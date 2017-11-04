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Енисей
 
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Сибирь
announcement
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До начала матча осталось 4 часа 54 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Енисей - Сибирь, который состоится 04.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Енисей - Сибирь
Енисей
90.9% (140)
Ничья:
6.5% (10)
Сибирь
2.6% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Енисей:
36.4% (56)
Енисей:
20.8% (32)
Енисей:
19.5% (30)
Енисей:
9.1% (14)
Ничья:
5.2% (8)
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