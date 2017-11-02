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Стадион: Олимпийский (Киев)
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Динамо Киев (последние 20 матчей: +10 =7 -3)
- 02.11.2017 Янг Бойз 0:1 Динамо Киев ЛЕ
- 29.10.2017 Карпаты 1:1 Динамо Киев ПЛ
- 25.10.2017 Александрия 2:3 Динамо Киев К
- 22.10.2017 Динамо Киев 0:0 Шахтёр Дн ПЛ
- 19.10.2017 Динамо Киев 2:2 Янг Бойз ЛЕ
- 15.10.2017 Черноморец Од 2:1 Динамо Киев ПЛ
- 01.10.2017 Заря 4:4 Динамо Киев ПЛ
- 28.09.2017 Партизан 2:3 Динамо Киев ЛЕ
- 23.09.2017 Динамо Киев 0:0 Верес ПЛ
- 17.09.2017 Олимпик Дн 1:2 Динамо Киев ПЛ
- 14.09.2017 Динамо Киев 3:1 Скендербеу ЛЕ
- 10.09.2017 Динамо Киев 3:0 Александрия ПЛ
- 27.08.2017 Мариуполь 3:0 Динамо Киев ПЛ
- 24.08.2017 Динамо Киев 3:1 Маритиму ЛЕ
- 20.08.2017 Динамо Киев 4:1 Сталь Каменское ПЛ
- 17.08.2017 Маритиму 0:0 Динамо Киев ЛЕ
- 11.08.2017 Динамо Киев 3:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 06.08.2017 Ворскла 0:0 Динамо Киев ПЛ
- 02.08.2017 Янг Бойз 2:0 Динамо Киев ЛЧ
- 29.07.2017 Динамо Киев 5:0 Карпаты ПЛ
Ворскла (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 29.10.2017 Звезда Кропивницкий 1:0 Ворскла ПЛ
- 25.10.2017 Ворскла 2:0 Олимпик Дн К
- 21.10.2017 Ворскла 0:1 Карпаты ПЛ
- 13.10.2017 Шахтёр Дн 3:2 Ворскла ПЛ
- 01.10.2017 Черноморец Од 0:3 Ворскла ПЛ
- 24.09.2017 Ворскла 1:1 Заря ПЛ
- 20.09.2017 Авангард Краматорск 0:2 Ворскла К
- 16.09.2017 Верес 1:0 Ворскла ПЛ
- 09.09.2017 Ворскла 1:1 Олимпик Дн ПЛ
- 27.08.2017 Александрия 0:1 Ворскла ПЛ
- 20.08.2017 Ворскла 1:0 Мариуполь ПЛ
- 12.08.2017 Сталь Каменское 0:1 Ворскла ПЛ
- 06.08.2017 Ворскла 0:0 Динамо Киев ПЛ
- 29.07.2017 Ворскла 2:1 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 23.07.2017 Карпаты 1:3 Ворскла ПЛ
- 18.07.2017 Ворскла 0:3 Шахтёр Дн ПЛ
- 31.05.2017 Сталь Каменское 0:0 Ворскла ПЛ
- 27.05.2017 Ворскла 1:0 ФК Днепр ПЛ
- 21.05.2017 Карпаты 0:1 Ворскла ПЛ
- 14.05.2017 Ворскла 1:1 Звезда Кропивницкий ПЛ
Последние игры между собой
Динамо Киев: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Ворскла: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
- 06.08.2017 Ворскла 0:0 Динамо Киев Премьер-лига
- 03.12.2016 Ворскла 2:2 Динамо Киев Премьер-лига
- 27.08.2016 Динамо Киев 0:2 Ворскла Премьер-лига
- 24.04.2016 Динамо Киев 1:0 Ворскла Премьер-лига
- 04.10.2015 Ворскла 0:4 Динамо Киев Премьер-лига
- 27.03.2015 Динамо Киев 1:1 Ворскла Разное
- 30.11.2014 Ворскла 0:3 Динамо Киев Премьер-лига
- 27.07.2014 Динамо Киев 1:0 Ворскла Премьер-лига
- 20.04.2014 Динамо Киев 2:1 Ворскла Премьер-лига
- 29.09.2013 Ворскла 2:2 Динамо Киев Премьер-лига
- 17.03.2013 Динамо Киев 1:0 Ворскла Премьер-лига
- 18.08.2012 Ворскла 1:0 Динамо Киев Премьер-лига
- 14.04.2012 Динамо Киев 3:0 Ворскла Премьер-лига
- 02.10.2011 Ворскла 1:2 Динамо Киев Премьер-лига
- 13.03.2011 Динамо Киев 2:0 Ворскла Премьер-лига
- 14.08.2010 Ворскла 3:1 Динамо Киев Премьер-лига
- 13.03.2010 Динамо Киев 1:0 Ворскла Премьер-лига
- 23.08.2009 Ворскла 1:1 Динамо Киев Премьер-лига
- 11.07.2009 Динамо Киев 0:0 Ворскла Суперкубок
- 08.03.2009 Динамо Киев 4:1 Ворскла Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Дн
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|27 - 11
|33
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|26 - 13
|26
|3.
|Олимпик Дн
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|14 - 9
|24
|4.
|Ворскла
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 13
|21
|5.
|Верес
|Заявка
|15
|4
|9
|2
|16 - 9
|21
|6.
|Мариуполь
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|19 - 15
|20
|7.
|Заря
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|23 - 19
|18
|8.
|Звезда Кропивницкий
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|9 - 17
|14
|9.
|Карпаты
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|9 - 23
|13
|10.
|Черноморец Од
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|8 - 21
|12
|11.
|Александрия
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|12 - 17
|12
|12.
|Сталь Каменское
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 21
|10
-
До начала матча осталось 14 часов 1 минуту.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Динамо Киев - Ворскла, который состоится 05.11.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Динамо Киев - Ворскла, который состоится 05.11.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Динамо Киев - Ворскла
Динамо Киев
97.7% (130)
Ничья:
1.5% (2)
Ворскла
0.8% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Динамо Киев:
42.9% (57)
2:1 Динамо Киев:
24.8% (33)
1:0 Динамо Киев:
11.3% (15)
3:1 Динамо Киев:
9.8% (13)
3:0 Динамо Киев:
4.5% (6)
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