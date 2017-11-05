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Стадион:
Олимпик Дн
3:3
Конец матча
Заря
0'
1:0
11' Гол
Кравченко Антон
34' Желтая карточка
Моха Хадфи
2:0
48' Гол
Беленький Станислав
49' Желтая карточка
Шабанов Артём
57' Желтая карточка
Лунёв Максим
59' Желтая карточка
Лукьянчук Павел
2:1
62' Гол
Лунёв Максим
3:1
66' Гол
Богданов Андрей
71' Красная карточка
Андриевский Александр
3:2
83' Гол
Опанасенко Евгений
3:3
90' Гол
Харатин Игорь
90' Желтая карточка
Махарадзе Заури
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Махарадзе Заури получает желтую карточку.
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Харатин Игорь.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Олимпик Дн производит замену. Stanislav Bilenkyy уходит, и Мигунов Александр заменяет его
87'
Заря производит замену. Караваев Александр уходит, и Харатин Игорь заменяет его
Описание гола
83'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Опанасенко Евгений.

71'
УДАЛЕНИЕ! Андриевский Александр получил жёлтую карточку и покинул поле.
68'
Олимпик Дн производит замену. Богданов Андрей уходит, и Доронин Владимир заменяет его
Описание гола
66'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Богданов Андрей.
65'
Олимпик Дн производит замену. Очигава Зураб уходит, и Иллой-Айет Владис-Эммерсон заменяет его
Описание гола
62'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Лунёв Максим.
Желтая карточка
59'
Лукьянчук Павел получает желтую карточку.
Желтая карточка
57'
Лунёв Максим получает желтую карточку.
Желтая карточка
49'
Шабанов Артём получает желтую карточку.
Описание гола
48'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Stanislav Bilenkyy.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Заря производит замену. Силас уходит, и Гордиенко Артём заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
34'
Моха Хадфи получает желтую карточку.
Описание гола
11'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кравченко Антон.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Lviv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Олимпик Дн 3:3 Заря
Олимпик Дн
27.2% (50)
Ничья:
38% (70)
Заря
34.8% (64)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
33.7% (62)
Заря:
17.4% (32)
Олимпик Дн:
15.8% (29)
Заря:
11.4% (21)
Олимпик Дн:
9.2% (17)
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