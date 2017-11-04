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Авангард Курск
 
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Крылья Советов
announcement
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До начала матча осталось 5 часов 55 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Авангард Курск - Крылья Советов, который состоится 04.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Авангард Курск - Крылья Советов
Авангард Курск
4.8% (7)
Ничья:
16.6% (24)
Крылья Советов
78.6% (114)

Вы не участвовали в прогнозе

Крылья Советов:
40.7% (59)
Крылья Советов:
27.6% (40)
Ничья:
15.2% (22)
Крылья Советов:
6.2% (9)
Крылья Советов:
4.1% (6)
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