11.03.2016 Корона Кельце 2:2 Шлёнск Экстракласса
- 16.10.2015 Шлёнск 0:1 Корона Кельце Экстракласса
- 15.03.2015 Корона Кельце 2:2 Шлёнск Экстракласса
- 19.09.2014 Шлёнск 1:0 Корона Кельце Экстракласса
- 31.05.2014 Корона Кельце 1:5 Шлёнск Экстракласса
- 10.11.2013 Шлёнск 1:1 Корона Кельце Экстракласса
- 21.07.2013 Корона Кельце 0:0 Шлёнск Экстракласса
- 03.03.2013 Корона Кельце 1:1 Шлёнск Экстракласса
- 26.08.2012 Шлёнск 2:0 Корона Кельце Экстракласса
- 11.03.2012 Шлёнск 1:2 Корона Кельце Экстракласса
- 10.09.2011 Корона Кельце 2:1 Шлёнск Экстракласса
- 17.04.2011 Шлёнск 0:1 Корона Кельце Экстракласса
- 24.09.2010 Корона Кельце 2:1 Шлёнск Экстракласса
- 27.03.2010 Шлёнск 1:1 Корона Кельце Экстракласса
- 19.09.2009 Корона Кельце 1:1 Шлёнск Экстракласса
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гурник Забже
|14
|7
|5
|2
|30 - 21
|26
|2.
|Легия
|14
|8
|1
|5
|16 - 13
|25
|3.
|Корона Кельце
|1:0
|15
|7
|4
|4
|23 - 15
|25
|4.
|Лех
|14
|6
|6
|2
|23 - 11
|24
|5.
|Заглембе Любин
|14
|6
|5
|3
|21 - 15
|23
|6.
|Ягеллония
|14
|6
|5
|3
|19 - 18
|23
|7.
|Висла Краков
|14
|6
|3
|5
|16 - 16
|21
|8.
|Висла
|14
|6
|2
|6
|17 - 18
|20
|9.
|Шлёнск
|0:1
|15
|5
|5
|5
|19 - 20
|20
|10.
|Арка Гдыня
|14
|4
|7
|3
|15 - 15
|19
|11.
|Сандецья
|14
|4
|5
|5
|14 - 15
|17
|12.
|Лехия Гданьск
|14
|3
|5
|6
|18 - 24
|14
|13.
|Нецеча
|14
|3
|4
|7
|13 - 18
|13
|14.
|Пяст
|14
|3
|4
|7
|15 - 23
|13
|15.
|Краковия
|14
|2
|6
|6
|17 - 22
|12
|16.
|Погонь Щецин
|14
|2
|3
|9
|11 - 23
|9
Второй тайм
62'
Корона Кельце производит замену. Сориано Элиа уходит, и Келб Яцек заменяет его
46'
Шлёнск производит замену. Пех Аркадиуш уходит, и Тарасов Игорь заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
26'
Г О О О О О Л - Цвиянович Горан из команды Корона Кельце забивает пенальти
16'
Marcin Cebula получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kolporter Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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