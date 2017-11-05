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Стадион: Арена Львов
3:3
Конец матча
1:0
11' ГолКравченко Антон
34' Желтая карточкаМоха Хадфи
2:0
48' ГолБеленький Станислав
49' Желтая карточкаШабанов Артём
57' Желтая карточкаЛунёв Максим
59' Желтая карточкаЛукьянчук Павел
2:1
62' ГолЛунёв Максим
3:1
66' ГолБогданов Андрей
71' Красная карточкаАндриевский Александр
3:2
83' ГолОпанасенко Евгений
3:3
90' ГолХаратин Игорь
90' Желтая карточкаМахарадзе Заури
|
11'
1:0
34'
46'
48'
2:0
49'
57'
59'
62'
2:1
66'
3:1
83'
3:2
90'
3:3
90'
Состав команд
Олимпик Дн
- Основной состав
- 1 Махарадзе Заури Вратарь
- 18 Очигава Зураб Защитник
- 2 Лукьянчук Павел Защитник
- 4 Кравченко Антон Защитник
- 15 Шабанов Артём Защитник
- 9 Приёмов Владимир Полузащитник
- 11 Моха Хадфи Полузащитник
- 90 Богданов Андрей Полузащитник
- 17 Шестаков Сергей Полузащитник
- 44 Цымбалюк Евгений Полузащитник
- 22 Беленький Станислав Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Кичак Артём Вратарь
- 32 Иллой-Айет Владис-Эммерсон Защитник
- 7 Сондей Иван Защитник
- 45 Хомутов Владислав Полузащитник
- 8 Доронин Владимир Полузащитник
- 94 Мигунов Александр Полузащитник
- 12 Михалёв Илья Нападающий
- Главный тренер: Санжар Роман
Заря
- Основной состав
- 16 Лунин Андрей Вратарь
- 24 Гречишкин Дмитрий Защитник
- 2 Сухоцкий Артём Защитник
- 39 Опанасенко Евгений Защитник
- 3 Сваток Александр Защитник
- 96 Силас Полузащитник
- 18 Андриевский Александр Полузащитник
- 20 Караваев Александр Полузащитник
- 19 Лунёв Максим Полузащитник
- 36 Бабенко Руслан Полузащитник
- 28 Громов Артём Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Шевченко Алексей Вратарь
- 44 Чечер Вячеслав Защитник
- 10 Леонидас Соарес Полузащитник
- 7 Кочергин Владислав Полузащитник
- 6 Каменюка Никита Полузащитник
- 5 Гордиенко Артём Полузащитник
- 8 Харатин Игорь Полузащитник
- Главный тренер: Вернидуб Юрий
Предыдущие игры
Олимпик Дн (последние 20 матчей: +6 =9 -5)
- 29.10.2017 Верес 1:1 Олимпик Дн ПЛ
- 25.10.2017 Ворскла 2:0 Олимпик Дн К
- 21.10.2017 Олимпик Дн 1:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 15.10.2017 Олимпик Дн 1:0 Александрия ПЛ
- 30.09.2017 Олимпик Дн 3:2 Мариуполь ПЛ
- 24.09.2017 Сталь Каменское 1:1 Олимпик Дн ПЛ
- 17.09.2017 Олимпик Дн 1:2 Динамо Киев ПЛ
- 09.09.2017 Ворскла 1:1 Олимпик Дн ПЛ
- 26.08.2017 Олимпик Дн 0:0 Карпаты ПЛ
- 19.08.2017 Шахтёр Дн 2:0 Олимпик Дн ПЛ
- 13.08.2017 Олимпик Дн 1:0 Черноморец Од ПЛ
- 06.08.2017 Заря 0:2 Олимпик Дн ПЛ
- 03.08.2017 ПАОК 2:0 Олимпик Дн ЛЕ
- 30.07.2017 Олимпик Дн 0:0 Верес ПЛ
- 27.07.2017 Олимпик Дн 1:1 ПАОК ЛЕ
- 23.07.2017 Звезда Кропивницкий 0:0 Олимпик Дн ПЛ
- 16.07.2017 Александрия 0:2 Олимпик Дн ПЛ
- 31.05.2017 Заря 2:0 Олимпик Дн ПЛ
- 26.05.2017 Олимпик Дн 0:0 Александрия ПЛ
- 21.05.2017 Шахтёр Дн 1:1 Олимпик Дн ПЛ
Заря (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 02.11.2017 Герта 2:0 Заря ЛЕ
- 29.10.2017 Заря 2:2 Александрия ПЛ
- 25.10.2017 Заря 3:4 Шахтёр Дн К
- 22.10.2017 Мариуполь 2:5 Заря ПЛ
- 19.10.2017 Заря 2:1 Герта ЛЕ
- 14.10.2017 Сталь Каменское 0:1 Заря ПЛ
- 01.10.2017 Заря 4:4 Динамо Киев ПЛ
- 28.09.2017 Атлетик Б 0:1 Заря ЛЕ
- 24.09.2017 Ворскла 1:1 Заря ПЛ
- 17.09.2017 Заря 0:0 Карпаты ПЛ
- 14.09.2017 Заря 0:2 Эстерсунд ЛЕ
- 09.09.2017 Шахтёр Дн 3:1 Заря ПЛ
- 27.08.2017 Заря 5:0 Черноморец Од ПЛ
- 20.08.2017 Звезда Кропивницкий 2:1 Заря ПЛ
