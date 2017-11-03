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Стадион:
Корона Кельце
1:0
Второй тайм: 65'
Шлёнск
0'
16' Желтая карточка
Marcin Cebula
1:0
26' Пенальти
Цвиянович Горан
65'
Второй тайм
62'
Корона Кельце производит замену. Сориано Элиа уходит, и Келб Яцек заменяет его
46'
Шлёнск производит замену. Пех Аркадиуш уходит, и Тарасов Игорь заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
26'
Г О О О О О Л - Цвиянович Горан из команды Корона Кельце забивает пенальти
Желтая карточка
16'
Marcin Cebula получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kolporter Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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