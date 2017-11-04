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Стадион:
Верес
0:0
Второй тайм: 90+'
Звезда Кропивницкий
0'
34' Желтая карточка
Петров Сергей Владимирович
45' Желтая карточка
Качараба Тарас
80' Желтая карточка
Симинин Сергей
85' Желтая карточка
Драченко Максим
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
85'
Драченко Максим получает желтую карточку.
84'
Верес производит замену. Сергийчук Михаил уходит, и Vasyl Palagnyuk заменяет его
Желтая карточка
80'
Симинин Сергей получает желтую карточку.
70'
Верес производит замену. Борзенко Сергей уходит, и Западня Артур заменяет его
66'
Звезда Кропивницкий производит замену. Загальский Игорь уходит, и Фаворов Артём заменяет его
55'
Звезда Кропивницкий производит замену. Рассадкин Глеб уходит, и Maksim Pryadun заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Качараба Тарас получает желтую карточку.
Желтая карточка
34'
Петров Сергей Владимирович получает желтую карточку.
14'
Верес производит замену. Пасич Евгений уходит, и Котляр Антон заменяет его
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Avanhard Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Верес 0:0 Звезда Кропивницкий
Верес
69.1% (121)
Ничья:
22.9% (40)
Звезда Кропивницкий
8% (14)

Вы не участвовали в прогнозе

Верес:
45.1% (79)
Ничья:
20.6% (36)
Верес:
15.4% (27)
Верес:
8.6% (15)
Звезда Кропивницкий:
4% (7)
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