- 12.08.2017 Верес 0:1 Заря ПЛ
- 06.08.2017 Заря 0:2 Олимпик Дн ПЛ
- 30.07.2017 Александрия 1:1 Заря ПЛ
- 23.07.2017 Заря 1:1 Мариуполь ПЛ
- 16.07.2017 Заря 0:1 Сталь Каменское ПЛ
- 10.07.2017 Заря 0:2 Урал ТМК
Последние игры между собой
Олимпик Дн: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Заря: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
- 06.08.2017 Заря 0:2 Олимпик Дн Премьер-лига
- 31.05.2017 Заря 2:0 Олимпик Дн Премьер-лига
- 30.04.2017 Олимпик Дн 1:1 Заря Премьер-лига
- 23.10.2016 Олимпик Дн 0:2 Заря Премьер-лига
- 24.07.2016 Заря 3:0 Олимпик Дн Премьер-лига
- 06.03.2016 Олимпик Дн 1:1 Заря Премьер-лига
- 09.08.2015 Заря 4:0 Олимпик Дн Премьер-лига
- 28.02.2015 Заря 5:1 Олимпик Дн Премьер-лига
- 03.08.2014 Олимпик Дн 1:0 Заря Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Дн
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 12
|36
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|28 - 14
|29
|3.
|Олимпик Дн
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|17 - 12
|25
|4.
|Ворскла
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 15
|21
|5.
|Верес
|Заявка
|15
|4
|9
|2
|16 - 9
|21
|6.
|Мариуполь
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|20 - 18
|20
|7.
|Заря
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|26 - 22
|19
|8.
|Звезда Кропивницкий
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|9 - 17
|14
|9.
|Карпаты
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|9 - 23
|14
|10.
|Черноморец Од
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|8 - 21
|12
|11.
|Александрия
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|12 - 17
|12
|12.
|Сталь Каменское
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|10 - 21
|11
Второй тайм
90'
Махарадзе Заури получает желтую карточку.
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Харатин Игорь.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Олимпик Дн производит замену. Stanislav Bilenkyy уходит, и Мигунов Александр заменяет его
87'
Заря производит замену. Караваев Александр уходит, и Харатин Игорь заменяет его
83'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Опанасенко Евгений.
71'
УДАЛЕНИЕ! Андриевский Александр получил жёлтую карточку и покинул поле.
68'
Олимпик Дн производит замену. Богданов Андрей уходит, и Доронин Владимир заменяет его
66'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Богданов Андрей.
65'
Олимпик Дн производит замену. Очигава Зураб уходит, и Иллой-Айет Владис-Эммерсон заменяет его
62'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Лунёв Максим.
59'
Лукьянчук Павел получает желтую карточку.
57'
Лунёв Максим получает желтую карточку.
49'
Шабанов Артём получает желтую карточку.
48'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Stanislav Bilenkyy.
46'
Начался второй тайм!
46'
Заря производит замену. Силас уходит, и Гордиенко Артём заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
34'
Моха Хадфи получает желтую карточку.
11'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кравченко Антон.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Lviv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Олимпик Дн 3:3 Заря
Олимпик Дн
27.2% (50)
Ничья:
38% (70)
Заря
34.8% (64)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
33.7% (62)
1:2 Заря:
17.4% (32)
2:1 Олимпик Дн:
15.8% (29)
0:1 Заря:
11.4% (21)
1:0 Олимпик Дн:
9.2% (17)
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