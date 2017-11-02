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Стадион:
Динамо Киев
 
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Ворскла
announcement
-
До начала матча осталось 14 часов 1 минуту.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Динамо Киев - Ворскла, который состоится 05.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Динамо Киев - Ворскла
Динамо Киев
97.7% (130)
Ничья:
1.5% (2)
Ворскла
0.8% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Динамо Киев:
42.9% (57)
Динамо Киев:
24.8% (33)
Динамо Киев:
11.3% (15)
Динамо Киев:
9.8% (13)
Динамо Киев:
4.5% (6)
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