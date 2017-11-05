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Стадион:
Сталь Каменское
0:0
Конец матча
Карпаты
0'
30' Желтая карточка
Федецкий Артём
56' Желтая карточка
Мысык Марьян
57' Желтая карточка
Карраскаль Хорхе
64' Желтая карточка
Худобяк Игорь Ярославович
69' Желтая карточка
Тымчик Александр
90' Желтая карточка
Малакян Эдгар
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Малакян Эдгар получает желтую карточку.
88'
Сталь Алчевск производит замену. Обрадович Неманья уходит, и Artem Khotsyanovsky заменяет его
85'
Сталь Алчевск производит замену. Мысык Марьян уходит, и Vladyslav Vakula заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Obolon Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Сталь Каменское 0:0 Карпаты
Сталь Каменское
27.7% (51)
Ничья:
44% (81)
Карпаты
28.3% (52)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
34.2% (63)
Сталь Каменское:
17.4% (32)
Карпаты:
14.1% (26)
Карпаты:
12% (22)
Ничья:
7.1% (13)
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