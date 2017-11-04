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Предыдущие игры
Енисей (последние 20 матчей: +15 =3 -2)
- 29.10.2017 Тюмень 1:1 Енисей ФПД
- 25.10.2017 Луч-Энергия 2:1 Енисей К
- 21.10.2017 Енисей 4:1 Шинник ФПД
- 14.10.2017 Волгарь 1:2 Енисей ФПД
- 07.10.2017 Енисей 4:1 ФК Химки ФПД
- 30.09.2017 Томь 1:1 Енисей ФПД
- 24.09.2017 Енисей 1:0 Крылья Советов ФПД
- 21.09.2017 Енисей 3:0 Ахмат К
- 16.09.2017 Олимпиец 0:2 Енисей ФПД
- 10.09.2017 Енисей 4:0 Луч-Энергия ФПД
- 06.09.2017 Кубань 1:1 Енисей ФПД
- 02.09.2017 Енисей 1:0 Ротор-Волгоград ФПД
- 27.08.2017 Факел 1:3 Енисей ФПД
- 23.08.2017 Чита 1:1 Енисей К
- 19.08.2017 Енисей 2:1 Зенит-2 ФПД
- 13.08.2017 Авангард Курск 0:4 Енисей ФПД
- 09.08.2017 Балтика 0:5 Енисей ФПД
- 05.08.2017 Спартак-2 1:2 Енисей ФПД
- 30.07.2017 Тамбов 5:0 Енисей ФПД
- 26.07.2017 Енисей 2:0 Оренбург ФПД
Сибирь (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 29.10.2017 Сибирь 3:0 Балтика ФПД
- 21.10.2017 Тамбов 4:1 Сибирь ФПД
- 14.10.2017 Сибирь 0:1 Оренбург ФПД
- 07.10.2017 Сибирь 0:2 Авангард Курск ФПД
- 30.09.2017 Тюмень 0:0 Сибирь ФПД
- 24.09.2017 Сибирь 1:1 Динамо СПб ФПД
- 16.09.2017 Шинник 0:1 Сибирь ФПД
- 10.09.2017 Сибирь 1:1 Волгарь ФПД
- 06.09.2017 ФК Химки 0:1 Сибирь ФПД
- 02.09.2017 Сибирь 1:0 Томь ФПД
- 27.08.2017 Крылья Советов 3:0 Сибирь ФПД
- 23.08.2017 Тюмень 2:1 Сибирь К
- 19.08.2017 Сибирь 1:1 Олимпиец ФПД
- 14.08.2017 Луч-Энергия 0:2 Сибирь ФПД
- 09.08.2017 Сибирь 2:0 Кубань ФПД
- 05.08.2017 Ротор-Волгоград 1:2 Сибирь ФПД
- 30.07.2017 Сибирь 4:0 Факел ФПД
- 26.07.2017 Зенит-2 2:1 Сибирь ФПД
- 22.07.2017 Сибирь 0:1 Енисей ФПД
- 15.07.2017 Балтика 0:0 Сибирь ФПД
Последние игры между собой
Енисей: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 4
Сибирь: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 6
- 22.07.2017 Сибирь 0:1 Енисей ФНЛ - Первый дивизион
- 12.04.2017 Енисей 3:2 Сибирь ФНЛ - Первый дивизион
- 26.10.2016 Енисей 2:3 Сибирь Кубок
- 17.09.2016 Сибирь 1:1 Енисей ФНЛ - Первый дивизион
- 08.11.2015 Енисей 1:0 Сибирь ФНЛ - Первый дивизион
- 15.07.2015 Сибирь 1:0 Енисей ФНЛ - Первый дивизион
- 22.11.2014 Сибирь 0:0 Енисей ФНЛ - Первый дивизион
- 04.08.2014 Енисей 4:1 Сибирь ФНЛ - Первый дивизион
- 17.11.2013 Сибирь 1:0 Енисей ФНЛ - Первый дивизион
- 02.08.2013 Енисей 1:1 Сибирь ФНЛ - Первый дивизион
- 13.04.2013 Сибирь 0:3 Енисей ФНЛ - Первый дивизион
- 17.09.2012 Енисей 1:2 Сибирь ФНЛ - Первый дивизион
- 06.09.2011 Енисей 1:1 Сибирь ФНЛ - Первый дивизион
- 11.07.2011 Сибирь 0:1 Енисей ФНЛ - Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Енисей
|Заявка
|20
|15
|3
|2
|44 - 17
|48
|2.
|Крылья Советов
|Заявка
|20
|13
|2
|5
|29 - 11
|41
|3.
|Оренбург
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|27 - 19
|39
|4.
|Тамбов
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|31 - 21
|33
|5.
|Балтика
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|24 - 24
|33
|6.
|Динамо СПб
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|31 - 26
|33
|7.
|Шинник
|Заявка
|20
|10
|2
|8
|25 - 22
|32
|8.
|Волгарь
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|25 - 21
|31
|9.
|Спартак-2
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|32 - 31
|30
|10.
|Сибирь
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|22 - 19
|29
|11.
|ФК Химки
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|20 - 26
|25
|12.
|Кубань
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|30 - 32
|24
|13.
|Авангард Курск
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|19 - 25
|23
|14.
|Зенит-2
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|28 - 31
|21
|15.
|Олимпиец
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|18 - 29
|19
|16.
|Факел
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|13 - 28
|19
|17.
|Томь
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|15 - 30
|19
|18.
|Тюмень
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|22 - 28
|19
|19.
|Луч-Энергия
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|16 - 26
|19
|20.
|Ротор-Волгоград
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|23 - 28
|18
-
До начала матча осталось 4 часа 54 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Енисей - Сибирь, который состоится 04.11.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Енисей - Сибирь, который состоится 04.11.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Енисей - Сибирь
Енисей
90.9% (140)
Ничья:
6.5% (10)
Сибирь
2.6% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Енисей:
36.4% (56)
1:0 Енисей:
20.8% (32)
2:1 Енисей:
19.5% (30)
3:1 Енисей:
9.1% (14)
1:1 Ничья:
5.2% (8)
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